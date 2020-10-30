В "Слуге народа" назвали три пути выхода из конституционного кризиса

В партии "Слуга народа" считают, что решение КСУ об электронном декларировании подрывает доверие общества к конституционной юрисдикции.

Об этом говорится в заявлении партии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СН в Фейсбук.

"Беспристрастный трезвый взгляд на решения Конституционного Суда относительно отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины заставит констатировать, что такое решение можно признать только ничтожным. Это откровенное спасение коррупционеров и полное разрушение доверия общества к конституционной юрисдикции. К тому же на очереди у этих судей уничтожение Высшего антикоррупционного суда. Решение, как мы понимаем, уже готовится. Очевидно, что все это категорически недопустимо", - заявили в СН.

В "Слуге народа" отметили, что в связи с решением Конституционного Суда под угрозой уничтожения оказалась практически вся антикоррупционная инфраструктура государства. Это спровоцировало проблемы с выполнением Украиной обязательств перед Евросоюзом и способностью сохранять внутреннюю стабильность, что жизненно важно в условиях гибридного противостояния с Россией.

Отмечается, что теперь Украина имеет три пути выхода из кризиса, который спровоцировал нынешний состав Конституционного Суда.

"Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добропорядночности, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьба судей и их ничтожных решений решит улица. Или - третий путь - Верховная Рада примет справедливое и единственное логическое решение, проголосовав за предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства". Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным", - считают в СН.

В связи с этим "Слуга народа" призывает народных депутатов поддержать инициативу Зеленского и принять политико-правовые решения для выхода из кризиса.