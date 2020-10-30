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Удалось идентифицировать более 1300 участников НВФ "Самооборона Крыма", - прокуратура АРК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Удалось идентифицировать более 1300 участников НВФ

Прокуратура АР Крым и города Севастополь совместно с ГУ Нацполиции в АРК идентифицировали и установили анкетные данные более 1300 участников так называемой "самообороны Крыма".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала 2020 года сообщено о подозрении 40 участникам незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма", которые в 2014 году содействовали оккупации полуострова Крым", – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что всего установили полные анкетные данные более 1300 человек, которые участвовали в деятельности этого незаконного вооруженного формирования.

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237 из их сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание незаконных вооруженных формирований).

Наказание по этой статье предусматривает, в зависимости от тяжести преступления, лишение свободы на срок от 2 до 12 лет.

Автор: Ольга Лузан
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и пригласить их детей поступить на бюджет без конкурса в университеты Киева?
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30.10.2020 15:04 Ответить
Есть такое ... Удалось идентифицировать более 1300 участников НФВ "Самооборона Крыма", - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7213 . Мысли о реинтеграции Донбасса не лучше . Посмотрите , за кого голосовали "кормильцы" на контролируемой Украиной территории .
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30.10.2020 15:09 Ответить
Донбасс надо освободить , без всяких поблажек , типа "свободной экономической зоны" , иначе будем иметь проблему в Закарпатье .
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30.10.2020 15:12 Ответить
а судей, депутатов, госслужащих, военных, сбушников (некоторые даже с землицей под Киевом) - перешедших на сторону врага, значит так идентифицировать и не удалось???
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30.10.2020 15:08 Ответить
участников чего? НФВ чи може Незаконних військових формувань?
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30.10.2020 15:18 Ответить
до посмотрите вы фото из новостных каналов того времени, там немало "хероев отжатия" , гордо стоящих в оцеплении ВР Крыма в 2014 году...
вы там встретите много "антиресных лычностей", которые жируют и ведут свою пропаганду до сих пор и все в вышиванках и все при должностях и все на просторах любимой ими Украины
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30.10.2020 15:25 Ответить
Краще визначитися там з патріотами - а решта колаборанти і поліцаї. Я не розумію, як там рахують, бо міліція в порвному складі, СБУ, нацгвардія і 89% військових перейшли на сторону ворога. У цій цифрі суди і прокурори, та інша сволота, яка годувалася з бюджету України.
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30.10.2020 16:53 Ответить
А почему незаконное вооруженное формирование называют НФВ, а не НВФ?Источник: https://censor.net/ru/n3228176
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30.10.2020 18:24 Ответить
 
 