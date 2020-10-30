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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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КС (2131) Слуга народа (2547)

В "Слуге народа" назвали три пути выхода из конституционного кризиса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В

В партии "Слуга народа" считают, что решение КСУ об электронном декларировании подрывает доверие общества к конституционной юрисдикции.

Об этом говорится в заявлении партии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СН в Фейсбук.

"Беспристрастный трезвый взгляд на решения Конституционного Суда относительно отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины заставит констатировать, что такое решение можно признать только ничтожным. Это откровенное спасение коррупционеров и полное разрушение доверия общества к конституционной юрисдикции. К тому же на очереди у этих судей уничтожение Высшего антикоррупционного суда. Решение, как мы понимаем, уже готовится. Очевидно, что все это категорически недопустимо", - заявили в СН.

В "Слуге народа" отметили, что в связи с решением Конституционного Суда под угрозой уничтожения оказалась практически вся антикоррупционная инфраструктура государства. Это спровоцировало проблемы с выполнением Украиной обязательств перед Евросоюзом и способностью сохранять внутреннюю стабильность, что жизненно важно в условиях гибридного противостояния с Россией.

Отмечается, что теперь Украина имеет три пути выхода из кризиса, который спровоцировал нынешний состав Конституционного Суда.

"Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добропорядночности, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьба судей и их ничтожных решений решит улица. Или - третий путь - Верховная Рада примет справедливое и единственное логическое решение, проголосовав за предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства". Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным", - считают в СН.

В связи с этим "Слуга народа" призывает народных депутатов поддержать инициативу Зеленского и принять политико-правовые решения для выхода из кризиса.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+37
Нащо три? Один давай: видача Коломойського прокуратурі США.
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30.10.2020 22:10
+22
В "Слуге народа" назвали три пути выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 2914
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30.10.2020 22:12
+16
И его куклу тоже

В "Слуге народа" назвали три пути выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 9381
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30.10.2020 22:13
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глохните уже, жабы - заборали .....
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30.10.2020 22:41 Ответить
Приходит сын к отцу и спрашивает, что делать, подруга беременная.
- Тут, сынок, у тебя два пути: жениться или в армию уйти. Если женишься, считай, что пропало, если в армию, то у тебя два путя будет: живой останешься или убьют;
если живой останешься, считай, что пропало, если убьють, то у тебя два путя будет: похоронят под осинкой или под березкой;
если под березкой, считай, что пропало, если под осинкой, то у тебя два пути будет: либо на карандаши, либо на бумагу;
если на карандаши, считай, что пропало, если на бумагу, у тебя два путя: или на писчую, или на туалетную;
если на писчую, считай, что пропало, если на туалетную, у тебя два путя будет: либо в мужской туалет, либо в женский;
если в мужской - считай пропало, если в женский, у тебя два путя будет: или спереди тебя использують, или сзаду;
если сзади, считай пропало, если спереди, считай что женился.
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30.10.2020 22:42 Ответить
Опередил!
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31.10.2020 06:07 Ответить
просто приберіть від КС охорону, і всі судді добровільно підуть у відставку
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30.10.2020 22:44 Ответить
Страну спасет только улица! Этот вариант самый лучший и правильный. В 2014 не дали это сделать, может сейчас всех нахрен от Порошенко до Зеленского с олигархами и судьями?
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30.10.2020 22:47 Ответить
Если КС завтра примет постановление шо всем хто не обрезан рубить пуи - побежите выполнять, потому шо решение окончательное и обсуждению не подлежит? Или шо?
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30.10.2020 22:47 Ответить
В "Слузі народу" назвали три шляхи виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 7469
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30.10.2020 23:05 Ответить
Лоха знов кинули.
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30.10.2020 23:27 Ответить
Один путь. Революция которая сметет всю эту нечисть .
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30.10.2020 23:05 Ответить
кац , в нарапсее так оно и будет, бо доколе.
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31.10.2020 00:37 Ответить
ну, у всяк випадку - не приймати зеленський зебільний законопроект.
А КС потрібно перезавантажити, само собою. Цей склад КС себе дискредитував.
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30.10.2020 23:06 Ответить
Долой власть капиталистов,буржуев,помещиков ! Вся власть Советам рабочих,крестьянских,солдатских депутатов ! Вставай проклятьем заклейменный весь мир голодных и рабов...мы старый мир разрушим ..на основании постоем ми наш мы новый мир..кто был некем тот станет всем ...
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30.10.2020 23:10 Ответить
Можна конешно и по другому. Узаконить коррупцию - назначать на хлебные места без содержания за счет казны. Хто как может - тот пусть так и крутится. Но только нам тогда на другую планету в позапрошлый век.
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30.10.2020 23:16 Ответить
Это есть наш последний и решительный бой...
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30.10.2020 23:11 Ответить
Буй
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30.10.2020 23:25 Ответить
Цім би мудакам заткнутися.
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30.10.2020 23:13 Ответить
Товарищи ,пора всем вместе стать в одну шеренгу и железными колонами батальонов смести власть буржуев.
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30.10.2020 23:13 Ответить
Смело товарищи в ногу..духом окрепнем в борьбе..
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30.10.2020 23:14 Ответить
У служок є тільки один шлях - піти всій команді колоною →.
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30.10.2020 23:26 Ответить
панове, о каком "конституционном кризисе" речь? это чушь и раздувание паники!
нет никакого кризиса! не выдумавайте!
всех судей КС - арестовать !
посадить лет на 10 за госизмену
других выбрать и не 18, а человек 5 (18 рылам там делать нечего, разве что деньги грести лопатой)
пятерым молодым, вновь избранным- назначить зарплату в размере штуки баксов в мес.
пусть работают лет пять, потом - других...
ФСЁ !
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30.10.2020 23:35 Ответить
Ви досі ведетесь на мантру, що ті самі шуллєри організують обрання нових суддей, які стануть кращі, ніж існуючі!

