УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17944 відвідувача онлайн
Новини Події Окупація Криму
3 459 8
Крим (12756) прокуратура (3172)

Вдалося ідентифікувати понад 1300 учасників НЗФ "Самооборона Криму", - прокуратура АРК

Новини Цензор.НЕТ Події

Вдалося ідентифікувати понад 1300 учасників НЗФ

Прокуратура АР Крим та міста Севастополь спільно з ГУ Нацполіції в АРК ідентифікували і встановили анкетні дані понад 1300 учасників так званої "самооборони Криму".

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"Із початку 2020 року повідомлено про підозру 40 учасникам незаконного збройного формування "самооборона Криму", які в 2014 році сприяли окупації півострова Крим", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що всього встановили повні анкетні дані понад 1300 осіб, які брали участь у діяльності цього незаконного збройного формування.

Читайте на Цензор.НЕТ: Військовий злочинець з окупованого Криму Мартоян (Самвел) прибув до Карабаху. ФОТО

237 із них повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 260 КК України (створення незаконних збройних формувань).

Покарання за цією статтею передбачає, в залежності від тяжкості злочину, позбавлення волі на строк від 2 до 12 років.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и пригласить их детей поступить на бюджет без конкурса в университеты Киева?
показати весь коментар
30.10.2020 15:04 Відповісти
Есть такое ... Удалось идентифицировать более 1300 участников НФВ "Самооборона Крыма", - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7213 . Мысли о реинтеграции Донбасса не лучше . Посмотрите , за кого голосовали "кормильцы" на контролируемой Украиной территории .
показати весь коментар
30.10.2020 15:09 Відповісти
Донбасс надо освободить , без всяких поблажек , типа "свободной экономической зоны" , иначе будем иметь проблему в Закарпатье .
показати весь коментар
30.10.2020 15:12 Відповісти
а судей, депутатов, госслужащих, военных, сбушников (некоторые даже с землицей под Киевом) - перешедших на сторону врага, значит так идентифицировать и не удалось???
показати весь коментар
30.10.2020 15:08 Відповісти
участников чего? НФВ чи може Незаконних військових формувань?
показати весь коментар
30.10.2020 15:18 Відповісти
до посмотрите вы фото из новостных каналов того времени, там немало "хероев отжатия" , гордо стоящих в оцеплении ВР Крыма в 2014 году...
вы там встретите много "антиресных лычностей", которые жируют и ведут свою пропаганду до сих пор и все в вышиванках и все при должностях и все на просторах любимой ими Украины
показати весь коментар
30.10.2020 15:25 Відповісти
Краще визначитися там з патріотами - а решта колаборанти і поліцаї. Я не розумію, як там рахують, бо міліція в порвному складі, СБУ, нацгвардія і 89% військових перейшли на сторону ворога. У цій цифрі суди і прокурори, та інша сволота, яка годувалася з бюджету України.
показати весь коментар
30.10.2020 16:53 Відповісти
А почему незаконное вооруженное формирование называют НФВ, а не НВФ?Источник: https://censor.net/ru/n3228176
показати весь коментар
30.10.2020 18:24 Відповісти
 
 