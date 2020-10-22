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Зеленський: транш МВФ затримують через "людей, які працюють проти держави"

Зеленський: транш МВФ затримують через

Президент Володимир Зеленський озвучив "особисту думку", що Україна виконала всі умови для отримання траншу МВФ. За словами президента, траншу немає через "людей, які працюють проти держави".

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю 4 українським телеканалам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є вимоги Міжнародного валютного фонду. Я вважаю, що ми зробили все. Це моя особиста думка. Але я вважаю, і це правда, що як всередині країни, так і поза нею є люди, які працюють проти держави. І вони, повірте мені, лобіюють свої інтереси, свою зацікавленість, щоб стабільності в Україні не було", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що ці люди сьогодні присутні в політиці.

"Я не хочу перед виборами називати їхні прізвища. Я розумію, що вони роблять, і які кошти вони вкрали у держави і зараз їх витрачають на лобізм на Заході", - заявив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський (23659) МВФ (3068) транш (467)


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Топ коментарі
+70
Зеленский, Ермак,Венедиктова, Арахамия и далее по зеленому списку.
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22.10.2020 19:51
+68
Зеленский: транш МВФ задерживают из-за "людей, которые работают против государства" - Цензор.НЕТ 251
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22.10.2020 19:47
+53
Бубочка скрумный, стесняется рассказать, что главная проблема - мелкий гундосый маланец, по ошибке оказавшийся на Банковой
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22.10.2020 19:55
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себя не распознал...
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22.10.2020 20:54 Відповісти
То есть из за тебя и задерживают?
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22.10.2020 20:56 Відповісти
Дуже самокритично висловився, краще не скажеш.
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22.10.2020 21:00 Відповісти
поэтому и задерживают, что ты работаешь против Украины.
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22.10.2020 21:04 Відповісти
Як він про себе.
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22.10.2020 21:08 Відповісти
Вообще-то, ярые противники работы с МВФ - это Коломойский ("За майбутнє") и ОПЗЖ. Они, собственно, этого и не скрывают. Но у Зеленского, как я понимаю, опять виноват Порошенко.
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22.10.2020 21:13 Відповісти
Поганому танцюристу і яйця заважають. А якщо серйозно, то цього ідіота вже всерйоз не сприймають і політична еліта Заходу, а тим більше вимогливий фінансовому світ, прекрасно розуміючи, що він нікчемна маріонетка в руках місцевих олігархів і кремля.
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22.10.2020 21:13 Відповісти
Плохому танцору всегда яйца мешают.
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22.10.2020 21:16 Відповісти
Він не танцор, а музикант
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22.10.2020 21:25 Відповісти
Піаніст
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22.10.2020 21:41 Відповісти
У него наверное такой позывной в ФСБ.
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22.10.2020 21:50 Відповісти
Артист-телепат оригинального жанра
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22.10.2020 22:15 Відповісти
Самокритично
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22.10.2020 21:20 Відповісти
зеля так ты же и есть этот чел мешающий государству!
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22.10.2020 21:22 Відповісти
Невже Мертвечук і Каломойський мутять воду на Заході? Чи це Порошенко розвалює всі антикорупційні органи разом із судами? У Зелі в голові якась тупа каша
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22.10.2020 21:24 Відповісти
И я знаю кто этот враг - знаменитая речь - МВФ, идите в жопу.
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22.10.2020 21:32 Відповісти
Это он намекает, что Смолий и Ситник работали против Украины. Один не хотел гривну опускать до 30 к одному, а другой с на коррупционеров дела заводил, и знает гад, что прокуроры и судьи все равно дело в унитаз сольют, и всё равно что-то там копошится...
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22.10.2020 21:47 Відповісти
Интересно сколько народ будет бороться со своим президентом -2 года или все 5 ?
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22.10.2020 21:49 Відповісти
"гдє логіка?"(с)....
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22.10.2020 21:50 Відповісти
То есть из-за зе!ли и банды. Всё правду сказал.
