Кризис в Украине системный, давно требующий вмешательства государства, - аналитики

Ситуацию для населения усложнит повышение цен на газ в ноябре.

Вскоре начнутся большие кадровые ротации, и до трети всех министров в правительстве могут сменить, считает политолог Владимир Фесенко. Ведь избирательный период аналитики называют традиционным временем новых правил и вызовов.

"Могут быть кадровые изменения в офисе президента и в правительстве. Большая вероятность, и так было раньше, что будет изменение скорее всего губернаторов, районных руководителей - это будет тоже", - считает Фесенко.

Пока кадровые вопросы будут в государственном приоритете, усиления экономического кризиса не избежать, говорят эксперты. В этот период они советуют дорожить своим рабочим местом. Объясняют: именно это обеспечит стабильность семей в кризисный период, которую, в частности, может поколебать существенное повышение тарифов на газ, которое состоится в ноябре.



"Платежки уже в декабре придут гораздо выше. Это будет сезонный рост цен на всех мировых биржах. Другое дело - это экономическая ситуация в стране. И с коронавирусом, и с другими провалами в экономике. Поэтому новые платежки не добавят оптимизма", - говорит аналитик Кирилл Сазонов.



Специалисты отмечают, что кризисные времена сейчас переживает весь мир. Уровень безработицы растет и в Европе, и в Америке, которая недавно заявила о массовых сокращениях в авиакомпаниях и заведениях питания. Кризис в Украине они называют системным, давно требующим вмешательства государства. При этом, отмечают аналитики, первоочередными должны стать программы усиления локализации производства и удешевление кредитных ресурсов для бизнеса.