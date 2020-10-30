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Невыполнение решения Конституционного суда будет иметь разрушительные последствия для Украины, - Национальная ассоциация адвокатов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Невыполнение решения Конституционного суда будет иметь разрушительные последствия для Украины, - Национальная ассоциация адвокатов

Дальнейшее нагнетание ситуации и невыполнение решения Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса будет иметь разрушительные последствия для конституционных основ Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Дальнейшее нагнетание ситуации вокруг этого решения может иметь далеко идущие разрушительные последствия для конституционных основ Украинского государства, прежде всего — для принципов верховенства права и разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых является независимой. Собственно, под угрозой может оказаться сама стабильность конституционного строя и действенность принципов Основного закона", — говорится в заявлении.

В НААУ отмечают, что данное решение КСУ принял с целью обеспечения независимости судебной ветви власти от исполнительной и законодательной ветвей.

"Прежде всего имеется в виду право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции осуществлять контрольные функции, которые имеют прямое влияние на судебную ветвь власти, и в частности на судей системы судоустройства и КСУ", — объясняют в ассоциации.

В то же время в НААУ обращают внимание на то, что борьба с коррупцией является чувствительной темой для украинского общества, а само явление — препятствием для развития многих сфер экономики, эффективности государственного управления и международного имиджа Украины. Но такая борьба не может выходить за пределы Конституции и носить неправовой характер.

Ассоциация отмечает, что решение КС спровоцировало не только волну публичной критики, но и спекуляции и информационную атаку с призывом заблокировать его выполнения, "которая сопровождается дискредитацией как отдельных судей, так и всего Конституционного Суда как института".

"Решение этой информационной и политической кризисной ситуации лежит в юридической плоскости — путем безусловного выполнения Конституции Украины", — подчеркивают в НААУ.

Также в ассоциации напоминают, что независимость и неприкосновенность судьи Конституционного Суда Украины гарантируются Конституцией и законами Украины. В частности, судья КС не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставления им выводов.

Конституцией установлено, что решения и выводы, принятые Конституционным Судом, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Законы, иные акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом решения об их неконституционности, если иное не установлено самим решением.

"За невыполнение решений КСУ предусмотрена ответственность, и прецедентов сопротивления юридической силе этих решений Украинское Государство еще не знала", — говорится в заявлении.

В НААУ подчеркивают, что неконституционные положения любого закона, которые признаны в любом решении КСУ, должны быть немедленно устранены парламентским путем. Все усилия субъектов законодательной инициативы, депутатов Верховной Рады и парламента в целом должны быть направлены на исправление "темных пятен" в национальном законодательстве и восстановление высшей силы конституционных норм.

