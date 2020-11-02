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Новости Политика Украины
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Буткевич Богдан (430) Арестович Алексей (327)

Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Арестович? Как замиритель из "Мухтара" будет голосом Минской ТКГ. ВИДЕО (исправлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Больше ада! Ударим идиотизмом и "зрадой" по еще большему идиотизму и "зраде"! Ну чтобы все точно забыли о предыдущих факапах. Кажется, именно этим лозунгом руководствовались в Офисе президента, назначая так называемым "единым голосом" Трехсторонней контактной группы самопровозглашенного "военного эксперта" Алексея Арестовича.

Кто это такой? Почему именно он? И сколько еще можно ада?! Обо всем этом - в свежем выпуске спецпроекта "Без цензуры" от Богдана Буткевича.

Скорее всего, вы уже в курсе, что блогер Алексей Арестович стал советником украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске. А в придачу - ее "единственным голосом", так сказать. И здесь даже самые сдержанные люди взорвались. Как?! Как актер из скетчей, авантюрист из "Мухтара", а в придачу - психолог с "желтых" социальных шоу мутировал в военного эксперта? А теперь присоединился к и так не очень результативному процессу переговоров в Минске.

Итак, Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева не спали всю ночь, пересмотрели всего "Мухтара", а еще - усиленно гуглили, чтобы рассказать вам как можно больше интересного об Алексее Арестовиче. Кто это вообще такой? Откуда он взялся и почему стал так популярен? Как он отзывался о власти предыдущей и нынешней? Скандалы с его участием запомнились больше всего? А еще - когда "порохобот" Арестович перестал критиковать Зеленского? И почему именно с блогером новоназначенный глава ГУР говорил о "вагнеровцах"?

Смотрите подробный спецвыпуск и скажите, что думаете сами об этом назначении! Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты. И еще мы здесь вместе с вами отвоевываем украинский ютуб!

