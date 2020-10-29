Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей
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Оккупационные власти Крыма предупреждают, что использование воды из систем центрального отопления является незаконным. Уличенным в этом грозит административная ответственность и штрафы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Разбор воды из батарей и труб приводит к перерывам теплоснабжения и увеличению стоимости тарифа на отопление. Вода из системы отопления может стать причиной инфекционного заражения людей даже при простом мытье посуды. Кроме этого, разбор воды из батарей и труб приводит к перерывам теплоснабжения и увеличению стоимости тарифа на отопление", – говорится в сообщении "Крымтеплокоммунэнерго".
В "Крымтеплокоммунэнерго" заявили, что уже есть факты незаконного потребления такой технической воды из систем отопления для бытовых нужд.
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"Слив теплоносителя ведет к негативным последствиям и для самих жителей – нарушается тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения, что влечет за собой ухудшение комфортных температурных условий в жилых помещениях. При сливах воды из системы отопления снижается температурный режим во всех соседних квартирах. Кроме того, сетевая вода не является питьевой, может быть небезопасной в эпидемиологическом и радиологическом отношении", – подчеркнул гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Виктор Дойчев.
Глава "Крымтеплокоммунэнерго" пообещал, что во время отопительного сезона все подозрительные квартиры будут проверять на предмет самовольного подключения и незаконного использования сетевой воды.
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"Лица, в чьих домах будут выявлены факты пользования сетевой водой, будут привлечены к административной ответственности и наказаны наложением штрафов с обязательством ликвидации незаконных врезок в систему отопления", – говорится в сообщении.
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Если люди жалуются на отсутствие горячей воды, отключите и холодную, потом когда-то если включим холодную воду, то про горячую уже никто не вспомнит.
- По первому вопросу уже имеются некоторые успехи. Есть ещё пока нельзя, но на хлеб мажется отлично. Что касается второго вопроса. Пить уже можно, но запах ещё присутствует.
ничего нового под луной.
Огонь батарея! Огонь батальон!
Вода с батареи,
готовим бульон!
хендхер".
Пишите этим господам ответы в стиле "сегодня ночью работник водоканала с проукраинскими взглядами справил малую нужду прямо в насосную систему распределения. По этой причине водоснабжение временно отключено".
Юлия Егорова
"Издевательство!!! Ждём воду как бога, а в итоге! Когда будет на Ростовской 7? ?????"
Ребята, расходимся! Нахрен нам вода? Попробовали графики, ага, прокатило...народец говницо схавал! Отключать 1 раз в неделю на сутки под видом ремонтных работ, потихоньку входит в правило! Позвонила на горячую линию Вода Крыма, а мне ответили: " Чего же вы Аксёнову не жалуетесь!"...Во как!...
Diana Lutchik
может назад в Украину?))
13 окт в 21:39
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Московити пішли далі! Так, як заборони і написи не діють, почали додавати напис - без метанола. Що означає - пий стільки влізе.