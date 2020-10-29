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У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша

Президент невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки Араїк Арутюнян заявив, що армія Азербайджану перебуває за п'ять кілометрів від міста Шуша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Противник перебуває зовсім близько, максимум за п'ять кілометрів від Шуші. Їх мета - захопити Шушу. Хто володіє Шушею - той володіє Карабахом. Треба усвідомити це, і взяти участь у захисті Шуші", - сказав Арутюнян у відеозверненні з церкви Казанчецоц у Шуші.

Він зазначив, що вірить у перемогу, але для цього необхідно боротися. "Необхідно переломити ситуацію", - сказав президент невизнаної республіки.

Від Шуші 11 кілометрів до столиці невизнаної НКР - Степанакерта.

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Топ коментарі
+69
Вірмени з кацапами вже програли,війна переросла в бойню,навіщо вони кладуть свої життя за чужу землю?Карабах це Азербайджан.
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29.10.2020 18:51
+47
Победы Азербайджану!!! Карабах-Азербайджан!!!
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29.10.2020 18:54
+43
друже, слово "росія", ти помилково написав з великої букви У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша - Цензор.НЕТ 6323
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29.10.2020 19:02
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уже пошли видео где отстреливают пехоту, прямо в той яме где сидят подсвечивают лазером и туда прилетает, даже норы не помогают с такой точностью
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29.10.2020 19:14 Відповісти
Все такие гордые и радостные вроде это украинцы передовым оружием кацапов мочат.
А у самих боеприпасы еще советские, которые стреляют через раз. И миномет Молот с лазерным наведением...
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29.10.2020 19:44 Відповісти
подгорело да
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29.10.2020 19:47 Відповісти
Вы все слова смогли прочитать, мальчик?
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29.10.2020 19:51 Відповісти
поплачь за оккупантов, девочка
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29.10.2020 19:58 Відповісти
Подрочил уже на азеров, дурик малолетний?
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29.10.2020 20:05 Відповісти
а шо на армян надо как ты?
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29.10.2020 20:05 Відповісти
На армян мне пох, а ты ,хлопчик, не отвлекайся, мамеды оценят...
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29.10.2020 20:14 Відповісти
так пофиг что прибежал сюда их защищать )
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29.10.2020 20:17 Відповісти
Новый Год Карабах будет праздновать дома, в Азербайджане.
Ну а украинцев, к сожалению, на Новый Год снова ожидает поздравление от гнусавого клоуна в стиле какая разница чей кусок территории, главное, чтобы дорога была заасфальтирована.
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29.10.2020 19:17 Відповісти
не гнусавий а жлобский, а щодо дороги - клас
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29.10.2020 19:26 Відповісти
Особенно радуют дороги, построенные на украденные средства с коронавирусного фонда.
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29.10.2020 20:12 Відповісти
Щодо коронавірусного фонду, то весною була така єврейська хохма: все , що в бюджеті залишилося на той момент назвати коронавірусним фондом. Щоб паніки у народу тоді не було, що немає за що ліки державі купити і апарати штучного дихання. А тепер "трішкін кафтан" розривають, щоб всі дірки заткнути.
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29.10.2020 20:41 Відповісти
Caliber news (29.10.2020)
https://www.youtube.com/watch?v=FBHlWI8fR6c
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29.10.2020 19:18 Відповісти
Відео, яке опублікувало МО оборони Азербайджану. Безпілотники атакують не тільки бронетехніку, але і великі скупчення вірменських військових. Жахітливі кадри.

