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МВФ (1343) електронне декларування (1016)

Е-декларації скасовувати не слід, - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Е-декларації скасовувати не слід, - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду

МВФ вважає запровадження в Україні системи підзвітності державних чиновників через е-декларування важливим елементом двосторонньої взаємодії та закликає посилити ефективність всіх антикорупційних органів у державі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді речника МВФ на інформаційний запит Укрінформу щодо реакції Фонду на рішення Конституційного суду України про е-декларування.

"Запуск комплексної електронної системи доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців у 2016 році був і залишається критично важливим кроком уперед в боротьбі з корупцією, і його не потрібно скасовувати", - зауважили у МВФ.

При цьому підкреслюється, що найважливішим елементом взаємодії МВФ з Україною впродовж останніх років залишається створення ефективної антикорупційної бази.

"Підтримка та посилення ефективності всіх антикорупційних інституцій в Україні є ключовим фактором для розгортання більш потужного та рівного зростання, а отже, є важливим зобов'язанням за програмою, підтриманою МВФ", - зауважується у відповіді.

Як підкреслили у Фонді, "дискусії з проблемних питань тривають".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+9
А 73% інтелігенції України думають інакше! Вони і країну готові знищити, але "тільки не Порох"!
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30.10.2020 20:05
+5
Е-декларации отменять не следует, - МВФ отреагировал на решение Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 1535
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30.10.2020 20:11
+5
ну вибач, я зєбілів не підтримую
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30.10.2020 20:17
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А 73% інтелігенції України думають інакше! Вони і країну готові знищити, але "тільки не Порох"!
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30.10.2020 20:05 Відповісти
Ну4 сейчас когда хлебушек будет по 100 гривен я думаю они за поймут что Зеленский их обманул это в позитиве а в негативе они себе ещё Зеленского найдут а Коломойский с Медвейчуком им помогут! Вот только Бубочка себе жизнь испортил!
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30.10.2020 20:08 Відповісти
Хіба не по 1000? І долар по 800. )))
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30.10.2020 20:10 Відповісти
Чим зіпсував?- Навпаки- Вовік забезпечив собі абсолютно безбідне майбутнє. Після терміну він повернеться в шоу бізнес- це навіть не обговорюється. Уявіть собі- стадіон в Лужніках, стотисячний натовп і ведучий оголошує:
-А сєйчас, шєстой Президєнт Украіни, са сваім бєссмєртним номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
Всі ж в курсі що звання Президента зберігається пожиттєво?
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30.10.2020 20:13 Відповісти
Тебя интересует судьба этого обоссаного клоуна?
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30.10.2020 20:14 Відповісти
Как не смешно звучит но именно только этот клоун на законых основаниях ненарушая международнных прав может отменить решения КС Украины.ЗЕ как Президент,Гарант и Главнокомандующий обязан обявить о попытке констутитуционного переворота в Украине и приказать ВСУ всех причастных к этому перевороту арестовать не взиая на лица и на занимаемые должностья.
Пример Турция.Вот только в это ЗЕленой сопли кишка тонка и ему это не позволяет Коломойский по указанию *****.
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31.10.2020 21:23 Відповісти
Саме тому обраний ними ЗЕ запропонував розпустити цей КС взагалі, так?
Ви про логіку щось взагалі чули?
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30.10.2020 20:09 Відповісти
Роспуск КС по указу Президента или решением ВР - это бред. Есть вероятность, что клоун это сам прекрасно осознает.
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31.10.2020 15:23 Відповісти
Сьогодні дізнаємося, максимум завтра.
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02.11.2020 20:33 Відповісти
Україна ще до виборів на партійній основі недоросла.Адже від назви правлящої партії за роки незалежності так нічого і не змінилося.Партія безлике створіння із якої неможливо конкретно спитати.Як що партія провалилась то партійні таракани розповзуться по іншим партіям або створять із іншою назвою залишаючись у корита.Приклад члени Партії Регіонів,як були у корита так і залишились окрім тих хто залишився шукати кращу долю у сепаратистів.
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30.10.2020 20:16 Відповісти
Озвучь все предложения.
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31.10.2020 11:58 Відповісти
На весь світ шурхоту цей КС навів.
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30.10.2020 20:07 Відповісти
Шо скажешь, Тупицкий ?..
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30.10.2020 20:08 Відповісти
А что ему говорить он себе достойную старость обеспечил!
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30.10.2020 20:09 Відповісти
достойную, точно, с уверенностью ?..
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30.10.2020 20:14 Відповісти
Думаеш, он долго жить будет?
Использованные презервативы выбрасывают.
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30.10.2020 20:16 Відповісти
К сожалению будет большие наворованные деньги позаботятся о нём , если смел разреши проблему ,накажи хотя бы одного из них, ну начни например с добкЮна, он карась в этой схеме или 9 в карточном эквиваленте ото 2 до туза Е-декларації скасовувати не слід, - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 7078
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30.10.2020 20:42 Відповісти
Тут с добкиным пример неудачен
Он - публичная личность и на виду. А какой нить хрен из КС хоть и может сотворить говна в десятки раз больше - все-таки не так светится. И если он где то вскорости подхватит инсуль, инфапкт, катар верхних жевательных копыт или ДТП - все только рукой махнут - ну и хрен с ним... Посколько рассказать он может гораздо больше дебила добкина
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30.10.2020 21:01 Відповісти
Да я так маркович первым в голову пришёл, но с кого то всё таки надо стартонуть Е-декларації скасовувати не слід, - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 997
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30.10.2020 21:52 Відповісти
Вы правы, миллионер где то 2 порядка , к третьему уже относятся рядовые миллиардеры типа коломойского ,ну разумеется долларовые
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30.10.2020 20:36 Відповісти
В Единый реестр судебных расследований внесено уголовное производство относительно "захвата государственной власти судьями Конституционного суда".

