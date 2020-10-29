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В Карабахе заявили о приближении азербайджанских войск к городу Шуши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Карабахе заявили о приближении азербайджанских войск к городу Шуши

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что армия Азербайджана находится в пяти километрах от города Шуши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Противник находится совсем близко, максимум в пяти километрах от Шуши. Их цель - захватить Шуши. Кто владеет Шуши - тот владеет Карабахом. Надо осознать это, и принять участие в защите Шуши", - сказал Арутюнян в видеообращении из церкви Казанчецоц в Шуши.

Он отметил, что верит в победу, но для этого необходимо сражаться. "Необходимо переломить ситуацию", - сказал президент непризнанной республики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азербайджанские беспилотники "Байрактар" охотятся за армянской пехотой в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

Шуши находится в 11 километрах от столицы непризнанной НКР - Степанакерта.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+69
Вірмени з кацапами вже програли,війна переросла в бойню,навіщо вони кладуть свої життя за чужу землю?Карабах це Азербайджан.
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29.10.2020 18:51
+47
Победы Азербайджану!!! Карабах-Азербайджан!!!
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29.10.2020 18:54
+43
друже, слово "росія", ти помилково написав з великої букви У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша - Цензор.НЕТ 6323
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29.10.2020 19:02
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уже пошли видео где отстреливают пехоту, прямо в той яме где сидят подсвечивают лазером и туда прилетает, даже норы не помогают с такой точностью
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29.10.2020 19:14 Ответить
Все такие гордые и радостные вроде это украинцы передовым оружием кацапов мочат.
А у самих боеприпасы еще советские, которые стреляют через раз. И миномет Молот с лазерным наведением...
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29.10.2020 19:44 Ответить
подгорело да
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29.10.2020 19:47 Ответить
Вы все слова смогли прочитать, мальчик?
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29.10.2020 19:51 Ответить
поплачь за оккупантов, девочка
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29.10.2020 19:58 Ответить
Подрочил уже на азеров, дурик малолетний?
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29.10.2020 20:05 Ответить
а шо на армян надо как ты?
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29.10.2020 20:05 Ответить
На армян мне пох, а ты ,хлопчик, не отвлекайся, мамеды оценят...
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29.10.2020 20:14 Ответить
так пофиг что прибежал сюда их защищать )
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29.10.2020 20:17 Ответить
Новый Год Карабах будет праздновать дома, в Азербайджане.
Ну а украинцев, к сожалению, на Новый Год снова ожидает поздравление от гнусавого клоуна в стиле какая разница чей кусок территории, главное, чтобы дорога была заасфальтирована.
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29.10.2020 19:17 Ответить
не гнусавий а жлобский, а щодо дороги - клас
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29.10.2020 19:26 Ответить
Особенно радуют дороги, построенные на украденные средства с коронавирусного фонда.
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29.10.2020 20:12 Ответить
Щодо коронавірусного фонду, то весною була така єврейська хохма: все , що в бюджеті залишилося на той момент назвати коронавірусним фондом. Щоб паніки у народу тоді не було, що немає за що ліки державі купити і апарати штучного дихання. А тепер "трішкін кафтан" розривають, щоб всі дірки заткнути.
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29.10.2020 20:41 Ответить
Caliber news (29.10.2020)
https://www.youtube.com/watch?v=FBHlWI8fR6c
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29.10.2020 19:18 Ответить
Відео, яке опублікувало МО оборони Азербайджану. Безпілотники атакують не тільки бронетехніку, але і великі скупчення вірменських військових. Жахітливі кадри.

