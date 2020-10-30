В "Слуге народа" назвали три пути выхода из конституционного кризиса
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В партии "Слуга народа" считают, что решение КСУ об электронном декларировании подрывает доверие общества к конституционной юрисдикции.
Об этом говорится в заявлении партии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СН в Фейсбук.
"Беспристрастный трезвый взгляд на решения Конституционного Суда относительно отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины заставит констатировать, что такое решение можно признать только ничтожным. Это откровенное спасение коррупционеров и полное разрушение доверия общества к конституционной юрисдикции. К тому же на очереди у этих судей уничтожение Высшего антикоррупционного суда. Решение, как мы понимаем, уже готовится. Очевидно, что все это категорически недопустимо", - заявили в СН.
В "Слуге народа" отметили, что в связи с решением Конституционного Суда под угрозой уничтожения оказалась практически вся антикоррупционная инфраструктура государства. Это спровоцировало проблемы с выполнением Украиной обязательств перед Евросоюзом и способностью сохранять внутреннюю стабильность, что жизненно важно в условиях гибридного противостояния с Россией.
Отмечается, что теперь Украина имеет три пути выхода из кризиса, который спровоцировал нынешний состав Конституционного Суда.
"Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добропорядночности, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьба судей и их ничтожных решений решит улица. Или - третий путь - Верховная Рада примет справедливое и единственное логическое решение, проголосовав за предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства". Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным", - считают в СН.
В связи с этим "Слуга народа" призывает народных депутатов поддержать инициативу Зеленского и принять политико-правовые решения для выхода из кризиса.
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- Тут, сынок, у тебя два пути: жениться или в армию уйти. Если женишься, считай, что пропало, если в армию, то у тебя два путя будет: живой останешься или убьют;
если живой останешься, считай, что пропало, если убьють, то у тебя два путя будет: похоронят под осинкой или под березкой;
если под березкой, считай, что пропало, если под осинкой, то у тебя два пути будет: либо на карандаши, либо на бумагу;
если на карандаши, считай, что пропало, если на бумагу, у тебя два путя: или на писчую, или на туалетную;
если на писчую, считай, что пропало, если на туалетную, у тебя два путя будет: либо в мужской туалет, либо в женский;
если в мужской - считай пропало, если в женский, у тебя два путя будет: или спереди тебя использують, или сзаду;
если сзади, считай пропало, если спереди, считай что женился.
А КС потрібно перезавантажити, само собою. Цей склад КС себе дискредитував.
нет никакого кризиса! не выдумавайте!
всех судей КС - арестовать !
посадить лет на 10 за госизмену
других выбрать и не 18, а человек 5 (18 рылам там делать нечего, разве что деньги грести лопатой)
пятерым молодым, вновь избранным- назначить зарплату в размере штуки баксов в мес.
пусть работают лет пять, потом - других...
ФСЁ !
Нагадаю, за останній рік на всі найвищі посади поставили людей Януковича та всієї палітри олігархів. Що заважатиме проштовхнути таких самих, тільки ще більш ручних в новий Конституційний суд?
Може варто розгледіти справжнього бенефіціара цього шоу, а не святкувати перемоги, накшталт звільнення Фокіна чи Сівохо?
У другому випадку вулиця вирішить долю не тільки суддів КС, а й долю "найвеличнішого лідера **********" та слуг урода. І ще не відомо, кому з них не позаздриш більше.
1. зебіли - на куй з пляжа;
2. зебіли - на куй з пляжа;
3. зебіли - на куй з пляжа.