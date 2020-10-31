Е-декларації скасовувати не слід, - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
МВФ вважає запровадження в Україні системи підзвітності державних чиновників через е-декларування важливим елементом двосторонньої взаємодії та закликає посилити ефективність всіх антикорупційних органів у державі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді речника МВФ на інформаційний запит Укрінформу щодо реакції Фонду на рішення Конституційного суду України про е-декларування.
"Запуск комплексної електронної системи доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців у 2016 році був і залишається критично важливим кроком уперед в боротьбі з корупцією, і його не потрібно скасовувати", - зауважили у МВФ.
При цьому підкреслюється, що найважливішим елементом взаємодії МВФ з Україною впродовж останніх років залишається створення ефективної антикорупційної бази.
"Підтримка та посилення ефективності всіх антикорупційних інституцій в Україні є ключовим фактором для розгортання більш потужного та рівного зростання, а отже, є важливим зобов'язанням за програмою, підтриманою МВФ", - зауважується у відповіді.
Як підкреслили у Фонді, "дискусії з проблемних питань тривають".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
-А сєйчас, шєстой Президєнт Украіни, са сваім бєссмєртним номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
Всі ж в курсі що звання Президента зберігається пожиттєво?
Пример Турция.Вот только в это ЗЕленой сопли кишка тонка и ему это не позволяет Коломойский по указанию *****.
Ви про логіку щось взагалі чули?
Использованные презервативы выбрасывают.
Он - публичная личность и на виду. А какой нить хрен из КС хоть и может сотворить говна в десятки раз больше - все-таки не так светится. И если он где то вскорости подхватит инсуль, инфапкт, катар верхних жевательных копыт или ДТП - все только рукой махнут - ну и хрен с ним... Посколько рассказать он может гораздо больше дебила добкина
Источник: нардеп партии "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook
А тобі кацап яка різниця?
- или молча падать ниц и беспрекословно исполнять;
- или самостоятельно оплачивать ранее накопленные долги, что уже нереально.
Поэтому если МВФ благословил, то порвут этот Конституционный Суд как мавпа газету. Как по мне, так ещё бы и зажмурить предводителя да пару-тройку «ихних честей» не помешало бы.
треба "прийняти" пропозицію від МВФ та ввести на сім років
новий склад КС у вигляді представників від;
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландів
у кількості 3 осіб від кожної країни !!!
Прошу поширювати, та підтримати !
Я бы сам с удовольствием разогнал этот суд, но, во-первых, реального механизма нет - это может стать поводом для развала страны, а во-вторых, судьи не зря сидят так долго. Если сейчас монобольшинство усадит в кресла всех своих судей, то не думаю ,что это будет хорошо для страны..
По друге. Усі громадяни України рівні перед законом. Тобто з якого дива судді КС себе ставлять у якесь особливе становище.
У випадку коли чинне законодавство протерічіть, КС має право пропонувати ВР виправити таке становище. В даному випадку рішення КС має конфлікт інтересів а так же має ознаки державної зради.
Но головне. Я вже "чув" голоси розуму понад 30 років ... втомився ... наступний крок - суд Лінча !!!
Во-вторых, у нас 4 ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная, през. Ни одна из них прямо не пересекается. Это и есть система рычагов и противовесов - основа демократии. Если эта система не работает, то возникает проблема, типа Северной Кореи или паРаши. Если возникают проблемы, нужно искать решение в законной плоскости.
В-третьих, после суда Линча получаешь Венесуэлу автоматом через неделю С расколом по Днепру.
А як ми можемо казати, що виконавча влада окрема гілка (вона ж повинна бути незалежною, правда?) якщо суд (інша гілка) може судити чинуш?
То ж нехай власенко не верзе дурниць в не плутає персоналії з інституціями. Судді - не боги, яких не можна чіпати. Такі самі найманці, які повинні дотримуватися правил та законів.
КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення всього лише!!!через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.
Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков вДжерело: https://censor.net/ua/n3228303