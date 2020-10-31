РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7147 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика Конституционный кризис
4 957 55
МВФ (3297) электронное декларирование (1015)

Е-декларации отменять не следует, - МВФ отреагировал на решение Конституционного Суда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Е-декларации отменять не следует, - МВФ отреагировал на решение Конституционного Суда

МВФ считает внедрение в Украине системы подотчетности государственных чиновников путем е-декларирования важным элементом двустороннего взаимодействия и призывает усилить эффективность всех антикоррупционных органов в государстве.

Как пиередает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе представителя МВФ на информационный запрос Укринформа по реакции Фонда на решение Конституционного Суда Украины о е-декларировании.

"Запуск комплексной электронной системы доступа к информации об активах и доходах высокопоставленных лиц в 2016 году был и остается критически важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не нужно отменять", - отметили в МВФ.

При этом подчеркивается, что важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних лет остается создание эффективной антикоррупционной базы.

"Поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является ключевым фактором для разворачивания более мощного и равного роста, а следовательно, является важным обязательством по программе, поддержанной МВФ", - отмечается в ответе.

Как подчеркнули в Фонде, "дискуссии по проблемным вопросам продолжаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
А 73% інтелігенції України думають інакше! Вони і країну готові знищити, але "тільки не Порох"!
показать весь комментарий
30.10.2020 20:05
+5
Е-декларации отменять не следует, - МВФ отреагировал на решение Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 1535
показать весь комментарий
30.10.2020 20:11
+5
ну вибач, я зєбілів не підтримую
показать весь комментарий
30.10.2020 20:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А 73% інтелігенції України думають інакше! Вони і країну готові знищити, але "тільки не Порох"!
показать весь комментарий
30.10.2020 20:05 Ответить
Ну4 сейчас когда хлебушек будет по 100 гривен я думаю они за поймут что Зеленский их обманул это в позитиве а в негативе они себе ещё Зеленского найдут а Коломойский с Медвейчуком им помогут! Вот только Бубочка себе жизнь испортил!
показать весь комментарий
30.10.2020 20:08 Ответить
Хіба не по 1000? І долар по 800. )))
показать весь комментарий
30.10.2020 20:10 Ответить
Чим зіпсував?- Навпаки- Вовік забезпечив собі абсолютно безбідне майбутнє. Після терміну він повернеться в шоу бізнес- це навіть не обговорюється. Уявіть собі- стадіон в Лужніках, стотисячний натовп і ведучий оголошує:
-А сєйчас, шєстой Президєнт Украіни, са сваім бєссмєртним номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
Всі ж в курсі що звання Президента зберігається пожиттєво?
показать весь комментарий
30.10.2020 20:13 Ответить
Тебя интересует судьба этого обоссаного клоуна?
показать весь комментарий
30.10.2020 20:14 Ответить
Как не смешно звучит но именно только этот клоун на законых основаниях ненарушая международнных прав может отменить решения КС Украины.ЗЕ как Президент,Гарант и Главнокомандующий обязан обявить о попытке констутитуционного переворота в Украине и приказать ВСУ всех причастных к этому перевороту арестовать не взиая на лица и на занимаемые должностья.
Пример Турция.Вот только в это ЗЕленой сопли кишка тонка и ему это не позволяет Коломойский по указанию *****.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:23 Ответить
Саме тому обраний ними ЗЕ запропонував розпустити цей КС взагалі, так?
Ви про логіку щось взагалі чули?
показать весь комментарий
30.10.2020 20:09 Ответить
Роспуск КС по указу Президента или решением ВР - это бред. Есть вероятность, что клоун это сам прекрасно осознает.
показать весь комментарий
31.10.2020 15:23 Ответить
Сьогодні дізнаємося, максимум завтра.
показать весь комментарий
02.11.2020 20:33 Ответить
Україна ще до виборів на партійній основі недоросла.Адже від назви правлящої партії за роки незалежності так нічого і не змінилося.Партія безлике створіння із якої неможливо конкретно спитати.Як що партія провалилась то партійні таракани розповзуться по іншим партіям або створять із іншою назвою залишаючись у корита.Приклад члени Партії Регіонів,як були у корита так і залишились окрім тих хто залишився шукати кращу долю у сепаратистів.
показать весь комментарий
30.10.2020 20:16 Ответить
Озвучь все предложения.
показать весь комментарий
31.10.2020 11:58 Ответить
На весь світ шурхоту цей КС навів.
показать весь комментарий
30.10.2020 20:07 Ответить
Шо скажешь, Тупицкий ?..
показать весь комментарий
30.10.2020 20:08 Ответить
А что ему говорить он себе достойную старость обеспечил!
показать весь комментарий
30.10.2020 20:09 Ответить
достойную, точно, с уверенностью ?..
показать весь комментарий
30.10.2020 20:14 Ответить
Думаеш, он долго жить будет?
Использованные презервативы выбрасывают.
показать весь комментарий
30.10.2020 20:16 Ответить
К сожалению будет большие наворованные деньги позаботятся о нём , если смел разреши проблему ,накажи хотя бы одного из них, ну начни например с добкЮна, он карась в этой схеме или 9 в карточном эквиваленте ото 2 до туза Е-декларації скасовувати не слід, - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 7078
показать весь комментарий
30.10.2020 20:42 Ответить
Тут с добкиным пример неудачен
Он - публичная личность и на виду. А какой нить хрен из КС хоть и может сотворить говна в десятки раз больше - все-таки не так светится. И если он где то вскорости подхватит инсуль, инфапкт, катар верхних жевательных копыт или ДТП - все только рукой махнут - ну и хрен с ним... Посколько рассказать он может гораздо больше дебила добкина
показать весь комментарий
30.10.2020 21:01 Ответить
Да я так маркович первым в голову пришёл, но с кого то всё таки надо стартонуть Е-декларації скасовувати не слід, - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 997
показать весь комментарий
30.10.2020 21:52 Ответить
Вы правы, миллионер где то 2 порядка , к третьему уже относятся рядовые миллиардеры типа коломойского ,ну разумеется долларовые
показать весь комментарий
30.10.2020 20:36 Ответить
В Единый реестр судебных расследований внесено уголовное производство относительно "захвата государственной власти судьями Конституционного суда".

