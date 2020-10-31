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Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів

Подальше нагнітання ситуації і невиконання рішення Конституційного суду про визнання неконституційними окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу матиме руйнівні наслідки для конституційних основ України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Національної асоціації адвокатів України.

"Подальше нагнітання ситуації довкола цього рішення може мати далекосяжні руйнівні наслідки для конституційних основ Української Держави, насамперед – для принципів верховенства права та поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, кожна з яких є незалежною. Власне, під загрозою може опинитися сама стабільність конституційного ладу та дієвість засад Основного закону", - сказано в заяві.

У НААУ зазначають, що це рішення КСУ ухвалив з метою забезпечення незалежності судової гілки влади від виконавчої та законодавчої гілок.

"Насамперед мається на увазі право Національного агентства з питань запобігання корупції здійснювати контрольні функції, які мають прямий вплив на судову гілку влади, і зокрема на суддів системи судоустрою та КСУ", - пояснюють в асоціації.

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Водночас в НААУ звертають увагу на те, що боротьба з корупцією є чутливою темою для українського суспільства, а саме явище - перешкодою для розвитку багатьох сфер економіки, ефективності державного управління та міжнародного іміджу України. Але така боротьба не може виходити за межі Конституції і носити неправовий характер.

Асоціація зазначає, що рішення КС спровокувало не тільки хвилю публічної критики, а й спекуляції й інформаційну атаку з закликом заблокувати його виконання, "яка супроводжується дискредитацією як окремих суддів, так і всього Конституційного Суду як інституту".

"Вирішення цієї інформаційної та політичної кризової ситуації лежить у юридичній площині - шляхом безумовного виконання Конституції України", - підкреслюють в НААУ.

Також в асоціації нагадують, що незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України. Зокрема, суддя КС не може бути притягнутий до відповідальності за голосування у зв'язку з прийняттям судом рішень і надання їм висновків.

Конституцією встановлено, що рішення і висновки, ухвалені Конституційним Судом, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням.

"За невиконання рішень КСУ передбачена відповідальність, і прецедентів спротиву юридичній силі цих рішень Українська Держава ще не знала", - сказано в заяві.

У НААУ підкреслюють, що неконституційні положення будь-якого закону, які визнані в будь-якому рішенні КСУ, повинні бути негайно усунуті парламентським шляхом. Всі зусилля суб'єктів законодавчої ініціативи, депутатів Верховної Ради і парламенту загалом мають бути спрямовані на виправлення "темних плям" в національному законодавстві та відновлення вищої сили конституційних норм.

