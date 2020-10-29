Азербайджан передал Армении 29 тел погибших военных
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Азербайджанская сторона передала Еревану тела 29 армянских военнослужащих, погибших в Нагорном Карабахе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
"Благодаря исключительным посредническим усилиям России, при участии полевой группы Международного комитета Красного креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ 29 октября армянской стороне переданы тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта", - написла она.
Степанян также отметила, что армянская сторона выражает готовность передать азербайджанской стороне тела азербайджанских военнослужащих.
Министерство обороны Азербайджана пока не комментировало это заявление.
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«Мы неоднократно обращались в Международный комитет Красного креста (МККК) в связи с обменом телами погибших и военнопленными, но армянская сторона отказалась от этого».
Об этом написал в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Поэтому мы приняли решение передать их Армении в одностороннем порядке», - отметил глава государства.
Minval.az
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На встречу с ними прибыл командир корпуса Григорий Хачатуров. Не исключается, что бунт будет жестоко подавлен.
Родственники некоторых военнослужащих начали собираться у штаба корпуса.
Ранее Минобороны Азербайджана неоднократно отмечало, что готово гарантировать жизнь и достойное обращение с армянскими частями, которые сложат оружие.
«Согласно полученной информации, между добровольцами и личным составом войсковых подразделений противника происходят споры, применение оружия друг против друга, отказ от вступления в бой, отступление с позиций без приказа и массовые беспорядки. Конфликт между добровольцами и контрактными военнослужащими на позициях 7-го горнострелкового полка противника, привел к вооруженному противостоянию. Есть погибшие и раненые.
Верховному командованию было доложено, что личный состав, двигавшийся в направлении населенного пункта Сос Ходжавендского района, отказался подчиниться командованию и приказу, и покинул территорию. Меры по возвращению этих военнослужащих на свои позиции, были безрезультатными. Военнослужащие 543-го полка вооруженных сил Армении массово отказались ехать в Нагорный Карабах.
Прибывшие в срочном порядке в воинскую часть сотрудники военной прокуратуры, угрожая арестом военнослужащим, отказавшимся идти на войну, заставили их подписать прошение о выполнении любого боевого задания. Аналогичный инцидент произошел и в воинской части, дислоцированной в армянском населенном пункте Коти. Военнослужащие, служившие здесь, были арестованы военной полицией за отказ идти на войну», - говорится в информации.
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