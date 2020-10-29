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Налоговый комитет Рады проталкивает финансовую дискриминацию предприятий зеленой энергетики, - инвесторы

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Налоговый комитет Рады проталкивает финансовую дискриминацию предприятий зеленой энергетики, - инвесторы

Налоговый комитет Верховной Рады Украины хочет протолкнуть изменения в закон "О рынке электрической энергии", которые будут финансово дискриминировать различные предприятия зеленой энергетики Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в Facebook сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

Как отмечается, после одиозного заявления и угроз Председателя Государственной налоговой службы Украины в адрес компаний, работающих с  возобновляемыми источниками энергии, сектор столкнулся с новым видом давления: стремлением ввести дискриминацию на рынке и поделить отрасль.

"Прямо сейчас в Налоговом Комитете ВРУ идет подготовка к принятию изменений в Налоговый кодекс Украины, необходимых для дальнейшего принятия Государственного бюджета на 2021. Речь идет о законопроекте №4101Д, который, кроме налоговых норм, предусматривает внесение изменений в статью 65 Закона Украины "О рынке электрической энергии", согласно которым ГП "Гарантированный покупатель" будет обязан осуществить 100% оплату электроэнергии в приоритетном порядке: сначала производителям из биомассы / биогаза, а потом всем остальным видам ВИЭ генерации. Согласование этой нормы планируется Налоговым Комитетом завтра 30.10.2020 года", - отмечает ассоциация.

Украинская ветроэнергетическая ассоциация четко заявляет, что данная норма должна быть немедленно исключена из данного законопроекта и снята с повестки дня Налогового комитета.

"Сегодня мы наблюдаем новый вид давления со стороны органов государственной власти на сектор ВИЭ. Теперь об отрасли не просто распространяются некорректные сообщения, но и планируется введение откровенной дискриминации по отношению к ветровой и солнечной энергетике из-за введения такой приоритетной процедуры выплат", - отмечает председатель правления УВЭА Андрей Конеченков.

По его словам, в целом, после того как производители электроэнергии из энергии солнца и ветра добровольно согласились на сокращение "зеленого" тарифа, в самом выгодном финансовом положении по всему рынке ВИЭ остались только производители из биомассы и биогаза.

"Это яркая иллюстрация того как отрасль "зеленой" энергетики в очередной раз пытаются поссорить и разделить. Эта правка немедленно должна быть снята с повестки дня комитета ", - подчеркнул Конеченков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу

Напомним, в сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

28 октября они сделали повторное обращение к Шмыгалю, в котором заявили, что украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими "зеленую" электроэнергию.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски в ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды "Гарантированный покупатель" уже начал проигрывать.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
інвестори довбані, а не охреніли ви часом, продавати свою енергію в 2 рази вище європейських цін? Налоговый комитет Рады проталкивает финансовую дискриминацию предприятий зеленой энергетики, - инвесторы - Цензор.НЕТ 8192
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29.10.2020 18:58
+2
зелёная энергетика - афёра века на равне с войной и короновирусом
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29.10.2020 19:30
+2
Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час.Но какая в тарифе стоимость зелёной энергетики-50 копеек, 1 гривна-тайна.
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29.10.2020 19:31
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інвестори довбані, а не охреніли ви часом, продавати свою енергію в 2 рази вище європейських цін? Налоговый комитет Рады проталкивает финансовую дискриминацию предприятий зеленой энергетики, - инвесторы - Цензор.НЕТ 8192
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29.10.2020 18:58 Ответить
инвесторы -- ЭТО РЫЖИЙ ГУДОК идет в СРАКУ со своей зеленной энергией Налоговый комитет Рады проталкивает финансовую дискриминацию предприятий зеленой энергетики, - инвесторы - Цензор.НЕТ 4624
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29.10.2020 20:05 Ответить
зелена енергетика - це хороша фішка для країн із сильною економікою.... для нас - це ще дуже рано
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29.10.2020 20:07 Ответить
Нужно как то помочь Медведчуку Коломойсскому и Ахметову !
.
.
!!"!
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29.10.2020 19:02 Ответить
Налоговый комитет Рады проталкивает финансовую дискриминацию предприятий зеленой энергетики, - инвесторы - Цензор.НЕТ 1967
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29.10.2020 19:04 Ответить
А каков процент зеленой (хм,звучит двояко ) в энергетике Украины?
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29.10.2020 19:08 Ответить
Уже боюсь чайник включать ,и газовое отопление.
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29.10.2020 19:30 Ответить
зелёная энергетика - афёра века на равне с войной и короновирусом
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29.10.2020 19:30 Ответить
Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час.Но какая в тарифе стоимость зелёной энергетики-50 копеек, 1 гривна-тайна.
показать весь комментарий
29.10.2020 19:31 Ответить
 
 