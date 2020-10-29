Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей
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Окупаційна влада Криму попереджає, що використання води з систем центрального опалення є незаконним. Викритим у цьому загрожує адміністративна відповідальність і штрафи.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
"Забір води з батарей і труб призводить до перерв теплопостачання і збільшення вартості тарифу на опалення. Вода з системи опалення може стати причиною інфекційного зараження людей навіть при простому митті посуду. Крім цього, забирання води з батарей і труб призводить до перерв теплопостачання і збільшення вартості тарифу на опалення", - сказано в повідомленні "Кримтеплокомуненерго".
В "Кримтеплокомуненерго" заявили, що вже є факти незаконного споживання такої технічної води із систем опалення для побутових потреб.
"Злив теплоносія веде до негативних наслідків і для самих жителів - порушується тепловий і гідравлічний режим системи теплопостачання, що тягне за собою погіршення комфортних температурних умов у житлових приміщеннях. При зливі води з системи опалення знижується температурний режим у всіх сусідніх квартирах. Крім того, мережева вода не є питною, може бути небезпечною в епідеміологічному і радіологічному відношенні", - підкреслив гендиректор "Кримтеплокомуненерго" Віктор Дойчев.
Глава "Кримтеплокомуненерго" пообіцяв, що під час опалювального сезону всі підозрілі квартири перевірятимуть на предмет самовільного підключення та незаконного використання мережевої води.
"Особи, в чиїх будинках будуть виявлені факти користування мережевою водою, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності і покарані накладенням штрафів із зобов'язанням ліквідації незаконних врізок у систему опалення", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Если люди жалуются на отсутствие горячей воды, отключите и холодную, потом когда-то если включим холодную воду, то про горячую уже никто не вспомнит.
- По первому вопросу уже имеются некоторые успехи. Есть ещё пока нельзя, но на хлеб мажется отлично. Что касается второго вопроса. Пить уже можно, но запах ещё присутствует.
ничего нового под луной.
Огонь батарея! Огонь батальон!
Вода с батареи,
готовим бульон!
хендхер".
Пишите этим господам ответы в стиле "сегодня ночью работник водоканала с проукраинскими взглядами справил малую нужду прямо в насосную систему распределения. По этой причине водоснабжение временно отключено".
Юлия Егорова
"Издевательство!!! Ждём воду как бога, а в итоге! Когда будет на Ростовской 7? ?????"
Ребята, расходимся! Нахрен нам вода? Попробовали графики, ага, прокатило...народец говницо схавал! Отключать 1 раз в неделю на сутки под видом ремонтных работ, потихоньку входит в правило! Позвонила на горячую линию Вода Крыма, а мне ответили: " Чего же вы Аксёнову не жалуетесь!"...Во как!...
Diana Lutchik
может назад в Украину?))
13 окт в 21:39
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Московити пішли далі! Так, як заборони і написи не діють, почали додавати напис - без метанола. Що означає - пий стільки влізе.