Голову Конституційного Суду Тупицького викликали на допит, - ДБР
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Слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі ДБР розслідують низку кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного Суду України на причетність до скоєння злочинів у складі злочинної організації", - повідомив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.
Під час досудового розслідування вивчається вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів.
"Так, Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, скоєних в її складі злочинах, а також у вживанні заходів до приховування злочинів", - сказано в повідомленні.
З цією метою слідчий Державного бюро розслідувань голову КСУ викликав для допиту на 02.11.2020 р.
Будь ласка, зачекайте...
Толку от этого шоу для лохов - ноль.
А ведь может быть и третий результат - Зе тем или иным путем разгоняет КС, возможно даже кого-то из судей садит в тюрьму. Набирает таких же или еще более ручных судей в его новый состав. Запад ему рукоплещет за соблюдение обязательств и неизменность проевропейского курса, общество в Украине рукоплещет, потому что наказали "плохих судей", и... создан прецедент прямого разгона главой государства верхушки судебной власти....
Вон в Румынии расстреляли Чаушеску и начхали на прецеденты. Зато страна сейчас твёрдо находится в Европе и под защитой НАТО . А сколько лет раньше там кацапы гадили !
Портнова надо под любым соусом сейчас арестовать .
Не придёт. "Да кто они такие, чтобы МЕНЯ допрашивать?". Свалит тихонько в свой домик в Крыму и забудет об Украине... Столько вариантов...
Насправді, є маса прикладів, сумлінний чиновник отримавши зарплату і відпускні не задекларував вчасно їх (Зміни в майновий стані) - далі НАБУ ініціює суд людина визнається винною у порушенні закону про корупцію, накладається адмін штраф, людину звільняють, в трудову книжку вносять запис - корупціонер. Причому суди, розглядаючи аналогічні справи одних визнає винним інших ні. А що ви хочете в свій час коли Порошенко не задекларував вилу в Іспанії, що йому було, а ні чого. Є взагалі анекдтичні випадки. Чиновнику пропонують хабар, він попереджає, що зараз викличе охорону і наряд поліції для затримання хабародавця. На що хабародавець каже я тебе звільню і ти взагалі ніколи не будеш працювати і виходить з погрозами чиновнику. Через де який час НАБУ складає протокол про адмін Порушення за невчасне декларування зарплати чиновником. Далі адмін суд- штраф звільнення - запис в трудовій книжці. Звільнити можуть навіть за те що в декларації людина не вказала, що у нього збільшився склад сім'ї -народився дитина. Або чиновник мав машину оціночна стоімсть 100 тис, продав за 100 тис не задекларував вовремя- корупціонер- звільнений. Вибачте яка ж це зміна майнового стану 100 тис було в железякі, залізяки немає, замість неї 100тис грошима. Фактично зводилися рахунки с сумлінними і принциповими чиновниками, з метою змусити їх щось робити не те або звільнити місце для своїх протеже. Ось КС і прибрав право НАБУ вирішувати долю людей як свого часу це вирішувала трійка НКВС.