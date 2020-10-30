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В "Слузі народу" назвали три шляхи виходу з конституційної кризи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

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В партії "Слуга народу" вважають, що рішення КСУ про електронне декларування підриває довіру суспільства до конституційної юрисдикції.

Про це йдеться в заяві партії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку СН у Фейсбук.

"Неупереджений тверезий погляд на рішення Конституційного Суду щодо окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та статті 366-1 Кримінального кодексу України змусить констатувати, що таке рішення можна визнати тільки нікчемним. Це відвертий порятунок корупціонерів та повна руйнація довіри суспільства до конституційної юрисдикції. До того ж на черзі у цих суддів знищення Вищого антикорупційного суду. Рішення, як ми розуміємо, вже готується. Очевидно, що все це категорично неприпустимо", - заявили в СН.

В "Слузі народу" зауважили, що у зв'язку з рішенням Конституційного Суду під загрозою знищення опинилася практично вся антикорупційна інфраструктура держави. Це спровокувало проблеми з виконанням Україною зобов'язань перед Євросоюзом і здатністю зберігати внутрішню стабільність, що життєво важливо в умовах гібридного протистояння з Росією.

Зазначається, що тепер Україна має три шляхи виходу з кризи, який спровокував нинішній склад Конституційного Суду.

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"Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу. Або долю цих суддів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця. Або – третій шлях – Верховна Рада ухвалить справедливе та єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований Президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним", - вважають у СН.

У зв'язку з цим "Слуга народу" закликає народних депутатів підтримати ініціативу Зеленського й ухвалити політико-правові рішення для виходу з кризи.
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Топ коментарі
+37
Нащо три? Один давай: видача Коломойського прокуратурі США.
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30.10.2020 22:10
+22
В "Слуге народа" назвали три пути выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 2914
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30.10.2020 22:12
+16
И его куклу тоже

В "Слуге народа" назвали три пути выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 9381
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30.10.2020 22:13
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глохните уже, жабы - заборали .....
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30.10.2020 22:41 Відповісти
Приходит сын к отцу и спрашивает, что делать, подруга беременная.
- Тут, сынок, у тебя два пути: жениться или в армию уйти. Если женишься, считай, что пропало, если в армию, то у тебя два путя будет: живой останешься или убьют;
если живой останешься, считай, что пропало, если убьють, то у тебя два путя будет: похоронят под осинкой или под березкой;
если под березкой, считай, что пропало, если под осинкой, то у тебя два пути будет: либо на карандаши, либо на бумагу;
если на карандаши, считай, что пропало, если на бумагу, у тебя два путя: или на писчую, или на туалетную;
если на писчую, считай, что пропало, если на туалетную, у тебя два путя будет: либо в мужской туалет, либо в женский;
если в мужской - считай пропало, если в женский, у тебя два путя будет: или спереди тебя использують, или сзаду;
если сзади, считай пропало, если спереди, считай что женился.
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30.10.2020 22:42 Відповісти
Опередил!
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31.10.2020 06:07 Відповісти
просто приберіть від КС охорону, і всі судді добровільно підуть у відставку
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30.10.2020 22:44 Відповісти
Страну спасет только улица! Этот вариант самый лучший и правильный. В 2014 не дали это сделать, может сейчас всех нахрен от Порошенко до Зеленского с олигархами и судьями?
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30.10.2020 22:47 Відповісти
Если КС завтра примет постановление шо всем хто не обрезан рубить пуи - побежите выполнять, потому шо решение окончательное и обсуждению не подлежит? Или шо?
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30.10.2020 22:47 Відповісти
В "Слузі народу" назвали три шляхи виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 7469
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30.10.2020 23:05 Відповісти
Лоха знов кинули.
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30.10.2020 23:27 Відповісти
Один путь. Революция которая сметет всю эту нечисть .
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30.10.2020 23:05 Відповісти
кац , в нарапсее так оно и будет, бо доколе.
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31.10.2020 00:37 Відповісти
ну, у всяк випадку - не приймати зеленський зебільний законопроект.
А КС потрібно перезавантажити, само собою. Цей склад КС себе дискредитував.
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30.10.2020 23:06 Відповісти
Долой власть капиталистов,буржуев,помещиков ! Вся власть Советам рабочих,крестьянских,солдатских депутатов ! Вставай проклятьем заклейменный весь мир голодных и рабов...мы старый мир разрушим ..на основании постоем ми наш мы новый мир..кто был некем тот станет всем ...
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30.10.2020 23:10 Відповісти
Можна конешно и по другому. Узаконить коррупцию - назначать на хлебные места без содержания за счет казны. Хто как может - тот пусть так и крутится. Но только нам тогда на другую планету в позапрошлый век.
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30.10.2020 23:16 Відповісти
Это есть наш последний и решительный бой...
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30.10.2020 23:11 Відповісти
Буй
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30.10.2020 23:25 Відповісти
Цім би мудакам заткнутися.
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30.10.2020 23:13 Відповісти
Товарищи ,пора всем вместе стать в одну шеренгу и железными колонами батальонов смести власть буржуев.
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30.10.2020 23:13 Відповісти
Смело товарищи в ногу..духом окрепнем в борьбе..
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30.10.2020 23:14 Відповісти
У служок є тільки один шлях - піти всій команді колоною →.
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30.10.2020 23:26 Відповісти
панове, о каком "конституционном кризисе" речь? это чушь и раздувание паники!
нет никакого кризиса! не выдумавайте!
всех судей КС - арестовать !
посадить лет на 10 за госизмену
других выбрать и не 18, а человек 5 (18 рылам там делать нечего, разве что деньги грести лопатой)
пятерым молодым, вновь избранным- назначить зарплату в размере штуки баксов в мес.
пусть работают лет пять, потом - других...
ФСЁ !
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30.10.2020 23:35 Відповісти
Ви досі ведетесь на мантру, що ті самі шуллєри організують обрання нових суддей, які стануть кращі, ніж існуючі!

