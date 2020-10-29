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Кризис в Украине системный, давно требующий вмешательства государства, - аналитики

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кризис в Украине системный, давно требующий вмешательства государства, - аналитики

Ситуацию для населения усложнит повышение цен на газ в ноябре.

Вскоре начнутся большие кадровые ротации, и до трети всех министров в правительстве могут сменить, считает политолог Владимир Фесенко. Ведь избирательный период аналитики называют традиционным временем новых правил и вызовов.

"Могут быть кадровые изменения в офисе президента и в правительстве. Большая вероятность, и так было раньше, что будет изменение скорее всего губернаторов, районных руководителей - это будет тоже", - считает Фесенко.

Пока кадровые вопросы будут в государственном приоритете, усиления экономического кризиса не избежать, говорят эксперты. В этот период они советуют дорожить своим рабочим местом. Объясняют: именно это обеспечит стабильность семей в кризисный период, которую, в частности, может поколебать существенное повышение тарифов на газ, которое состоится в ноябре.


"Платежки уже в декабре придут гораздо выше. Это будет сезонный рост цен на всех мировых биржах. Другое дело - это экономическая ситуация в стране. И с коронавирусом, и с другими провалами в экономике. Поэтому новые платежки не добавят оптимизма", - говорит аналитик Кирилл Сазонов.


Специалисты отмечают, что кризисные времена сейчас переживает весь мир. Уровень безработицы растет и в Европе, и в Америке, которая недавно заявила о массовых сокращениях в авиакомпаниях и заведениях питания. Кризис в Украине они называют системным, давно требующим вмешательства государства. При этом, отмечают аналитики, первоочередными должны стать программы усиления локализации производства и удешевление кредитных ресурсов для бизнеса.
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Возможно чтоб снизить тарифы надо еще раз провести выборы, и еще раз снять петю.
Чето у зебилов с первого раза не вышло)
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29.10.2020 16:56 Ответить
Кризис ... ... требующий вмешательства государства
-- уточните какого? -- украинское государство не предлагать...
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29.10.2020 17:03 Ответить
«Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять лодку».© Шри Шри Рави Шанкар
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29.10.2020 17:04 Ответить
Кризис в Украине системный, давно требующий вмешательства государства, - аналитики - Цензор.НЕТ 9795
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29.10.2020 17:07 Ответить
Кризис в Украине системный, давно требующий вмешательства государства, - аналитики - Цензор.НЕТ 8552 Кризис в Украине системный, давно требующий вмешательства государства, - аналитики - Цензор.НЕТ 5946
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29.10.2020 17:24 Ответить
Маленький совсем .
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29.10.2020 18:56 Ответить
Кризис в Украине системный, давно требующий вмешательства государства, - аналитики - Цензор.НЕТ 3507
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29.10.2020 17:25 Ответить
Год назад это было. Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. Теперь он как лошадь, загнанная, в мыле и пришпоренная дерзким ездоком.
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29.10.2020 17:25 Ответить
Для українців "крізісниє врємєна" - нормальний стан...Порозпихати по заначкам з десяток тисяч баксів,загрузити кладовки і антресолі мішками цукру,муки,бутлями оліі,самогону.ящиками масла,тушонки тощо і споглядати по ящику як комусь десь б"ють морду - що може бути для українця приємніше і звичніше...
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29.10.2020 17:21 Ответить
 
 