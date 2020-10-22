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Зеленский: транш МВФ задерживают из-за "людей, которые работают против государства"

Зеленский: транш МВФ задерживают из-за

Президент Владимир Зеленский озвучил "личное мнение", что Украина выполнила все условиях для получения транша МВФ. По словам президента, транша нет из-за "людей, которые работают против государства".

Об этом Зеленский сказал в интервью 4 украинским телеканалам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне есть люди, которые работают против государства. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свою заинтересованность, чтобы стабильности в Украине не было", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что эти люди сегодня присутствуют в политике.

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"Я не хочу перед выборами называть их фамилии. Я понимаю, что они делают, и какие средства они украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе", – заявил Зеленский.

Автор: 

Зеленский (20202) МВФ (3334) транш (279)


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Топ комментарии
+70
Зеленский, Ермак,Венедиктова, Арахамия и далее по зеленому списку.
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22.10.2020 19:51
+68
Зеленский: транш МВФ задерживают из-за "людей, которые работают против государства" - Цензор.НЕТ 251
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22.10.2020 19:47
+53
Бубочка скрумный, стесняется рассказать, что главная проблема - мелкий гундосый маланец, по ошибке оказавшийся на Банковой
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22.10.2020 19:55
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себя не распознал...
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22.10.2020 20:54 Ответить
То есть из за тебя и задерживают?
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22.10.2020 20:56 Ответить
Дуже самокритично висловився, краще не скажеш.
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22.10.2020 21:00 Ответить
поэтому и задерживают, что ты работаешь против Украины.
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22.10.2020 21:04 Ответить
Як він про себе.
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22.10.2020 21:08 Ответить
Вообще-то, ярые противники работы с МВФ - это Коломойский ("За майбутнє") и ОПЗЖ. Они, собственно, этого и не скрывают. Но у Зеленского, как я понимаю, опять виноват Порошенко.
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22.10.2020 21:13 Ответить
Поганому танцюристу і яйця заважають. А якщо серйозно, то цього ідіота вже всерйоз не сприймають і політична еліта Заходу, а тим більше вимогливий фінансовому світ, прекрасно розуміючи, що він нікчемна маріонетка в руках місцевих олігархів і кремля.
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22.10.2020 21:13 Ответить
Плохому танцору всегда яйца мешают.
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22.10.2020 21:16 Ответить
Він не танцор, а музикант
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22.10.2020 21:25 Ответить
Піаніст
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22.10.2020 21:41 Ответить
У него наверное такой позывной в ФСБ.
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22.10.2020 21:50 Ответить
Артист-телепат оригинального жанра
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22.10.2020 22:15 Ответить
Самокритично
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22.10.2020 21:20 Ответить
зеля так ты же и есть этот чел мешающий государству!
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22.10.2020 21:22 Ответить
Невже Мертвечук і Каломойський мутять воду на Заході? Чи це Порошенко розвалює всі антикорупційні органи разом із судами? У Зелі в голові якась тупа каша
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22.10.2020 21:24 Ответить
И я знаю кто этот враг - знаменитая речь - МВФ, идите в жопу.
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22.10.2020 21:32 Ответить
Это он намекает, что Смолий и Ситник работали против Украины. Один не хотел гривну опускать до 30 к одному, а другой с на коррупционеров дела заводил, и знает гад, что прокуроры и судьи все равно дело в унитаз сольют, и всё равно что-то там копошится...
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22.10.2020 21:47 Ответить
Интересно сколько народ будет бороться со своим президентом -2 года или все 5 ?
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22.10.2020 21:49 Ответить
"гдє логіка?"(с)....
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22.10.2020 21:50 Ответить
То есть из-за зе!ли и банды. Всё правду сказал.
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22.10.2020 21:56 Ответить
