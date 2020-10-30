"На этих выборах нет победителей", - Палица
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Местные выборы, состоявшиеся в Украине, свидетельствуют о полном разочаровании украинского народа.
В частности, это подтверждает низкая явка населения. Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" высказал лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Игорь Палица.
"Пришло 35% населения. А 65% сказали: мы вам не верим. Не верим после 2019 года, потому что разочаровались в "молодых лицах", которые много обещали, но ничего не смогли, ни с чем не справились. Действительно, кого-то напугала болезнь, но остальные - не поверили", - прокомментировал политик.
По его мнению, новоизбранные местные власти как раз и должны дать людям шанс поверить снова, убедить, что обещания будут выполнены.
"Те, кого выбрали, должны прекратить обвинять друг друга и вместе решать проблемы общин. И это будет мое требование к представителям партии "ЗА МАЙБУТНЄ": как только они зайдут в местные советы, должны прекратить политику. Мы должны быть одной командой, решать проблемы областей, проблемы общин. Найти, где делись 5 млн гектаров земли, навести порядок на улицах, искоренить коррупцию на местном уровне, давать по рукам правоохранительным органам, если те " будут кошмарить" бизнес ", - сказал Палица.
Пожалуйста, подождите...
А 65% сказали: мы вам не верим.
Всё правильно по Бениной методичке? Я ничего не перепутал? Да, Палица ты кривая?
От клоун."Нет победителей" бо ти програв, а у вибори угрохав 2 млрд доларів.
Вiдповiли на 5 запитань.
Залишилось одне питання:"Чи потрiбен Украiнi президент Зеленський?
1 Переможці є і пилятимуть вони наступні 5 років місцеві бюджети.
2 Явка на виборах засвідчує що шукаючих кращого господаря залишилася лише третина. Решта сподіваються лише на себе.
Десь так.
Авжеж, в кожній області свої нюанси.
проигравшие то есть ? )))) значит есть и победившие