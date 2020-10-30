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Ни одна область Украины не отвечает требованиям для смягчения карантина, - Минздрав

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Ни одна область Украины не отвечает требованиям для смягчения карантина, - Минздрав

По состоянию на 30 октября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 65,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.

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Ни одна область Украины не отвечает требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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