Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей

Оккупационные власти Крыма предупреждают, что использование воды из систем центрального отопления является незаконным. Уличенным в этом грозит административная ответственность и штрафы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Разбор воды из батарей и труб приводит к перерывам теплоснабжения и увеличению стоимости тарифа на отопление. Вода из системы отопления может стать причиной инфекционного заражения людей даже при простом мытье посуды. Кроме этого, разбор воды из батарей и труб приводит к перерывам теплоснабжения и увеличению стоимости тарифа на отопление", – говорится в сообщении "Крымтеплокоммунэнерго".

В "Крымтеплокоммунэнерго" заявили, что уже есть факты незаконного потребления такой технической воды из систем отопления для бытовых нужд.

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"Слив теплоносителя ведет к негативным последствиям и для самих жителей – нарушается тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения, что влечет за собой ухудшение комфортных температурных условий в жилых помещениях. При сливах воды из системы отопления снижается температурный режим во всех соседних квартирах. Кроме того, сетевая вода не является питьевой, может быть небезопасной в эпидемиологическом и радиологическом отношении", – подчеркнул гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Виктор Дойчев.

Глава "Крымтеплокоммунэнерго" пообещал, что во время отопительного сезона все подозрительные квартиры будут проверять на предмет самовольного подключения и незаконного использования сетевой воды.

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"Лица, в чьих домах будут выявлены факты пользования сетевой водой, будут привлечены к административной ответственности и наказаны наложением штрафов с обязательством ликвидации незаконных врезок в систему отопления", – говорится в сообщении.