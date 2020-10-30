В "Слузі народу" назвали три шляхи виходу з конституційної кризи
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В партії "Слуга народу" вважають, що рішення КСУ про електронне декларування підриває довіру суспільства до конституційної юрисдикції.
Про це йдеться в заяві партії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку СН у Фейсбук.
"Неупереджений тверезий погляд на рішення Конституційного Суду щодо окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та статті 366-1 Кримінального кодексу України змусить констатувати, що таке рішення можна визнати тільки нікчемним. Це відвертий порятунок корупціонерів та повна руйнація довіри суспільства до конституційної юрисдикції. До того ж на черзі у цих суддів знищення Вищого антикорупційного суду. Рішення, як ми розуміємо, вже готується. Очевидно, що все це категорично неприпустимо", - заявили в СН.
В "Слузі народу" зауважили, що у зв'язку з рішенням Конституційного Суду під загрозою знищення опинилася практично вся антикорупційна інфраструктура держави. Це спровокувало проблеми з виконанням Україною зобов'язань перед Євросоюзом і здатністю зберігати внутрішню стабільність, що життєво важливо в умовах гібридного протистояння з Росією.
Зазначається, що тепер Україна має три шляхи виходу з кризи, який спровокував нинішній склад Конституційного Суду.
"Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу. Або долю цих суддів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця. Або – третій шлях – Верховна Рада ухвалить справедливе та єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований Президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним", - вважають у СН.
У зв'язку з цим "Слуга народу" закликає народних депутатів підтримати ініціативу Зеленського й ухвалити політико-правові рішення для виходу з кризи.
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- Тут, сынок, у тебя два пути: жениться или в армию уйти. Если женишься, считай, что пропало, если в армию, то у тебя два путя будет: живой останешься или убьют;
если живой останешься, считай, что пропало, если убьють, то у тебя два путя будет: похоронят под осинкой или под березкой;
если под березкой, считай, что пропало, если под осинкой, то у тебя два пути будет: либо на карандаши, либо на бумагу;
если на карандаши, считай, что пропало, если на бумагу, у тебя два путя: или на писчую, или на туалетную;
если на писчую, считай, что пропало, если на туалетную, у тебя два путя будет: либо в мужской туалет, либо в женский;
если в мужской - считай пропало, если в женский, у тебя два путя будет: или спереди тебя использують, или сзаду;
если сзади, считай пропало, если спереди, считай что женился.
А КС потрібно перезавантажити, само собою. Цей склад КС себе дискредитував.
нет никакого кризиса! не выдумавайте!
всех судей КС - арестовать !
посадить лет на 10 за госизмену
других выбрать и не 18, а человек 5 (18 рылам там делать нечего, разве что деньги грести лопатой)
пятерым молодым, вновь избранным- назначить зарплату в размере штуки баксов в мес.
пусть работают лет пять, потом - других...
ФСЁ !
Нагадаю, за останній рік на всі найвищі посади поставили людей Януковича та всієї палітри олігархів. Що заважатиме проштовхнути таких самих, тільки ще більш ручних в новий Конституційний суд?
Може варто розгледіти справжнього бенефіціара цього шоу, а не святкувати перемоги, накшталт звільнення Фокіна чи Сівохо?
У другому випадку вулиця вирішить долю не тільки суддів КС, а й долю "найвеличнішого лідера **********" та слуг урода. І ще не відомо, кому з них не позаздриш більше.
1. зебіли - на куй з пляжа;
2. зебіли - на куй з пляжа;
3. зебіли - на куй з пляжа.