Источник: нардеп партии "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook
показать весь комментарий
30.10.2020 20:10 Ответить
Ви сподіваєтеся , що вони сами себе судитимуть ?
показать весь комментарий
30.10.2020 20:13 Ответить
не берусь гадать.. ситуация сложная..
показать весь комментарий
30.10.2020 20:36 Ответить
Е-декларации отменять не следует, - МВФ отреагировал на решение Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 1535
показать весь комментарий
30.10.2020 20:11 Ответить
Ваша підтримка "конституційного" суду очевидна .
показать весь комментарий
30.10.2020 20:15 Ответить
ну вибач, я зєбілів не підтримую
показать весь комментарий
30.10.2020 20:17 Ответить
Я там випадково клацнув ;підписатися;, будь-ласка, натисніть у себе ;відхилити;.
показать весь комментарий
30.10.2020 20:18 Ответить
Ок.
показать весь комментарий
30.10.2020 20:19 Ответить
У нас поддержка закона. Потому вы безпредельщики! Если хотите нашу поддержку то поступайте по конституции!
показать весь комментарий
30.10.2020 20:28 Ответить
!.5 года правления зе показывуает,как-бы зто не долугое не работало,показывает что паровоз который идёт в Европу не остановить от любых враждебных сил.И уверен и ОПЗЖ тоже не получится свернуть с этого пути как бы не старалася хремлядь во главе с международным преступником.
показать весь комментарий
30.10.2020 20:25 Ответить
Е-декларації скасовувати не слід, - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 7713
показать весь комментарий
30.10.2020 20:35 Ответить
КС не должен корчить из себя девственника: в нашей стране закон неоднократно подменялся таким понятием как "политическая целесообразность", характерный пример - 3-й тур выборов президента в 2004-ом году. Пришел очередной случай применить эту самую целесообразность и не выполнить в этот раз уже решения самого КС.
показать весь комментарий
30.10.2020 20:27 Ответить
КС думає, що прийшла пора кловану розрахуватися за незаконний розпуск ВР.
показать весь комментарий
31.10.2020 08:57 Ответить
ждёмс следующего указания от МВФ и западных ''друзей''.Украина это суверенной государство.
показать весь комментарий
30.10.2020 20:27 Ответить
Где нарушение суверенитета? Только своими словами, не пересказывайте извержения пропагандонов из страны-помойки.
показать весь комментарий
30.10.2020 20:31 Ответить
А если Украина сказала бы США свои недовольства по поводу решения суда Америки,чтобы США молча бы проглотили это?
показать весь комментарий
31.10.2020 11:36 Ответить
Слов'янськ, Маріуполь? Чи звідки Ви?
показать весь комментарий
31.10.2020 08:58 Ответить
Ростов-на-Дону)
показать весь комментарий
31.10.2020 11:36 Ответить
І знову зграя барижних захищає ПРоституційний суд ... Е-декларації скасовувати не слід, - МВФ відреагував на рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 5098
показать весь комментарий
30.10.2020 20:34 Ответить
Ми захищаем не суд а закон! Усі зміни в КС тільки по закону який відповідає констітуції. Якщо і приймати то зміни в констітуцію а не писульку що хоче прийняти клоун!

