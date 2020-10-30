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Конституционный Суд готов переехать в Харьков, - Тупицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конституционный Суд готов переехать в Харьков, - Тупицкий

Конституционный Суд готов переехать в Харьков, если это необходимо будет в рамках государственной политики.

Об этом председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Ни один судья Конституционного суда Украины не сказал, что он уйдет в отставку, если Конституционный Суд переведут в другую область или город. Более того, я сказал, что если такая ситуация, то парламент фактически создает воз, мы впряжемся и потянем его и при желании мы сократим сроки переезда - возможно, до года. Можно использовать два помещения. Если это для политики государства нужно, то мы готовы - хоть завтра ", - сказал Тупицкий, отвечая на вопрос, готов ли КСУ переехать в Харьков.

Председатель КС отметил, что общался с президентом Владимиром Зеленским по этому вопросу.

"Я ему доложил о ситуации с переездом. Я считаю, что у Президента, возможно, была правильная задумка, он хотел ... чтобы несколько таких учреждений, в том числе и Конституционный Суд, перевезти в другие регионы Украины, чтобы, возможно, и то же давление не такое бы было на Конституционный Суд, возможно усилить регионы", - сказал Тупицкий.

Он добавил, что ранее в Конституционном Суде по запросу от Кабмина посчитали, сколько будет стоить такой переезд, и необходимо будет, по приблизительным подсчетам, до 1,5 млрд грн.

"1,3-1,5 млрд грн необходимо на переезд Конституционного Суда. Это общие рассчеты ... Время переезда - от трех до пяти лет", - сказал глава КС. 

Он добавил, что в вопросе переезда могут возникнуть проблемы с аппаратом суда.

"Здесь есть специалисты, и очень хорошие, всех туда не перевезешь, они могут не пожелать. Где там набрать новый секретариат? Это же квалифицированные специалисты, поэтому и нужен был бы минимум трехлетний период на переезд суда. Вопроса с сопротивлением судей не было никакого, хоть завтра ", - сказал Тупицкий, добавив, что КС не считают давлением на суд инициативу о переезде в Харьков.

Напоминаем, на сайте Верховной Рады 3 апреля появился законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О Конституционном Суде Украины" относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины", которым, в частности, предлагается перенести КСУ в Харьков.

Документ зарегистрировала председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция партии "Слуга народа"). В пояснительной записке отмечается, что важной составляющей институциональной независимости КСУ следует считать его территориальное дистанцирование от других высших органов государственной власти. В качестве примера приводятся Германия и Словакия, где конституционные суды не расположены в столицах.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+120
Може відразу в Ростов?
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30.10.2020 16:23
+86
Пропоную наступне. У зв'язку з втратою довіри нинішнього складу КС
треба "прийняти" пропозицію від МВФ та ввести на сім років
новий склад КС у вигляді представників від;
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландів
у кількості 3 осіб від кожної країни !!!
Прошу поширювати, та підтримати !
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30.10.2020 16:23
+55
помнится, один "легетимный" тоже сначала поехал в Харьков.. поближе к рашке))
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30.10.2020 16:29
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А откуда вдруг взялась эта идея перевод КСУ с каких это х..ев мы им на переезд еще 1.5 миллиарда должны выплатить? Е..ло не треснет?
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30.10.2020 22:04 Ответить
Тю, а шо тут такого! Харьков - первая столица Украины!!! Вон Саакашвили вообще половину аппарата управления Грузии перенес в Кутаиси! А наши всё Киев, Киев! Есть другие крупные города: Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов! Че все должно быть в Киеве??? Столица США - Вашингтон, а Штаб квартира ООН в Нью Йорке! Чем не пример??
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30.10.2020 22:50 Ответить
А Київ не був столицею?За тисячу літ до сав"єцкава Харрькава?
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30.10.2020 22:58 Ответить
Карпенчук Олександр, a шо тут такого? Завтра перенесуть КС в Харкiв, а iсля завтра вони об'являть Харi1в столицею Украiни, а пiсля-пiсля завтра скажуть що, Хаpkiв то столиця якоiсь малоросii i почнуть вiддiлятись вiд Украiни. Невже не зрозумiло до чого все йде. цеi тупицький не даремно "переоформив" свое майно в Криму. Тихою сапою Украiну хотять роздiлити на шматки.
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01.11.2020 12:03 Ответить
а почему в Харьков, во Львов их, во Львов.
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01.11.2020 14:12 Ответить
А по чьей квоте этого жирного от взяток борова назначили в КС ?
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31.10.2020 00:21 Ответить
ближе к московским кураторам
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31.10.2020 02:09 Ответить
ну шо вы до"бались до них,у людей горе,такое горе .идите и их женам объясните, что они уже никто ,они вас поймут,вам это может сойти ,а им ? Они и сами не хотели ,но им сказали надо! -Ну раз надо ,так надо ,сказали они,- и ничего не бу?,-ничего не бу,подтвердили им -А там знают?- и там знают!прикроют,сказали им, и таки ,слово держат,прикрывают Не лохи ,но таки олошарились!
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31.10.2020 02:11 Ответить
А чегой во Львов не перехать? ась? Шо, уже намечается новая столица?
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31.10.2020 03:03 Ответить
"Тупицкий - такой переезд, и необходимо будет, по приблизительным подсчетам, до 1,5 млрд грн."