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22.10.2020 21:56 Відповісти
Против украинского государства уже 1.5 года работает шобла антиукраинского ЗЕпредателя внутри страны и эта шобла кормится с рук у кремлевского ботоксного ху@ла ...
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22.10.2020 22:00 Відповісти
И абсолютно уверенна , шобла уХйла в нужный для себя момент выкинет накопленное о Вовке в его черный день... Для Украины это электоральный скачок популярности Мертвечука и прочей мрази.
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23.10.2020 00:42 Відповісти
Только Мертвечуку пороблэно завести рашистскую империю в Украину , вот просто он не сможет , как все эти годы . История с книгой Кипиани еще раз и еще раз это подтверждает,. А Вовка погорит - и туда ему и дорога.
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23.10.2020 00:45 Відповісти
Зеленський: транш МВФ затримують через "людей, які працюють проти держави" - Цензор.НЕТ 1239
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22.10.2020 22:44 Відповісти
Он НЕ страдает от наркотической зависимости. Он балдеет. А страдаем мы и Украина
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22.10.2020 23:24 Відповісти
чо он в каждом вьіступлении через слово...и єто правда....поверьте мне.
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22.10.2020 22:59 Відповісти
Он НЕ страдает от наркотической зависимости. Он балдеет. А страдаем мы и Украина
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22.10.2020 23:26 Відповісти
Это не те люди , которые говорили что дефолт это хорошо?
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22.10.2020 23:33 Відповісти
Коломойша ще рік тому казав :,, Дефолт для Украіни -, це не боляче "
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22.10.2020 23:56 Відповісти
"ОПЗЖ" и сами "Слуги народа" плюс Коломойский и его банда.
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23.10.2020 00:30 Відповісти
Хочу пропариваю ЗЕленого себя любимого в день тишины и выборов , хочу обьявляю приговор без суда, кому хочу; хочу назначаю дружбанов и их семьи на посады - и мне все сойдет. Я ж не диктатор и не узурпатор какой-то там, я просто ДУ-РА-ЧОК, а дураку закон не писан -гласит народная мудрость . И не я так решил и не я это придумал - раскрутить себя и свои сериалы на бесконечных просторах кремляндии. Она, родная мне кормилица , ******** использовала мой главный козырь - мою тупость и мою звезданутость , чтобы сотворить из меня ПРИГОВОР Украине . Потяну ли я это? Вопрос! Насколько мудрости осталось в Украинцах , достоинства , чувства самосохранения - и ждать совсем не долго.
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23.10.2020 00:30 Відповісти
Все виноваты только не я.
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23.10.2020 00:32 Відповісти
Любить бубочка езопову мову...війна з тою стороною, люди що працюють проти держави.
Ну, скромний у нас бубочка, стидається признатись, що це саме він і його оточення і є ці люди!!!
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23.10.2020 01:13 Відповісти
Верно заявил.
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23.10.2020 02:45 Відповісти
ТАК АРЕСТУЙТЕ ИХ ИЛИ ЛИКВИДИРУЙТЕ !!! ИЛИ ХОТЬ ФАМИЛИИ ГОВОРИ СЦЫКЛО !!!
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23.10.2020 05:40 Відповісти
государство- корпорация чиновников которое живет за счет поборов и нанимая за эти деньги себе челлядь и охрану примерно 47% налогов самое дорогое в мире. Государство - это я времен короля людовика тожило себя.Государство ,то сервис нанимаемый громадами. Осталось Создать програму суспильного договора но в правовом плане мы папуасы у нас в этой сфере не учат а превивают отвращение к просвещению и реализации своих прав. База для просвещения есть, желания нет.
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23.10.2020 06:08 Відповісти
"Якщо тобі скрізь смердить, придивися краще, можливо це ти всравсь?", - народная мудрость.
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23.10.2020 08:59 Відповісти
Где пятьдесят третье уголовное дело против Порошенко, я вас спрашиваю ???
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23.10.2020 09:09 Відповісти
ніколи Штірліц так не був близький до провалу
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23.10.2020 09:10 Відповісти
Это тот случай, когда надо стать и посмотреть в зеркало.
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23.10.2020 09:42 Відповісти
"Не ожидал" - Віслюк, виявляється, самокритичний.
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23.10.2020 10:13 Відповісти
Я правильно понял, что Порошенко и тут виноват?
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23.10.2020 11:40 Відповісти
с языка сняли)
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23.10.2020 20:18 Відповісти
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