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Голову Конституційного Суду Тупицького викликали на допит, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голову Конституційного Суду Тупицького викликали на допит, - ДБР

Слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі ДБР розслідують низку кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного Суду України на причетність до скоєння злочинів у складі злочинної організації", - повідомив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Під час досудового розслідування вивчається вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів.

"Так, Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, скоєних в її складі злочинах, а також у вживанні заходів до приховування злочинів", - сказано в повідомленні.

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З цією метою слідчий Державного бюро розслідувань голову КСУ викликав для допиту на 02.11.2020 р.
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Топ коментарі
+47
Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 1926
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29.10.2020 23:20
+35
Твое лицо, когда взял реванш на местных выборах:
Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 5874
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29.10.2020 23:25
+32
"Суд Камбиса", или "Сдирание кожи с продажного судьи" (1498 г.)- картина-диптих нидерландского художника Герарада Давида.

На левой части диптиха изображён арест неправедного судьи.

На правой части диптиха изображено, как палач сдирает с живого судьи кожу.

Картина, написанная для зала судебных заседаний в ратуше города Брюгге, была призвана напоминать о необходимости судить справедливо.

Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 9119
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29.10.2020 23:26
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мурло, хоч ховрахiв бий.
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30.10.2020 01:56 Відповісти
Не на допити треба викликати, а падлюку розстріляти на місці без суду і слідства.
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30.10.2020 01:04 Відповісти
Совдепия поганая, вместо системной судебной реформы опять пытаются с помощью фейковых уголовных дел и банального шантажа нужный вопрос решить, а дальше что? Вместо Вовка назначат условного Зайца, более лояльного к действующей власти, и всё, аккуратно выполняй их хотелки и грабь награбленное.
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30.10.2020 01:07 Відповісти
И шо вы предлогашь? Голову Конституційного Суду Тупицького викликали на допит, - ДБР - Цензор.НЕТ 3181
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30.10.2020 01:55 Відповісти
Ликвидировать наиболее одиозные суды, перезагрузить ВСП и назначать судей по прозрачному конкурсу с привлечением общественности и международных экспертов, отрегулировать механизмы привлечения судей к ответственности за вынесения не правосудных решений.
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30.10.2020 02:13 Відповісти
Голову Конституційного Суду Тупицького викликали на допит, - ДБР - Цензор.НЕТ 9193...
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30.10.2020 06:41 Відповісти
зачем визвали тупицкого ,на нари определите сразу,,,,,
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30.10.2020 05:49 Відповісти
У них друг на друга компромат.
Толку от этого шоу для лохов - ноль.
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30.10.2020 05:59 Відповісти
Вызвали на допрос? Привезти в наручниках! И таким вот ребятам поручить это...
Голову Конституційного Суду Тупицького викликали на допит, - ДБР - Цензор.НЕТ 3461
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30.10.2020 06:28 Відповісти
Может это и есть судьи КСУ.
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30.10.2020 12:19 Відповісти
Господа, а у вас тоже ощущение, что нас всех кардинально разводят? Зе со слугами кардинально в ..опе - выборы это показали, а тут такое решение КС. Естественно, весь негатив полился на судей - это первый результат. Бубочка собрал СНБО и "жестко" на это отреагировал, показывая Европе и обществу - мол, он против КС и собирается это исправлять. Это второй результат, скорее даже двойной - негатив по отношению к нему стихает и ему дается общественное молчаливое согласие на кое какие не совсем демократические меры (как бы заявление СНБО и вот такой вот вызов Тупицкого вполне катит на давление на конституционный суд).
А ведь может быть и третий результат - Зе тем или иным путем разгоняет КС, возможно даже кого-то из судей садит в тюрьму. Набирает таких же или еще более ручных судей в его новый состав. Запад ему рукоплещет за соблюдение обязательств и неизменность проевропейского курса, общество в Украине рукоплещет, потому что наказали "плохих судей", и... создан прецедент прямого разгона главой государства верхушки судебной власти....
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30.10.2020 06:42 Відповісти
Я Вас умоляю , в стране с этими кацапскими разговорами ПРО ПРЕЦЕДЕНТЫ столько развелось гавнюков от Ахметова и до Портнова , шо Украина никак не может выкарабкаться из болота.
Вон в Румынии расстреляли Чаушеску и начхали на прецеденты. Зато страна сейчас твёрдо находится в Европе и под защитой НАТО . А сколько лет раньше там кацапы гадили !

