"На цих виборах немає переможців", - Палиця

Місцеві вибори, що відбулися в Україні, свідчать про повне розчарування українського народу.

Зокрема, це підтверджує низька явка населення. Таку думку в ефірі ток-шоу "Право на владу" висловив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця.

"Прийшло 35% населення. А 65% сказали: ми вам не віримо. Не віримо після 2019 року, бо вже розчарувалися в "молодих обличчях", які багато обіцяли, але нічого не змогли, ні з чим не справилися. Дійсно, когось налякала хвороба, але решта – не повірили", – прокоментував політик.

На його думку, новообрана місцева влада якраз і має дати людям шанс повірити знову, переконати, що обіцянки таки будуть виконані.

"Ті, кого обрали, мають припинити звинувачувати одне одного й разом вирішували проблеми громад. І це буде моя вимога до представників партії "ЗА МАЙБУТНЄ": як тільки вони зайдуть у місцеві ради, мають припинити політику. Ми маємо бути однією командою, вирішувати проблеми областей, проблеми громад. Знайти, де поділися 5 мільйонів гектарів землі, навести порядок на вулицях, викорінити корупцію на місцевому рівні, давати по руках правоохоронним органам, якщо ті "кошмаритимуть" бізнес", – сказав Палиця.