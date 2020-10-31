Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів

Подальше нагнітання ситуації і невиконання рішення Конституційного суду про визнання неконституційними окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу матиме руйнівні наслідки для конституційних основ України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Національної асоціації адвокатів України.

"Подальше нагнітання ситуації довкола цього рішення може мати далекосяжні руйнівні наслідки для конституційних основ Української Держави, насамперед – для принципів верховенства права та поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, кожна з яких є незалежною. Власне, під загрозою може опинитися сама стабільність конституційного ладу та дієвість засад Основного закону", - сказано в заяві.

У НААУ зазначають, що це рішення КСУ ухвалив з метою забезпечення незалежності судової гілки влади від виконавчої та законодавчої гілок.

"Насамперед мається на увазі право Національного агентства з питань запобігання корупції здійснювати контрольні функції, які мають прямий вплив на судову гілку влади, і зокрема на суддів системи судоустрою та КСУ", - пояснюють в асоціації.

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Водночас в НААУ звертають увагу на те, що боротьба з корупцією є чутливою темою для українського суспільства, а саме явище - перешкодою для розвитку багатьох сфер економіки, ефективності державного управління та міжнародного іміджу України. Але така боротьба не може виходити за межі Конституції і носити неправовий характер.

Асоціація зазначає, що рішення КС спровокувало не тільки хвилю публічної критики, а й спекуляції й інформаційну атаку з закликом заблокувати його виконання, "яка супроводжується дискредитацією як окремих суддів, так і всього Конституційного Суду як інституту".

"Вирішення цієї інформаційної та політичної кризової ситуації лежить у юридичній площині - шляхом безумовного виконання Конституції України", - підкреслюють в НААУ.

Також в асоціації нагадують, що незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України. Зокрема, суддя КС не може бути притягнутий до відповідальності за голосування у зв'язку з прийняттям судом рішень і надання їм висновків.

Конституцією встановлено, що рішення і висновки, ухвалені Конституційним Судом, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням.

"За невиконання рішень КСУ передбачена відповідальність, і прецедентів спротиву юридичній силі цих рішень Українська Держава ще не знала", - сказано в заяві.

У НААУ підкреслюють, що неконституційні положення будь-якого закону, які визнані в будь-якому рішенні КСУ, повинні бути негайно усунуті парламентським шляхом. Всі зусилля суб'єктів законодавчої ініціативи, депутатів Верховної Ради і парламенту загалом мають бути спрямовані на виправлення "темних плям" в національному законодавстві та відновлення вищої сили конституційних норм.

"Адвокатура як конституційний інститут, що діє з метою надання професійної юридичної допомоги, маючи по суті конституційну функцію захисту прав і свобод громадян, закликає до безумовного виконання Конституції всіма органами влади", - зазначають в НААУ.