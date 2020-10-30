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Криза в Україні системна, давно вимагає втручання держави, - аналітики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Криза в Україні системна, давно вимагає втручання держави, - аналітики

Ситуацію для населення ускладнить підвищення цін на газ у листопаді.

Незабаром почнуться великі кадрові ротації, і до третини всіх міністрів в уряді можуть змінити, вважає політолог Володимир Фесенко. Адже виборчий період аналітики називають традиційним часом нових правил і викликів.

"Можуть бути кадрові зміни в офісі президента і в уряді. Велика ймовірність, і так було раніше, що буде зміна швидше за все губернаторів, районних керівників - це буде теж", - вважає Фесенко.

Поки кадрові питання будуть у державному пріоритеті, посилення економічної кризи не уникнути, кажуть експерти. У цей період вони радять цінувати своє робоче місце. Пояснюють: саме це забезпечить стабільність сімей у кризовий період, яку, зокрема, може похитнути суттєве підвищення тарифів на газ, яке відбудеться в листопаді.

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"Платіжки вже в грудні прийдуть набагато вищі. Це буде сезонне зростання цін на всіх світових біржах. Інша справа - це економічна ситуація в країні. І з коронавірусом, і з іншими провалами в економіці. Тому нові платіжки не додадуть оптимізму", - говорить аналітик Кирило Сазонов.

Фахівці зазначають, що кризові часи зараз переживає весь світ. Рівень безробіття зростає і в Європі, і в Америці, яка нещодавно заявила про масові скорочення в авіакомпаніях і закладах харчування. Кризу в Україні вони називають системною, яка давно вимагає втручання держави. При цьому, зазначають аналітики, першочерговими повинні стати програми посилення локалізації виробництва і здешевлення кредитних ресурсів для бізнесу.
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Возможно чтоб снизить тарифы надо еще раз провести выборы, и еще раз снять петю.
Чето у зебилов с первого раза не вышло)
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29.10.2020 16:56 Відповісти
Кризис ... ... требующий вмешательства государства
-- уточните какого? -- украинское государство не предлагать...
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29.10.2020 17:03 Відповісти
«Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять лодку».© Шри Шри Рави Шанкар
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29.10.2020 17:04 Відповісти
Кризис в Украине системный, давно требующий вмешательства государства, - аналитики - Цензор.НЕТ 9795
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29.10.2020 17:07 Відповісти
Кризис в Украине системный, давно требующий вмешательства государства, - аналитики - Цензор.НЕТ 8552 Кризис в Украине системный, давно требующий вмешательства государства, - аналитики - Цензор.НЕТ 5946
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29.10.2020 17:24 Відповісти
Маленький совсем .
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29.10.2020 18:56 Відповісти
Кризис в Украине системный, давно требующий вмешательства государства, - аналитики - Цензор.НЕТ 3507
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29.10.2020 17:25 Відповісти
Год назад это было. Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. Теперь он как лошадь, загнанная, в мыле и пришпоренная дерзким ездоком.
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29.10.2020 17:25 Відповісти
Для українців "крізісниє врємєна" - нормальний стан...Порозпихати по заначкам з десяток тисяч баксів,загрузити кладовки і антресолі мішками цукру,муки,бутлями оліі,самогону.ящиками масла,тушонки тощо і споглядати по ящику як комусь десь б"ють морду - що може бути для українця приємніше і звичніше...
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29.10.2020 17:21 Відповісти
 
 