Нагадаю, за останній рік на всі найвищі посади поставили людей Януковича та всієї палітри олігархів. Що заважатиме проштовхнути таких самих, тільки ще більш ручних в новий Конституційний суд?

Може варто розгледіти справжнього бенефіціара цього шоу, а не святкувати перемоги, накшталт звільнення Фокіна чи Сівохо?
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30.10.2020 23:35 Ответить
Скажу банальность - ничего на ровном месте, ниоткуда не берется. Искать Рашку, Китай, инопланетян, зомби..., не надо, это украинские замуты. Три выхода, десять.... Та не надо выходов, скорее входы закрывать надо, чтобы не принимались решения, которые можно легко отменить, как с землей. Мажу с кем угодно, никого из КС не посадят, их просто не за что сажать. В правовом поле они чисты, как младенцы.
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30.10.2020 23:38 Ответить
угу... чистые с миллионными достатками на скромную зарплату, хоть и намного большую среднестатической. Такое сказать , кремлядь не сует нос куда не просят. Ну, ничьо... гиперзвуковые ракеты уже по бордеру с парашей.. Ягелеядным готовиться все кокцап прорах.у.й.ч.ики на пыню спихнуть и, как следствие, три дня тупо слушать лебединое озеро.
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31.10.2020 00:36 Ответить
Ничего не понял... Повторять не надо.
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31.10.2020 00:51 Ответить
шо и надо было доказать.
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31.10.2020 01:13 Ответить
четвертый выход, альтернатива трем - зеля, на выход и все наладится.
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31.10.2020 00:30 Ответить
судьба судей и их ничтожных решений решит улица

У другому випадку вулиця вирішить долю не тільки суддів КС, а й долю "найвеличнішого лідера **********" та слуг урода. І ще не відомо, кому з них не позаздриш більше.
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31.10.2020 01:37 Ответить
По факту в Украине самая конструктивна политическая партия под названием "Улица". Правда, это в головах уставших. Правильнее сказать - "Майдан".
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31.10.2020 07:33 Ответить
А шо сразу всех разгонят? Там же четверо судей нормальные.
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31.10.2020 09:13 Ответить
І я знаю три шляхи:
1. зебіли - на куй з пляжа;
2. зебіли - на куй з пляжа;
3. зебіли - на куй з пляжа.
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31.10.2020 09:45 Ответить
Падав сніг на поріг,було дуже слизько. Утікайте,москалі,бо Бандера близько! В "Слузі народу" назвали три шляхи виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 288
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31.10.2020 10:33 Ответить
Виходьте скоріше і не займайтесь ідиотизмом .Відкинути назд надбання незалежної країни, поновити джерела і захист корупції вам вже не вдасться, хоч трісніть . Україна-це Європа, бо так сказала її сідома патріотична проукраїнська частина .
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31.10.2020 12:24 Ответить
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