Турчинов: Враг должен ответить за жизнь каждого украинского воина

Происшедшее на Донбассе - это закономерный трагический финал капитулянтской позиции действующей власти.

Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в своем комментарии.



"За последние сутки во время обстрелов российско-террористическими группировками украинских позиций на Донбассе убиты двое наших воинов, еще двое получили ранения", - сказал он, добавив, что эти потери свидетельствуют о полном фиаско "разрекламированных Зеленским договоренностей о прекращении огня".



По словам Турчинова, прекращение огня действовало только с одной стороны - с украинской: "Нашим военным запрещали открывать огонь в ответ на ежедневные провокации и обстрелы".



"Вместе с тем, - добавил он, - фактически не было ни одного дня, чтобы украинские позиции не обстреливали". "Даже представители ОБСЕ, которые никогда не отличались слишком тщательным анализом ситуации, постоянно свидетельствуют о количестве обстрелов, на порядок больше, чем сообщает наш Генштаб", - отметил Турчинов.



Руководитель Центрального штаба "ЕС" отметил, что гибель украинцев на Донбассе - "это закономерный трагический финал капитулянтской позиции действующей власти, которая рассказывает о" незначительных потерях и огромных мирных достижениях", не реагируя адекватно на агрессию на востоке нашей страны и гибель украинских воинов".



"Относительно тезиса Зеленского о "незначительных потерях" хочу сказать президенту: жизнь каждого украинского воина - это значительная потеря для страны, и за это враг должен ответить", - резюмировал Турчинов.