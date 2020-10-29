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Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових

Азербайджанська сторона передала Єревану тіла 29 вірменських військовослужбовців, які загинули в Нагірному Карабасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

"Завдяки винятковим посередницьким зусиллям Росії, за участю польової групи Міжнародного комітету Червоного хреста та особистого представника діючого голови ОБСЄ 29 жовтня вірменській стороні передано тіла 29 вірменських військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у зоні карабаського конфлікту", - написала вона.

Степанян також зазначила, що вірменська сторона висловлює готовність передати азербайджанській стороні тіла азербайджанських військовослужбовців.

Міністерство оборони Азербайджану поки не коментувало цю заяву.

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Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових 01
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Топ коментарі
+11
"Исключительные посреднические усилия России" на то и направлены, чтобы все соседи жили не миром и цивилизованным развитием, а - войной, разрухой и такими вот "обменами тел погибших".. В этом вся суть парашинского "посредничества".
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29.10.2020 16:15
+10
"Ісключітєльно благодаря кацапам". 😁 А як же без них? Вони ж цю кашу і заварили ще при совку. А от вірмени такого жжесту доброї волі чомусь не здійснили. Почасти напевне тому, що поля бою залишаються за азербайджанцями. А почасти просто з вредності.
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29.10.2020 16:10
+7
Азербайджан заявляє про збиття двох Су-25 ЗС Вірменії
Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових - Цензор.НЕТ 2646
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29.10.2020 16:43
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Что они делят ? Ищите причину в орде . А так , только молодые пацаны погибают .
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29.10.2020 16:08 Відповісти
это не "что", а "почему"! пока армяне являются агентами (подоченными, "подзашитными", "меньшими братьями") коварной и подлой москальской ымперии, то будут "бедными" и "битыми", разменной монетой и пушечным фаршем ымперских захватничеаких войн метрополии, это же касалось и Украины (выход из ымперии тоже стоит немалой крови за незааисимость от прихотей кремлядей, но ее необходимо пролить, чтоб в будушем не проливать постоянное в бесчисленных войнах московитов)!
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29.10.2020 16:48 Відповісти
"Ісключітєльно благодаря кацапам". 😁 А як же без них? Вони ж цю кашу і заварили ще при совку. А от вірмени такого жжесту доброї волі чомусь не здійснили. Почасти напевне тому, що поля бою залишаються за азербайджанцями. А почасти просто з вредності.
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29.10.2020 16:10 Відповісти
Ильхам Алиев: Мы в одностороннем порядке передали Армении тела погибших

«Мы неоднократно обращались в Международный комитет Красного креста (МККК) в связи с обменом телами погибших и военнопленными, но армянская сторона отказалась от этого».
Об этом написал в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Поэтому мы приняли решение передать их Армении в одностороннем порядке», - отметил глава государства.
Minval.az
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29.10.2020 18:07 Відповісти
"Исключительные посреднические усилия России" на то и направлены, чтобы все соседи жили не миром и цивилизованным развитием, а - войной, разрухой и такими вот "обменами тел погибших".. В этом вся суть парашинского "посредничества".
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29.10.2020 16:15 Відповісти
Россия напосредничает вам...еще долго поминать будете.....
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29.10.2020 16:21 Відповісти
Вбитих вірменських бойовиків на підконтрольній вже Азербайджану території Карабаху - тисячі. Можливо азербайджанці їх якось ідентифікують та зберігають, а можливо - так і валяються в полях. Черговий епізод скотобійні ім. Н. Пашиняна:
https://www.youtube.com/watch?v=8zMLX2nMffc
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29.10.2020 16:30 Відповісти
Это список почти 5,5 тысяч убитых армянских военнослужащих и резервистов -

https://pastebin.com/raw/HESbNjG7?fbclid=IwAR0Ab9HIA5BCQgxFeLRUctadT-kzlR39aukWPcWxh13A8b3bXq8E9ASBnhI
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29.10.2020 16:38 Відповісти
Азербайджан заявляє про збиття двох Су-25 ЗС Вірменії
Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових - Цензор.НЕТ 2646
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29.10.2020 16:43 Відповісти
6 тысяч убитых армянских военнослужащих за месяц
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29.10.2020 16:50 Відповісти
а ириваньские наемники и террористы?
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29.10.2020 17:08 Відповісти
Как бы отрицательно не относиться к позиции армян по Карабаху, но нужно отдать им должное, мужества им и ихнему руководству не занимать, воют за то что считают своим, а не как у нас отдают свое практически без боя.
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29.10.2020 17:03 Відповісти
Вот именно: воют...
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29.10.2020 18:01 Відповісти
У нас даже не воют, а тупо или сдаются как в керченском проливе, или не стреляют. Так что о нас вы подметили верно, а армяне не смотря на мою описку воюют.
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30.10.2020 14:05 Відповісти
В одном из полков 3-го армейского корпуса ВС Армении вспыхнул бунт. Как стало известно Minval.az из заслуживающих доверия источников, корпус дислоцируется на севере и северо-востоке Армении, на границе с Азербайджаном. Контрактники массово отказались подчиниться приказу о передислокации в зону боев в Нагорном Карабахе. Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових - Цензор.НЕТ 8225
На встречу с ними прибыл командир корпуса Григорий Хачатуров. Не исключается, что бунт будет жестоко подавлен.
Родственники некоторых военнослужащих начали собираться у штаба корпуса.
Ранее Минобороны Азербайджана неоднократно отмечало, что готово гарантировать жизнь и достойное обращение с армянскими частями, которые сложат оружие.
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29.10.2020 18:05 Відповісти
Так азейбажджанцы подавляли бунт в армянских частях против армянских властей? Об этом эта статья что обсуждаем?
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30.10.2020 14:07 Відповісти
читай внимательней.
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30.10.2020 14:57 Відповісти
Это к вам относится прочтите статью что обсуждается а не пропаганду о распятых мальчиках.
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30.10.2020 15:42 Відповісти
сообщает пресс-служба Минобороны.
«Согласно полученной информации, между добровольцами и личным составом войсковых подразделений противника происходят споры, применение оружия друг против друга, отказ от вступления в бой, отступление с позиций без приказа и массовые беспорядки. Конфликт между добровольцами и контрактными военнослужащими на позициях 7-го горнострелкового полка противника, привел к вооруженному противостоянию. Есть погибшие и раненые.
Верховному командованию было доложено, что личный состав, двигавшийся в направлении населенного пункта Сос Ходжавендского района, отказался подчиниться командованию и приказу, и покинул территорию. Меры по возвращению этих военнослужащих на свои позиции, были безрезультатными. Военнослужащие 543-го полка вооруженных сил Армении массово отказались ехать в Нагорный Карабах.
Прибывшие в срочном порядке в воинскую часть сотрудники военной прокуратуры, угрожая арестом военнослужащим, отказавшимся идти на войну, заставили их подписать прошение о выполнении любого боевого задания. Аналогичный инцидент произошел и в воинской части, дислоцированной в армянском населенном пункте Коти. Военнослужащие, служившие здесь, были арестованы военной полицией за отказ идти на войну», - говорится в информации.
Minval.az
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29.10.2020 18:18 Відповісти
Так что азебаржанцы мультики просто показывают и не сами не воюют? Армяне сами с собой воюют а трупы о которых идёт в статье азейбаржанцам подкидывают?
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30.10.2020 14:10 Відповісти
???
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30.10.2020 14:57 Відповісти
Вы хоть статью прочитали о чем речь идёт? Или пропагандистские методички только перепечатывать?
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30.10.2020 15:44 Відповісти
 
 