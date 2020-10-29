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Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей

Окупаційна влада Криму попереджає, що використання води з систем центрального опалення є незаконним. Викритим у цьому загрожує адміністративна відповідальність і штрафи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"Забір води з батарей і труб призводить до перерв теплопостачання і збільшення вартості тарифу на опалення. Вода з системи опалення може стати причиною інфекційного зараження людей навіть при простому митті посуду. Крім цього, забирання води з батарей і труб призводить до перерв теплопостачання і збільшення вартості тарифу на опалення", - сказано в повідомленні "Кримтеплокомуненерго".

В "Кримтеплокомуненерго" заявили, що вже є факти незаконного споживання такої технічної води із систем опалення для побутових потреб.

"Злив теплоносія веде до негативних наслідків і для самих жителів - порушується тепловий і гідравлічний режим системи теплопостачання, що тягне за собою погіршення комфортних температурних умов у житлових приміщеннях. При зливі води з системи опалення знижується температурний режим у всіх сусідніх квартирах. Крім того, мережева вода не є питною, може бути небезпечною в епідеміологічному і радіологічному відношенні", - підкреслив гендиректор "Кримтеплокомуненерго" Віктор Дойчев.

Читайте також: Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик

Глава "Кримтеплокомуненерго" пообіцяв, що під час опалювального сезону всі підозрілі квартири перевірятимуть на предмет самовільного підключення та незаконного використання мережевої води.

"Особи, в чиїх будинках будуть виявлені факти користування мережевою водою, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності і покарані накладенням штрафів із зобов'язанням ліквідації незаконних врізок у систему опалення", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+68
Пьют сволочи? Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей - Цензор.НЕТ 7995
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29.10.2020 21:58
+51
Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей - Цензор.НЕТ 1627
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29.10.2020 22:02
+43
Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей - Цензор.НЕТ 2144
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29.10.2020 21:59
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Не видно уничтоженных рашистких военных и оккупантов - понаехов. Нет даже протестов. То есть согласны умереть пока что от жажды.
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29.10.2020 22:59 Відповісти
Против Гитлера тоже не особо демонстраций в Киеве было много.
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30.10.2020 00:08 Відповісти
Демонстраций то не было а вот партизаны были. И я что то не слышал про партизанское движение в Крыму.
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30.10.2020 19:21 Відповісти
Там руцЪкый мир, там всрусью пахнет..
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29.10.2020 22:44 Відповісти
Где марячок?
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29.10.2020 22:55 Відповісти
Давно крякнув від щастя.
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30.10.2020 18:18 Відповісти
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 9638
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29.10.2020 22:59 Відповісти
В пути-дороге в рАдную гОвень крысчан поить никто не обещал !!! Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 7043
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29.10.2020 23:11 Відповісти
не получается жить красива без бандер...
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30.10.2020 07:03 Відповісти
Батарєі - єто зло . Долой батарєі на металолом . Глядиш на росии , - снова літейка заработает . .. Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 3729 .
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29.10.2020 23:17 Відповісти
Діди жили без батарей і нічьо...
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30.10.2020 08:58 Відповісти
Как эта на руски, решение проблем народа...
Если люди жалуются на отсутствие горячей воды, отключите и холодную, потом когда-то если включим холодную воду, то про горячую уже никто не вспомнит.
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29.10.2020 23:17 Відповісти
Нада воду в батареи по часам давать.
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29.10.2020 23:19 Відповісти
Отчёт Крымского НИИ пищевых технологий о добыче масла из говна и воды из мочи.
- По первому вопросу уже имеются некоторые успехи. Есть ещё пока нельзя, но на хлеб мажется отлично. Что касается второго вопроса. Пить уже можно, но запах ещё присутствует.
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29.10.2020 23:32 Відповісти
Морську хай запускають, її точно використовувати не будуть
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29.10.2020 23:34 Відповісти
Трубы не прослужат и сезона, всё забьется и проржавеет. Особенный привет будет новомодным алюминиевым радиаторам.
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30.10.2020 01:14 Відповісти
так отож...
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30.10.2020 08:38 Відповісти
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 9656
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29.10.2020 23:34 Відповісти
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 6885
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30.10.2020 00:14 Відповісти
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 1708
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30.10.2020 12:13 Відповісти
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 4538
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30.10.2020 00:18 Відповісти
Вяликая энергетическая смех держава хлебает лаптями воду из батарей, ведь диды именно за это и ваивале!!!
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30.10.2020 00:27 Відповісти
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 3688
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30.10.2020 01:04 Відповісти
Вода из унитаза значительно вкуснее, говорили они
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30.10.2020 04:52 Відповісти
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 762
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30.10.2020 01:13 Відповісти
Всего один раз!!
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30.10.2020 19:49 Відповісти
Ха ха,а вы в батареи морскую воду запускайте
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30.10.2020 02:57 Відповісти
золотое решение. и пить, сволочи не смогут, да и топить долго не получится, трубы солью зарастут. сплошная экономия и на воде, и на газе.
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30.10.2020 07:38 Відповісти
Как говорится словми обнуленыша - зечем вам горячая вода, если у вас и холодной нет?
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30.10.2020 03:01 Відповісти
А зачем крысчанам батареи если воды нет.
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30.10.2020 04:24 Відповісти
С скважинами покончили принялись за батареии. Правильной дорогой идете товарищи крымчане. И кто после этого думает что современный хомо сапинес разумна людина.За него государство думает. Но в нем тоже свиньи корыта для котрых пересични это кормовая база.. Спасет старая добрая анархия , людям прийдется думать как обустроить свою владу без пгосударства чтобы жить. Маятник кочнулся в другую сторону на новом витке развития
ничего нового под луной.
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30.10.2020 05:13 Відповісти
вот теперь ,кричащие расеюшка приди,пусть кричат ,расеюшка уйди,вигребите их сраной метлой,, итогда будет сукраини и вода илюбовь,
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30.10.2020 06:23 Відповісти
А как же утренее кофе? А может у каво сушняк?
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30.10.2020 06:46 Відповісти
кофе прям с крана без проблем!
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 8109
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31.10.2020 18:46 Відповісти
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 3060
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31.10.2020 18:47 Відповісти
довела до ручки Крым расиа
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30.10.2020 06:59 Відповісти
И, вообще - сколько там той зимы, летом помоетесь в море.
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30.10.2020 07:07 Відповісти
Уже веселие в Крыму дошло до ручки, И Путин им уже не Моиссей , когда жених сидит без света, а невеста воду пьет из батарей.
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30.10.2020 07:28 Відповісти
Хорошая идея! В унитаз в квартире воду сливать можно с отопления, и счетчик не считает. Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 6140
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30.10.2020 07:35 Відповісти
Новые песни засРашки "о главном":
Огонь батарея!
Огонь батальон!