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+28
Арестович - это самовлюбленный нарцисс, (возможно "голубец"), высокоинтеллектуальный черт, хитрожопый приспособленец, стукач, обидчивый додик, банящий любого у себя в Фб, кто его критикует Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Арестович? Как замиритель из "Мухтара" будет голосом Минской ТКГ - Цензор.НЕТ 7705 , часто несет в своих высерах сюрреалистическую дичь.
Не является патриотом Украины, плевать хотел на национальные интересы Украины, а значит этому шнырю доверять нельзя и соответственно пошел нах тварь.
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29.10.2020 19:37
+19
если он не считает себя патриотом Украины то догадаться не трудно чьи щи он лаптем хлебает .
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29.10.2020 19:46
+17
Хто його батьки? Він уникає цього питання чомусь дуже. Копаємо!
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29.10.2020 19:36
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боюсь, что Арестович это чей-то долговременный проект..
только не пойму чей, ********* или НАТы?!
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29.10.2020 19:34 Ответить
если он не считает себя патриотом Украины то догадаться не трудно чьи щи он лаптем хлебает .
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29.10.2020 19:46 Ответить
Задля справедливости варто сказати, що словом він володіє не погано. Але від його "експертних" оцінок ситуації в Криму в 2014р. смердить мАсквою.
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29.10.2020 20:03 Ответить
Угу, только українську освоить так и не вышло. Челюсть не та
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30.10.2020 09:22 Ответить
Що він ваєнний експерд я зрозумів, ще більше року тому лише з 5 хв. ролика. Суть цього ролика -сержанти ніщо, офіцери головна сила.
До НАти він має таке ж відношення як боньовик леніна до леопарда2. Він гарний артист, не даремно грав у театрі, а хто платить? Прослідкуйте як мігрує його "проповідування" з 14 року. З федералізаціїї до унітарної потім до якогось феодалізму. І саме цікаве про мову - "што то средєє, между русской і украінской должна бить..."
Загалом пройдоха як і зеля.
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29.10.2020 23:00 Ответить
Ватікана
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29.10.2020 23:37 Ответить
сказали ж... ноги растут к Смешко. понятна кто ему кидал инфу разную озвучивать чье то мнение
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30.10.2020 08:25 Ответить
Хто його батьки? Він уникає цього питання чомусь дуже. Копаємо!
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29.10.2020 19:36 Ответить
Арестович - это самовлюбленный нарцисс, (возможно "голубец"), высокоинтеллектуальный черт, хитрожопый приспособленец, стукач, обидчивый додик, банящий любого у себя в Фб, кто его критикует Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Арестович? Как замиритель из "Мухтара" будет голосом Минской ТКГ - Цензор.НЕТ 7705 , часто несет в своих высерах сюрреалистическую дичь.
Не является патриотом Украины, плевать хотел на национальные интересы Украины, а значит этому шнырю доверять нельзя и соответственно пошел нах тварь.
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29.10.2020 19:37 Ответить
Я думаю зря вы так. Я о нем другого мнения. Единственный минус, что согласился работать с зеко ******, от которых нормальные люди шарахаются.
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29.10.2020 19:44 Ответить
----------Теперь, о моей истинной позиции.
1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового. Я «патриот 5-го проекта», проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жана Фреско-----------------
------Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить.
2. Именно потому, что меня совершенно не колышат национальные вопросы, я не уезжаю (пока, во всяком случае) из Украины.---------
Это бред того сумасшедшего, который будет представлять нас в трехсторонней контактной группе.
У него реально проблемы с головой он или употребляет тяжелые наркотики или начитался какой-то жесткой литературной дичи и находится под впечатлением долгое время..
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29.10.2020 19:53 Ответить
Ви самі дали вичерпну оцінку - нормальні люди шарахаються зеко манди. Що стосується Арестовича, то дивився його з 2014. Цікаві думки, цікава аналітика.... Але, починаючи з "вагнерівців" розпочався якийсь треш. А коли "аналітик" почав топити за дермакову свиню і віслюка, якого свиня водить на поводку, то вже не витримав і відписався. Буду радий помилятися в цьому питанні.
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29.10.2020 20:20 Ответить
Скока их уже было.И мертвечук,и сивохо и много других типа Ирины .Где они теперь?.Так выдвинули Арестовича,так и задвинут,если что.Всё равно последнее слоаво за Радой и Президентом.Буря в стопарике.
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29.10.2020 19:48 Ответить
У нас все политики такие продажные
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29.10.2020 19:48 Ответить
Сюреалистическую дичь несешь ты! Насчет Нарциса и возможно голубого- этот бред оставь при себе, когда человек знает о чем говорит, то это всегда принимается в штыки тупыми окружающими ,типа тебя! Неспособными к элементарному логическому осмыслению происходящего вокруг вашего носа. Я не говорю о каких то глубиных философских закономерностей, причинно следственных связей и восприяьия мира, как целостной картины.
А теперь, ******, ответь на один вопрос- ты свечку держал в его личной спальне, что позволяешь себе обвинять его в гомосексуализме? Человека у которого жена и несколько детей! И еще одно, а какая разница какая у него ориентация? Это имеет значение к той профессиональной деятельности которую на него возложили? Вы, тупорылое быдло, уже оеально достали своими ткпыми умозаключениями! Неспособные взять два факта и связать их логической цепочкой прямых, а не косвенных, причинно- следственных связей!
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29.10.2020 21:09 Ответить
Валик, ты не знаешь, о чем вещаешь со своей Гамерики. И какая-то рагулистость из тебя прет. Чего ты там нервничаешь, мериканец?
Скоро выборы, вот и умнись. Не мешай умним людям на форуме перетирать между собой. Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ - Цензор.НЕТ 4209
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29.10.2020 21:32 Ответить
Как-то подозрительно тебя зацепило. Может это, Валентин, ты и был у него в спальне, а теперь вступился за честь дамы сердца. Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ - Цензор.НЕТ 2303 А если по сути то твой Арестович - брехло и приспособленец. Где платят - туда и бежит. После Майдана он был якобы волонтёром и вроде как выступал против постсоветской модели государстства как Системы, угнетающей индивидуальность. Потом пошёл работать порохоботом и сказал что всё это он врал и вообще плевать ему на всех. А теперь вот уже подался к ЗЕбилам. Жрать -то охота. А работать он не любит.
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30.10.2020 00:28 Ответить
Всё так. Мутный он чувак. Надо сказать, что специально говорит очень тихо. Усвоило где-то, что чем тише говоришь, тем сильнее к тебе прислушиваются. Нахваталось каких-то психологических приемчиков там и сям, и дурит доверчивых украинцев.
Но главное - не патриот он. И не удивлюсь - если московская тухлая консерва.
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29.10.2020 21:31 Ответить
Деньги решают всё
А за кого он уже не важно
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29.10.2020 19:47 Ответить
Арестович вправний аферист- маніпулятор.
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29.10.2020 19:47 Ответить
Арестовіч - лайт-янг версія Пальчевського.
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29.10.2020 19:55 Ответить
вони заточені під різні цільові аудиторії



Світлана Кузьменко@KyzmenKo5512 ч

А ви почитайте арестовича і послухайте шаріка, там все проти України, тіко арестович напомажений, а шарик так, як с подворотні
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29.10.2020 21:10 Ответить
Nefot Naydensky@naydensky 28 окт.

