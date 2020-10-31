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Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что то, что сейчас происходит в Украине, безусловно, является конституционным кризисом. Есть три этапа выхода из этого кризиса, один из них уже реализован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Малюська заявил: "Это безусловно кризис. Кризис конституционный и из него нужно выходить. Выход из кризиса имеет три этапа. Первый этап был реализован, как сказал мой коллега, Кабмин принял распоряжение, которым нивелировал самые тяжелые удары, нанесенные по антикоррупционному законодательству, возобновлена открытость реестра деклараций, возобновлено проведение спепроверок и возобновлен доступ НАПК ко всем ключевым реестрам в автоматическом порядке. Эти механизмы сейчас реализованы. Это скорая помощь, которая была реализована".

Он продолжил: "Второе -этап - это то, что определенный функционал НАПК требует дальнейшего возобновления. В частности, это контроль за декларациями, контроль за имущественным состянием. И это то, что должно было реализовывать НАПК, в частности и относительно судей. Это однозначно требует принятия закона. Разные версии сейчас поданы в парламент, но практически каждая из них эту проблему решает. Это решение среднего уровня проблемы". 

"Но есть третьего, самого важного уровня проблема, которая сейчас дискутируется наиболее остро. Это проблема утраты доверия до судей Конституционного суда. Пояснбю точнее. Как жто сатло понятно из сегодняшней пресс-конференций - никто особенно и не скрывает, то, что принимая это решение, судьи руководствовались личными мотивами, в частности, конфликтом в личностных отношениях с НАПК. Судьи пытались себя защитить . Судьи поэтому двигались быстро, оперативно, несмотря на трудности, который появлялись на пути. Судьи начали выносить решения по личностным мотивам.Судьи начали злоупотреблять властью, на наше субъективное мнение", - подчеркнул министр.

Он заявил: "Потому что а) они взяли на себя полномочия ВР, сказав, что уголовная ответсвенность за недостоверное декларирование есть чрезмерной. Не то, что это нарушение прав человека, а это "чрезмерное". Парламент должен решать чрезмерное ли это или нет. Должно ли лицо нести уголовную ответственность. Судьи отменили статью 366 прим за внесение недостоверной информации в декларации, но не отменили внесение любой другой ложной информации в другие документы. Они, по сути, там, где более мягкое преступление оставили, там, где более серьезное преступление сказали: "слишком чрезмерно". Таким темпом никто не может быть уверен, что у нас завтра не снесут половину Уголовного кодекса".

Малюська продолжил: "Судьи взяли на себя полномочия заявителей. Судьи начали выносить решения про неконституционность положений, которые не обжаловались. Все это создало атмосферу недоверияю С этим нужно что то делать. И тут ключевое, что никто из разработчиков Конституции не предусматривал, что в какой-то момент КС может начать вести себя неприлично. Механизмов дисиплинарного контроля и санкций относительно судей КС никто не предусмотрел. КС - это вещь в себе по нашей Конституции, которая сама себя контролирует". 

"Соответственно президент поставил амбициозную цель - он хочет иметь открытый, честный прозрачный Конституционный Суд. Инструментом для достижения этого может быть перезагрузка суда. Жта процедура не предусмотрена Конституцией. Никто другой,инструметов, чтобы сделать эффективно функционирующий, прозрачный Конституционный Суд, не предложил", - реэюмировал министр.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
Им до судей , адвокатов и прокуроров , как до Китая ! И речь сейчас о мафии в мантиях
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31.10.2020 02:30
+9
Ну давай про антикоррупционных активистов на джипах по подробнее. А то ты похож на галимого говноеда помоек мертведчука
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31.10.2020 06:25
+7
"судьи руководствовались личными мотивами, в частности, конфликтом в личностных отношениях с НАПК. Судьи пытались себя защитить ."

И как-же такое решение "суда" может вступить в силу , если "судьи" смотрели не на законы , а на основе своих личных интересов ?
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31.10.2020 00:54
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Малюська вже для тих "суддів" приготував платну камеру? Судівську?
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31.10.2020 00:48 Ответить
"судьи руководствовались личными мотивами, в частности, конфликтом в личностных отношениях с НАПК. Судьи пытались себя защитить ."

