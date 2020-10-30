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Турчинов: Ворог повинен відповісти за життя кожного українського воїна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Турчинов: Ворог повинен відповісти за життя кожного українського воїна

Те, що відбулося на Донбасі, – це закономірний трагічний фінал капітулянтської позиції чинної влади.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов у своєму коментарі.

"За останню добу під час обстрілів російсько-терористичних угруповань українських позицій на Донбасі вбили двох наших воїнів, ще двоє зазнали поранення", – сказав він, додавши, що ці втрати свідчать про повне фіаско "розрекламованих Зеленським домовленостей про припинення вогню".

За словами Турчинова, припинення вогню діяло лише з одного боку – з української сторони: "Нашим військовим забороняли відкривати вогонь у відповідь на щоденні провокації і обстріли".

"Разом з тим, – додав він, – фактично не було жодного дня, щоб українські позиції не обстрілювали".

"Навіть представники ОБСЄ, які ніколи не відрізнялись надто прискіпливим аналізом ситуації, постійно свідчать про кількість обстрілів, на порядок більшу, ніж повідомляє наш Генштаб", – зазначив Турчинов.

Керівник Центрального штабу ЄС наголосив, що загибель українців на Донбасі – "це закономірний трагічний фінал капітулянтської позиції чинної влади, яка розповідає про "незначні втрати та величезні мирні досягнення", не реагуючи адекватно на агресію на сході нашої країни та загибель українських воїнів".

"Щодо тези Зеленського про "незначні втрати", хочу сказати президенту, - життя кожного українського воїна – це значна втрата для країни і за це ворог повинен відповісти", – резюмував Турчинов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Ворог сидить на Банковій і каже ністрілять.
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30.10.2020 14:42
+23
после гибели одного украинского воина - нужно поднимать беспилотник и уничтожать минимум 50 расейско-террористических вояк
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30.10.2020 14:40
+19
Или подгонять арту и утюжить весь район. Что раньше, кстати, и делали.
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30.10.2020 15:00
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после гибели одного украинского воина - нужно поднимать беспилотник и уничтожать минимум 50 расейско-террористических вояк
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30.10.2020 14:40 Відповісти
Или подгонять арту и утюжить весь район. Что раньше, кстати, и делали.
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30.10.2020 15:00 Відповісти
И имело эффект! Особенно, когда перекрестным и по-полной, кто помнит 2016-17годы!
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30.10.2020 17:03 Відповісти
Таки да.
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30.10.2020 17:12 Відповісти
если они есть
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30.10.2020 15:26 Відповісти
Кто, или что? Мозги в твоей голове? Так ИХТАМНЕТ!
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30.10.2020 16:58 Відповісти
чувак relax, я имел в виду беспилотники
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30.10.2020 17:21 Відповісти
Нужно позвать на помощь турецких "ихтамнетов" и пакистанско-афганских джихадистов! Они парни бойкие, борзые, вон смотрите что с армяшками творят! А главное не забыть про байрактары! Их правда арангутяшки научились сбивать, но у нас их будет много! Чтобы затмить небо над Донбассом...!
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30.10.2020 22:44 Відповісти
Ворог сидить на Банковій і каже ністрілять.
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30.10.2020 14:42 Відповісти
Состоянием на 12-00 30.10.2020 г.

Обстрелов 21 ( 10 - стрелковое оружие, 6 артиллерийское вооружение до 80 мм, 5 - артиллерийское вооружение свыше 80 мм, ) Ответный огонь 5 (5 - стрелковое оружие)

Ранено 6 (информация не полная ) Убито -3 . (с)
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30.10.2020 14:42 Відповісти
Популистские у "пианиста".
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30.10.2020 14:46 Відповісти
Писюниста.
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30.10.2020 16:00 Відповісти
Диарея вообще-то у тебя. Прими лоперамиду
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30.10.2020 15:02 Відповісти
Дайте пастору парабеллум Турчинов: Ворог повинен відповідати за життя кожного українського воїна - Цензор.НЕТ 8578
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30.10.2020 14:59 Відповісти
Он возьмёт разработанные при нем "Ольху", "Тайфун" и "Нептун". А для верности еще и "Сапсан" с "Богданой".
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30.10.2020 15:04 Відповісти
Нас ждёт участь Палестины и Израиля . Надо построить стену , чтобы не было жертв . Слишком дорого платить жизнями людей на передовой , ожидая кончину путла и окончания войны . Окопная война никогда не приводила к окончанию конфликта .
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30.10.2020 15:04 Відповісти
к сожалению всё, всё больше и больше, выглядит так, что Палестина - это мы
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30.10.2020 15:12 Відповісти
Экономически - да.
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30.10.2020 16:55 Відповісти
Мы же подписали военный контракт с Турцией! Пускай пришлют свой спецназ, как азербайджанцам прислали, и еще байрактары прихватят с собой! Тогда мы точно победим!
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30.10.2020 22:47 Відповісти
ты скажи это моне. и пусть ответит в лицо народу, ЗА ЧТО погибли эти пацаны. очень хочется услышать его мнение. ведь у него же мир и дружба
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30.10.2020 15:10 Відповісти
Он ему и говорит. Наркот делает вид что не слышит.
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30.10.2020 15:51 Відповісти
Та ні. Воно відповідає. Ротом арестовича - тіпо, двоє загиблих - це іще не порушення тиші.
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30.10.2020 16:03 Відповісти
 
 