"В 2005 году Корчинский и его правая рука Леша Арестович давали в РИА Новости совместную с Александром Дугиным пресс-конференцию "Евразийские неправительственные организации - как симметричный ответ "оранжевой чуме""
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29.10.2020 22:04 Ответить
З написаного Вами можу сказати щодо неординарности: 1) справді добре володіє словом; 2) як експерт -- порожнє місце -- це в ліпшому випадку; або банальний агент для інформаційних вкидів, що набагато гірше.
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29.10.2020 20:06 Ответить
ну поэтому он скромно и призывает не называть себя экспертом, а всего лишь обозревателем))
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29.10.2020 20:10 Ответить
Что Арестович, что Рабинович, что Дробович-без разницы. Результат один: нулевой. Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине. Путину сейчас Приднестровье в Донбассе не нужно.Позже-да. А сейчас нет.
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29.10.2020 20:07 Ответить
Мда. Половина из увиденного в видео явная чушь. Но,надо отметить,что он сам,своими высказываниеми противоположного смысла дал к этому повод. Алексей,переобуваться в воздухе надо более изящно. Иначе глупо надеяться,что этого никто не увидит.
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29.10.2020 20:13 Ответить
А про этот фильм забыли?
https://www.youtube.com/watch?v=xL9KYM8L8Mk
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29.10.2020 20:42 Ответить
В театрі Кабукі чоловіки грають всі жіночі ролі. З чого я роблю висновок що Арестович є прихованим знавцем вчення бушідо, а може й перевдягнутим японцем. В одній руці він тримає кишенькове віяло з пташками на сакурі - а в іншій руці шюрікен. І вдягнутий в японсько-запорозькі шаровари, з яскраво-жовтим codpiece на чересі.
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29.10.2020 21:07 Ответить
При этом всём он остаётся кадровым военным разведчиком.
Почему не вспомнить его комментарий для московской студии "Радио Свобода" об участии России в войне в Донбассе, где были приведены конкретные подразделения с номерами частей и другими подробностями ?
А нынешний профессиональный разбор карабахского конфликта ?
Нельзя валить в одну кучу фактаж довоенного и послевоенного периода.
Лучше дождаться первых реальных результатов его работы в ТКГ.
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29.10.2020 21:13 Ответить
В разборе карабахского конфликта не нужно быть кадровым военным разведчиком, чтобы самому докумекать, что там и к чему.
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29.10.2020 21:35 Ответить
Одни делают анализ, другие кумекают - каждому своё.
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29.10.2020 22:05 Ответить
Він просто особистість з багатьма талантами і люди заздрять. Ну ляпнув був колись щось недолуге про патріотизм та мову, але ж він і на фронті був, захищав Україну. Людей треба зважувати по їхнім справам, а не тільки по їхнім блогам. Звісно, що мав би згадати про Небесну Сотню, а то все були патріоти, і прикусити язика. Але всі ми робимо прикрощі, своїм треба прощати.
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29.10.2020 21:37 Ответить
Ану незаздрячий, скинь лінк, що він був на фронті на Донбасі. Або признайся, що киздиш як троцький Арестович.
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29.10.2020 21:41 Ответить
Взагалі то я ніколи цього не роблю (лінки шукати).

Ну ось знайдений нашвидкуруч імідж його дописа в фейсбуці https://kurs.com.ua/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=//strana.ua/img/forall/u/10/91/%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%25875.png&key=f24344691c5048515a40ba997fdcaa5b9325acb5e3f8ed65bc5a1c1281357a1d

Я ж не freak якийсь щоб "киздити" freak-енам, freulein-ам, mad-музєалям та miss-кам Я ж культурщину соблюдаю.
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29.10.2020 22:40 Ответить
О, то все міняє - допис самого Арестовича про себе коханого - то, звичайно, стовідсотковий доказ. Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ - Цензор.НЕТ 1061
Тобі самому не смішно?
Щодо культурщини - молодець. Хвалю. Не люблю киздунів. Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ - Цензор.НЕТ 3584
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30.10.2020 00:13 Ответить
Он такой же фронтовик как я сын лейтенанта Шмидта Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ - Цензор.НЕТ 9488
Не сотвори себе кумира, по списку: Гордон,Пальчевский,Арестович и т.д.
Все консервы ФСБ.
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29.10.2020 22:30 Ответить
Я не знаю - кто такой Арестович. Но хочу отдать должное его информированности и логичности. Да, заносит иногда. Но даже в этом случае выглядит куда достойнее, чем этот небритый завистливый толстяк.
Еле прослушал половину. Ничего доказательного и интересного не прозвучало. Обычные сплетни. Столко слов и ничего толкового... Лучше пусть будет Арестович....
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29.10.2020 21:50 Ответить
Чоловіче ти не знаєш хто такий Арестович але кажеш що краще хай буде Арестович, в тебе конфлікту інтелекту з логікой не буває ?
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29.10.2020 23:49 Ответить
Звернення на "ти", видає москаля. В Україні навідь батька і Матір на "Ви" називають. Не те що незнайому людину...
Зникни швидше, москалику!
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30.10.2020 09:27 Ответить
Слухай голуб кацапський що ти тут свистиш дирявий про матір, тобі чорним по білому написали що в тебе з головою проблема бо ти не знаєш що пишеш, самоліквідуйся тупік
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30.10.2020 12:24 Ответить
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ - Цензор.НЕТ 968
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29.10.2020 22:06 Ответить
ГОСПІДА, ТА ЦЕ ЖЕ ЗВИЧАЙНИЙ СРАЧ!
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29.10.2020 22:20 Ответить
пять вопросов к Зе:
а почему не Ярош?
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29.10.2020 22:25 Ответить
Якщо хочете дізнатись хто такий Арестович, то придивіться до цього персонажу!
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ - Цензор.НЕТ 2852
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29.10.2020 23:02 Ответить
Це для нього ще комплімент
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29.10.2020 23:38 Ответить
Не, скорее вот этот:

Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ - Цензор.НЕТ 1964
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30.10.2020 09:30 Ответить
Так ты хочешь в Европу или нет?
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30.10.2020 12:15 Ответить
"самопровозглашенный "военный эксперт", - хорошо сказано. Арестович фантазер и болтун, выдающий себя за загадочного обладателя тайных знаний и вещатель на темы конспирологических теорий. Если разобраться, то человек просто хочет денег, не обладая в должной мере научными знаниями в тех областях, о которых берется публично судить. Интересно, что желающих его слушать, причем за деньги, пока хватает.
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30.10.2020 00:35 Ответить
Це не нове. Згадайте - кричали женшиньі ура и в воздух чепчики бросали. Оце і є його публіка.
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30.10.2020 12:24 Ответить
Не понимаю из-за чего сыр-бор. Минская группа ничего не решает, создана просто чтобі делать вид что процесс типа идет.
Раше плевать на Минск, пока сами не захотят вівести войска никакая Минская группа ничего не решит.
Так что гдубоко накласть чего они там нарешают. Лишь бы не подписывали ничего против интересов Украины.
А Арестович молодец. Озвучил то что многие думают но боятся сказать потому что диванные "патриоты" заклюют.
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30.10.2020 00:42 Ответить
И шо оно пукнуло? Бо я за питарами
не слежу
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30.10.2020 07:37 Ответить
І в чому цей любитель переодягатись в жінок молодєц ? Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ - Цензор.НЕТ 3813
Подобаються трансветіти ? )

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30.10.2020 12:27 Ответить
Нічого не побачила у відео крім того, що у авторів ролика особиста неприязнь до Арестовича
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30.10.2020 09:03 Ответить
И кстати, да, в 2014-2015 пока другие только расчехлялись, Арестович давал вменяемую информацию, анализ событий и прогнозы достпуные для понимания даже домохозяйкам! А если кому-то не нравится, нужно было взять и сделать лучше самому.
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30.10.2020 09:12 Ответить
Просто тебе нравяться мужики в юбках)
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30.10.2020 15:24 Ответить
хз, видео на поиск зрады направлено, которой еще нет.
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30.10.2020 09:19 Ответить
Цікаво. Аристовича періодично послухував, як фон, мутно чувак так заливає, як гороскоп в газеті, кожен чує своє. Колись так слухав Бєлковского, пока від того вже прямо не засмерділо, конкретно так, ФСБ. Те, що "головний герой" балабол і так ясно.Телевізор не дивлюсь років так 15, гівносеріали і подавно, а тому інформацією приємно вражений. Хоча, каюсь, по "вагнерівцям", не вірив, що все було так серйозно, думав просто ігри йшли з усіх сторін і у кожної з сторін була своя мета. Та і після того інтерв'ю, з "мертвим" Будановим, Арестовича не слухаю навіть як фон. Дякую.
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30.10.2020 11:15 Ответить
Где был афтор,когда подписывали "чудесные" минские договоренности?Что же не орал,что зрада?
Это обычный порохосос,коих в сетях неимоверное количество и пишущих бредятину на заказ бывшего.
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30.10.2020 11:22 Ответить
Леша безпринципний совок.
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30.10.2020 12:03 Ответить
Єзуїт без батьківщини
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30.10.2020 12:31 Ответить
Как ожидаемо) Бывшие соевые пропагандоны начинают тянут хоботки от пересыхающего шоколадного ручейка к более прибыльному) Кто там в очереди? Луганский, Полтава и кролик Олешко))
Все они беспринципные мрази, которые монитизируют свою популярность. Мало чем отличаются от северных Киселевских коллег. Готовы хоть ***** восхвалять, если будет хайп и флюгер будет способствовать...
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30.10.2020 15:23 Ответить
 
 