"Адвокатура как конституционных институт, действующий с целью предоставления профессиональной юридической помощи, имея по сути конституционную функцию защиты прав и свобод граждан, призывает к безусловному выполнению Конституции всеми органами власти", — отмечают в НААУ.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+44
заверещали гниды))
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30.10.2020 20:42
+39
А выполнение решение - какие последствия будем иметь?
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30.10.2020 20:42
+39
И национальную асоциацию адвокато тоже на кол
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30.10.2020 20:42
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Все ассоциации под контролем олигархов.
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30.10.2020 20:58 Ответить
портновские гниды взвыли
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30.10.2020 20:59 Ответить
В Південній Америці було багато випадків, коли суд узурпував владу, або допомагав узурпувати. Що робити, якщо Конституційний суд порушує конституцію, або виносить рішення, що суперечать здоровому глузду (2010 рік відмінили реформу, раніше визнали, що Кучма один раз був президентом)? А завтра визнають, що усі рівні, але одні рівніші за інших. А не є небезпечним для суспільства, коли невинні люди сидять по тюрмам?
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30.10.2020 21:01 Ответить
Адвокатське угрупування суддівської гілки мафії виступило з заявою: "Усьо пропало!" Невыполнение решения Конституционного суда будет иметь разрушительные последствия для Украины, - Национальная ассоциация адвокатов - Цензор.НЕТ 6589
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30.10.2020 21:01 Ответить
Ах вы ж суки адвокатские прихвостни портняжного ублюдка, решили сволочи власть вместе с тупицким захватить?
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30.10.2020 21:05 Ответить
Ти глянь,як заверещали. А чи не пішли б ви на х... ну самі знаєте,куди?
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30.10.2020 21:05 Ответить
НАА забыло указать в своем водолейском спиче, что решение суду обязательно к исполнению когда оно правомерно. А в данном случае совершено преступление против Украины и против граждан.Нацисты тоже рассказывали на Нюрнбергском трибунале про приказы, но это мало им помогло.
По сборищу "конституционный суд" надо создать тотальную проверку всех его решений си высчитать в деньгах сумму ущерба Украине при любых президентах, а также обнародовать цифры его содержания с даты создания.. Сам этот институт как дискредитированный следует убрать из Конституции.
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30.10.2020 21:06 Ответить
Згiдно указу прз расii-путiна
ЗЕМЛЮ В КРИМУ можуть купляти тiльки громадяни РФ
Тобто-Тупицький -глава КСУ-громадянин расii?
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30.10.2020 21:06 Ответить
Конституционный Суд не может принимать решения относительно самого себя
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30.10.2020 21:07 Ответить
Чергове зебільне словоблуддя.
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30.10.2020 21:11 Ответить
Национальная ассоциация адвокатов - это какая синагога, киевская или днепрожидовская? Просто интересуюсь ))
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30.10.2020 21:18 Ответить
Это чушь. Судьи приняли решение разрушающее государственное утройство Украины. Начать с того, что по результатам выборов нельзя утвердить ни одного главу (мэра) города. Заблокировали работу с МВФ, а следовательно дефицит бюджета нечем финансировать. И там еще сто вещей, которые сами по себе разрушают систему права,что все равны перед законом кроме судей, которые не обязаны обьяснять наличие вилл, квартир, Мезератей, часов и. Пр... Стране кирдык наступает- зато "по закону"!
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30.10.2020 21:18 Ответить
"Ворон ворону-глаз не выклюет".
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30.10.2020 21:18 Ответить
Грёбанный цирк......😡
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30.10.2020 21:19 Ответить
Вопли проституток в защиту сутенёров!
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30.10.2020 21:19 Ответить
Фактически,эти мерзавцы и подонки-легализовали коррупцию в Украине на государственном уровне.
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30.10.2020 21:19 Ответить
То есть эту ассоциацию тоже вешать? А берёзок хватит?
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30.10.2020 21:20 Ответить
Відволікання уваги Лохів та неЛохів від підрайхування результатів виборів..
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30.10.2020 21:21 Ответить
МВФ говорит противоположное.
ЕС говорит противоположное.
Адвокатики испугались чего?
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30.10.2020 21:23 Ответить
Порошенко предложил выход,а вот если зекретин его не примет,то докажет что в сговоре с мертвечуком)
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30.10.2020 21:28 Ответить
сгинь
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30.10.2020 23:07 Ответить
Кто такие наши адвокаты? Это посредники для согласования взятки между подсудимым и судьей!
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30.10.2020 21:23 Ответить
Пошли нах. Там друзья Мертветчука во главе ассоциации.
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30.10.2020 21:26 Ответить
Национальная ассоциация адвокатов - собственность Медведчука
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30.10.2020 21:29 Ответить
Мертветчук создавалОбъединение адвокатов и газету « закон и бизнес»
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30.10.2020 21:31 Ответить
Смертную казнь для антигосударственных преступлений, особливо в период войны с мордором, вводить все-таки придется.
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30.10.2020 21:30 Ответить
пока что правильно звучит так-"выполнение решения Конституционного суда будет иметь разрушительные последствия для Украины,"
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30.10.2020 21:30 Ответить
Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів - Цензор.НЕТ 3262
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30.10.2020 21:34 Ответить
"А тепер у мене одне питання до адептів «перезавантаження Конституційного Суду»
У разі перезавантаження, новий склад Конституційного суду буде сформований наступним чином:
6 - від Президента Зеленського
6 - від парламентської монобільшості ЗЕ
6 - від З'їзду суддів
Тобто, після перезавантаження, ЗЕ і Єрмак отримають одноосібний контроль над 12 суддями Конституційного суду (!)
Друзі, які агітують за перезавантаження КС - ВИ серйозно цього хочете????
ВИ наслідки уявляєте?"
В.Таран
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30.10.2020 22:16 Ответить
а зараз чи не так? майже усі від Данецка.
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31.10.2020 00:06 Ответить
Персональний список сюди "напіркентоните"?
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31.10.2020 09:23 Ответить
ташо ви гаваріте? А може просто суддів КС арештують за спробу узурпації влади - і все стихне?
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30.10.2020 21:37 Ответить
На Зелю упали не меньшие проблемы, чем падали на Пороха, а впереди еще 4 года срока...
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30.10.2020 21:38 Ответить
Зе уронил себе на ноги кирпич, который этому идиоту услужливо подсунул Беня, которому эту идею услужливо нашептали из Кремля
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30.10.2020 21:50 Ответить
Невыполнение этого решения не будет более разрушительным чем действия КСУ!
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30.10.2020 21:44 Ответить
баламут, не баламуть
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31.10.2020 02:10 Ответить
Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для корупціонерів в країні і нам нададуть транш МВФ і ми увідемо в ЕС,а цю всю нечисть треба вистрілювати.
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30.10.2020 21:52 Ответить
Конституционный Суд имеет наивысшую силу в Украине. Действительно, отменив его решение Украина рискует оказаться в полном хаосе и анархии. Т.е. понимаете, да? Есть закон Украины, который предоставляет КС право последней инстанции в любом вопросе, это закреплено в Конституции Украины. Если исполнительная власть не подчиняется, тогда Украину невозможно будет назвать правовым государством и тогда ляжет тень на все евроинтеграционные процессы нашей страны. Единственный способ избежать подобных ситуаций - внести поправки в Главный закон страны.
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30.10.2020 21:54 Ответить
В Конституции не предусмотрен случай, когда общество сомневается в честности КС, что дальше?
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30.10.2020 22:00 Ответить
Менять Конституцию!
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30.10.2020 23:14 Ответить
Их решения-не закон,а беззаконие.
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30.10.2020 22:01 Ответить
А вгадай де повинні бути погоджені зміни в Конституцію. Вуаля ..... в КС!
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31.10.2020 05:09 Ответить
Вот этих да..л..****** продажных забыли спросить.
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30.10.2020 22:06 Ответить
этих тоже расстрелять, только после судей, чтобы патронов точно хватило
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30.10.2020 22:09 Ответить
А вот и Портнов засветился!
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30.10.2020 22:14 Ответить
Та немає в нас ніяких судів . Не плетіть дурниць . Звичайні зграї корупціонерів і бандитів в мантіях .
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30.10.2020 22:15 Ответить
Цікаво, а ще залишились якісь суди чи асоціації, не куплені Мертвечуком?
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30.10.2020 22:30 Ответить
.