Налогоплательщикам ваш переезд на зону гораздо дешевле обойдется: ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму
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31.10.2020 03:25 Ответить
В Ростов...
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31.10.2020 03:35 Ответить
какой переезд в Харьков... гнать всех вас надо... аппендицит нужно вырезать...
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31.10.2020 05:22 Ответить
Тільки на кладовище, бо якщо в Харків то скоро будуть відділятись
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31.10.2020 08:06 Ответить
мне в Харькове это гавно не нужно, киздуйте в растовские ***** транзитом.
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31.10.2020 08:58 Ответить
Конституційний Суд готовий переїхати до Харкова, - Тупицький - Цензор.НЕТ 7453
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31.10.2020 09:38 Ответить
Никакого Ростова. Еще в турне по Золотому кольцу расеи уродов отправьте, ага. Зона пожизненно за державну зраду, с полной конфискацией всего нажитого непосильным трудом. А за новыми судьями закрепить на крещатике каштаны, по одному на каждого. Чтобы знали, где висеть будут, если "смогут пафтарить". Это не только судьям КС нужно, но и каждому "неприкасаемому" в самом захолустном райсуде. А если ВДРУГ провести ревизию принятых судьями решений, то на свободе остануться единицы. И ни одного прокурора...
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31.10.2020 09:27 Ответить
В Харькове своих таких рях хватает. Ростов. Только Ростов. Но однозначно запоребрик
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31.10.2020 09:28 Ответить
Это все равно, что в отставку с почестями отправить, пузо греть на купленном куске оккупированного Крыма. А отвечать за преступления кто будет? Вася?
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31.10.2020 09:33 Ответить
КС - ПЕРЕФОРМОТИРОВАТЬ !! .
НО !!!!! .
.
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..

А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
..
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31.10.2020 09:48 Ответить
Судья должен быть ОТ НАС С ВАМИ, а не от Порошенко или Ахметова с КАломойским. Судья должен защищать закон и справедливость. Наша судебная система давно забыла, как это делается. Очень сожалею, что принципы демократии не позволяют вывести всех проголосовавших за отмену антикоррупционных норм из здания КС и шлепнуть перед входом. Там, где судебная система не работает в интересах народа, расцетает суд Линча.
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31.10.2020 10:00 Ответить
Чому у ватний Харків? Львів з задоволенням прийме ці "заблудші душі".
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31.10.2020 10:30 Ответить
У залежності від ступеню "заблудшості" таким душам є три місця: тюрма, псіхушка або монастир. Що з переліченого є Львів?
На холєру у Львові такі вилупки? Повісити? ))) Так це й у Києві можна!
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31.10.2020 10:52 Ответить
Ні, ні, який там Харьков.. давайте до нас в Івано-Франківськ. Ми вас тут добре нагодуємо й напоїмо, а як будете херньою антидержавною займатися - по стовпам розвісимо, як гірлянди
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31.10.2020 12:28 Ответить
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