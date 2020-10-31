Е-декларации отменять не следует, - МВФ отреагировал на решение Конституционного Суда
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МВФ считает внедрение в Украине системы подотчетности государственных чиновников путем е-декларирования важным элементом двустороннего взаимодействия и призывает усилить эффективность всех антикоррупционных органов в государстве.
Как пиередает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе представителя МВФ на информационный запрос Укринформа по реакции Фонда на решение Конституционного Суда Украины о е-декларировании.
"Запуск комплексной электронной системы доступа к информации об активах и доходах высокопоставленных лиц в 2016 году был и остается критически важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не нужно отменять", - отметили в МВФ.
При этом подчеркивается, что важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних лет остается создание эффективной антикоррупционной базы.
"Поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является ключевым фактором для разворачивания более мощного и равного роста, а следовательно, является важным обязательством по программе, поддержанной МВФ", - отмечается в ответе.
Как подчеркнули в Фонде, "дискуссии по проблемным вопросам продолжаются".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
-А сєйчас, шєстой Президєнт Украіни, са сваім бєссмєртним номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
Всі ж в курсі що звання Президента зберігається пожиттєво?
Пример Турция.Вот только в это ЗЕленой сопли кишка тонка и ему это не позволяет Коломойский по указанию *****.
Ви про логіку щось взагалі чули?
Использованные презервативы выбрасывают.
Он - публичная личность и на виду. А какой нить хрен из КС хоть и может сотворить говна в десятки раз больше - все-таки не так светится. И если он где то вскорости подхватит инсуль, инфапкт, катар верхних жевательных копыт или ДТП - все только рукой махнут - ну и хрен с ним... Посколько рассказать он может гораздо больше дебила добкина
Источник: нардеп партии "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook
А тобі кацап яка різниця?
- или молча падать ниц и беспрекословно исполнять;
- или самостоятельно оплачивать ранее накопленные долги, что уже нереально.
Поэтому если МВФ благословил, то порвут этот Конституционный Суд как мавпа газету. Как по мне, так ещё бы и зажмурить предводителя да пару-тройку «ихних честей» не помешало бы.
треба "прийняти" пропозицію від МВФ та ввести на сім років
новий склад КС у вигляді представників від;
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландів
у кількості 3 осіб від кожної країни !!!
Прошу поширювати, та підтримати !
Я бы сам с удовольствием разогнал этот суд, но, во-первых, реального механизма нет - это может стать поводом для развала страны, а во-вторых, судьи не зря сидят так долго. Если сейчас монобольшинство усадит в кресла всех своих судей, то не думаю ,что это будет хорошо для страны..
По друге. Усі громадяни України рівні перед законом. Тобто з якого дива судді КС себе ставлять у якесь особливе становище.
У випадку коли чинне законодавство протерічіть, КС має право пропонувати ВР виправити таке становище. В даному випадку рішення КС має конфлікт інтересів а так же має ознаки державної зради.
Но головне. Я вже "чув" голоси розуму понад 30 років ... втомився ... наступний крок - суд Лінча !!!
Во-вторых, у нас 4 ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная, през. Ни одна из них прямо не пересекается. Это и есть система рычагов и противовесов - основа демократии. Если эта система не работает, то возникает проблема, типа Северной Кореи или паРаши. Если возникают проблемы, нужно искать решение в законной плоскости.
В-третьих, после суда Линча получаешь Венесуэлу автоматом через неделю С расколом по Днепру.
А як ми можемо казати, що виконавча влада окрема гілка (вона ж повинна бути незалежною, правда?) якщо суд (інша гілка) може судити чинуш?
То ж нехай власенко не верзе дурниць в не плутає персоналії з інституціями. Судді - не боги, яких не можна чіпати. Такі самі найманці, які повинні дотримуватися правил та законів.
КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення всього лише!!!через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.
Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков вДжерело: https://censor.net/ua/n3228303