"Адвокатура як конституційний інститут, що діє з метою надання професійної юридичної допомоги, маючи по суті конституційну функцію захисту прав і свобод громадян, закликає до безумовного виконання Конституції всіма органами влади", - зазначають в НААУ.
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Топ коментарі
+44
заверещали гниды))
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30.10.2020 20:42
+39
А выполнение решение - какие последствия будем иметь?
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30.10.2020 20:42
+39
И национальную асоциацию адвокато тоже на кол
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30.10.2020 20:42
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Все ассоциации под контролем олигархов.
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30.10.2020 20:58 Відповісти
портновские гниды взвыли
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30.10.2020 20:59 Відповісти
В Південній Америці було багато випадків, коли суд узурпував владу, або допомагав узурпувати. Що робити, якщо Конституційний суд порушує конституцію, або виносить рішення, що суперечать здоровому глузду (2010 рік відмінили реформу, раніше визнали, що Кучма один раз був президентом)? А завтра визнають, що усі рівні, але одні рівніші за інших. А не є небезпечним для суспільства, коли невинні люди сидять по тюрмам?
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30.10.2020 21:01 Відповісти
Адвокатське угрупування суддівської гілки мафії виступило з заявою: "Усьо пропало!" Невыполнение решения Конституционного суда будет иметь разрушительные последствия для Украины, - Национальная ассоциация адвокатов - Цензор.НЕТ 6589
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30.10.2020 21:01 Відповісти
Ах вы ж суки адвокатские прихвостни портняжного ублюдка, решили сволочи власть вместе с тупицким захватить?
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30.10.2020 21:05 Відповісти
Ти глянь,як заверещали. А чи не пішли б ви на х... ну самі знаєте,куди?
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30.10.2020 21:05 Відповісти
НАА забыло указать в своем водолейском спиче, что решение суду обязательно к исполнению когда оно правомерно. А в данном случае совершено преступление против Украины и против граждан.Нацисты тоже рассказывали на Нюрнбергском трибунале про приказы, но это мало им помогло.
По сборищу "конституционный суд" надо создать тотальную проверку всех его решений си высчитать в деньгах сумму ущерба Украине при любых президентах, а также обнародовать цифры его содержания с даты создания.. Сам этот институт как дискредитированный следует убрать из Конституции.
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30.10.2020 21:06 Відповісти
Згiдно указу прз расii-путiна
ЗЕМЛЮ В КРИМУ можуть купляти тiльки громадяни РФ
Тобто-Тупицький -глава КСУ-громадянин расii?
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30.10.2020 21:06 Відповісти
Конституционный Суд не может принимать решения относительно самого себя
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30.10.2020 21:07 Відповісти
Чергове зебільне словоблуддя.
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30.10.2020 21:11 Відповісти
Национальная ассоциация адвокатов - это какая синагога, киевская или днепрожидовская? Просто интересуюсь ))
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30.10.2020 21:18 Відповісти
Это чушь. Судьи приняли решение разрушающее государственное утройство Украины. Начать с того, что по результатам выборов нельзя утвердить ни одного главу (мэра) города. Заблокировали работу с МВФ, а следовательно дефицит бюджета нечем финансировать. И там еще сто вещей, которые сами по себе разрушают систему права,что все равны перед законом кроме судей, которые не обязаны обьяснять наличие вилл, квартир, Мезератей, часов и. Пр... Стране кирдык наступает- зато "по закону"!
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30.10.2020 21:18 Відповісти
"Ворон ворону-глаз не выклюет".
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30.10.2020 21:18 Відповісти
Грёбанный цирк......😡
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30.10.2020 21:19 Відповісти
Вопли проституток в защиту сутенёров!
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30.10.2020 21:19 Відповісти
Фактически,эти мерзавцы и подонки-легализовали коррупцию в Украине на государственном уровне.
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30.10.2020 21:19 Відповісти
То есть эту ассоциацию тоже вешать? А берёзок хватит?
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30.10.2020 21:20 Відповісти
Відволікання уваги Лохів та неЛохів від підрайхування результатів виборів..
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30.10.2020 21:21 Відповісти
МВФ говорит противоположное.
ЕС говорит противоположное.
Адвокатики испугались чего?
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30.10.2020 21:23 Відповісти
Порошенко предложил выход,а вот если зекретин его не примет,то докажет что в сговоре с мертвечуком)
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30.10.2020 21:28 Відповісти
сгинь
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30.10.2020 23:07 Відповісти
Кто такие наши адвокаты? Это посредники для согласования взятки между подсудимым и судьей!
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30.10.2020 21:23 Відповісти
Пошли нах. Там друзья Мертветчука во главе ассоциации.
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30.10.2020 21:26 Відповісти
Национальная ассоциация адвокатов - собственность Медведчука
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30.10.2020 21:29 Відповісти
Мертветчук создавалОбъединение адвокатов и газету « закон и бизнес»
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30.10.2020 21:31 Відповісти
Смертную казнь для антигосударственных преступлений, особливо в период войны с мордором, вводить все-таки придется.
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30.10.2020 21:30 Відповісти
пока что правильно звучит так-"выполнение решения Конституционного суда будет иметь разрушительные последствия для Украины,"
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30.10.2020 21:30 Відповісти
Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів - Цензор.НЕТ 3262
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30.10.2020 21:34 Відповісти
"А тепер у мене одне питання до адептів «перезавантаження Конституційного Суду»
У разі перезавантаження, новий склад Конституційного суду буде сформований наступним чином:
6 - від Президента Зеленського
6 - від парламентської монобільшості ЗЕ
6 - від З'їзду суддів
Тобто, після перезавантаження, ЗЕ і Єрмак отримають одноосібний контроль над 12 суддями Конституційного суду (!)
Друзі, які агітують за перезавантаження КС - ВИ серйозно цього хочете????
ВИ наслідки уявляєте?"
В.Таран
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30.10.2020 22:16 Відповісти
а зараз чи не так? майже усі від Данецка.
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31.10.2020 00:06 Відповісти
Персональний список сюди "напіркентоните"?
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31.10.2020 09:23 Відповісти
ташо ви гаваріте? А може просто суддів КС арештують за спробу узурпації влади - і все стихне?
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30.10.2020 21:37 Відповісти
На Зелю упали не меньшие проблемы, чем падали на Пороха, а впереди еще 4 года срока...
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30.10.2020 21:38 Відповісти
Зе уронил себе на ноги кирпич, который этому идиоту услужливо подсунул Беня, которому эту идею услужливо нашептали из Кремля
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30.10.2020 21:50 Відповісти
Невыполнение этого решения не будет более разрушительным чем действия КСУ!
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30.10.2020 21:44 Відповісти
баламут, не баламуть
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31.10.2020 02:10 Відповісти
Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для корупціонерів в країні і нам нададуть транш МВФ і ми увідемо в ЕС,а цю всю нечисть треба вистрілювати.
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30.10.2020 21:52 Відповісти
Конституционный Суд имеет наивысшую силу в Украине. Действительно, отменив его решение Украина рискует оказаться в полном хаосе и анархии. Т.е. понимаете, да? Есть закон Украины, который предоставляет КС право последней инстанции в любом вопросе, это закреплено в Конституции Украины. Если исполнительная власть не подчиняется, тогда Украину невозможно будет назвать правовым государством и тогда ляжет тень на все евроинтеграционные процессы нашей страны. Единственный способ избежать подобных ситуаций - внести поправки в Главный закон страны.
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30.10.2020 21:54 Відповісти
В Конституции не предусмотрен случай, когда общество сомневается в честности КС, что дальше?
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30.10.2020 22:00 Відповісти
Менять Конституцию!
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30.10.2020 23:14 Відповісти
Их решения-не закон,а беззаконие.
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30.10.2020 22:01 Відповісти
А вгадай де повинні бути погоджені зміни в Конституцію. Вуаля ..... в КС!
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31.10.2020 05:09 Відповісти
Вот этих да..л..****** продажных забыли спросить.
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30.10.2020 22:06 Відповісти
этих тоже расстрелять, только после судей, чтобы патронов точно хватило
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30.10.2020 22:09 Відповісти
А вот и Портнов засветился!
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30.10.2020 22:14 Відповісти
Та немає в нас ніяких судів . Не плетіть дурниць . Звичайні зграї корупціонерів і бандитів в мантіях .
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30.10.2020 22:15 Відповісти
Цікаво, а ще залишились якісь суди чи асоціації, не куплені Мертвечуком?
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30.10.2020 22:30 Відповісти
.

