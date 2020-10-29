Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових
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Азербайджанська сторона передала Єревану тіла 29 вірменських військовослужбовців, які загинули в Нагірному Карабасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.
"Завдяки винятковим посередницьким зусиллям Росії, за участю польової групи Міжнародного комітету Червоного хреста та особистого представника діючого голови ОБСЄ 29 жовтня вірменській стороні передано тіла 29 вірменських військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у зоні карабаського конфлікту", - написала вона.
Степанян також зазначила, що вірменська сторона висловлює готовність передати азербайджанській стороні тіла азербайджанських військовослужбовців.
Міністерство оборони Азербайджану поки не коментувало цю заяву.
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«Мы неоднократно обращались в Международный комитет Красного креста (МККК) в связи с обменом телами погибших и военнопленными, но армянская сторона отказалась от этого».
Об этом написал в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Поэтому мы приняли решение передать их Армении в одностороннем порядке», - отметил глава государства.
Minval.az
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На встречу с ними прибыл командир корпуса Григорий Хачатуров. Не исключается, что бунт будет жестоко подавлен.
Родственники некоторых военнослужащих начали собираться у штаба корпуса.
Ранее Минобороны Азербайджана неоднократно отмечало, что готово гарантировать жизнь и достойное обращение с армянскими частями, которые сложат оружие.
«Согласно полученной информации, между добровольцами и личным составом войсковых подразделений противника происходят споры, применение оружия друг против друга, отказ от вступления в бой, отступление с позиций без приказа и массовые беспорядки. Конфликт между добровольцами и контрактными военнослужащими на позициях 7-го горнострелкового полка противника, привел к вооруженному противостоянию. Есть погибшие и раненые.
Верховному командованию было доложено, что личный состав, двигавшийся в направлении населенного пункта Сос Ходжавендского района, отказался подчиниться командованию и приказу, и покинул территорию. Меры по возвращению этих военнослужащих на свои позиции, были безрезультатными. Военнослужащие 543-го полка вооруженных сил Армении массово отказались ехать в Нагорный Карабах.
Прибывшие в срочном порядке в воинскую часть сотрудники военной прокуратуры, угрожая арестом военнослужащим, отказавшимся идти на войну, заставили их подписать прошение о выполнении любого боевого задания. Аналогичный инцидент произошел и в воинской части, дислоцированной в армянском населенном пункте Коти. Военнослужащие, служившие здесь, были арестованы военной полицией за отказ идти на войну», - говорится в информации.
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