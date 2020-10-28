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Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам проведенной встречи с Международным валютным фондом заявил о "быстром сближении позиций".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал премьера.

"Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств", – написал глава правительства, поблагодарив директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за диалог.

"Крепкие партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: транш МВФ задерживают из-за "людей, которые работают против государства"

Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У МВФ есть вопросы к решению Конституционного суда по поводу НАБУ, - Минфин

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 415 Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9390
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28.10.2020 20:51
+19
Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1028

...
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28.10.2020 20:50
+19
Скоро МВФ пошлет власть клоунов нах.
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28.10.2020 20:51
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МВФ - иудоглобализаторская террористическая организация.
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28.10.2020 20:49 Ответить
Фома, иди проспись
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28.10.2020 20:51 Ответить
а жыдоугробуряты кремлёвские несут свет гоям....
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28.10.2020 20:51 Ответить
специально для кацапни...

Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5560
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28.10.2020 20:58 Ответить
Шо ты мелешь Шмыгаль ??? После сегодняшних событий-- хер ВАМ а не бабки .сборище недоумков продажных Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2305
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28.10.2020 21:09 Ответить
В тому, що у тебе замість унітазу в будинку - сортир на вулиці - євреї винні? 😮
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29.10.2020 08:08 Ответить
Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1028

...
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28.10.2020 20:50 Ответить
Беременны на 50%.
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28.10.2020 20:51 Ответить
Скоро нам аборт сделают из за КС))
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28.10.2020 20:54 Ответить
То це Шмигаль про рішення КС? Це воно зближує позиції? Як казало одне чмо (ріст з від'ємним показником"?
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29.10.2020 08:10 Ответить
на таран шолє? та скоріш, щоб розійтись як в морі...
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28.10.2020 20:51 Ответить
Скоро МВФ пошлет власть клоунов нах.
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28.10.2020 20:51 Ответить
Идите вы нахрен со своим мвф! сколько можно уже долгов набирать, да еще и плясать под чужую дудку ???
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28.10.2020 20:51 Ответить
Ще одна рюзьгє курва.
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28.10.2020 20:52 Ответить
Вижу
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28.10.2020 21:11 Ответить
Ідіот! Вони відмінили декларуння. Яке МВФ. Рішення приймаються як у росії. Тільки росія буде під таке давати транші. Як їх отримував януковощ. Такі ви аутисти 73%, що слів не має...
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28.10.2020 20:54 Ответить
мвф сглаживает долги, но предъявляет свои требования к недорогим кредитам.
имеет право, не хочешь не бери
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28.10.2020 22:07 Ответить
"Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне есть люди, которые работают против государства."
Владимир Зеленский
Специально для Владимира Зеленского, который "считает, что ..."
Ближайшие требования МВФ
Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны :
1. Утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов государственных банков.
Не выполнено.
Уровень проблемных кредитов государственных банков по итогам третьего квартала 2020 года вырос на 12,4%.
2. До конца сентября нужно расширить полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе и привести корпоративное управление в других государственных компаниях с стандартам ОЭСР.
Не выполнено.
Более того, приказным порядком из "Нафтогаза" выведена вся операционная выручка в государственный бюджет для покрытия дефицита.
3. До конца октября в положение о Фонде гарантирования вкладов и законы нужно внести изменения для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.
Не выполнено. Проекты законов отсутствуют в ВР.
4. До конца ноября 2020 г. принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.
Не выполнено. Проекты законов отсутствуют в ВР.
5. Согласно меморандуму , Украина также взяла на себя обязательство ограничить государственные гарантии в 2020 году на уровне 40 млрд грн с последующим снижением этого показателя до 20 млрд грн в 2021 году, При этом докапитализация банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц не должна превышать 20 млрд грн в 2020 и 2021 годах
Не выполнено.
Общая сумма государственных гарантий 2020 года составляет 63,6 млрд. гривен, а докапитализация банков уже превысила 20 млрд. гривен. В проекте бюджета на 2021 год эта сумма составляет 34,3 млрд. гривен, с возможностью расширения. .
6. В меморандуме также указывается, что правительство намерено заключить с госбанками соглашения об обеспечении их деятельности без политического вмешательства, а Минфин наймет персонал в подразделение, отвечающее за управление пакетами акций госбанков.
Не выполнено.
Кроме того, планируется обеспечить осуществление всех требований и условий вхождения **** в капитал "Ощадбанка" до октября 2020 года.
Не выполнено.
7. В части земельной реформы, Украина взяла обязательство внедрить механизм определения конечных бенефициаров юридических лиц, владеющих землей, с целью предотвращения обхода требований законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Не выполнено.
8. Украина также анонсировала принятие до конца июня 2020 года законодательства о создании Фонда частичных кредитных гарантий для финансовой поддержки мелких фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий.
Не выполнено.
В части борьбы с коррупцией Украина в меморандуме пообещала обеспечить сохранение автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Как Зеленский и компания выкручивают руки НАБУ и пытаются взять под контроль САП МВФ видит.
Зеленскому нужен кредит, потому что первым пунктом на 2021 год стоит международный аудит бюджетного фонда по борьбе с " Covid-19 " созданного согласно "Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3279-д)" 13.04.2020. Естественно ни о каком международном аудите и речи быть не может, а следовательно блокируется дальнейшее поучение кредитов на 2021.
Теперь о "...людях, которые работают против государства". Есть хорошая украинская поговорка. Она немного не академична, но хорошо отражает нынешнюю ситуацию для Зеленского.
"Якщо тобі скрізь смердить, придивися краще, може ти всравсь ?"
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28.10.2020 20:51 Ответить
За 9 месяцев госдолг Украины вырос на 394,811 млрд. гривен. Из них 301 млрд. гривен - это внутренние долговые обязательства и государственные гарантии. Фактически это начало ситуации "внутреннего дефолта". То, о чем мы предупреждали еще месяц назад вылилось в реальную финансовую пропасть в которую толкает Украину бездарное правление Зеленского и К.
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28.10.2020 20:55 Ответить
Швидко зближуємо позиції з МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1740 Швидко зближуємо позиції з МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7352
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28.10.2020 21:34 Ответить
Копипастус Вульгарис - маленький паразит, занимающийся преимущественно порчей интеллектуальной собственности и присвоением литературной ничейности (или даже чейности) с последующим злоупотреблением ею для достижения вышеозначенной цели.
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28.10.2020 21:58 Ответить
копипастить умные слова для неумных юзверей, очень полезно !
в редких случаях юзвери прозевают и им открывается истина
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28.10.2020 22:12 Ответить
Не выдавай краденого за своё, не печатай одного и того же в двух изданиях зараз, не выдавай себя за Курочкина и Курочкина за себя, иностранное не называй оригинальным и т. д. Антон Павлович Чехов
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28.10.2020 22:20 Ответить
Вы цитировали Чехова?
Или выдавали за свое?

