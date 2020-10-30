В "Слузі народу" назвали три шляхи виходу з конституційної кризи

В партії "Слуга народу" вважають, що рішення КСУ про електронне декларування підриває довіру суспільства до конституційної юрисдикції.

Про це йдеться в заяві партії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку СН у Фейсбук.

"Неупереджений тверезий погляд на рішення Конституційного Суду щодо окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та статті 366-1 Кримінального кодексу України змусить констатувати, що таке рішення можна визнати тільки нікчемним. Це відвертий порятунок корупціонерів та повна руйнація довіри суспільства до конституційної юрисдикції. До того ж на черзі у цих суддів знищення Вищого антикорупційного суду. Рішення, як ми розуміємо, вже готується. Очевидно, що все це категорично неприпустимо", - заявили в СН.

В "Слузі народу" зауважили, що у зв'язку з рішенням Конституційного Суду під загрозою знищення опинилася практично вся антикорупційна інфраструктура держави. Це спровокувало проблеми з виконанням Україною зобов'язань перед Євросоюзом і здатністю зберігати внутрішню стабільність, що життєво важливо в умовах гібридного протистояння з Росією.

Зазначається, що тепер Україна має три шляхи виходу з кризи, який спровокував нинішній склад Конституційного Суду.

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"Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу. Або долю цих суддів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця. Або – третій шлях – Верховна Рада ухвалить справедливе та єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований Президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним", - вважають у СН.

У зв'язку з цим "Слуга народу" закликає народних депутатів підтримати ініціативу Зеленського й ухвалити політико-правові рішення для виходу з кризи.