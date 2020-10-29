У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки Араїк Арутюнян заявив, що армія Азербайджану перебуває за п'ять кілометрів від міста Шуша.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Противник перебуває зовсім близько, максимум за п'ять кілометрів від Шуші. Їх мета - захопити Шушу. Хто володіє Шушею - той володіє Карабахом. Треба усвідомити це, і взяти участь у захисті Шуші", - сказав Арутюнян у відеозверненні з церкви Казанчецоц у Шуші.
Він зазначив, що вірить у перемогу, але для цього необхідно боротися. "Необхідно переломити ситуацію", - сказав президент невизнаної республіки.
Від Шуші 11 кілометрів до столиці невизнаної НКР - Степанакерта.
Топ коментарі
+69 злой крот
показати весь коментар29.10.2020 18:51
+47 Wendeplattendrehstahl Lölik
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+43 SANDY
показати весь коментар29.10.2020 19:02
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Будь ласка, зачекайте...
А у самих боеприпасы еще советские, которые стреляют через раз. И миномет Молот с лазерным наведением...
Ну а украинцев, к сожалению, на Новый Год снова ожидает поздравление от гнусавого клоуна в стиле какая разница чей кусок территории, главное, чтобы дорога была заасфальтирована.
https://www.youtube.com/watch?v=FBHlWI8fR6c
https://www.youtube.com/watch?v=lD6hq_9w3nk&feature=emb_logo
. СЛАВА УКРАИНЕ. (А автор лох).
И даже странно чего это Азербайджан сегодня не приехал в Женеву на предложенные Арменией переговоры по Карабаху
https://youtu.be/efTSM1qSKSA
vasitələri məhv edilib
5 453
просмотра•29 окт. 2020 г.
не избежать теперь разрыва скрепно-ватных пуканов