https://www.youtube.com/watch?v=lD6hq_9w3nk&feature=emb_logo
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29.10.2020 19:23 Відповісти
Пестдець наближається для любителів чужих земель, успіхів у визволення своїх територій для всіх народів.
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29.10.2020 19:27 Відповісти
Я смотрю, тупо кидать людей на убой - древняя российская традиция!
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29.10.2020 19:28 Відповісти
Красавы азербайджанцы,армяне должны убраться из чужой земли,ещё грузины им должны добавить за то,что самолеты ублюдка путина взлетали бомбить Грузию из армянских аэродромов.
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29.10.2020 19:29 Відповісти
Церковь казанчецоц это русская православная церковь, построенная еще в царские времена. Это так, информация к размышлению. И потом. Автор, при всем своем неуважении, не шуши, а ШУША. Не надо переименовывать на обезьяний лад названия азербайджанских городов. Не хочу приводить примеров, но один автор не стоит и мизинца украинского народа (мое личное мнение, и не только). Поэтому если хватило ума открыть новостной сайт, то имейте оч..... ко чтобы быть ОБЬЕКТИВНЫМ
. СЛАВА УКРАИНЕ. (А автор лох).
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29.10.2020 19:30 Відповісти
Шуши весла ара...и сливай воду...
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29.10.2020 19:32 Відповісти
Эх ары ары....захватят азера ваши Шуши, а из вас сделают Суши.
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29.10.2020 19:33 Відповісти
"Противник находится совсем близко, максимум в пяти километрах от Шуши. Их цель - захватить Шуши. Кто владеет Шуши - тот владеет Карабахом. Источник: https://censor.net/ru/n3228002
И даже странно чего это Азербайджан сегодня не приехал в Женеву на предложенные Арменией переговоры по Карабаху
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29.10.2020 19:35 Відповісти
Да, странно... ещё лет 30 могли же подоговариваться...
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29.10.2020 19:38 Відповісти
Ну вот хоть в Женеву , а не в Минск или условный улан -уде , куда затащили нас в 2014 году . Я к тому что Женева это официальная площадка для международных переговоров , для всех государств и самых разных конфликтов , а какой же урод согласился на то чтобы вести переговоры с ордой в оккупированном ордой Минске ? Там только капитуляцию подписывать, НО не переговоры вести
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29.10.2020 19:47 Відповісти
шуша - айзерский город, айзера пробираются в рейдерски захваченную хату... через трупы захватчиков, но это мелочи...
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29.10.2020 19:40 Відповісти
Дружище Азербайджан, азербайджанский, азербайджанцы и никак не иначе !
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29.10.2020 20:21 Відповісти
айзеры - сокращенно, как и ары, сокращенно от армян.
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30.10.2020 13:55 Відповісти
Прости , если я тебя назову укром или укропом это будет нормально ? Думаю НЕТ. Так что не нужно сокращать исковеркая название народа. ара это обращение к армянину как к брату, а не сокращение, это как у грузин биджо, у поляков пан или пани , а у азербайджанцев ГАРДАШ это значит брат .
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30.10.2020 16:51 Відповісти
Карту, плиз
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29.10.2020 19:41 Відповісти
Карту? Легко. Аэровидеосъемка подходит?
https://youtu.be/efTSM1qSKSA
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29.10.2020 19:59 Відповісти
Азербайджану потрібно визволити свою землю, а не завойовувати чужу, Тому їх дії логічні і почувають вони себе спокійно, бо правда і що важливо міжнародне право на їх стороні, а коли підуть далі на територію Вірменії, там вже буде зовсім іншій геополітичний розклад, а тому їм досить звільнити свою територію від окупанта і будувати свою нормальну країну, а роздуватись як РФ в тупорилу мракобісну імперію, щоб мучити і свій народ, і народ на окупованих землях.
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29.10.2020 19:46 Відповісти
Нечем им "переломить ситуацию". И это факт. Так что взятие и Шуши и Степанакерта - вопрос времени.
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29.10.2020 19:55 Відповісти
Ну почему, положить сплошной забор из трупов высотой в пару этажей. Азербайджанцы офигеют и стыдливо отойдут в сторонку, пораженные степенью дебилизма ереванских властей. Наверно. Возможно.
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29.10.2020 20:15 Відповісти
Врядли отойдут. Но селфиться на фоне этой кучи точно будут.
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30.10.2020 02:22 Відповісти
Странное какое-то перемирие и прекращение огня. Разве ж так можна, сказали бы полководцы Петя и Зеля. Оккупанта нада ублажать.
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29.10.2020 20:01 Відповісти
У азербайджанцев тоже есть свои выразители "глубокой обеспокоенности" и свой "Минск". Просто в данный момент всё очень удачно совпало, что на "обеспокоенность" можно плюнуть с высокой колокольни. У Азербайджана есть окно возможностей ещё примерно в две-три недели, и я верю, что они сумеют им воспользоваться. Нам тоже надо ждать удобного момента и копить силы. Но это уже однозначно не с нынешним руководством.
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29.10.2020 20:18 Відповісти
Виноват, но имею сказать, что азербайджанцы не плюют с ввсокой колокольни. Они плюют с высокого минарета.
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29.10.2020 20:45 Відповісти
А скажите, как часто вам в штаны, и кровать, какает некий упомянутый вами Петя? Трижды в сутки или более?
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29.10.2020 20:48 Відповісти
А как часто Вас посещают мысли о какахах упомянутого мной Пети? Трижды в сутки или более?
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30.10.2020 20:47 Відповісти
скажите спасибо что это не коцапы, они бы направили эти дроны на ближайший город, под предлогом что там штаб и больница где лечат раненных
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29.10.2020 20:21 Відповісти
Цікаво, Цензор в курсі, що назва Шуши - Шуша?
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29.10.2020 20:24 Відповісти
Азербайджанское название ШУША , а не исковерконное Шуши .
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29.10.2020 20:26 Відповісти
Я в курсі. Як колишній бакінець.
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29.10.2020 21:01 Відповісти
Тут истребление оккупанта идет уже в горно - лесистой местности.https://www.youtube.com/watch?v=vrhSxlJ-VbA&feature=emb_logoDüşmənin qüvvə və
vasitələri məhv edilib

