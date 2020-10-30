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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) Палица (65) За Майбутнє (26)

"На этих выборах нет победителей", - Палица

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Местные выборы, состоявшиеся в Украине, свидетельствуют о полном разочаровании украинского народа.

 В частности, это подтверждает низкая явка населения. Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" высказал лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Игорь Палица.


"Пришло 35% населения. А 65% сказали: мы вам не верим. Не верим после 2019 года, потому что разочаровались в "молодых лицах", которые много обещали, но ничего не смогли, ни с чем не справились. Действительно, кого-то напугала болезнь, но остальные - не поверили", - прокомментировал политик.


По его мнению, новоизбранные местные власти как раз и должны дать людям шанс поверить снова, убедить, что обещания будут выполнены.


"Те, кого выбрали, должны прекратить обвинять друг друга и вместе решать проблемы общин. И это будет мое требование к представителям партии "ЗА МАЙБУТНЄ": как только они зайдут в местные советы, должны прекратить политику. Мы должны быть одной командой, решать проблемы областей, проблемы общин. Найти, где делись 5 млн гектаров земли, навести порядок на улицах, искоренить коррупцию на местном уровне, давать по рукам правоохранительным органам, если те " будут кошмарить" бизнес ", - сказал Палица.
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Топ комментарии
+27
Очередной беневский ******.
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30.10.2020 11:20
+12
Дал люлей беня вот и поёт грустные песни.
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30.10.2020 11:20
+12
Бенин Фантомас недовыполнил задание босса, ищет оправдания.
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30.10.2020 11:24
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Очередной беневский ******.
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30.10.2020 11:20 Ответить
Дал люлей беня вот и поёт грустные песни.
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30.10.2020 11:20 Ответить
палица-ты первый вместе со своим коломойшей должен сидеть на нарах,но зеленый окурок очень обосрался и поэтому ты на свободе
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30.10.2020 12:57 Ответить
Пусть Палица не звиздит населению Украины .На выборы пришли от силы 28% . Остальные были тупо и нагло дорисованы .К тому же победителей и не должно было быть априори .Потому что всё это время власть полностью утратило доверие из-за того что постоянно врут и воруют . А иногда даже нагло грабят . И Палица точно так же не заслуживает доверия как и все те , кто во власти и их папередники . Не надо врать и воровать , Палица . А ты именно с этого и начинаешь .
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30.10.2020 11:20 Ответить
Украинцы ленивые или занятые,а за них всё как и раньше решают другие.
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30.10.2020 11:26 Ответить
прям все ленивые и занятые ? Это скорей всего относится к кацапам , а не к украинцам . К тому же в любом государстве решает правительство , а не " другие "
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30.10.2020 11:40 Ответить
Не выборы а обычный опросник...ВЫ ЗА РЮСКИЙ МИР или ЗА ЕВРОПЕЙСКИЙ МИР? результаты видны. "На цих виборах немає переможців", - Палиця - Цензор.НЕТ 1627
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30.10.2020 11:23 Ответить
Бенин Фантомас недовыполнил задание босса, ищет оправдания.
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30.10.2020 11:24 Ответить
Куклы Коломаса обо#рались. Естес-но, как обо#ранцев назвать победителями. "На цих виборах немає переможців", - Палиця - Цензор.НЕТ 395
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30.10.2020 11:27 Ответить
Явка во 2-м туре местных выборов во Франции стала рекордно низкой и составила меньше 35%
А 65% сказали: мы вам не верим.
Всё правильно по Бениной методичке? Я ничего не перепутал? Да, Палица ты кривая?
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30.10.2020 11:29 Ответить
"На цих виборах немає переможців", - Палиця - Цензор.НЕТ 4320
От клоун."Нет победителей" бо ти програв, а у вибори угрохав 2 млрд доларів.
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30.10.2020 11:29 Ответить
Деньги на ветер. Почему проиграли Палица и Пальчевский?
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30.10.2020 12:48 Ответить
Столько бабла вбухали и всё просрали. Теперь пытаетесь шулерничать с судами.
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30.10.2020 11:29 Ответить
Пройшли вибори.
Вiдповiли на 5 запитань.
Залишилось одне питання:"Чи потрiбен Украiнi президент Зеленський?
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30.10.2020 11:29 Ответить
А 65% сказали: мы вам не верим. Не верим после 2019 года, потому что разочаровались в "молодых лицах"... а ці дебіли не могли розчаруватись до виборів 2019? Обов'язково було країну у прірву кидати?
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30.10.2020 11:32 Ответить
Палица забыл сказать, что возглавляемой им партии не оказали должного доверия даже пришедшие 35%. Так что зря распинается.
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30.10.2020 11:32 Ответить
Я изначально не понимал, для чего карманная партейка коломойши, вбухала столько бабла в заведомо провальный проект? Они же не могли не видеть, что за них никто не проголосует, если даже простому обывателю это было видно. Тогда, зачем?
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30.10.2020 11:37 Ответить
Понадеялись что прокатит как с Голобородьком.
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30.10.2020 11:40 Ответить
Нормально у нас все с выборами,утырок)Киев наш!
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30.10.2020 11:33 Ответить
просто мудак ! "На цих виборах немає переможців", - Палиця - Цензор.НЕТ 5755
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30.10.2020 11:33 Ответить
Так ты и являешься частью этого разочарования. Сколько лет ты бырыжишь со своим пейсатым патроном? Отож.
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30.10.2020 11:34 Ответить
Маячню несеш (не)шановний. Як завжди.
1 Переможці є і пилятимуть вони наступні 5 років місцеві бюджети.
2 Явка на виборах засвідчує що шукаючих кращого господаря залишилася лише третина. Решта сподіваються лише на себе.
Десь так.
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30.10.2020 11:40 Ответить
Вот почти в яблочко. В Черновицкой области самая низкая явка. Знакомая рассказывает, что да, некоторым просто пох...ру. Но многие люди нормальные и адекватные, не пришли так как реально не верят, что они что то решают. Момент простой, после выборов ты фиг выловишь того же "дЭпутата" когда он реально будет нужен. И люди уже привыкли что их проблемы, только ихние. По простому, местные царьки живут в одном измерении, а люди на земле со своими проблемами.
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30.10.2020 12:03 Ответить
Вот почти в яблочко.
Авжеж, в кожній області свої нюанси.
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30.10.2020 12:13 Ответить
А еще есть те, кто остался не у дел и не сможет больше заработать. Как сказал классик, "черт с ними, я себе заработаю еще". К какой категории их отнести, пока вопрос.
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30.10.2020 11:41 Ответить
ну это как сказать ! ))))
проигравшие то есть ? )))) значит есть и победившие
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30.10.2020 11:41 Ответить
БЕня рейдерпідготовочку захвату країни зробив завдяки КСУ ... Немає переможців - так , не має, ****** рейдерські! Й вашої не буде!
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30.10.2020 11:49 Ответить
Этот Палица оккупировал г. Луцк.
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30.10.2020 11:56 Ответить
в нововолинську горилу каламойскава зробив мером
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30.10.2020 12:06 Ответить
Що ж цей Паліца так палицця?
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30.10.2020 12:13 Ответить
этот бенин фалос пролетел везде кроме волыни
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30.10.2020 12:44 Ответить
Головна фраза - давати по руках правоохоронцям, якщо будуть кошмарити бізнес, мається на увазі, КОЛОМОЙСЬКОГО.
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30.10.2020 18:11 Ответить
 
 