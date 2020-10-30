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Конституційний Суд готовий переїхати до Харкова, - Тупицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний Суд готовий переїхати до Харкова, - Тупицький

Конституційний Суд готовий переїхати до Харкова, якщо це необхідно буде в рамках державної політики.

Про це голова Конституційного Суду Олександр Тупицький сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жоден суддя Конституційного Суду України не сказав, що він піде у відставку, якщо Конституційний Суд переведуть в іншу область чи місто. Більше того, я сказав, що якщо така ситуація, то парламент фактично створює віз, ми запряжемось і потягнемо його, і за бажанням ми скоротимо строки переїзду - можливо, до року. Можна використовувати два приміщення. Якщо це для політики держави потрібно, то ми готові - хоч завтра", - сказав Тупицький, відповідаючи на запитання, чи готовий КСУ переїхати до Харкова.

Він зауважив, що спілкувався з Президентом Володимиром Зеленським щодо питання можливого переїзду КС в Харків.

"Я йому доповів про ситуацію з переїздом. Я вважаю, що у Президента, можливо, була правильна задумка, він хотів... щоб кілька таких установ, в тому числі і Конституційний Суд, перевезти в інші регіони України, щоб, можливо, і той же тиск не такий би був на Конституційний Суд, можливо посилити ті регіони", - сказав Тупицький.

Він додав, що раніше у Конституційному Суді за запитом від Кабміну порахували, скільки коштуватиме такий переїзд, і необхідно буде, за приблизними підрахунками, до 1,5 млрд грн.

"Це 1,3-1,5 млрд грн необхідно на переїзд Конституційного Суду. Це загальні обчислення... Термін переїзду - від трьох до п'яти років", - сказав він.

Він додав, що у питанні переїзду можуть виникнути проблеми з суддями КС, з апаратом.

"Тут є спеціалісти, і дуже добрі, всіх туди не перевезеш, вони можуть не побажати. Де там набрати новий секретаріат? Це ж кваліфіковані спеціалісти, тому і потрібний був би мінімум трьохрічний період на переїзду суду. Питання із супротивом суддів не було ніякого, хоч завтра", - сказав Тупицький.

Нагадуємо, на сайті Верховної Ради 3 квітня з’явився текст проєкту закону "Про внесення змін до закону України "Про Конституційний Суд України" щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду України", яким, зокрема, пропонується перенести КСУ до Харкова.

Документ зареєструвала голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція партії "Слуга народу"). У пояснювальній записці зазначається, що важливою складовою інституційної незалежності КСУ слід вважати його територіальне дистанціювання від інших вищих органів державної влади. Як приклад наводяться Німеччина і Словаччина, де конституційні суди не розташовані у столицях.
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Топ коментарі
+120
Може відразу в Ростов?
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30.10.2020 16:23
+86
Пропоную наступне. У зв'язку з втратою довіри нинішнього складу КС
треба "прийняти" пропозицію від МВФ та ввести на сім років
новий склад КС у вигляді представників від;
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландів
у кількості 3 осіб від кожної країни !!!
Прошу поширювати, та підтримати !
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30.10.2020 16:23
+55
помнится, один "легетимный" тоже сначала поехал в Харьков.. поближе к рашке))
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30.10.2020 16:29
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А откуда вдруг взялась эта идея перевод КСУ с каких это х..ев мы им на переезд еще 1.5 миллиарда должны выплатить? Е..ло не треснет?
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30.10.2020 22:04 Відповісти
Тю, а шо тут такого! Харьков - первая столица Украины!!! Вон Саакашвили вообще половину аппарата управления Грузии перенес в Кутаиси! А наши всё Киев, Киев! Есть другие крупные города: Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов! Че все должно быть в Киеве??? Столица США - Вашингтон, а Штаб квартира ООН в Нью Йорке! Чем не пример??
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30.10.2020 22:50 Відповісти
А Київ не був столицею?За тисячу літ до сав"єцкава Харрькава?
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30.10.2020 22:58 Відповісти
Карпенчук Олександр, a шо тут такого? Завтра перенесуть КС в Харкiв, а iсля завтра вони об'являть Харi1в столицею Украiни, а пiсля-пiсля завтра скажуть що, Хаpkiв то столиця якоiсь малоросii i почнуть вiддiлятись вiд Украiни. Невже не зрозумiло до чого все йде. цеi тупицький не даремно "переоформив" свое майно в Криму. Тихою сапою Украiну хотять роздiлити на шматки.
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01.11.2020 12:03 Відповісти
а почему в Харьков, во Львов их, во Львов.
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01.11.2020 14:12 Відповісти
А по чьей квоте этого жирного от взяток борова назначили в КС ?
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31.10.2020 00:21 Відповісти
ближе к московским кураторам
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31.10.2020 02:09 Відповісти
ну шо вы до"бались до них,у людей горе,такое горе .идите и их женам объясните, что они уже никто ,они вас поймут,вам это может сойти ,а им ? Они и сами не хотели ,но им сказали надо! -Ну раз надо ,так надо ,сказали они,- и ничего не бу?,-ничего не бу,подтвердили им -А там знают?- и там знают!прикроют,сказали им, и таки ,слово держат,прикрывают Не лохи ,но таки олошарились!
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31.10.2020 02:11 Відповісти
А чегой во Львов не перехать? ась? Шо, уже намечается новая столица?
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31.10.2020 03:03 Відповісти
"Тупицкий - такой переезд, и необходимо будет, по приблизительным подсчетам, до 1,5 млрд грн."