5 453
просмотра•29 окт. 2020 г.
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29.10.2020 20:35 Відповісти
Шуша древняя колыбель Азербайджана. Валите в Ереван, московские соски.
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29.10.2020 20:43 Відповісти
Бажаю азербайджанцям звільнити Шушу від окупантів блискавично і з мінімальними втратами . Окупантам - нищівної поразки . Карабах-Азербайджан , Крим -Україна .
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29.10.2020 21:05 Відповісти
Аркадий Карапетян: «Бои идут у ворот Шуши» ВИДЕО https://haqqin.az/news/192747
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29.10.2020 22:17 Відповісти
Армения за сутки внесла в список погибших 106 солдат. По данным на 29 октября, Армения официально подтверждает смерть 1166 своих солдат.
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29.10.2020 22:45 Відповісти
Не важно, чей Карабах, важно, что бы там не повторилась трагедия 1915-1920 годов, когда турки, курды, азербайджанцы и арабы уничтожили более миллиона армян и других христиан на территория бывшей Османской империи. Город Души был уничтожен азербайджанцами, а все армяне от мала до велика убиты. Армяне не допустят повторения геноцида. А Россия, как видно , предала своих союзников по ОДКБ. Путин не хочет ссорится с Турцией и Азербайджаном, хотя мог бы завершить эту войну, если бы захотел. Не может простить армян и того, что прогнали его марионеток с руководства Арменией.
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30.10.2020 00:24 Відповісти
А почему вдруг все перечисленные народы и страны так обиделись на армян может расскажете? У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша - Цензор.НЕТ 927
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30.10.2020 12:25 Відповісти
Надеюсь, Армения защитит свой народ от истребления. И не надо все мешать в одну кучу: Карабах, Украину,Грузию, Сирию, Ливию и т.д.
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30.10.2020 00:27 Відповісти
Эрдоган решил истребить всех христиан. Как в своё время это произошло в Турции.
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30.10.2020 01:01 Відповісти
если ты христьянин - то уже скорей бы У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша - Цензор.НЕТ 4945
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30.10.2020 12:27 Відповісти
Да, не избежать очередной резни армян-христиан мусульманами.
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30.10.2020 01:00 Відповісти
лишнехромосомные разжыгатели подтянулись У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша - Цензор.НЕТ 5441
не избежать теперь разрыва скрепно-ватных пуканов У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша - Цензор.НЕТ 1824
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30.10.2020 12:28 Відповісти
Подгорело у армянских оккупантов. Только что то я сомневаюсь, что они кинутся зашишать оккупированные ими же земли. Да и страна-бензоколонка врядли поможет. Они на этот раз даже ********* с Турции к продаже не запретили.
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30.10.2020 03:08 Відповісти
СПАСИБО УКРАИНА ЗА ТО ШО ЕСТ !!! КРЫМ И ДОНБАСС ЦЕ УКРАИНА !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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30.10.2020 04:54 Відповісти
хором: "врагу не сдаётся наш гордый Арцах..."
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30.10.2020 11:46 Відповісти
Карабахам Шушец пришеел...
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30.10.2020 14:39 Відповісти
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