И как-же такое решение "суда" может вступить в силу , если "судьи" смотрели не на законы , а на основе своих личных интересов ?
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31.10.2020 00:54 Ответить
Тема декларирования имущества у антикоррупционных активистов, которые гоняют на джипах и иностранцев из наблюдательных советов гос. органов, получающих миллионы - не раскрыта!
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31.10.2020 00:58 Ответить
Им до судей , адвокатов и прокуроров , как до Китая ! И речь сейчас о мафии в мантиях
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31.10.2020 02:30 Ответить
везде мафия
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31.10.2020 09:32 Ответить
Ну давай про антикоррупционных активистов на джипах по подробнее. А то ты похож на галимого говноеда помоек мертведчука
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31.10.2020 06:25 Ответить
посмотри тему частной компании "Алтаюр", которая занимается декларированием и суть не удалила данные. НАПК закупает услуги у компании, которая является звеном в выводе бюджетных денег
Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные

Вот они какие новые лица Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 5166
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31.10.2020 09:43 Ответить
А що дивуватися, якщо за статтею 129 Конституції України, в редакції, яку втюхав Мальдівський Барига, законність вже не є засадами судочинства.
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31.10.2020 01:00 Ответить
Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. А що тут не так?
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31.10.2020 01:33 Ответить
суд вынес решение что статья 366 слишком жесткая по наказанию, а это может решать только парламент. завтра он скажут что за убийство 15 лет это много, будем условно давать?
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31.10.2020 07:15 Ответить
Есть еще прецедентное право. Может лучше так? Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 6689
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31.10.2020 09:17 Ответить
ну если ты дипломированный юрист то тебе видней. а вот мне, простаку, видется что прямое превышение полномочий суда. суд должен судить опираясь на закон а не обсуждать закон, секешь?))
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31.10.2020 11:17 Ответить
Речь о прецедентном праве. Какое "Превышение полномочий" ?
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31.10.2020 14:12 Ответить
ты идиот? я уже написал выше. перестань умничать)))
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31.10.2020 16:55 Ответить
Ты сразу всех граждан Соединенного Королевства идиотами назвал, уважаю масштаб. На место у Наполеона метишь? Судді КС почали виносити рішення, керуючись особистими мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 4537
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31.10.2020 19:48 Ответить
ты бы себя со стороны видело, чудо. в соседнюю с тобой палату я не мечу
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31.10.2020 20:10 Ответить
Да уж куда нам, юродивым.
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31.10.2020 21:20 Ответить
Суді це роблять на замовлення.
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31.10.2020 01:31 Ответить
Не тільки. В особистих інтересах теж.
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31.10.2020 08:10 Ответить
Молюска, який з тебе міністр юстиції, якщо ти дозволяєш антиконституційні дії президента по розгону КС? Прийде час, і тебе посадять за це, не зеленського. Все заради монобільшості і в КС?
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31.10.2020 02:14 Ответить
Почему в нормальных странах нет совдеповских КС и фСБУ ??? Сколько можно сопли жевать
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31.10.2020 02:33 Ответить
В СССР не было Конституционного суда
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31.10.2020 09:45 Ответить
В древнем Риме была пытка говном:-
по улицам ездила повозка с с бочкой говна с механизмом махания мечом над бочкой. В бочке сидел преступник постоянно ныряющий в говно.
Если б у нас такую бочку сделать! Не не одну, а шоб на всех констуционников фатило .
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31.10.2020 05:18 Ответить
Зебіли привели в Україну цей пи..ець на чолі з зе - малюськи , шефіри , мілаванови , єрмаки ... . І маємо результат . А хтось чекав іншого ?
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31.10.2020 05:59 Ответить
ну так судебную реформу не они проводили. Они пожинают плоды
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31.10.2020 09:46 Ответить
Президент - гарант Конституции, КС - защитник Конституции от гаранта Конституции! А кто еще может посягать на Конституцию? А, ВР 300 голосами! Так этот защитник только свечки держал и ритмично двигался в такт движениям Пети, имеющего Конституцию Украины! А при Вове, во времена начала борьбы с ковидом-19, КС хоть заикнулся о незаконном круглосуточном домашнем аресте миллионов пенсионеров? Гнать , на хрен, а замешанных в уголовных делах - садить!
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31.10.2020 06:08 Ответить
А КС , с его зарплатами, как и многие другие, работает по принципу: "не тронь меня и я тебя не трону"! Хорошо устроились!
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31.10.2020 06:11 Ответить
Бачте, що вийшло, коли з вимоги Заходу з*явилось антикорупційне законодавство, такі-сякі спеціальні антикорупційні органи і суд, антикорупційний прокурор - поци в бордових сутанах злякались, що і до них стали добиратись. Як же це так - вони ж небожителі, які стоять над ВСІМ, що є в Україні.
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31.10.2020 08:16 Ответить
