Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам проведенной встречи с Международным валютным фондом заявил о "быстром сближении позиций".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал премьера.
"Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств", – написал глава правительства, поблагодарив директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за диалог.
"Крепкие партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины", – подчеркнул Шмыгаль.
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имеет право, не хочешь не бери
Владимир Зеленский
Специально для Владимира Зеленского, который "считает, что ..."
Ближайшие требования МВФ
Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны :
1. Утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов государственных банков.
Не выполнено.
Уровень проблемных кредитов государственных банков по итогам третьего квартала 2020 года вырос на 12,4%.
2. До конца сентября нужно расширить полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе и привести корпоративное управление в других государственных компаниях с стандартам ОЭСР.
Не выполнено.
Более того, приказным порядком из "Нафтогаза" выведена вся операционная выручка в государственный бюджет для покрытия дефицита.
3. До конца октября в положение о Фонде гарантирования вкладов и законы нужно внести изменения для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.
Не выполнено. Проекты законов отсутствуют в ВР.
4. До конца ноября 2020 г. принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.
Не выполнено. Проекты законов отсутствуют в ВР.
5. Согласно меморандуму , Украина также взяла на себя обязательство ограничить государственные гарантии в 2020 году на уровне 40 млрд грн с последующим снижением этого показателя до 20 млрд грн в 2021 году, При этом докапитализация банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц не должна превышать 20 млрд грн в 2020 и 2021 годах
Не выполнено.
Общая сумма государственных гарантий 2020 года составляет 63,6 млрд. гривен, а докапитализация банков уже превысила 20 млрд. гривен. В проекте бюджета на 2021 год эта сумма составляет 34,3 млрд. гривен, с возможностью расширения. .
6. В меморандуме также указывается, что правительство намерено заключить с госбанками соглашения об обеспечении их деятельности без политического вмешательства, а Минфин наймет персонал в подразделение, отвечающее за управление пакетами акций госбанков.
Не выполнено.
Кроме того, планируется обеспечить осуществление всех требований и условий вхождения **** в капитал "Ощадбанка" до октября 2020 года.
Не выполнено.
7. В части земельной реформы, Украина взяла обязательство внедрить механизм определения конечных бенефициаров юридических лиц, владеющих землей, с целью предотвращения обхода требований законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Не выполнено.
8. Украина также анонсировала принятие до конца июня 2020 года законодательства о создании Фонда частичных кредитных гарантий для финансовой поддержки мелких фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий.
Не выполнено.
В части борьбы с коррупцией Украина в меморандуме пообещала обеспечить сохранение автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Как Зеленский и компания выкручивают руки НАБУ и пытаются взять под контроль САП МВФ видит.
Зеленскому нужен кредит, потому что первым пунктом на 2021 год стоит международный аудит бюджетного фонда по борьбе с " Covid-19 " созданного согласно "Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3279-д)" 13.04.2020. Естественно ни о каком международном аудите и речи быть не может, а следовательно блокируется дальнейшее поучение кредитов на 2021.
Теперь о "...людях, которые работают против государства". Есть хорошая украинская поговорка. Она немного не академична, но хорошо отражает нынешнюю ситуацию для Зеленского.
"Якщо тобі скрізь смердить, придивися краще, може ти всравсь ?"
в редких случаях юзвери прозевают и им открывается истина
Или выдавали за свое?
Цитировать хоть можно?
Уже приближаемся в обратную сторону...
Вы часом,не одно и тож с Зе нюхаете?
английские катера нацеленные против России.
Что за катера типа Island вошли в состав ВМС Украины?
Длина 34 м
Водоизмещение 169 тонн
Скорость хода 29,5 узлов (53 км/ч)
Подробности британского предложения для ВМСУ: восемь ракетных катеров, шесть из которых построят в Украине
Об общих характеристиках будущих катеров «Думская» уже писала.
Их длина составит - 50 метров
водоизмещение - 400 тонн
скорость - 45 узлов
Вы часом,не нюхаете?
на момент заключения соглашения, вдруг, резко забанкротился завод, на котором собирались строить катера!
"Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств", - написал глава правительства Источник: https://censor.net/ru/n3227761
Ааааааа!!!!! Браво!))Зробитчанам налог!Декларациям хрен🤪🤪
Особенно после решения КСУ о декларациях
Результат называют подсрачником.
2. Транша МВФ - не будет.
3. Бандиты будут грабить народ: людов много и они - беззащитны.
4. Гривня рухнет.
Ваш Кэп.
- наезд на НАБУ
- наезд на ВАКС
- наезд на руководство НБУ
- отмена декларирования доходов чиновниками и наказания за недостоверное декларирование
- постоянные попытки вернуть Приват Коломойскому
Вроде бы уже все пункты договоренностей с ЕС и МВФ нарушены.
Сближение просто стремительное.