Источник: нардеп партии "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook
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30.10.2020 20:10 Відповісти
Ви сподіваєтеся , що вони сами себе судитимуть ?
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30.10.2020 20:13 Відповісти
не берусь гадать.. ситуация сложная..
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30.10.2020 20:36 Відповісти
Е-декларации отменять не следует, - МВФ отреагировал на решение Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 1535
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30.10.2020 20:11 Відповісти
Ваша підтримка "конституційного" суду очевидна .
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30.10.2020 20:15 Відповісти
ну вибач, я зєбілів не підтримую
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30.10.2020 20:17 Відповісти
Я там випадково клацнув ;підписатися;, будь-ласка, натисніть у себе ;відхилити;.
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30.10.2020 20:18 Відповісти
Ок.
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30.10.2020 20:19 Відповісти
У нас поддержка закона. Потому вы безпредельщики! Если хотите нашу поддержку то поступайте по конституции!
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30.10.2020 20:28 Відповісти
!.5 года правления зе показывуает,как-бы зто не долугое не работало,показывает что паровоз который идёт в Европу не остановить от любых враждебных сил.И уверен и ОПЗЖ тоже не получится свернуть с этого пути как бы не старалася хремлядь во главе с международным преступником.
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30.10.2020 20:25 Відповісти
Е-декларації скасовувати не слід, - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 7713
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30.10.2020 20:35 Відповісти
КС не должен корчить из себя девственника: в нашей стране закон неоднократно подменялся таким понятием как "политическая целесообразность", характерный пример - 3-й тур выборов президента в 2004-ом году. Пришел очередной случай применить эту самую целесообразность и не выполнить в этот раз уже решения самого КС.
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30.10.2020 20:27 Відповісти
КС думає, що прийшла пора кловану розрахуватися за незаконний розпуск ВР.
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31.10.2020 08:57 Відповісти
ждёмс следующего указания от МВФ и западных ''друзей''.Украина это суверенной государство.
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30.10.2020 20:27 Відповісти
Где нарушение суверенитета? Только своими словами, не пересказывайте извержения пропагандонов из страны-помойки.
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30.10.2020 20:31 Відповісти
А если Украина сказала бы США свои недовольства по поводу решения суда Америки,чтобы США молча бы проглотили это?
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31.10.2020 11:36 Відповісти
Слов'янськ, Маріуполь? Чи звідки Ви?
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31.10.2020 08:58 Відповісти
Ростов-на-Дону)
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31.10.2020 11:36 Відповісти
І знову зграя барижних захищає ПРоституційний суд ... Е-декларації скасовувати не слід, - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 5098
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30.10.2020 20:34 Відповісти
Ми захищаем не суд а закон! Усі зміни в КС тільки по закону який відповідає констітуції. Якщо і приймати то зміни в констітуцію а не писульку що хоче прийняти клоун!

