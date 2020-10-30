Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР
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Следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется председатель Конституционного Суда Украины на прчастность к совершению преступлений в составе преступной организации", - сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.
Во время досудебного расследования изучается влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.
"Так, Председатель КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений", - говорится в сообщении.
С этой целью следователем Государственного бюро расследований председатель КСУ вызван для допроса на 02.11.2020 г.
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Толку от этого шоу для лохов - ноль.
А ведь может быть и третий результат - Зе тем или иным путем разгоняет КС, возможно даже кого-то из судей садит в тюрьму. Набирает таких же или еще более ручных судей в его новый состав. Запад ему рукоплещет за соблюдение обязательств и неизменность проевропейского курса, общество в Украине рукоплещет, потому что наказали "плохих судей", и... создан прецедент прямого разгона главой государства верхушки судебной власти....
Вон в Румынии расстреляли Чаушеску и начхали на прецеденты. Зато страна сейчас твёрдо находится в Европе и под защитой НАТО . А сколько лет раньше там кацапы гадили !
Портнова надо под любым соусом сейчас арестовать .
Не придёт. "Да кто они такие, чтобы МЕНЯ допрашивать?". Свалит тихонько в свой домик в Крыму и забудет об Украине... Столько вариантов...
Насправді, є маса прикладів, сумлінний чиновник отримавши зарплату і відпускні не задекларував вчасно їх (Зміни в майновий стані) - далі НАБУ ініціює суд людина визнається винною у порушенні закону про корупцію, накладається адмін штраф, людину звільняють, в трудову книжку вносять запис - корупціонер. Причому суди, розглядаючи аналогічні справи одних визнає винним інших ні. А що ви хочете в свій час коли Порошенко не задекларував вилу в Іспанії, що йому було, а ні чого. Є взагалі анекдтичні випадки. Чиновнику пропонують хабар, він попереджає, що зараз викличе охорону і наряд поліції для затримання хабародавця. На що хабародавець каже я тебе звільню і ти взагалі ніколи не будеш працювати і виходить з погрозами чиновнику. Через де який час НАБУ складає протокол про адмін Порушення за невчасне декларування зарплати чиновником. Далі адмін суд- штраф звільнення - запис в трудовій книжці. Звільнити можуть навіть за те що в декларації людина не вказала, що у нього збільшився склад сім'ї -народився дитина. Або чиновник мав машину оціночна стоімсть 100 тис, продав за 100 тис не задекларував вовремя- корупціонер- звільнений. Вибачте яка ж це зміна майнового стану 100 тис було в железякі, залізяки немає, замість неї 100тис грошима. Фактично зводилися рахунки с сумлінними і принциповими чиновниками, з метою змусити їх щось робити не те або звільнити місце для своїх протеже. Ось КС і прибрав право НАБУ вирішувати долю людей як свого часу це вирішувала трійка НКВС.