гречковский ?
ну -ну....
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30.10.2020 22:36 Відповісти
_Да уж... это всё очень смахивает на логическую бомбу. Вилка. И ясно что эта бомба мейд ин раша.
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30.10.2020 22:46 Відповісти
Заявление адвокатов явно диктовал Портнов
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30.10.2020 22:48 Відповісти
и Мертвячук
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31.10.2020 00:03 Відповісти
Украине нужна импортировать новых судей. Когда заработает закон , тогда мы будем жить в мире и достатке.
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30.10.2020 22:52 Відповісти
аха, и новый народ. Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів - Цензор.НЕТ 3807
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30.10.2020 23:43 Відповісти
Преступные приказы нужно не исполнять. Это есть в законе любой страны.
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30.10.2020 23:21 Відповісти
какой нафиг конституционный строй? В стране давно анархия. Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів - Цензор.НЕТ 9357
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30.10.2020 23:42 Відповісти
Ну,анархией это трудно назвать,хотя 99% в душе анархисты.Неофеодализм приукрашенный демократическими прибамбасами.
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31.10.2020 00:12 Відповісти
Вот это сижу,та думку гадаю,що может быть разрушительней для Украины,чем сворачивание реформ по борьбе с коррупцией Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів - Цензор.НЕТ 369
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31.10.2020 00:12 Відповісти
Ето не судьи- ето бандиты и кремлевские диверсанты. Их без суда и следствия к стенке ставить. Ковырните каждого и найдете и росийские паспорта, и незаконно присвоенные миллионы и пачки сфальсифицированных дел которые они уже провернули. Если бы у нас СБУ не орехи, трусы и тюли искало у торгашей на базарах а занималось прямыми обязанностями по выявлению вражеских лазутчиков и вредителей то сейчас бы страна небыла в такой Жопе
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31.10.2020 00:28 Відповісти
судьям пи"дить бабло ненадои брать взятки и никто не будет влиять на судей
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31.10.2020 02:09 Відповісти
Знаете, что....милые и добрые адвокаты. Вы! ...первые, которые несете взятки судям или они просто передаются через вас. Вам это по рангу положено. И ...вы это знаете, и вы это делаете, патамушта вы напрямую работаете с теми же судьями, как и продажные нотариусы, которые ...тоже заздрась, строят небывалые особняки.
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31.10.2020 06:20 Відповісти
Тут все ясно однозначно-слідуючий за реформою КС необхідно провести переформатизацію Національної асоціації адвокатів.Вони самі "засвітили " своє відношення до корупції в Україні.Народ підтримає .Головне щоб Президент не схибив.Якщо все це НЕ буде проведено, то країна ще на довго погрязне в корупції та несправедливості.
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31.10.2020 10:08 Відповісти
"Невыполнение решения Конституционного суда будет иметь разрушительные последствия для Украины," - а ВЫПОЛНЕНИЕ будет иметь какие последствия, мать ваш?
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31.10.2020 10:13 Відповісти
Невиконання рішення Конституційного суду матиме руйнівні наслідки для України, - Національна асоціація адвокатів - Цензор.НЕТ 6192
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31.10.2020 12:57 Відповісти
О, заверещали проститутки московські.
На вила сук!.
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31.10.2020 12:59 Відповісти
при Порошенко эти клоуны в КС и пикнуть не посмели бы,а клоунесса рулит,а это зелёный свет ворам ,проституткам и украинофобам.
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31.10.2020 14:23 Відповісти
О як заспівали пауліни майже як церковні служки,усе для народу .
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31.10.2020 14:36 Відповісти
Собственно не вижу, в чем проблема для Зеленского.
КС указал на ошибки в законе? Указал.
Быстро разрабатывайте новый законопроект, но уже нормальный и принимайте его своим зеленым принтером.
А вы или тупы или действительно действуете против суверенитета Украины.
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31.10.2020 21:36 Відповісти
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