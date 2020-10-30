Криза в Україні системна, давно вимагає втручання держави, - аналітики

Ситуацію для населення ускладнить підвищення цін на газ у листопаді.

Незабаром почнуться великі кадрові ротації, і до третини всіх міністрів в уряді можуть змінити, вважає політолог Володимир Фесенко. Адже виборчий період аналітики називають традиційним часом нових правил і викликів.

"Можуть бути кадрові зміни в офісі президента і в уряді. Велика ймовірність, і так було раніше, що буде зміна швидше за все губернаторів, районних керівників - це буде теж", - вважає Фесенко.

Поки кадрові питання будуть у державному пріоритеті, посилення економічної кризи не уникнути, кажуть експерти. У цей період вони радять цінувати своє робоче місце. Пояснюють: саме це забезпечить стабільність сімей у кризовий період, яку, зокрема, може похитнути суттєве підвищення тарифів на газ, яке відбудеться в листопаді.

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"Платіжки вже в грудні прийдуть набагато вищі. Це буде сезонне зростання цін на всіх світових біржах. Інша справа - це економічна ситуація в країні. І з коронавірусом, і з іншими провалами в економіці. Тому нові платіжки не додадуть оптимізму", - говорить аналітик Кирило Сазонов.

Фахівці зазначають, що кризові часи зараз переживає весь світ. Рівень безробіття зростає і в Європі, і в Америці, яка нещодавно заявила про масові скорочення в авіакомпаніях і закладах харчування. Кризу в Україні вони називають системною, яка давно вимагає втручання держави. При цьому, зазначають аналітики, першочерговими повинні стати програми посилення локалізації виробництва і здешевлення кредитних ресурсів для бізнесу.