Вода с батареи,
готовим бульон!
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30.10.2020 07:58 Відповісти
Оккупантам пора открывать в Крыму магазины "Вода. Секонд хенд хер".
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30.10.2020 08:07 Відповісти
цуко, ну вот никогда бы до такого не додумался. а тут идею сами окупвласти подсказывают. Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 2576
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30.10.2020 08:15 Відповісти
Оккупационные власти Крыма предупреждают, что использование воды из систем центрального отопления является незаконным. А не обеспечение водоснабжения населения, по мнению оккупационных властей Крыма, видимо необходимо считать законным. В свое время предали и бросили защитников Севастополя умирать. Видимо оккупационные власти Крыма сегодня хотят тоже предать и бросить жителей оккупационного Крыма умирать
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30.10.2020 08:43 Відповісти
Панове, активнее включаемся в троллинг кацапов.Во вконтакте есть страничка ГУП РК «Вода Крыма». И соответственно имеются сообщения типа " Здравствуйте, почему вечером 28.10 не было воды на Киевской 120 б? Сегодня утром практически тоже . Напора нет. В 8.30 воды нет".
Пишите этим господам ответы в стиле "сегодня ночью работник водоканала с проукраинскими взглядами справил малую нужду прямо в насосную систему распределения. По этой причине водоснабжение временно отключено".
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30.10.2020 09:12 Відповісти
Почитав их страничку можно обоссаться от смеха...

Юлия Егорова

"Издевательство!!! Ждём воду как бога, а в итоге! Когда будет на Ростовской 7? ?????"
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30.10.2020 09:18 Відповісти
Анастасия Данилова

Ребята, расходимся! Нахрен нам вода? Попробовали графики, ага, прокатило...народец говницо схавал! Отключать 1 раз в неделю на сутки под видом ремонтных работ, потихоньку входит в правило! Позвонила на горячую линию Вода Крыма, а мне ответили: " Чего же вы Аксёнову не жалуетесь!"...Во как!...
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30.10.2020 09:23 Відповісти
Ещё с ГУП Водоканал))):
Diana Lutchik

может назад в Украину?))

13 окт в 21:39

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30.10.2020 09:25 Відповісти
Правильно - пийте з унітазів, крисчане.
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30.10.2020 09:42 Відповісти
Ее не пьют, ей моются - горячей воды из-за дефицита нет))).
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30.10.2020 10:52 Відповісти
шах и мат!
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30.10.2020 13:04 Відповісти
В Британії після брекзіт почалися великі прблеми. Один із парламентарів сказав - поки на відбілювачах будуть великі етикетки "пити неможна" ні про які всенароді референдуми годі й думати.
Московити пішли далі! Так, як заборони і написи не діють, почали додавати напис - без метанола. Що означає - пий стільки влізе.
Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей - Цензор.НЕТ 2035
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30.10.2020 19:55 Відповісти
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