https://www.youtube.com/watch?v=lD6hq_9w3nk&feature=emb_logo
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29.10.2020 19:23 Ответить
Пестдець наближається для любителів чужих земель, успіхів у визволення своїх територій для всіх народів.
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29.10.2020 19:27 Ответить
Я смотрю, тупо кидать людей на убой - древняя российская традиция!
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29.10.2020 19:28 Ответить
Красавы азербайджанцы,армяне должны убраться из чужой земли,ещё грузины им должны добавить за то,что самолеты ублюдка путина взлетали бомбить Грузию из армянских аэродромов.
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29.10.2020 19:29 Ответить
Церковь казанчецоц это русская православная церковь, построенная еще в царские времена. Это так, информация к размышлению. И потом. Автор, при всем своем неуважении, не шуши, а ШУША. Не надо переименовывать на обезьяний лад названия азербайджанских городов. Не хочу приводить примеров, но один автор не стоит и мизинца украинского народа (мое личное мнение, и не только). Поэтому если хватило ума открыть новостной сайт, то имейте оч..... ко чтобы быть ОБЬЕКТИВНЫМ
. СЛАВА УКРАИНЕ. (А автор лох).
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29.10.2020 19:30 Ответить
Шуши весла ара...и сливай воду...
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29.10.2020 19:32 Ответить
Эх ары ары....захватят азера ваши Шуши, а из вас сделают Суши.
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29.10.2020 19:33 Ответить
"Противник находится совсем близко, максимум в пяти километрах от Шуши. Их цель - захватить Шуши. Кто владеет Шуши - тот владеет Карабахом. Источник: https://censor.net/ru/n3228002
И даже странно чего это Азербайджан сегодня не приехал в Женеву на предложенные Арменией переговоры по Карабаху
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29.10.2020 19:35 Ответить
Да, странно... ещё лет 30 могли же подоговариваться...
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29.10.2020 19:38 Ответить
Ну вот хоть в Женеву , а не в Минск или условный улан -уде , куда затащили нас в 2014 году . Я к тому что Женева это официальная площадка для международных переговоров , для всех государств и самых разных конфликтов , а какой же урод согласился на то чтобы вести переговоры с ордой в оккупированном ордой Минске ? Там только капитуляцию подписывать, НО не переговоры вести
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29.10.2020 19:47 Ответить
шуша - айзерский город, айзера пробираются в рейдерски захваченную хату... через трупы захватчиков, но это мелочи...
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29.10.2020 19:40 Ответить
Дружище Азербайджан, азербайджанский, азербайджанцы и никак не иначе !
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29.10.2020 20:21 Ответить
айзеры - сокращенно, как и ары, сокращенно от армян.
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30.10.2020 13:55 Ответить
Прости , если я тебя назову укром или укропом это будет нормально ? Думаю НЕТ. Так что не нужно сокращать исковеркая название народа. ара это обращение к армянину как к брату, а не сокращение, это как у грузин биджо, у поляков пан или пани , а у азербайджанцев ГАРДАШ это значит брат .
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30.10.2020 16:51 Ответить
Карту, плиз
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29.10.2020 19:41 Ответить
Карту? Легко. Аэровидеосъемка подходит?
https://youtu.be/efTSM1qSKSA
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29.10.2020 19:59 Ответить
Азербайджану потрібно визволити свою землю, а не завойовувати чужу, Тому їх дії логічні і почувають вони себе спокійно, бо правда і що важливо міжнародне право на їх стороні, а коли підуть далі на територію Вірменії, там вже буде зовсім іншій геополітичний розклад, а тому їм досить звільнити свою територію від окупанта і будувати свою нормальну країну, а роздуватись як РФ в тупорилу мракобісну імперію, щоб мучити і свій народ, і народ на окупованих землях.
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29.10.2020 19:46 Ответить
Нечем им "переломить ситуацию". И это факт. Так что взятие и Шуши и Степанакерта - вопрос времени.
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29.10.2020 19:55 Ответить
Ну почему, положить сплошной забор из трупов высотой в пару этажей. Азербайджанцы офигеют и стыдливо отойдут в сторонку, пораженные степенью дебилизма ереванских властей. Наверно. Возможно.
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29.10.2020 20:15 Ответить
Врядли отойдут. Но селфиться на фоне этой кучи точно будут.
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30.10.2020 02:22 Ответить
Странное какое-то перемирие и прекращение огня. Разве ж так можна, сказали бы полководцы Петя и Зеля. Оккупанта нада ублажать.
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29.10.2020 20:01 Ответить
У азербайджанцев тоже есть свои выразители "глубокой обеспокоенности" и свой "Минск". Просто в данный момент всё очень удачно совпало, что на "обеспокоенность" можно плюнуть с высокой колокольни. У Азербайджана есть окно возможностей ещё примерно в две-три недели, и я верю, что они сумеют им воспользоваться. Нам тоже надо ждать удобного момента и копить силы. Но это уже однозначно не с нынешним руководством.
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29.10.2020 20:18 Ответить
Виноват, но имею сказать, что азербайджанцы не плюют с ввсокой колокольни. Они плюют с высокого минарета.
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29.10.2020 20:45 Ответить
А скажите, как часто вам в штаны, и кровать, какает некий упомянутый вами Петя? Трижды в сутки или более?
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29.10.2020 20:48 Ответить
А как часто Вас посещают мысли о какахах упомянутого мной Пети? Трижды в сутки или более?
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30.10.2020 20:47 Ответить
скажите спасибо что это не коцапы, они бы направили эти дроны на ближайший город, под предлогом что там штаб и больница где лечат раненных
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29.10.2020 20:21 Ответить
Цікаво, Цензор в курсі, що назва Шуши - Шуша?
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29.10.2020 20:24 Ответить
Азербайджанское название ШУША , а не исковерконное Шуши .
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29.10.2020 20:26 Ответить
Я в курсі. Як колишній бакінець.
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29.10.2020 21:01 Ответить
Тут истребление оккупанта идет уже в горно - лесистой местности.https://www.youtube.com/watch?v=vrhSxlJ-VbA&feature=emb_logoDüşmənin qüvvə və
vasitələri məhv edilib

