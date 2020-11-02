Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Арестович? Как замиритель из "Мухтара" будет голосом Минской ТКГ. ВИДЕО (исправлено)
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Больше ада! Ударим идиотизмом и "зрадой" по еще большему идиотизму и "зраде"! Ну чтобы все точно забыли о предыдущих факапах. Кажется, именно этим лозунгом руководствовались в Офисе президента, назначая так называемым "единым голосом" Трехсторонней контактной группы самопровозглашенного "военного эксперта" Алексея Арестовича.
Кто это такой? Почему именно он? И сколько еще можно ада?! Обо всем этом - в свежем выпуске спецпроекта "Без цензуры" от Богдана Буткевича.
Скорее всего, вы уже в курсе, что блогер Алексей Арестович стал советником украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске. А в придачу - ее "единственным голосом", так сказать. И здесь даже самые сдержанные люди взорвались. Как?! Как актер из скетчей, авантюрист из "Мухтара", а в придачу - психолог с "желтых" социальных шоу мутировал в военного эксперта? А теперь присоединился к и так не очень результативному процессу переговоров в Минске.
Итак, Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева не спали всю ночь, пересмотрели всего "Мухтара", а еще - усиленно гуглили, чтобы рассказать вам как можно больше интересного об Алексее Арестовиче. Кто это вообще такой? Откуда он взялся и почему стал так популярен? Как он отзывался о власти предыдущей и нынешней? Скандалы с его участием запомнились больше всего? А еще - когда "порохобот" Арестович перестал критиковать Зеленского? И почему именно с блогером новоназначенный глава ГУР говорил о "вагнеровцах"?
Смотрите подробный спецвыпуск и скажите, что думаете сами об этом назначении! Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты. И еще мы здесь вместе с вами отвоевываем украинский ютуб!
Пожалуйста, подождите...
только не пойму чей, ********* или НАТы?!
До НАти він має таке ж відношення як боньовик леніна до леопарда2. Він гарний артист, не даремно грав у театрі, а хто платить? Прослідкуйте як мігрує його "проповідування" з 14 року. З федералізаціїї до унітарної потім до якогось феодалізму. І саме цікаве про мову - "што то средєє, между русской і украінской должна бить..."
Загалом пройдоха як і зеля.
Не является патриотом Украины, плевать хотел на национальные интересы Украины, а значит этому шнырю доверять нельзя и соответственно пошел нах тварь.
1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового. Я «патриот 5-го проекта», проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жана Фреско-----------------
------Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить.
2. Именно потому, что меня совершенно не колышат национальные вопросы, я не уезжаю (пока, во всяком случае) из Украины.---------
Это бред того сумасшедшего, который будет представлять нас в трехсторонней контактной группе.
У него реально проблемы с головой он или употребляет тяжелые наркотики или начитался какой-то жесткой литературной дичи и находится под впечатлением долгое время..
А теперь, ******, ответь на один вопрос- ты свечку держал в его личной спальне, что позволяешь себе обвинять его в гомосексуализме? Человека у которого жена и несколько детей! И еще одно, а какая разница какая у него ориентация? Это имеет значение к той профессиональной деятельности которую на него возложили? Вы, тупорылое быдло, уже оеально достали своими ткпыми умозаключениями! Неспособные взять два факта и связать их логической цепочкой прямых, а не косвенных, причинно- следственных связей!
Скоро выборы, вот и умнись. Не мешай умним людям на форуме перетирать между собой.
Но главное - не патриот он. И не удивлюсь - если московская тухлая консерва.
А за кого он уже не важно
Світлана Кузьменко@KyzmenKo5512 ч
А ви почитайте арестовича і послухайте шаріка, там все проти України, тіко арестович напомажений, а шарик так, як с подворотні
"В 2005 году Корчинский и его правая рука Леша Арестович давали в РИА Новости совместную с Александром Дугиным пресс-конференцию "Евразийские неправительственные организации - как симметричный ответ "оранжевой чуме""
https://www.youtube.com/watch?v=xL9KYM8L8Mk
Почему не вспомнить его комментарий для московской студии "Радио Свобода" об участии России в войне в Донбассе, где были приведены конкретные подразделения с номерами частей и другими подробностями ?
А нынешний профессиональный разбор карабахского конфликта ?
Нельзя валить в одну кучу фактаж довоенного и послевоенного периода.
Лучше дождаться первых реальных результатов его работы в ТКГ.
троцькийАрестович.
Ну ось знайдений нашвидкуруч імідж його дописа в фейсбуці https://kurs.com.ua/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=//strana.ua/img/forall/u/10/91/%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%25875.png&key=f24344691c5048515a40ba997fdcaa5b9325acb5e3f8ed65bc5a1c1281357a1d
Я ж не freak якийсь щоб "киздити" freak-енам, freulein-ам, mad-музєалям та miss-кам Я ж культурщину соблюдаю.
Тобі самому не смішно?
Щодо культурщини - молодець. Хвалю. Не люблю киздунів.
Не сотвори себе кумира, по списку: Гордон,Пальчевский,Арестович и т.д.
Все консервы ФСБ.
Еле прослушал половину. Ничего доказательного и интересного не прозвучало. Обычные сплетни. Столко слов и ничего толкового... Лучше пусть будет Арестович....
Зникни швидше, москалику!
а почему не Ярош?
Раше плевать на Минск, пока сами не захотят вівести войска никакая Минская группа ничего не решит.
Так что гдубоко накласть чего они там нарешают. Лишь бы не подписывали ничего против интересов Украины.
А Арестович молодец. Озвучил то что многие думают но боятся сказать потому что диванные "патриоты" заклюют.
не слежу
Подобаються трансветіти ? )
Это обычный порохосос,коих в сетях неимоверное количество и пишущих бредятину на заказ бывшего.
Все они беспринципные мрази, которые монитизируют свою популярность. Мало чем отличаются от северных Киселевских коллег. Готовы хоть ***** восхвалять, если будет хайп и флюгер будет способствовать...