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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей

Оккупационные власти Крыма предупреждают, что использование воды из систем центрального отопления является незаконным. Уличенным в этом грозит административная ответственность и штрафы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Разбор воды из батарей и труб приводит к перерывам теплоснабжения и увеличению стоимости тарифа на отопление. Вода из системы отопления может стать причиной инфекционного заражения людей даже при простом мытье посуды. Кроме этого, разбор воды из батарей и труб приводит к перерывам теплоснабжения и увеличению стоимости тарифа на отопление", – говорится в сообщении "Крымтеплокоммунэнерго".

В "Крымтеплокоммунэнерго" заявили, что уже есть факты незаконного потребления такой технической воды из систем отопления для бытовых нужд.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В оккупированном Крыму за год пересохли 10 озер: "Дальше лучше не будет". ВИДЕО

"Слив теплоносителя ведет к негативным последствиям и для самих жителей – нарушается тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения, что влечет за собой ухудшение комфортных температурных условий в жилых помещениях. При сливах воды из системы отопления снижается температурный режим во всех соседних квартирах. Кроме того, сетевая вода не является питьевой, может быть небезопасной в эпидемиологическом и радиологическом отношении", – подчеркнул гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Виктор Дойчев.

Глава "Крымтеплокоммунэнерго" пообещал, что во время отопительного сезона все подозрительные квартиры будут проверять на предмет самовольного подключения и незаконного использования сетевой воды.

Также на Цензор.НЕТ: Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод. ФОТО

"Лица, в чьих домах будут выявлены факты пользования сетевой водой, будут привлечены к административной ответственности и наказаны наложением штрафов с обязательством ликвидации незаконных врезок в систему отопления", – говорится в сообщении.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+68
Пьют сволочи? Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей - Цензор.НЕТ 7995
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29.10.2020 21:58
+51
Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей - Цензор.НЕТ 1627
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29.10.2020 22:02
+43
Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей - Цензор.НЕТ 2144
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29.10.2020 21:59
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Страница 2 из 2
Не видно уничтоженных рашистких военных и оккупантов - понаехов. Нет даже протестов. То есть согласны умереть пока что от жажды.
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29.10.2020 22:59 Ответить
Против Гитлера тоже не особо демонстраций в Киеве было много.
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30.10.2020 00:08 Ответить
Демонстраций то не было а вот партизаны были. И я что то не слышал про партизанское движение в Крыму.
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30.10.2020 19:21 Ответить
Там руцЪкый мир, там всрусью пахнет..
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29.10.2020 22:44 Ответить
Где марячок?
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29.10.2020 22:55 Ответить
Давно крякнув від щастя.
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30.10.2020 18:18 Ответить
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 9638
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29.10.2020 22:59 Ответить
В пути-дороге в рАдную гОвень крысчан поить никто не обещал !!! Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 7043
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29.10.2020 23:11 Ответить
не получается жить красива без бандер...
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30.10.2020 07:03 Ответить
Батарєі - єто зло . Долой батарєі на металолом . Глядиш на росии , - снова літейка заработает . .. Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 3729 .
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29.10.2020 23:17 Ответить
Діди жили без батарей і нічьо...
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30.10.2020 08:58 Ответить
Как эта на руски, решение проблем народа...
Если люди жалуются на отсутствие горячей воды, отключите и холодную, потом когда-то если включим холодную воду, то про горячую уже никто не вспомнит.
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29.10.2020 23:17 Ответить
Нада воду в батареи по часам давать.
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29.10.2020 23:19 Ответить
Отчёт Крымского НИИ пищевых технологий о добыче масла из говна и воды из мочи.
- По первому вопросу уже имеются некоторые успехи. Есть ещё пока нельзя, но на хлеб мажется отлично. Что касается второго вопроса. Пить уже можно, но запах ещё присутствует.
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29.10.2020 23:32 Ответить
Морську хай запускають, її точно використовувати не будуть
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29.10.2020 23:34 Ответить
Трубы не прослужат и сезона, всё забьется и проржавеет. Особенный привет будет новомодным алюминиевым радиаторам.
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30.10.2020 01:14 Ответить
так отож...
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30.10.2020 08:38 Ответить
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 9656
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29.10.2020 23:34 Ответить
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 6885
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30.10.2020 00:14 Ответить
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 1708
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30.10.2020 12:13 Ответить
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 4538
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30.10.2020 00:18 Ответить
Вяликая энергетическая смех держава хлебает лаптями воду из батарей, ведь диды именно за это и ваивале!!!
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30.10.2020 00:27 Ответить
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 3688
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30.10.2020 01:04 Ответить
Вода из унитаза значительно вкуснее, говорили они
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30.10.2020 04:52 Ответить
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 762
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30.10.2020 01:13 Ответить
Всего один раз!!
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30.10.2020 19:49 Ответить
Ха ха,а вы в батареи морскую воду запускайте
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30.10.2020 02:57 Ответить
золотое решение. и пить, сволочи не смогут, да и топить долго не получится, трубы солью зарастут. сплошная экономия и на воде, и на газе.
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30.10.2020 07:38 Ответить
Как говорится словми обнуленыша - зечем вам горячая вода, если у вас и холодной нет?
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30.10.2020 03:01 Ответить
А зачем крысчанам батареи если воды нет.
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30.10.2020 04:24 Ответить
С скважинами покончили принялись за батареии. Правильной дорогой идете товарищи крымчане. И кто после этого думает что современный хомо сапинес разумна людина.За него государство думает. Но в нем тоже свиньи корыта для котрых пересични это кормовая база.. Спасет старая добрая анархия , людям прийдется думать как обустроить свою владу без пгосударства чтобы жить. Маятник кочнулся в другую сторону на новом витке развития
ничего нового под луной.
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30.10.2020 05:13 Ответить
вот теперь ,кричащие расеюшка приди,пусть кричат ,расеюшка уйди,вигребите их сраной метлой,, итогда будет сукраини и вода илюбовь,
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30.10.2020 06:23 Ответить
А как же утренее кофе? А может у каво сушняк?
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30.10.2020 06:46 Ответить
кофе прям с крана без проблем!
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 8109
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31.10.2020 18:46 Ответить
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 3060
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31.10.2020 18:47 Ответить
довела до ручки Крым расиа
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30.10.2020 06:59 Ответить
И, вообще - сколько там той зимы, летом помоетесь в море.
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30.10.2020 07:07 Ответить
Уже веселие в Крыму дошло до ручки, И Путин им уже не Моиссей , когда жених сидит без света, а невеста воду пьет из батарей.
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30.10.2020 07:28 Ответить
Хорошая идея! В унитаз в квартире воду сливать можно с отопления, и счетчик не считает. Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 6140
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30.10.2020 07:35 Ответить
Новые песни засРашки "о главном":
Огонь батарея!
Огонь батальон!

