"На цих виборах немає переможців", - Палиця
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Місцеві вибори, що відбулися в Україні, свідчать про повне розчарування українського народу.
Зокрема, це підтверджує низька явка населення. Таку думку в ефірі ток-шоу "Право на владу" висловив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця.
"Прийшло 35% населення. А 65% сказали: ми вам не віримо. Не віримо після 2019 року, бо вже розчарувалися в "молодих обличчях", які багато обіцяли, але нічого не змогли, ні з чим не справилися. Дійсно, когось налякала хвороба, але решта – не повірили", – прокоментував політик.
На його думку, новообрана місцева влада якраз і має дати людям шанс повірити знову, переконати, що обіцянки таки будуть виконані.
"Ті, кого обрали, мають припинити звинувачувати одне одного й разом вирішували проблеми громад. І це буде моя вимога до представників партії "ЗА МАЙБУТНЄ": як тільки вони зайдуть у місцеві ради, мають припинити політику. Ми маємо бути однією командою, вирішувати проблеми областей, проблеми громад. Знайти, де поділися 5 мільйонів гектарів землі, навести порядок на вулицях, викорінити корупцію на місцевому рівні, давати по руках правоохоронним органам, якщо ті "кошмаритимуть" бізнес", – сказав Палиця.
Будь ласка, зачекайте...
А 65% сказали: мы вам не верим.
Всё правильно по Бениной методичке? Я ничего не перепутал? Да, Палица ты кривая?
От клоун."Нет победителей" бо ти програв, а у вибори угрохав 2 млрд доларів.
Вiдповiли на 5 запитань.
Залишилось одне питання:"Чи потрiбен Украiнi президент Зеленський?
1 Переможці є і пилятимуть вони наступні 5 років місцеві бюджети.
2 Явка на виборах засвідчує що шукаючих кращого господаря залишилася лише третина. Решта сподіваються лише на себе.
Десь так.
Авжеж, в кожній області свої нюанси.
проигравшие то есть ? )))) значит есть и победившие