Цитировать хоть можно?
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28.10.2020 22:51 Ответить
Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 415 Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9390
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28.10.2020 20:51 Ответить
Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6868
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28.10.2020 21:01 Ответить
Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3409 Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3128
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28.10.2020 21:04 Ответить
Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9641
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28.10.2020 20:52 Ответить
Этот прошмыгаль все новости о решениях антиконституционных судей.
Уже приближаемся в обратную сторону...
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28.10.2020 20:52 Ответить
Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3225
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28.10.2020 20:54 Ответить
Показательное аутобанкротство государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" непосредственно в момент заключения договора о строительстве на его верфях катеров "Island" - очередное свидетельство потери управляемости со стороны режима Зеленского и победа пророссийской агентуры.
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28.10.2020 20:54 Ответить
Российская агентура будет строить в Николаеве английские катера нацеленные против России.
Вы часом,не одно и тож с Зе нюхаете?
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28.10.2020 21:04 Ответить
момент заключения договора о строительстве на его верфях катеров "Island"
английские катера нацеленные против России.

Швидко зближуємо позиції з МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7531Что за катера типа Island вошли в состав ВМС Украины?
Длина 34 м
Водоизмещение 169 тонн
Скорость хода 29,5 узлов (53 км/ч)
Швидко зближуємо позиції з МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7531 Подробности британского предложения для ВМСУ: восемь ракетных катеров, шесть из которых построят в Украине
Об общих характеристиках будущих катеров «Думская» уже писала.
Их длина составит - 50 метров
водоизмещение - 400 тонн
скорость - 45 узлов

Вы часом,не нюхаете?
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28.10.2020 22:14 Ответить
вы хоть прочитали прежде, чем ответить?