Против украинского государства уже 1.5 года работает шобла антиукраинского ЗЕпредателя внутри страны и эта шобла кормится с рук у кремлевского ботоксного ху@ла ...
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22.10.2020 22:00 Ответить
И абсолютно уверенна , шобла уХйла в нужный для себя момент выкинет накопленное о Вовке в его черный день... Для Украины это электоральный скачок популярности Мертвечука и прочей мрази.
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23.10.2020 00:42 Ответить
Только Мертвечуку пороблэно завести рашистскую империю в Украину , вот просто он не сможет , как все эти годы . История с книгой Кипиани еще раз и еще раз это подтверждает,. А Вовка погорит - и туда ему и дорога.
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23.10.2020 00:45 Ответить
Зеленський: транш МВФ затримують через "людей, які працюють проти держави" - Цензор.НЕТ 1239
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22.10.2020 22:44 Ответить
Он НЕ страдает от наркотической зависимости. Он балдеет. А страдаем мы и Украина
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22.10.2020 23:24 Ответить
чо он в каждом вьіступлении через слово...и єто правда....поверьте мне.
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22.10.2020 22:59 Ответить
Он НЕ страдает от наркотической зависимости. Он балдеет. А страдаем мы и Украина
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22.10.2020 23:26 Ответить
Это не те люди , которые говорили что дефолт это хорошо?
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22.10.2020 23:33 Ответить
Коломойша ще рік тому казав :,, Дефолт для Украіни -, це не боляче "
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22.10.2020 23:56 Ответить
"ОПЗЖ" и сами "Слуги народа" плюс Коломойский и его банда.
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23.10.2020 00:30 Ответить
Хочу пропариваю ЗЕленого себя любимого в день тишины и выборов , хочу обьявляю приговор без суда, кому хочу; хочу назначаю дружбанов и их семьи на посады - и мне все сойдет. Я ж не диктатор и не узурпатор какой-то там, я просто ДУ-РА-ЧОК, а дураку закон не писан -гласит народная мудрость . И не я так решил и не я это придумал - раскрутить себя и свои сериалы на бесконечных просторах кремляндии. Она, родная мне кормилица , ******** использовала мой главный козырь - мою тупость и мою звезданутость , чтобы сотворить из меня ПРИГОВОР Украине . Потяну ли я это? Вопрос! Насколько мудрости осталось в Украинцах , достоинства , чувства самосохранения - и ждать совсем не долго.
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23.10.2020 00:30 Ответить
Все виноваты только не я.
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23.10.2020 00:32 Ответить
Любить бубочка езопову мову...війна з тою стороною, люди що працюють проти держави.
Ну, скромний у нас бубочка, стидається признатись, що це саме він і його оточення і є ці люди!!!
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23.10.2020 01:13 Ответить
Верно заявил.
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23.10.2020 02:45 Ответить
ТАК АРЕСТУЙТЕ ИХ ИЛИ ЛИКВИДИРУЙТЕ !!! ИЛИ ХОТЬ ФАМИЛИИ ГОВОРИ СЦЫКЛО !!!
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23.10.2020 05:40 Ответить
государство- корпорация чиновников которое живет за счет поборов и нанимая за эти деньги себе челлядь и охрану примерно 47% налогов самое дорогое в мире. Государство - это я времен короля людовика тожило себя.Государство ,то сервис нанимаемый громадами. Осталось Создать програму суспильного договора но в правовом плане мы папуасы у нас в этой сфере не учат а превивают отвращение к просвещению и реализации своих прав. База для просвещения есть, желания нет.
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23.10.2020 06:08 Ответить
"Якщо тобі скрізь смердить, придивися краще, можливо це ти всравсь?", - народная мудрость.
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23.10.2020 08:59 Ответить
Где пятьдесят третье уголовное дело против Порошенко, я вас спрашиваю ???
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23.10.2020 09:09 Ответить
ніколи Штірліц так не був близький до провалу
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23.10.2020 09:10 Ответить
Это тот случай, когда надо стать и посмотреть в зеркало.
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23.10.2020 09:42 Ответить
"Не ожидал" - Віслюк, виявляється, самокритичний.
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23.10.2020 10:13 Ответить
Я правильно понял, что Порошенко и тут виноват?
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23.10.2020 11:40 Ответить
с языка сняли)
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23.10.2020 20:18 Ответить
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