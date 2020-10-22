Зеленський: транш МВФ затримують через "людей, які працюють проти держави"

Президент Володимир Зеленський озвучив "особисту думку", що Україна виконала всі умови для отримання траншу МВФ. За словами президента, траншу немає через "людей, які працюють проти держави".

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю 4 українським телеканалам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є вимоги Міжнародного валютного фонду. Я вважаю, що ми зробили все. Це моя особиста думка. Але я вважаю, і це правда, що як всередині країни, так і поза нею є люди, які працюють проти держави. І вони, повірте мені, лобіюють свої інтереси, свою зацікавленість, щоб стабільності в Україні не було", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що ці люди сьогодні присутні в політиці.

"Я не хочу перед виборами називати їхні прізвища. Я розумію, що вони роблять, і які кошти вони вкрали у держави і зараз їх витрачають на лобізм на Заході", - заявив Зеленський.

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