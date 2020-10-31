Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів
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Подальше нагнітання ситуації і невиконання рішення Конституційного суду про визнання неконституційними окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу матиме руйнівні наслідки для конституційних основ України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Національної асоціації адвокатів України.
"Подальше нагнітання ситуації довкола цього рішення може мати далекосяжні руйнівні наслідки для конституційних основ Української Держави, насамперед – для принципів верховенства права та поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, кожна з яких є незалежною. Власне, під загрозою може опинитися сама стабільність конституційного ладу та дієвість засад Основного закону", - сказано в заяві.
У НААУ зазначають, що це рішення КСУ ухвалив з метою забезпечення незалежності судової гілки влади від виконавчої та законодавчої гілок.
"Насамперед мається на увазі право Національного агентства з питань запобігання корупції здійснювати контрольні функції, які мають прямий вплив на судову гілку влади, і зокрема на суддів системи судоустрою та КСУ", - пояснюють в асоціації.
Водночас в НААУ звертають увагу на те, що боротьба з корупцією є чутливою темою для українського суспільства, а саме явище - перешкодою для розвитку багатьох сфер економіки, ефективності державного управління та міжнародного іміджу України. Але така боротьба не може виходити за межі Конституції і носити неправовий характер.
Асоціація зазначає, що рішення КС спровокувало не тільки хвилю публічної критики, а й спекуляції й інформаційну атаку з закликом заблокувати його виконання, "яка супроводжується дискредитацією як окремих суддів, так і всього Конституційного Суду як інституту".
"Вирішення цієї інформаційної та політичної кризової ситуації лежить у юридичній площині - шляхом безумовного виконання Конституції України", - підкреслюють в НААУ.
Також в асоціації нагадують, що незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України. Зокрема, суддя КС не може бути притягнутий до відповідальності за голосування у зв'язку з прийняттям судом рішень і надання їм висновків.
Конституцією встановлено, що рішення і висновки, ухвалені Конституційним Судом, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням.
"За невиконання рішень КСУ передбачена відповідальність, і прецедентів спротиву юридичній силі цих рішень Українська Держава ще не знала", - сказано в заяві.
У НААУ підкреслюють, що неконституційні положення будь-якого закону, які визнані в будь-якому рішенні КСУ, повинні бути негайно усунуті парламентським шляхом. Всі зусилля суб'єктів законодавчої ініціативи, депутатів Верховної Ради і парламенту загалом мають бути спрямовані на виправлення "темних плям" в національному законодавстві та відновлення вищої сили конституційних норм.
"Адвокатура як конституційний інститут, що діє з метою надання професійної юридичної допомоги, маючи по суті конституційну функцію захисту прав і свобод громадян, закликає до безумовного виконання Конституції всіма органами влади", - зазначають в НААУ.
Будь ласка, зачекайте...
По сборищу "конституционный суд" надо создать тотальную проверку всех его решений си высчитать в деньгах сумму ущерба Украине при любых президентах, а также обнародовать цифры его содержания с даты создания.. Сам этот институт как дискредитированный следует убрать из Конституции.
ЗЕМЛЮ В КРИМУ можуть купляти тiльки громадяни РФ
Тобто-Тупицький -глава КСУ-громадянин расii?
ЕС говорит противоположное.
Адвокатики испугались чего?
У разі перезавантаження, новий склад Конституційного суду буде сформований наступним чином:
6 - від Президента Зеленського
6 - від парламентської монобільшості ЗЕ
6 - від З'їзду суддів
Тобто, після перезавантаження, ЗЕ і Єрмак отримають одноосібний контроль над 12 суддями Конституційного суду (!)
Друзі, які агітують за перезавантаження КС - ВИ серйозно цього хочете????
ВИ наслідки уявляєте?"
В.Таран
гречковский ?
ну -ну....
На вила сук!.
КС указал на ошибки в законе? Указал.
Быстро разрабатывайте новый законопроект, но уже нормальный и принимайте его своим зеленым принтером.
А вы или тупы или действительно действуете против суверенитета Украины.