гречковский ?
ну -ну....
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30.10.2020 22:36 Ответить
_Да уж... это всё очень смахивает на логическую бомбу. Вилка. И ясно что эта бомба мейд ин раша.
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30.10.2020 22:46 Ответить
Заявление адвокатов явно диктовал Портнов
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30.10.2020 22:48 Ответить
и Мертвячук
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31.10.2020 00:03 Ответить
Украине нужна импортировать новых судей. Когда заработает закон , тогда мы будем жить в мире и достатке.
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30.10.2020 22:52 Ответить
аха, и новый народ. Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів - Цензор.НЕТ 3807
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30.10.2020 23:43 Ответить
Преступные приказы нужно не исполнять. Это есть в законе любой страны.
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30.10.2020 23:21 Ответить
какой нафиг конституционный строй? В стране давно анархия. Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів - Цензор.НЕТ 9357
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30.10.2020 23:42 Ответить
Ну,анархией это трудно назвать,хотя 99% в душе анархисты.Неофеодализм приукрашенный демократическими прибамбасами.
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31.10.2020 00:12 Ответить
Вот это сижу,та думку гадаю,що может быть разрушительней для Украины,чем сворачивание реформ по борьбе с коррупцией Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів - Цензор.НЕТ 369
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31.10.2020 00:12 Ответить
Ето не судьи- ето бандиты и кремлевские диверсанты. Их без суда и следствия к стенке ставить. Ковырните каждого и найдете и росийские паспорта, и незаконно присвоенные миллионы и пачки сфальсифицированных дел которые они уже провернули. Если бы у нас СБУ не орехи, трусы и тюли искало у торгашей на базарах а занималось прямыми обязанностями по выявлению вражеских лазутчиков и вредителей то сейчас бы страна небыла в такой Жопе
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31.10.2020 00:28 Ответить
судьям пи"дить бабло ненадои брать взятки и никто не будет влиять на судей
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31.10.2020 02:09 Ответить
Знаете, что....милые и добрые адвокаты. Вы! ...первые, которые несете взятки судям или они просто передаются через вас. Вам это по рангу положено. И ...вы это знаете, и вы это делаете, патамушта вы напрямую работаете с теми же судьями, как и продажные нотариусы, которые ...тоже заздрась, строят небывалые особняки.
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31.10.2020 06:20 Ответить
Тут все ясно однозначно-слідуючий за реформою КС необхідно провести переформатизацію Національної асоціації адвокатів.Вони самі "засвітили " своє відношення до корупції в Україні.Народ підтримає .Головне щоб Президент не схибив.Якщо все це НЕ буде проведено, то країна ще на довго погрязне в корупції та несправедливості.
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31.10.2020 10:08 Ответить
"Невыполнение решения Конституционного суда будет иметь разрушительные последствия для Украины," - а ВЫПОЛНЕНИЕ будет иметь какие последствия, мать ваш?
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31.10.2020 10:13 Ответить
Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів - Цензор.НЕТ 6192
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31.10.2020 12:57 Ответить
О, заверещали проститутки московські.
На вила сук!.
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31.10.2020 12:59 Ответить
при Порошенко эти клоуны в КС и пикнуть не посмели бы,а клоунесса рулит,а это зелёный свет ворам ,проституткам и украинофобам.
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31.10.2020 14:23 Ответить
О як заспівали пауліни майже як церковні служки,усе для народу .
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31.10.2020 14:36 Ответить
Собственно не вижу, в чем проблема для Зеленского.
КС указал на ошибки в законе? Указал.
Быстро разрабатывайте новый законопроект, но уже нормальный и принимайте его своим зеленым принтером.
А вы или тупы или действительно действуете против суверенитета Украины.
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31.10.2020 21:36 Ответить
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