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Турчинов: Враг должен ответить за жизнь каждого украинского воина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Турчинов: Враг должен ответить за жизнь каждого украинского воина

Происшедшее на Донбассе - это закономерный трагический финал капитулянтской позиции действующей власти.

Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в своем комментарии.


"За последние сутки во время обстрелов российско-террористическими группировками украинских позиций на Донбассе убиты двое наших воинов, еще двое получили ранения", - сказал он, добавив, что эти потери свидетельствуют о полном фиаско "разрекламированных Зеленским договоренностей о прекращении огня".


По словам Турчинова, прекращение огня действовало только с одной стороны - с украинской: "Нашим военным запрещали открывать огонь в ответ на ежедневные провокации и обстрелы".


"Вместе с тем, - добавил он, - фактически не было ни одного дня, чтобы украинские позиции не обстреливали". "Даже представители ОБСЕ, которые никогда не отличались слишком тщательным анализом ситуации, постоянно свидетельствуют о количестве обстрелов, на порядок больше, чем сообщает наш Генштаб", - отметил Турчинов.


Руководитель Центрального штаба "ЕС" отметил, что гибель украинцев на Донбассе - "это закономерный трагический финал капитулянтской позиции действующей власти, которая рассказывает о" незначительных потерях и огромных мирных достижениях", не реагируя адекватно на агрессию на востоке нашей страны и гибель украинских воинов".


"Относительно тезиса Зеленского о "незначительных потерях" хочу сказать президенту: жизнь каждого украинского воина - это значительная потеря для страны, и за это враг должен ответить", - резюмировал Турчинов.
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Топ комментарии
+24
Ворог сидить на Банковій і каже ністрілять.
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30.10.2020 14:42
+23
после гибели одного украинского воина - нужно поднимать беспилотник и уничтожать минимум 50 расейско-террористических вояк
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30.10.2020 14:40
+19
Или подгонять арту и утюжить весь район. Что раньше, кстати, и делали.
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30.10.2020 15:00
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после гибели одного украинского воина - нужно поднимать беспилотник и уничтожать минимум 50 расейско-террористических вояк
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30.10.2020 14:40 Ответить
Или подгонять арту и утюжить весь район. Что раньше, кстати, и делали.
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30.10.2020 15:00 Ответить
И имело эффект! Особенно, когда перекрестным и по-полной, кто помнит 2016-17годы!
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30.10.2020 17:03 Ответить
Таки да.
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30.10.2020 17:12 Ответить
если они есть
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30.10.2020 15:26 Ответить
Кто, или что? Мозги в твоей голове? Так ИХТАМНЕТ!
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30.10.2020 16:58 Ответить
чувак relax, я имел в виду беспилотники
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30.10.2020 17:21 Ответить
Нужно позвать на помощь турецких "ихтамнетов" и пакистанско-афганских джихадистов! Они парни бойкие, борзые, вон смотрите что с армяшками творят! А главное не забыть про байрактары! Их правда арангутяшки научились сбивать, но у нас их будет много! Чтобы затмить небо над Донбассом...!
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30.10.2020 22:44 Ответить
Ворог сидить на Банковій і каже ністрілять.
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30.10.2020 14:42 Ответить
Состоянием на 12-00 30.10.2020 г.

Обстрелов 21 ( 10 - стрелковое оружие, 6 артиллерийское вооружение до 80 мм, 5 - артиллерийское вооружение свыше 80 мм, ) Ответный огонь 5 (5 - стрелковое оружие)

Ранено 6 (информация не полная ) Убито -3 . (с)
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30.10.2020 14:42 Ответить
Популистские у "пианиста".
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30.10.2020 14:46 Ответить
Писюниста.
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30.10.2020 16:00 Ответить
Диарея вообще-то у тебя. Прими лоперамиду
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30.10.2020 15:02 Ответить
Дайте пастору парабеллум Турчинов: Ворог повинен відповідати за життя кожного українського воїна - Цензор.НЕТ 8578
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30.10.2020 14:59 Ответить
Он возьмёт разработанные при нем "Ольху", "Тайфун" и "Нептун". А для верности еще и "Сапсан" с "Богданой".
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30.10.2020 15:04 Ответить
Нас ждёт участь Палестины и Израиля . Надо построить стену , чтобы не было жертв . Слишком дорого платить жизнями людей на передовой , ожидая кончину путла и окончания войны . Окопная война никогда не приводила к окончанию конфликта .
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30.10.2020 15:04 Ответить
к сожалению всё, всё больше и больше, выглядит так, что Палестина - это мы
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30.10.2020 15:12 Ответить
Экономически - да.
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30.10.2020 16:55 Ответить
Мы же подписали военный контракт с Турцией! Пускай пришлют свой спецназ, как азербайджанцам прислали, и еще байрактары прихватят с собой! Тогда мы точно победим!
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30.10.2020 22:47 Ответить
ты скажи это моне. и пусть ответит в лицо народу, ЗА ЧТО погибли эти пацаны. очень хочется услышать его мнение. ведь у него же мир и дружба
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30.10.2020 15:10 Ответить
Он ему и говорит. Наркот делает вид что не слышит.
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30.10.2020 15:51 Ответить
Та ні. Воно відповідає. Ротом арестовича - тіпо, двоє загиблих - це іще не порушення тиші.
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30.10.2020 16:03 Ответить
 
 