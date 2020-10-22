Зеленский: транш МВФ задерживают из-за "людей, которые работают против государства"

Президент Владимир Зеленский озвучил "личное мнение", что Украина выполнила все условиях для получения транша МВФ. По словам президента, транша нет из-за "людей, которые работают против государства".

Об этом Зеленский сказал в интервью 4 украинским телеканалам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне есть люди, которые работают против государства. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свою заинтересованность, чтобы стабильности в Украине не было", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что эти люди сегодня присутствуют в политике.

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"Я не хочу перед выборами называть их фамилии. Я понимаю, что они делают, и какие средства они украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе", – заявил Зеленский.