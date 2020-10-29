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Азербайджан передал Армении 29 тел погибших военных

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Азербайджан передал Армении 29 тел погибших военных

Азербайджанская сторона передала Еревану тела 29 армянских военнослужащих, погибших в Нагорном Карабахе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

"Благодаря исключительным посредническим усилиям России, при участии полевой группы Международного комитета Красного креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ 29 октября армянской стороне переданы тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта", - написла она.

Степанян также отметила, что армянская сторона выражает готовность передать азербайджанской стороне тела азербайджанских военнослужащих.

Министерство обороны Азербайджана пока не комментировало это заявление.

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Азербайджан передал Армении 29 тел погибших военных 01
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Топ комментарии
+11
"Исключительные посреднические усилия России" на то и направлены, чтобы все соседи жили не миром и цивилизованным развитием, а - войной, разрухой и такими вот "обменами тел погибших".. В этом вся суть парашинского "посредничества".
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29.10.2020 16:15
+10
"Ісключітєльно благодаря кацапам". 😁 А як же без них? Вони ж цю кашу і заварили ще при совку. А от вірмени такого жжесту доброї волі чомусь не здійснили. Почасти напевне тому, що поля бою залишаються за азербайджанцями. А почасти просто з вредності.
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29.10.2020 16:10
+7
Азербайджан заявляє про збиття двох Су-25 ЗС Вірменії
Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових - Цензор.НЕТ 2646
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29.10.2020 16:43
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Что они делят ? Ищите причину в орде . А так , только молодые пацаны погибают .
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29.10.2020 16:08 Ответить
это не "что", а "почему"! пока армяне являются агентами (подоченными, "подзашитными", "меньшими братьями") коварной и подлой москальской ымперии, то будут "бедными" и "битыми", разменной монетой и пушечным фаршем ымперских захватничеаких войн метрополии, это же касалось и Украины (выход из ымперии тоже стоит немалой крови за незааисимость от прихотей кремлядей, но ее необходимо пролить, чтоб в будушем не проливать постоянное в бесчисленных войнах московитов)!
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29.10.2020 16:48 Ответить
"Ісключітєльно благодаря кацапам". 😁 А як же без них? Вони ж цю кашу і заварили ще при совку. А от вірмени такого жжесту доброї волі чомусь не здійснили. Почасти напевне тому, що поля бою залишаються за азербайджанцями. А почасти просто з вредності.
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29.10.2020 16:10 Ответить
Ильхам Алиев: Мы в одностороннем порядке передали Армении тела погибших

«Мы неоднократно обращались в Международный комитет Красного креста (МККК) в связи с обменом телами погибших и военнопленными, но армянская сторона отказалась от этого».
Об этом написал в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Поэтому мы приняли решение передать их Армении в одностороннем порядке», - отметил глава государства.
Minval.az
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29.10.2020 18:07 Ответить
"Исключительные посреднические усилия России" на то и направлены, чтобы все соседи жили не миром и цивилизованным развитием, а - войной, разрухой и такими вот "обменами тел погибших".. В этом вся суть парашинского "посредничества".
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29.10.2020 16:15 Ответить
Россия напосредничает вам...еще долго поминать будете.....
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29.10.2020 16:21 Ответить
Вбитих вірменських бойовиків на підконтрольній вже Азербайджану території Карабаху - тисячі. Можливо азербайджанці їх якось ідентифікують та зберігають, а можливо - так і валяються в полях. Черговий епізод скотобійні ім. Н. Пашиняна:
https://www.youtube.com/watch?v=8zMLX2nMffc
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29.10.2020 16:30 Ответить
Это список почти 5,5 тысяч убитых армянских военнослужащих и резервистов -

https://pastebin.com/raw/HESbNjG7?fbclid=IwAR0Ab9HIA5BCQgxFeLRUctadT-kzlR39aukWPcWxh13A8b3bXq8E9ASBnhI
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29.10.2020 16:38 Ответить
Азербайджан заявляє про збиття двох Су-25 ЗС Вірменії
Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових - Цензор.НЕТ 2646
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29.10.2020 16:43 Ответить
6 тысяч убитых армянских военнослужащих за месяц
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29.10.2020 16:50 Ответить
а ириваньские наемники и террористы?
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29.10.2020 17:08 Ответить
Как бы отрицательно не относиться к позиции армян по Карабаху, но нужно отдать им должное, мужества им и ихнему руководству не занимать, воют за то что считают своим, а не как у нас отдают свое практически без боя.
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29.10.2020 17:03 Ответить
Вот именно: воют...
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29.10.2020 18:01 Ответить
У нас даже не воют, а тупо или сдаются как в керченском проливе, или не стреляют. Так что о нас вы подметили верно, а армяне не смотря на мою описку воюют.
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30.10.2020 14:05 Ответить
В одном из полков 3-го армейского корпуса ВС Армении вспыхнул бунт. Как стало известно Minval.az из заслуживающих доверия источников, корпус дислоцируется на севере и северо-востоке Армении, на границе с Азербайджаном. Контрактники массово отказались подчиниться приказу о передислокации в зону боев в Нагорном Карабахе. Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових - Цензор.НЕТ 8225
На встречу с ними прибыл командир корпуса Григорий Хачатуров. Не исключается, что бунт будет жестоко подавлен.
Родственники некоторых военнослужащих начали собираться у штаба корпуса.
Ранее Минобороны Азербайджана неоднократно отмечало, что готово гарантировать жизнь и достойное обращение с армянскими частями, которые сложат оружие.
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29.10.2020 18:05 Ответить
Так азейбажджанцы подавляли бунт в армянских частях против армянских властей? Об этом эта статья что обсуждаем?
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30.10.2020 14:07 Ответить
читай внимательней.
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30.10.2020 14:57 Ответить
Это к вам относится прочтите статью что обсуждается а не пропаганду о распятых мальчиках.
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30.10.2020 15:42 Ответить
сообщает пресс-служба Минобороны.
«Согласно полученной информации, между добровольцами и личным составом войсковых подразделений противника происходят споры, применение оружия друг против друга, отказ от вступления в бой, отступление с позиций без приказа и массовые беспорядки. Конфликт между добровольцами и контрактными военнослужащими на позициях 7-го горнострелкового полка противника, привел к вооруженному противостоянию. Есть погибшие и раненые.
Верховному командованию было доложено, что личный состав, двигавшийся в направлении населенного пункта Сос Ходжавендского района, отказался подчиниться командованию и приказу, и покинул территорию. Меры по возвращению этих военнослужащих на свои позиции, были безрезультатными. Военнослужащие 543-го полка вооруженных сил Армении массово отказались ехать в Нагорный Карабах.
Прибывшие в срочном порядке в воинскую часть сотрудники военной прокуратуры, угрожая арестом военнослужащим, отказавшимся идти на войну, заставили их подписать прошение о выполнении любого боевого задания. Аналогичный инцидент произошел и в воинской части, дислоцированной в армянском населенном пункте Коти. Военнослужащие, служившие здесь, были арестованы военной полицией за отказ идти на войну», - говорится в информации.
Minval.az
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29.10.2020 18:18 Ответить
Так что азебаржанцы мультики просто показывают и не сами не воюют? Армяне сами с собой воюют а трупы о которых идёт в статье азейбаржанцам подкидывают?
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30.10.2020 14:10 Ответить
???
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30.10.2020 14:57 Ответить
Вы хоть статью прочитали о чем речь идёт? Или пропагандистские методички только перепечатывать?
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30.10.2020 15:44 Ответить
 
 