Давай медведчуковский говноед расскажи нам, как пэтя имел конституцию не имея даже большинства в раде.
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31.10.2020 06:28 Ответить
А як розшифровується абревіатура БПП ти, пецодроченець, вже забув?
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31.10.2020 08:18 Ответить
А шо, муфлон, наличие аббревиатуры определяет большинство в Раде? А вопли твоих зажопных друзей об отсутствии коалиции на протяжении 2-х лет ты забыл. Да и само наличие коалиции говорит, что "монобольшинства" у Пороха не было. В коалицию входил еще как минимум, Народный фронт. Ты с головой совсем не дружишь - влез, Сева, нагадил какой-то ерунды и скрылся в межящичном пространстве.
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31.10.2020 08:52 Ответить
А что меняет наличие или отсутствие коалиции? Договорняки существовали всегда.
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31.10.2020 13:01 Ответить
Ты, кацап, видать совсем тупой. Какой Петя, у которого 4 назначенных судьи из 6 его квоты, а остальные почти все остались от Януковича? При чем ту пенсионеры, если для рассмотрения вопроса, его сначала нужно ПОДАТЬ в КС, и пенсионеры сделать этого не смогут, а те кто может - этого не делали... Выпей еще бояры и не утомляй своим идиотизмом.
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31.10.2020 08:25 Ответить
Цитую "Петя, у которого 4 назначенных судьи из 6 его квоты, а остальные почти все остались от Януковича"... 5 років судових реформ.
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31.10.2020 09:01 Ответить
Гундявый клоун нарушил конституцию и начал свою деятельность с незаконного роспуска рады и привел ситуацию к существующему положению вещей. Гундявый не способен выполнять функции президента и должен уйти и петя в этом не виноват
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31.10.2020 08:39 Ответить
золоті ваші слова. Дуже сумно дивитися на те що коїться в Україні. вже напродовж 1,5 років.
Але ж ви зробили це разом.
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31.10.2020 15:23 Ответить
Особисто я гундявого не голосував,але в даній ситуації відповідальність є колективною
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31.10.2020 19:41 Ответить
Криза скоріш у парламенті, парламент може звільнити суддів, змінити конституцію, призначити нових суддів за домовленністю з президентом. Нашо цей цирк роздули не зрозуміло.
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31.10.2020 06:31 Ответить
ой что это делается , где мы так согрешили ? ...... где где ,на выборах
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31.10.2020 06:35 Ответить
Данилов заявил о причастности РФ к решению КСУ
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31.10.2020 06:32 Ответить
Запросто. Для полной узурпации власти Вазелин не имеет только "100% своего" Конституционного суда. И крои Конституцию и страну под себя как хочешь, по примеру Януковича.
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31.10.2020 08:28 Ответить
намекает он... Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 5103
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31.10.2020 10:04 Ответить
Це вже злочин,за який судді повинні бути жорстко покарані.
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31.10.2020 06:38 Ответить
перестали печатать цену на газ на 104.ua , наверно цена захмарная
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31.10.2020 07:01 Ответить
еще наверное не согласована.
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31.10.2020 10:03 Ответить
Не камеры платные надо облаштовывать, а карманы в судейских мантиях зашивать.
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31.10.2020 07:13 Ответить
І загребущі руки обрубувати.
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31.10.2020 08:19 Ответить
Владі, можливо, слід звернутися за допомогою до Портнова, щоб той "закидав" ДБР заявами про злочинні дії суддів КС. Такий досвід в нього є відносно Порошенка.
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31.10.2020 08:36 Ответить
Ты не сомневайся-как раз портнов и был инициатором всего треша с КС Украины.По указанию кацапни.
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31.10.2020 10:02 Ответить
Ініціатором - це можливо і занадто, а вот одним з виконавців - без сумніву, як і те, що буде "колотити це лайно" і надалі.
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31.10.2020 10:14 Ответить
Все-таки ситуация сложная. Мне тоже хочется разогнвть КС. Но, во-первых, это не законно, во-вторых, что делать с теми 4-мя судьями, которые проявили принципиальность? Оставить? тогда разгон КС будет выглядеть как персональное наказание неугодных, что еще хуже. Разогнать КС как институцию? Но виноваты-то не все, да и заменять КС чем-то надо, хотя бы сначала создать палату ВС по этому направлению. Дальше - кого и как туда набирать? В КС уже набрали самых-самых и выяснили, что нормальные только 4, да и то я не уверен, что все 4 были против роспуска ВР в 2019. И кто набирать будет? Вазелин с гопкомпанией? Зная его параноидальное желание иметь "все в кармане", полное пренебрежение законом и здравым смыслом, получим не противовес власти, а еще один кусок самодержавности. И все это отягощено недееспособностью парламента с его "монобольшинством", которое сейчас будет разваливаться. Щас бы хорошо заморозить любые изменения законов, дать Вазелину и слугам урода коленом под зад, провести выборы в ВР и затем президентские досрочные, иначе можем докатиться так, что пересидеть с попкорном получится далеко не у всех
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31.10.2020 08:43 Ответить
КС - переформотировать ! . .
НО !!! ....!!!!!!!!!!!!!!!
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !.. А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ... . ..!!! .

