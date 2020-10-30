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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Палиця (45) За майбутнє (25)

"На цих виборах немає переможців", - Палиця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місцеві вибори, що відбулися в Україні, свідчать про повне розчарування українського народу.

Зокрема, це підтверджує низька явка населення. Таку думку в ефірі ток-шоу "Право на владу" висловив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця.

"Прийшло 35% населення. А 65% сказали: ми вам не віримо. Не віримо після 2019 року, бо вже розчарувалися в "молодих обличчях", які багато обіцяли, але нічого не змогли, ні з чим не справилися. Дійсно, когось налякала хвороба, але решта – не повірили", – прокоментував політик.

На його думку, новообрана місцева влада якраз і має дати людям шанс повірити знову, переконати, що обіцянки таки будуть виконані.

"Ті, кого обрали, мають припинити звинувачувати одне одного й разом вирішували проблеми громад. І це буде моя вимога до представників партії "ЗА МАЙБУТНЄ": як тільки вони зайдуть у місцеві ради, мають припинити політику. Ми маємо бути однією командою, вирішувати проблеми областей, проблеми громад. Знайти, де поділися 5 мільйонів гектарів землі, навести порядок на вулицях, викорінити корупцію на місцевому рівні, давати по руках правоохоронним органам, якщо ті "кошмаритимуть" бізнес", – сказав Палиця.
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Топ коментарі
+27
Очередной беневский ******.
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30.10.2020 11:20
+12
Дал люлей беня вот и поёт грустные песни.
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30.10.2020 11:20
+12
Бенин Фантомас недовыполнил задание босса, ищет оправдания.
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30.10.2020 11:24
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Очередной беневский ******.
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30.10.2020 11:20 Відповісти
Дал люлей беня вот и поёт грустные песни.
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30.10.2020 11:20 Відповісти
палица-ты первый вместе со своим коломойшей должен сидеть на нарах,но зеленый окурок очень обосрался и поэтому ты на свободе
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30.10.2020 12:57 Відповісти
Пусть Палица не звиздит населению Украины .На выборы пришли от силы 28% . Остальные были тупо и нагло дорисованы .К тому же победителей и не должно было быть априори .Потому что всё это время власть полностью утратило доверие из-за того что постоянно врут и воруют . А иногда даже нагло грабят . И Палица точно так же не заслуживает доверия как и все те , кто во власти и их папередники . Не надо врать и воровать , Палица . А ты именно с этого и начинаешь .
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30.10.2020 11:20 Відповісти
Украинцы ленивые или занятые,а за них всё как и раньше решают другие.
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30.10.2020 11:26 Відповісти
прям все ленивые и занятые ? Это скорей всего относится к кацапам , а не к украинцам . К тому же в любом государстве решает правительство , а не " другие "
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30.10.2020 11:40 Відповісти
Не выборы а обычный опросник...ВЫ ЗА РЮСКИЙ МИР или ЗА ЕВРОПЕЙСКИЙ МИР? результаты видны. "На цих виборах немає переможців", - Палиця - Цензор.НЕТ 1627
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30.10.2020 11:23 Відповісти
Бенин Фантомас недовыполнил задание босса, ищет оправдания.
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30.10.2020 11:24 Відповісти
Куклы Коломаса обо#рались. Естес-но, как обо#ранцев назвать победителями. "На цих виборах немає переможців", - Палиця - Цензор.НЕТ 395
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30.10.2020 11:27 Відповісти
Явка во 2-м туре местных выборов во Франции стала рекордно низкой и составила меньше 35%
А 65% сказали: мы вам не верим.
Всё правильно по Бениной методичке? Я ничего не перепутал? Да, Палица ты кривая?
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30.10.2020 11:29 Відповісти
"На цих виборах немає переможців", - Палиця - Цензор.НЕТ 4320
От клоун."Нет победителей" бо ти програв, а у вибори угрохав 2 млрд доларів.
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30.10.2020 11:29 Відповісти
Деньги на ветер. Почему проиграли Палица и Пальчевский?
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30.10.2020 12:48 Відповісти
Столько бабла вбухали и всё просрали. Теперь пытаетесь шулерничать с судами.
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30.10.2020 11:29 Відповісти
Пройшли вибори.
Вiдповiли на 5 запитань.
Залишилось одне питання:"Чи потрiбен Украiнi президент Зеленський?
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30.10.2020 11:29 Відповісти
А 65% сказали: мы вам не верим. Не верим после 2019 года, потому что разочаровались в "молодых лицах"... а ці дебіли не могли розчаруватись до виборів 2019? Обов'язково було країну у прірву кидати?
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30.10.2020 11:32 Відповісти
Палица забыл сказать, что возглавляемой им партии не оказали должного доверия даже пришедшие 35%. Так что зря распинается.
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30.10.2020 11:32 Відповісти
Я изначально не понимал, для чего карманная партейка коломойши, вбухала столько бабла в заведомо провальный проект? Они же не могли не видеть, что за них никто не проголосует, если даже простому обывателю это было видно. Тогда, зачем?
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30.10.2020 11:37 Відповісти
Понадеялись что прокатит как с Голобородьком.
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30.10.2020 11:40 Відповісти
Нормально у нас все с выборами,утырок)Киев наш!
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30.10.2020 11:33 Відповісти
просто мудак ! "На цих виборах немає переможців", - Палиця - Цензор.НЕТ 5755
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30.10.2020 11:33 Відповісти
Так ты и являешься частью этого разочарования. Сколько лет ты бырыжишь со своим пейсатым патроном? Отож.
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30.10.2020 11:34 Відповісти
Маячню несеш (не)шановний. Як завжди.
1 Переможці є і пилятимуть вони наступні 5 років місцеві бюджети.
2 Явка на виборах засвідчує що шукаючих кращого господаря залишилася лише третина. Решта сподіваються лише на себе.
Десь так.
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30.10.2020 11:40 Відповісти
Вот почти в яблочко. В Черновицкой области самая низкая явка. Знакомая рассказывает, что да, некоторым просто пох...ру. Но многие люди нормальные и адекватные, не пришли так как реально не верят, что они что то решают. Момент простой, после выборов ты фиг выловишь того же "дЭпутата" когда он реально будет нужен. И люди уже привыкли что их проблемы, только ихние. По простому, местные царьки живут в одном измерении, а люди на земле со своими проблемами.
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30.10.2020 12:03 Відповісти
Вот почти в яблочко.
Авжеж, в кожній області свої нюанси.
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30.10.2020 12:13 Відповісти
А еще есть те, кто остался не у дел и не сможет больше заработать. Как сказал классик, "черт с ними, я себе заработаю еще". К какой категории их отнести, пока вопрос.
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30.10.2020 11:41 Відповісти
ну это как сказать ! ))))
проигравшие то есть ? )))) значит есть и победившие
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30.10.2020 11:41 Відповісти
БЕня рейдерпідготовочку захвату країни зробив завдяки КСУ ... Немає переможців - так , не має, ****** рейдерські! Й вашої не буде!
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30.10.2020 11:49 Відповісти
Этот Палица оккупировал г. Луцк.
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30.10.2020 11:56 Відповісти
в нововолинську горилу каламойскава зробив мером
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30.10.2020 12:06 Відповісти
Що ж цей Паліца так палицця?
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30.10.2020 12:13 Відповісти
этот бенин фалос пролетел везде кроме волыни
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30.10.2020 12:44 Відповісти
Головна фраза - давати по руках правоохоронцям, якщо будуть кошмарити бізнес, мається на увазі, КОЛОМОЙСЬКОГО.
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30.10.2020 18:11 Відповісти
 
 