Налогоплательщикам ваш переезд на зону гораздо дешевле обойдется: ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму
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31.10.2020 03:25 Відповісти
В Ростов...
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31.10.2020 03:35 Відповісти
какой переезд в Харьков... гнать всех вас надо... аппендицит нужно вырезать...
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31.10.2020 05:22 Відповісти
Тільки на кладовище, бо якщо в Харків то скоро будуть відділятись
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31.10.2020 08:06 Відповісти
мне в Харькове это гавно не нужно, киздуйте в растовские ***** транзитом.
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31.10.2020 08:58 Відповісти
Конституційний Суд готовий переїхати до Харкова, - Тупицький - Цензор.НЕТ 7453
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31.10.2020 09:38 Відповісти
Никакого Ростова. Еще в турне по Золотому кольцу расеи уродов отправьте, ага. Зона пожизненно за державну зраду, с полной конфискацией всего нажитого непосильным трудом. А за новыми судьями закрепить на крещатике каштаны, по одному на каждого. Чтобы знали, где висеть будут, если "смогут пафтарить". Это не только судьям КС нужно, но и каждому "неприкасаемому" в самом захолустном райсуде. А если ВДРУГ провести ревизию принятых судьями решений, то на свободе остануться единицы. И ни одного прокурора...
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31.10.2020 09:27 Відповісти
В Харькове своих таких рях хватает. Ростов. Только Ростов. Но однозначно запоребрик
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31.10.2020 09:28 Відповісти
Это все равно, что в отставку с почестями отправить, пузо греть на купленном куске оккупированного Крыма. А отвечать за преступления кто будет? Вася?
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31.10.2020 09:33 Відповісти
КС - ПЕРЕФОРМОТИРОВАТЬ !! .
НО !!!!! .
.
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..

А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
..
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31.10.2020 09:48 Відповісти
Судья должен быть ОТ НАС С ВАМИ, а не от Порошенко или Ахметова с КАломойским. Судья должен защищать закон и справедливость. Наша судебная система давно забыла, как это делается. Очень сожалею, что принципы демократии не позволяют вывести всех проголосовавших за отмену антикоррупционных норм из здания КС и шлепнуть перед входом. Там, где судебная система не работает в интересах народа, расцетает суд Линча.
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31.10.2020 10:00 Відповісти
Чому у ватний Харків? Львів з задоволенням прийме ці "заблудші душі".
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31.10.2020 10:30 Відповісти
У залежності від ступеню "заблудшості" таким душам є три місця: тюрма, псіхушка або монастир. Що з переліченого є Львів?
На холєру у Львові такі вилупки? Повісити? ))) Так це й у Києві можна!
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31.10.2020 10:52 Відповісти
Ні, ні, який там Харьков.. давайте до нас в Івано-Франківськ. Ми вас тут добре нагодуємо й напоїмо, а як будете херньою антидержавною займатися - по стовпам розвісимо, як гірлянди
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31.10.2020 12:28 Відповісти
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