Портнова надо под любым соусом сейчас арестовать .
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30.10.2020 07:39 Відповісти
За такую морду уже надо на допрос вызывать.
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30.10.2020 06:59 Відповісти
Їх за мантію і зробити повну конфіскацію їх хабарного майна, та переселити їх сім'ї публічно в хрущовки, нехай потім побігають по судам і доказують незаконність дій народу. Скільки можна терпіти цю мерзоту яка з влади в Україні зробила злочинне організоване угрупування. Прицьому той КС суд умудрився вилизати задницю і Кучмі, і Януковичу і заборонити мову і дозволити розігнати парламент зеленим трутням і продати тишком під шумок те що належить нроду за конституцією - землю і надра без референдуму. Чому вони ці тваини не в трибуналі?
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30.10.2020 07:17 Відповісти
Подумаєш - допит в ДБР. Он Вовк, менша шишка,в суд навіть не з*являється.
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30.10.2020 07:28 Відповісти
Не скажіть. Коли побігаєте по допитам зі слідчими в СБУ, Прокуратуру, ДБР то вам як мінімум цукровий діабет зебезпечено на все життя.
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30.10.2020 07:49 Відповісти
Якби не навпаки, слідчі діабет чи інші хвороби собі "не забезпечили" одними тільки викликами.
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30.10.2020 10:40 Відповісти
Тупицкий не протупит. Интуиция подсказывает, шо ГБР - это неконституционное бандформирование.
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30.10.2020 07:33 Відповісти
Я с 2003 гола повторяю, что проституционний суд надо ликвидировать, от него никакого тольку, он просто легализирует хотелки власти.
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30.10.2020 08:02 Відповісти
уволить ВСЕХ судей, ввести выборность судей населением , на время реформы назначить судьями нотариусов
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30.10.2020 08:14 Відповісти
Свою задницу прикрыли, позор.
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30.10.2020 08:27 Відповісти
какое омерзительное *****...
Голову Конституційного Суду Тупицького викликали на допит, - ДБР - Цензор.НЕТ 6260
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30.10.2020 09:08 Відповісти
У этого сурла то место куда засыпать еду намного шире того места которым надо думать...
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30.10.2020 09:15 Відповісти
Мозг на щеки давит.
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30.10.2020 12:20 Відповісти
...мозжечок
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30.10.2020 12:26 Відповісти
Та фигня дело!
Не придёт. "Да кто они такие, чтобы МЕНЯ допрашивать?". Свалит тихонько в свой домик в Крыму и забудет об Украине... Столько вариантов...
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30.10.2020 09:21 Відповісти
Теорія Ломброзо вважається антинауковою, але тут судячи з фото судді ...
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30.10.2020 09:32 Відповісти
Началось шоу жаби и гадюки.
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30.10.2020 09:32 Відповісти
К стеночке его, к стеночке!!!
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30.10.2020 09:55 Відповісти
Невже посадять?
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30.10.2020 10:07 Відповісти
Порошенко назначил, Зелеский посадит.
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30.10.2020 10:10 Відповісти
Зебил, его еще дважды несудимый назначил.
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30.10.2020 10:40 Відповісти
«Заставьте самого беспристрастного судью разбирать свое собственное дело, и посмотрите, как он начнет толковать законы!»© Пьер Бомарше
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30.10.2020 10:37 Відповісти
Тому, всі закони мають бути написані чітко і однозначно, зрозуміло для всіх і не передбачати вільного трактування. Як казав Бенджамін Франклін «Що можуть зробити закони в політиці без моралі?» та «Справжня честь - це рішення робити за всіх обставин те, що є корисним для більшості людей»
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30.10.2020 10:51 Відповісти
Eместно тогда и сказать, что за преступная организация?
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30.10.2020 10:44 Відповісти
Берите под стражу этого подонка ,иначе он будет влиять на следствие и может сбежать в Крым или Моржовию
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30.10.2020 10:47 Відповісти
Приятное лицо, значимая фамилия. Пора валить в Руссию - через Крым на своей Тойоте. Времечко пришло делать ноги!
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30.10.2020 10:47 Відповісти
Конституційний суд вчинив правильно.
Насправді, є маса прикладів, сумлінний чиновник отримавши зарплату і відпускні не задекларував вчасно їх (Зміни в майновий стані) - далі НАБУ ініціює суд людина визнається винною у порушенні закону про корупцію, накладається адмін штраф, людину звільняють, в трудову книжку вносять запис - корупціонер. Причому суди, розглядаючи аналогічні справи одних визнає винним інших ні. А що ви хочете в свій час коли Порошенко не задекларував вилу в Іспанії, що йому було, а ні чого. Є взагалі анекдтичні випадки. Чиновнику пропонують хабар, він попереджає, що зараз викличе охорону і наряд поліції для затримання хабародавця. На що хабародавець каже я тебе звільню і ти взагалі ніколи не будеш працювати і виходить з погрозами чиновнику. Через де який час НАБУ складає протокол про адмін Порушення за невчасне декларування зарплати чиновником. Далі адмін суд- штраф звільнення - запис в трудовій книжці. Звільнити можуть навіть за те що в декларації людина не вказала, що у нього збільшився склад сім'ї -народився дитина. Або чиновник мав машину оціночна стоімсть 100 тис, продав за 100 тис не задекларував вовремя- корупціонер- звільнений. Вибачте яка ж це зміна майнового стану 100 тис було в железякі, залізяки немає, замість неї 100тис грошима. Фактично зводилися рахунки с сумлінними і принциповими чиновниками, з метою змусити їх щось робити не те або звільнити місце для своїх протеже. Ось КС і прибрав право НАБУ вирішувати долю людей як свого часу це вирішувала трійка НКВС.
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30.10.2020 11:11 Відповісти
Из всего состава КСУ,только четыре судьи остались верными правовому статусу,остальных посадить с конфискацией,при чем уверен на 100%,у каждого в шкафу не скелет,а скелетище.
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30.10.2020 11:35 Відповісти
вистава блаЗЄнського продовжується Голову Конституційного Суду Тупицького викликали на допит, - ДБР - Цензор.НЕТ 7238
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30.10.2020 12:44 Відповісти
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