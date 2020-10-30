Вдалося ідентифікувати понад 1300 учасників НЗФ "Самооборона Криму", - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крим та міста Севастополь спільно з ГУ Нацполіції в АРК ідентифікували і встановили анкетні дані понад 1300 учасників так званої "самооборони Криму".

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"Із початку 2020 року повідомлено про підозру 40 учасникам незаконного збройного формування "самооборона Криму", які в 2014 році сприяли окупації півострова Крим", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що всього встановили повні анкетні дані понад 1300 осіб, які брали участь у діяльності цього незаконного збройного формування.

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237 із них повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 260 КК України (створення незаконних збройних формувань).

Покарання за цією статтею передбачає, в залежності від тяжкості злочину, позбавлення волі на строк від 2 до 12 років.