А тобі кацап яка різниця?
показать весь комментарий
30.10.2020 20:41 Ответить
Захисники ви наші, куди ж без вас?
показать весь комментарий
31.10.2020 10:44 Ответить
Когда вершители из МВФ начинают изрекать, у Украины только два варианта:
- или молча падать ниц и беспрекословно исполнять;
- или самостоятельно оплачивать ранее накопленные долги, что уже нереально.
Поэтому если МВФ благословил, то порвут этот Конституционный Суд как мавпа газету. Как по мне, так ещё бы и зажмурить предводителя да пару-тройку «ихних честей» не помешало бы.
показать весь комментарий
30.10.2020 20:44 Ответить
А вообще, там дело в конфликте интересов - сами судьи КС вносили в свои декларации недостоверные сведения.
показать весь комментарий
30.10.2020 20:49 Ответить
Пропоную наступне. У зв'язку з втратою довіри нинішнього складу КС
треба "прийняти" пропозицію від МВФ та ввести на сім років
новий склад КС у вигляді представників від;
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландів
у кількості 3 осіб від кожної країни !!!
Прошу поширювати, та підтримати !
показать весь комментарий
30.10.2020 21:02 Ответить
Ваш вариант нормальный. Но... я вчера ночью тоже сильно возмущался по поводу решения КС. А сегодня послушал Власенко от Батькивщины. В любви к Багине я точно замечен не был, но сегодня от Власенко услышал умные вещи. Оказывается, судьи не против декларирования. Но декларации судей не должен проверять орган, который назначается Кабмином. И где-то я с ним согласен. Не должна исполнительная власть иметь возможность влиять на судебную. Судей проверяет свой орган. Т.е. нужно не торопиться с выводами и переработать закон, а не вопить о зраде на весь мир.
Я бы сам с удовольствием разогнал этот суд, но, во-первых, реального механизма нет - это может стать поводом для развала страны, а во-вторых, судьи не зря сидят так долго. Если сейчас монобольшинство усадит в кресла всех своих судей, то не думаю ,что это будет хорошо для страны..
показать весь комментарий
31.10.2020 00:21 Ответить
Єдиним джерелом влади в Україні є народ України. Тобто референдум више за КС.
По друге. Усі громадяни України рівні перед законом. Тобто з якого дива судді КС себе ставлять у якесь особливе становище.
У випадку коли чинне законодавство протерічіть, КС має право пропонувати ВР виправити таке становище. В даному випадку рішення КС має конфлікт інтересів а так же має ознаки державної зради.
Но головне. Я вже "чув" голоси розуму понад 30 років ... втомився ... наступний крок - суд Лінча !!!
показать весь комментарий
31.10.2020 08:14 Ответить
Ошибка. У нас представительная демократия. Нормального закона о референдуме нет Т.е. пока что ты можешь оказывать влияние на процессы в стране только через депутатов, которых ты выбрал. Считаешь, что их хотелки никто не должен ограничивать? А если они завтра проголосуют за отмену зарплат, пенсий и регрессных выплат, кто их остановит?
Во-вторых, у нас 4 ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная, през. Ни одна из них прямо не пересекается. Это и есть система рычагов и противовесов - основа демократии. Если эта система не работает, то возникает проблема, типа Северной Кореи или паРаши. Если возникают проблемы, нужно искать решение в законной плоскости.
В-третьих, после суда Линча получаешь Венесуэлу автоматом через неделю С расколом по Днепру.
показать весь комментарий
31.10.2020 15:20 Ответить
А судити суддю за вбивство, крадіжку, перевищення швидкості і т.п. має теж якийсь окремо створений суддівський орган?

А як ми можемо казати, що виконавча влада окрема гілка (вона ж повинна бути незалежною, правда?) якщо суд (інша гілка) може судити чинуш?

То ж нехай власенко не верзе дурниць в не плутає персоналії з інституціями. Судді - не боги, яких не можна чіпати. Такі самі найманці, які повинні дотримуватися правил та законів.
показать весь комментарий
31.10.2020 10:51 Ответить
Зачем? Судьи судей судить могут. Вы вообще фигню пишете. Вы реально хотите, чтобы по указке Кабмина могли закрыть любого судью? И к чему мы придем?
показать весь комментарий
31.10.2020 15:11 Ответить
our corruption is immortal. hey, budmo)
показать весь комментарий
30.10.2020 21:08 Ответить
Перевоспитание кнутом, пряники закончились.
показать весь комментарий
31.10.2020 07:52 Ответить
Це судівське прокурорське міліцейське-поліцейське сбшне лайно потрібно відстрілювать. депутати також нехай .....всралися
показать весь комментарий
31.10.2020 12:36 Ответить
Все,що потрібно знати про КСУ та запроданську гниду тупіцькага!

КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення всього лише!!!через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков вДжерело: https://censor.net/ua/n3228303
показать весь комментарий
31.10.2020 14:13 Ответить
Вот бы еще и начали садить в тюрьму за недостоверно заполненную декларацию и расхождения в доходах-расходах, а не просто выставлять их на показ, мол "смотрите, а у нас и е-декларирование есть, чего вам еще нужно?".
показать весь комментарий
31.10.2020 14:20 Ответить
 
 