5 453
просмотра•29 окт. 2020 г.
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29.10.2020 20:35 Ответить
Шуша древняя колыбель Азербайджана. Валите в Ереван, московские соски.
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29.10.2020 20:43 Ответить
Бажаю азербайджанцям звільнити Шушу від окупантів блискавично і з мінімальними втратами . Окупантам - нищівної поразки . Карабах-Азербайджан , Крим -Україна .
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29.10.2020 21:05 Ответить
Аркадий Карапетян: «Бои идут у ворот Шуши» ВИДЕО https://haqqin.az/news/192747
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29.10.2020 22:17 Ответить
Армения за сутки внесла в список погибших 106 солдат. По данным на 29 октября, Армения официально подтверждает смерть 1166 своих солдат.
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29.10.2020 22:45 Ответить
Не важно, чей Карабах, важно, что бы там не повторилась трагедия 1915-1920 годов, когда турки, курды, азербайджанцы и арабы уничтожили более миллиона армян и других христиан на территория бывшей Османской империи. Город Души был уничтожен азербайджанцами, а все армяне от мала до велика убиты. Армяне не допустят повторения геноцида. А Россия, как видно , предала своих союзников по ОДКБ. Путин не хочет ссорится с Турцией и Азербайджаном, хотя мог бы завершить эту войну, если бы захотел. Не может простить армян и того, что прогнали его марионеток с руководства Арменией.
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30.10.2020 00:24 Ответить
А почему вдруг все перечисленные народы и страны так обиделись на армян может расскажете? У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша - Цензор.НЕТ 927
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30.10.2020 12:25 Ответить
Надеюсь, Армения защитит свой народ от истребления. И не надо все мешать в одну кучу: Карабах, Украину,Грузию, Сирию, Ливию и т.д.
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30.10.2020 00:27 Ответить
Эрдоган решил истребить всех христиан. Как в своё время это произошло в Турции.
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30.10.2020 01:01 Ответить
если ты христьянин - то уже скорей бы У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша - Цензор.НЕТ 4945
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30.10.2020 12:27 Ответить
Да, не избежать очередной резни армян-христиан мусульманами.
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30.10.2020 01:00 Ответить
лишнехромосомные разжыгатели подтянулись У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша - Цензор.НЕТ 5441
не избежать теперь разрыва скрепно-ватных пуканов У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша - Цензор.НЕТ 1824
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30.10.2020 12:28 Ответить
Подгорело у армянских оккупантов. Только что то я сомневаюсь, что они кинутся зашишать оккупированные ими же земли. Да и страна-бензоколонка врядли поможет. Они на этот раз даже ********* с Турции к продаже не запретили.
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30.10.2020 03:08 Ответить
СПАСИБО УКРАИНА ЗА ТО ШО ЕСТ !!! КРЫМ И ДОНБАСС ЦЕ УКРАИНА !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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30.10.2020 04:54 Ответить
хором: "врагу не сдаётся наш гордый Арцах..."
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30.10.2020 11:46 Ответить
Карабахам Шушец пришеел...
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30.10.2020 14:39 Ответить
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