Нагадаю, за останній рік на всі найвищі посади поставили людей Януковича та всієї палітри олігархів. Що заважатиме проштовхнути таких самих, тільки ще більш ручних в новий Конституційний суд?

Може варто розгледіти справжнього бенефіціара цього шоу, а не святкувати перемоги, накшталт звільнення Фокіна чи Сівохо?
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30.10.2020 23:35 Відповісти
Скажу банальность - ничего на ровном месте, ниоткуда не берется. Искать Рашку, Китай, инопланетян, зомби..., не надо, это украинские замуты. Три выхода, десять.... Та не надо выходов, скорее входы закрывать надо, чтобы не принимались решения, которые можно легко отменить, как с землей. Мажу с кем угодно, никого из КС не посадят, их просто не за что сажать. В правовом поле они чисты, как младенцы.
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30.10.2020 23:38 Відповісти
угу... чистые с миллионными достатками на скромную зарплату, хоть и намного большую среднестатической. Такое сказать , кремлядь не сует нос куда не просят. Ну, ничьо... гиперзвуковые ракеты уже по бордеру с парашей.. Ягелеядным готовиться все кокцап прорах.у.й.ч.ики на пыню спихнуть и, как следствие, три дня тупо слушать лебединое озеро.
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31.10.2020 00:36 Відповісти
Ничего не понял... Повторять не надо.
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31.10.2020 00:51 Відповісти
шо и надо было доказать.
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31.10.2020 01:13 Відповісти
четвертый выход, альтернатива трем - зеля, на выход и все наладится.
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31.10.2020 00:30 Відповісти
судьба судей и их ничтожных решений решит улица

У другому випадку вулиця вирішить долю не тільки суддів КС, а й долю "найвеличнішого лідера **********" та слуг урода. І ще не відомо, кому з них не позаздриш більше.
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31.10.2020 01:37 Відповісти
По факту в Украине самая конструктивна политическая партия под названием "Улица". Правда, это в головах уставших. Правильнее сказать - "Майдан".
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31.10.2020 07:33 Відповісти
А шо сразу всех разгонят? Там же четверо судей нормальные.
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31.10.2020 09:13 Відповісти
І я знаю три шляхи:
1. зебіли - на куй з пляжа;
2. зебіли - на куй з пляжа;
3. зебіли - на куй з пляжа.
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31.10.2020 09:45 Відповісти
Падав сніг на поріг,було дуже слизько. Утікайте,москалі,бо Бандера близько! В "Слузі народу" назвали три шляхи виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 288
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31.10.2020 10:33 Відповісти
Виходьте скоріше і не займайтесь ідиотизмом .Відкинути назд надбання незалежної країни, поновити джерела і захист корупції вам вже не вдасться, хоч трісніть . Україна-це Європа, бо так сказала її сідома патріотична проукраїнська частина .
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31.10.2020 12:24 Відповісти
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