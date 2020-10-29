В Карабахе заявили о приближении азербайджанских войск к городу Шуши
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что армия Азербайджана находится в пяти километрах от города Шуши.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Противник находится совсем близко, максимум в пяти километрах от Шуши. Их цель - захватить Шуши. Кто владеет Шуши - тот владеет Карабахом. Надо осознать это, и принять участие в защите Шуши", - сказал Арутюнян в видеообращении из церкви Казанчецоц в Шуши.
Он отметил, что верит в победу, но для этого необходимо сражаться. "Необходимо переломить ситуацию", - сказал президент непризнанной республики.
Шуши находится в 11 километрах от столицы непризнанной НКР - Степанакерта.
Топ комментарии
+69 злой крот
показать весь комментарий29.10.2020 18:51
+47 Wendeplattendrehstahl Lölik
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+43 SANDY
показать весь комментарий29.10.2020 19:02
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А у самих боеприпасы еще советские, которые стреляют через раз. И миномет Молот с лазерным наведением...
Ну а украинцев, к сожалению, на Новый Год снова ожидает поздравление от гнусавого клоуна в стиле какая разница чей кусок территории, главное, чтобы дорога была заасфальтирована.
https://www.youtube.com/watch?v=FBHlWI8fR6c
https://www.youtube.com/watch?v=lD6hq_9w3nk&feature=emb_logo
. СЛАВА УКРАИНЕ. (А автор лох).
И даже странно чего это Азербайджан сегодня не приехал в Женеву на предложенные Арменией переговоры по Карабаху
https://youtu.be/efTSM1qSKSA
vasitələri məhv edilib
5 453
просмотра•29 окт. 2020 г.
не избежать теперь разрыва скрепно-ватных пуканов