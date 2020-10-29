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Учні 5-11 класів в Івано-Франківську переходять на дистанційне навчання, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Учні 5-11 класів в Івано-Франківську переходять на дистанційне навчання, - міськрада

В Івано-Франківську учні 5-11 класів переходять на дистанційну форму навчання, а школярі 1-4 класів навчатимуться очно.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської міськради, передає Цензор.НЕТ.

"29 жовтня під час засідання виконавчого комітету Руслан Марцінків повідомив про перехід на дистанційне навчання для учнів 5-11 класів, оскільки ситуація з поширенням короновірусної хвороби погіршується щодня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дитячі садки і початкові класи будуть працювати в звичайному режимі.

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Автор: Анастасія Потіха
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Ну теперь украинский рабочий класс пополнится через новые вливания неучей и недоучек готовых кадров для Польш, Прибалтов, Французов.... и даже китайцев с въетнамцами и бедными греками)
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29.10.2020 16:14 Відповісти
Рашкоботи, за поребрік нах! Смокчить далі у вічного сцаря путлера...
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29.10.2020 16:40 Відповісти
Первое действие ученика при начале дистанционного обучения! Заблокировать учителей...
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29.10.2020 16:18 Відповісти
Навпаки, якщо якийсь дебіл заважає, то у відеоконференції йомо можна замьютіть, а потім і викинути. Це не в класі, коли вчитель повинен терпіти виходки розбешак і нічого не може вдіяти, навіть якщо учень харкне на нього.
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29.10.2020 16:41 Відповісти
Я от одного не розумію нах... діти в масках в школі тримають за 6 годин маска вже не допоможе я розумію що в верхах сидять безмозглі схемщики але на низах могли б думати тим чим їдять
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29.10.2020 16:50 Відповісти
Зрозумійте одне що робота буде дистанційною років за 15 всі низькокваліфіковані підуть на гарантований дохід або соціальний рейтин, їх замінять роботи, тому привикати з дитинства до такого я думаю непогано чим потім в старшому віці
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29.10.2020 16:54 Відповісти
 
 