Вода с батареи,
готовим бульон!
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30.10.2020 07:58 Ответить
Оккупантам пора открывать в Крыму магазины "Вода. Секонд хенд хер".
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30.10.2020 08:07 Ответить
цуко, ну вот никогда бы до такого не додумался. а тут идею сами окупвласти подсказывают. Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 2576
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30.10.2020 08:15 Ответить
Оккупационные власти Крыма предупреждают, что использование воды из систем центрального отопления является незаконным. А не обеспечение водоснабжения населения, по мнению оккупационных властей Крыма, видимо необходимо считать законным. В свое время предали и бросили защитников Севастополя умирать. Видимо оккупационные власти Крыма сегодня хотят тоже предать и бросить жителей оккупационного Крыма умирать
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30.10.2020 08:43 Ответить
Панове, активнее включаемся в троллинг кацапов.Во вконтакте есть страничка ГУП РК «Вода Крыма». И соответственно имеются сообщения типа " Здравствуйте, почему вечером 28.10 не было воды на Киевской 120 б? Сегодня утром практически тоже . Напора нет. В 8.30 воды нет".
Пишите этим господам ответы в стиле "сегодня ночью работник водоканала с проукраинскими взглядами справил малую нужду прямо в насосную систему распределения. По этой причине водоснабжение временно отключено".
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30.10.2020 09:12 Ответить
Почитав их страничку можно обоссаться от смеха...

Юлия Егорова

"Издевательство!!! Ждём воду как бога, а в итоге! Когда будет на Ростовской 7? ?????"
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30.10.2020 09:18 Ответить
Анастасия Данилова

Ребята, расходимся! Нахрен нам вода? Попробовали графики, ага, прокатило...народец говницо схавал! Отключать 1 раз в неделю на сутки под видом ремонтных работ, потихоньку входит в правило! Позвонила на горячую линию Вода Крыма, а мне ответили: " Чего же вы Аксёнову не жалуетесь!"...Во как!...
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30.10.2020 09:23 Ответить
Ещё с ГУП Водоканал))):
Diana Lutchik

может назад в Украину?))

13 окт в 21:39

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30.10.2020 09:25 Ответить
Правильно - пийте з унітазів, крисчане.
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30.10.2020 09:42 Ответить
Ее не пьют, ей моются - горячей воды из-за дефицита нет))).
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30.10.2020 10:52 Ответить
шах и мат!
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30.10.2020 13:04 Ответить
В Британії після брекзіт почалися великі прблеми. Один із парламентарів сказав - поки на відбілювачах будуть великі етикетки "пити неможна" ні про які всенароді референдуми годі й думати.
Московити пішли далі! Так, як заборони і написи не діють, почали додавати напис - без метанола. Що означає - пий стільки влізе.
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 2035
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30.10.2020 19:55 Ответить
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