Голову Конституційного Суду Тупицького викликали на допит, - ДБР

Слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі ДБР розслідують низку кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного Суду України на причетність до скоєння злочинів у складі злочинної організації", - повідомив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Під час досудового розслідування вивчається вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів.

"Так, Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, скоєних в її складі злочинах, а також у вживанні заходів до приховування злочинів", - сказано в повідомленні.

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З цією метою слідчий Державного бюро розслідувань голову КСУ викликав для допиту на 02.11.2020 р.