А тобі кацап яка різниця?
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30.10.2020 20:41 Відповісти
Захисники ви наші, куди ж без вас?
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31.10.2020 10:44 Відповісти
Когда вершители из МВФ начинают изрекать, у Украины только два варианта:
- или молча падать ниц и беспрекословно исполнять;
- или самостоятельно оплачивать ранее накопленные долги, что уже нереально.
Поэтому если МВФ благословил, то порвут этот Конституционный Суд как мавпа газету. Как по мне, так ещё бы и зажмурить предводителя да пару-тройку «ихних честей» не помешало бы.
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30.10.2020 20:44 Відповісти
А вообще, там дело в конфликте интересов - сами судьи КС вносили в свои декларации недостоверные сведения.
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30.10.2020 20:49 Відповісти
Пропоную наступне. У зв'язку з втратою довіри нинішнього складу КС
треба "прийняти" пропозицію від МВФ та ввести на сім років
новий склад КС у вигляді представників від;
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландів
у кількості 3 осіб від кожної країни !!!
Прошу поширювати, та підтримати !
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30.10.2020 21:02 Відповісти
Ваш вариант нормальный. Но... я вчера ночью тоже сильно возмущался по поводу решения КС. А сегодня послушал Власенко от Батькивщины. В любви к Багине я точно замечен не был, но сегодня от Власенко услышал умные вещи. Оказывается, судьи не против декларирования. Но декларации судей не должен проверять орган, который назначается Кабмином. И где-то я с ним согласен. Не должна исполнительная власть иметь возможность влиять на судебную. Судей проверяет свой орган. Т.е. нужно не торопиться с выводами и переработать закон, а не вопить о зраде на весь мир.
Я бы сам с удовольствием разогнал этот суд, но, во-первых, реального механизма нет - это может стать поводом для развала страны, а во-вторых, судьи не зря сидят так долго. Если сейчас монобольшинство усадит в кресла всех своих судей, то не думаю ,что это будет хорошо для страны..
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31.10.2020 00:21 Відповісти
Єдиним джерелом влади в Україні є народ України. Тобто референдум више за КС.
По друге. Усі громадяни України рівні перед законом. Тобто з якого дива судді КС себе ставлять у якесь особливе становище.
У випадку коли чинне законодавство протерічіть, КС має право пропонувати ВР виправити таке становище. В даному випадку рішення КС має конфлікт інтересів а так же має ознаки державної зради.
Но головне. Я вже "чув" голоси розуму понад 30 років ... втомився ... наступний крок - суд Лінча !!!
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31.10.2020 08:14 Відповісти
Ошибка. У нас представительная демократия. Нормального закона о референдуме нет Т.е. пока что ты можешь оказывать влияние на процессы в стране только через депутатов, которых ты выбрал. Считаешь, что их хотелки никто не должен ограничивать? А если они завтра проголосуют за отмену зарплат, пенсий и регрессных выплат, кто их остановит?
Во-вторых, у нас 4 ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная, през. Ни одна из них прямо не пересекается. Это и есть система рычагов и противовесов - основа демократии. Если эта система не работает, то возникает проблема, типа Северной Кореи или паРаши. Если возникают проблемы, нужно искать решение в законной плоскости.
В-третьих, после суда Линча получаешь Венесуэлу автоматом через неделю С расколом по Днепру.
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31.10.2020 15:20 Відповісти
А судити суддю за вбивство, крадіжку, перевищення швидкості і т.п. має теж якийсь окремо створений суддівський орган?

А як ми можемо казати, що виконавча влада окрема гілка (вона ж повинна бути незалежною, правда?) якщо суд (інша гілка) може судити чинуш?

То ж нехай власенко не верзе дурниць в не плутає персоналії з інституціями. Судді - не боги, яких не можна чіпати. Такі самі найманці, які повинні дотримуватися правил та законів.
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31.10.2020 10:51 Відповісти
Зачем? Судьи судей судить могут. Вы вообще фигню пишете. Вы реально хотите, чтобы по указке Кабмина могли закрыть любого судью? И к чему мы придем?
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31.10.2020 15:11 Відповісти
our corruption is immortal. hey, budmo)
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30.10.2020 21:08 Відповісти
Перевоспитание кнутом, пряники закончились.
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31.10.2020 07:52 Відповісти
Це судівське прокурорське міліцейське-поліцейське сбшне лайно потрібно відстрілювать. депутати також нехай .....всралися
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31.10.2020 12:36 Відповісти
Все,що потрібно знати про КСУ та запроданську гниду тупіцькага!

КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення всього лише!!!через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков вДжерело: https://censor.net/ua/n3228303
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31.10.2020 14:13 Відповісти
Вот бы еще и начали садить в тюрьму за недостоверно заполненную декларацию и расхождения в доходах-расходах, а не просто выставлять их на показ, мол "смотрите, а у нас и е-декларирование есть, чего вам еще нужно?".
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31.10.2020 14:20 Відповісти
 
 