.
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31.10.2020 09:01 Ответить
лучше вообще ликвидировать это явление. Пусть решения выносит парламент. Опять же: экономия государственных денег.
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31.10.2020 09:50 Ответить
Малюська!!! А как же 47 депутатообразных предателей и грабителей от ОПЗЖ и депутатской группы "За будущее" по слезному обращению которых от 4 августа 2020 года КС и принял это идиотское решение о декларациях???
Боитесь их тронуть или боитесь показать истинное лицо тех проходимцев что у власти??? https://nv.ua/ukraine/politics/47-deputatov-verhovnoy-rady-ukrainy-kotorye-podali-v-ksu-delo-o-deklarirovanii-spisok-50120798.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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31.10.2020 09:17 Ответить
ты смотри, Манюня (так зовут корову моей знакомой) разродился... ну да, он же министр...
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31.10.2020 09:17 Ответить
А что, было иначе? Да все судьи всегда смотрели только на личную выгоду
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31.10.2020 09:40 Ответить
Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 6746
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31.10.2020 09:48 Ответить
конечно, хотели скрыть нажитое непосильным трудом. И это тоже. Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 6648
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31.10.2020 09:49 Ответить
Поменяете судей-думаете шо-то изменится?Найдутся чистые,как кристаллы?Может пора уже писать законы юридически грамотно?Но шо-то мне полсказывает,шо все именно грамотно и было написано для заинтересованных лиц.Правильно кто-то из этих же судей сказал,шо надо поменять 2,ЛОЛ,слова в законе и он меняет смысл.Казнить нельзя помиловать.Кто знает,где ставить запятую.И,понятное дело,кацапы решили с этой стороны подойти к расшатыванию ситуации в Украине с помощью мертвечуков,портновых и иже с ними.Може вже прийшов час i в Конституцiю заглянути?
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31.10.2020 09:49 Ответить
Це карикатура на временное правительство 1917р.
Як ******* виглядає! І головне дуже підходить під КС.Судді КС почали виносити рішення, керуючись особистими мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 655
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31.10.2020 10:31 Ответить
В КС всегда, при любой власти назначали отбросы судейской системы, которые всегда были готовы выполнить любую забаганку власть имущих. И в данном случае эти, так называемые судьи, действовали как обычно, просто сейчас заказ был не от преЗедента, а от реальных властителей. А преЗедент - это просто кукла, которую поставили играть отведенную ему роль.
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31.10.2020 10:33 Ответить
ніхто з розробників Конституції не передбачав, що в якийсь момент Конституційний суд може почати поводитися непристойно.

точніше НЕЕТИЧНО .

передбчав це лише Порошенко,плануючи у другій каденції НАГНУТИ з допомогою "рішал" типу Грановського Судову Гілку Влади з КС включно..
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31.10.2020 11:05 Ответить
Суддя в Україні з мільйонами доларів в кишені - це нормально?
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31.10.2020 11:41 Ответить
Тупицький - і як він з таким прізвищем став гКС, не дивно, посадить його ***** на пожиттєве, так там у всіх хлєбала замурзані
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31.10.2020 11:50 Ответить
Тупицький, Коломойський, Зеленський, може досить, бий жидів щоб аж дранття летіло
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31.10.2020 11:52 Ответить
В Конституції України зазначено, що джерелом влади в Україні є народ України - ст.5: "єдиним джерелом влади в Україні є народ". Починайте всенародне обговорення варіантів виходу з ситуації захоплення влади К.Судом. Оголошуйте референдум з вибором варіантів. Таке ж саме по всім питанням вибудування судової гілки влади в Україні та прокуратури (б те, що виросло з рашистської каральної системи, це - мафіозний клан, що повністю безкарно працює лише на свої кишені та знищує державу України).
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31.10.2020 13:12 Ответить
Вы что, еще не поняли, что всем этим судьям, за такую шляпу платит только па-раша!
И те знают, что не будет ни расстрела, ни посадок, ни даже роспуска. Погудят, отвлекут чем то более весомым и все, пиши пропало.
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31.10.2020 13:51 Ответить
"Начали..." ... смешно.
А когда было иначе у судей-кучмистов и нынешних рыго-порошенок?!
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31.10.2020 13:57 Ответить
 
 