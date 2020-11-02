Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Арестович? Как замиритель из "Мухтара" будет голосом Минской ТКГ. ВИДЕО (исправлено)

Больше ада! Ударим идиотизмом и "зрадой" по еще большему идиотизму и "зраде"! Ну чтобы все точно забыли о предыдущих факапах. Кажется, именно этим лозунгом руководствовались в Офисе президента, назначая так называемым "единым голосом" Трехсторонней контактной группы самопровозглашенного "военного эксперта" Алексея Арестовича.

Кто это такой? Почему именно он? И сколько еще можно ада?! Обо всем этом - в свежем выпуске спецпроекта "Без цензуры" от Богдана Буткевича.

Скорее всего, вы уже в курсе, что блогер Алексей Арестович стал советником украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске. А в придачу - ее "единственным голосом", так сказать. И здесь даже самые сдержанные люди взорвались. Как?! Как актер из скетчей, авантюрист из "Мухтара", а в придачу - психолог с "желтых" социальных шоу мутировал в военного эксперта? А теперь присоединился к и так не очень результативному процессу переговоров в Минске.

Итак, Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева не спали всю ночь, пересмотрели всего "Мухтара", а еще - усиленно гуглили, чтобы рассказать вам как можно больше интересного об Алексее Арестовиче. Кто это вообще такой? Откуда он взялся и почему стал так популярен? Как он отзывался о власти предыдущей и нынешней? Скандалы с его участием запомнились больше всего? А еще - когда "порохобот" Арестович перестал критиковать Зеленского? И почему именно с блогером новоназначенный глава ГУР говорил о "вагнеровцах"?

Смотрите подробный спецвыпуск и скажите, что думаете сами об этом назначении! Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты. И еще мы здесь вместе с вами отвоевываем украинский ютуб!