на момент заключения соглашения, вдруг, резко забанкротился завод, на котором собирались строить катера!
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28.10.2020 22:16 Ответить
шо, уже в "серой зоне" ? )
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28.10.2020 20:54 Ответить
Чем сближаете, циничным решением КС , попирающим все антикоррупционные законы, принятые до зеленого шабаша или тоже сегодняшним заявлением фсбэшника Дэрьмака ,что Запад нам не указ (все это звенья одной цепи,целью которой является крупная ссора и отказ от поддержки нашей страны Западом и сворачивание ориентации на евроатлантическое сотрудничество ) Шановні, пора виходити на Майдан та знести цю зелену банду зрадників ,нікчем та неуків
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28.10.2020 20:56 Ответить
А КСУ активно нам "помогает".за такие решения КСУ,всех,кто голосовал за,посадить пожизненно,с конфискацией.Такого ущерба,нанесенного такими решениями,как в стране,так и зарубежом,не измерить в денежном выражении.
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28.10.2020 20:56 Ответить
забудь шмыга - после сегоднящнего решения ксу вам только сцаными тряпками по ****ке могут надавать
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28.10.2020 20:56 Ответить
О чём забыть? Сам он знает отлично что это не так, просто врёт народу, ссыт в глаза.
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28.10.2020 21:05 Ответить
Після останніх рішень КС, залишилась тільки можливість тільки понюхати ці чудотворні кредити. Замість :"Йдіть у дупу!" від Голобородька - "Я сам піду у дупу!".
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28.10.2020 21:00 Ответить
Как-то не вяжется высказывания Шмыгаля с этой статьей - Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин
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28.10.2020 21:01 Ответить
"Быстро сближаем позиции с МВФ" - ага, пока он нас НАХ не послал после решения нашего "не очень конституционного" КС?!
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28.10.2020 21:03 Ответить
От то и имелось ввиду!😀
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28.10.2020 21:08 Ответить
Кабинет Министров Украины снял ограничения, которыми месячная заработная плата руководителей и членов наблюдательных советов предприятий государственного сектора не может превышать десять минимальных зарплат.

"Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств", - написал глава правительства Источник: https://censor.net/ru/n3227761
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28.10.2020 21:07 Ответить
як вони, всі 73/43%зебіли з їхніми клоунами, з уродами - остогидли з їхніми побрехеньками.
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28.10.2020 21:08 Ответить
Чиновникам зарплаты сегодня подняли...
Ааааааа!!!!! Браво!))Зробитчанам налог!Декларациям хрен🤪🤪
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28.10.2020 21:10 Ответить
Ще не встигли опитування опрацювати,а ця шавка рижого вже обкурилася і порішала весь МВФ...Знімки валянки,положи весла,злізь зі стола і лягай спати,чудо емевефешне.
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28.10.2020 21:13 Ответить
Шмыгаль шо, газет не читает? Там же написали-Конституционный суд Украины признал антикоррупционное законодательство-недействительным. А транши МВФ, международная помощь и Безвиз давались под это законодательство. Пишите письма мелким почерком. Мы уже во временах Кучмы. МВФа Зе послал, как обещал Халабаротька.
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28.10.2020 21:14 Ответить
Да все он читает и прекрасно понимает. Там требования МВФ выполнены не были и к НБУ много вопросов. Так что и без КС проблем хватало. У меня такое ощущение, что они вообще никогда правду не говорят.
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28.10.2020 22:09 Ответить
О,да... Быстро.
Особенно после решения КСУ о декларациях
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28.10.2020 21:14 Ответить
Щас тебе сблизят после слов дерьмака и демарша ксу... Долги из своего кармана будешь отдавать...
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28.10.2020 21:14 Ответить
Залог стабильности - это не мвф,для стабильности нужна нормально работающая экономика и свобода предпринимательства,а совсем не подхалимство перед хитрым кредитором,которому потом отдавать долги содранные с еле дышащего малого бизнеса.
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28.10.2020 21:22 Ответить
сеанс урінотерапії. падли.
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28.10.2020 21:26 Ответить
Грошей не дадуть. Крапка.
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28.10.2020 21:27 Ответить
С такими судами никто вам денег не даст.
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28.10.2020 21:28 Ответить
Это сближение задницы и ботинка.
Результат называют подсрачником.
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28.10.2020 21:31 Ответить
1. Зелёные бандиты пошли по беспределу.
2. Транша МВФ - не будет.
3. Бандиты будут грабить народ: людов много и они - беззащитны.
4. Гривня рухнет.
Ваш Кэп. Швидко зближуємо позиції з МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2691
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28.10.2020 21:34 Ответить
А на стадіоні вовочка казало що з МВФ дружити не будем бо це зло для країни
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28.10.2020 21:47 Ответить
Шо мелет это зе-шмо !!!!! После сегодняшнего решения кодловского суда вы очень приблизились !!!!!! Ждите Майдан в гости зеле-твари !!!!!
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28.10.2020 21:50 Ответить
Не раскрыта тема увеличения надоев.
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28.10.2020 22:03 Ответить
Шмерделю прийшла інструкція з кремля,як зараз говорити. Швидко зближуємо позиції з МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 774
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28.10.2020 22:24 Ответить
Быстрое сближение с МВФ:
- наезд на НАБУ
- наезд на ВАКС
- наезд на руководство НБУ
- отмена декларирования доходов чиновниками и наказания за недостоверное декларирование
- постоянные попытки вернуть Приват Коломойскому

Вроде бы уже все пункты договоренностей с ЕС и МВФ нарушены.
Сближение просто стремительное.
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28.10.2020 22:52 Ответить
 
 