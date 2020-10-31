УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14915 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
6 105 70
КС (1154) Малюська Денис (295)

Судді КС почали виносити рішення, керуючись особистими мотивами, - Малюська. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Судді КС почали виносити рішення, керуючись особистими мотивами, - Малюська. ВIДЕО

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що те, що зараз відбувається в Україні, безумовно, є конституційною кризою. Є три етапи виходу з цієї кризи, один з них вже реалізовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Малюська заявив: "Це безумовно криза, криза важлива, конституційна і з неї потрібно виходити. Вихід з цієї кризи має три етапи. Перший етап вже був реалізований, як сказав мій колега — уряд прийняв розпорядження, яким нівелював найважчі удари, які були завдані по антикорупційним механізмам , відновлено відкритість реєстру декларацій, відновлено проведення спецперевірок та відновлено доступ НАЗК до усіх ключових реєстрів", — сказав Малюська.

За його словами, другий етап — це подальше відновлення функціоналу НАЗК.

"Другий етап — це те, що певний функціонал НАЗК все ще потребує подальшого відновлення, зокрема це контроль за деклараціями, контроль за майновим станом і це те, що мало здійснювати НАЗК в тому числі щодо суддів. Це потребуватиме однозначно прийняття закону. Різні версії зараз подані в парламент, але практично будь-яка з них цю проблему вирішує", — зазначив міністр.

Малюська наголосив, що третьою важливою проблемою є втрата довіри до суддів КСУ.

Також читайте: Зеленський нічого не порушив, внісши законопроєкт про розпуск КС: він виконав рішення РНБО, - Данілов

"Третього, найважливішого рівня проблемою є втрати довіри до суддів Конституційного суду України... Як це стало зрозуміло з сьогоднішніх (30 жовтня) пресконференцій ніхто особливо не хоче та не приховує те, що рішення суду виносилися, керуючись особистими мотивами, зокрема конфлікти у відносинах з НАЗК...Тобто судді почали виносити рішення, виходячи з особистих мотивів, судді почали зловживати владою..." — зауважив Малюська.

Він  розповів, що ніхто з розробників Конституції не передбачав, що в якийсь момент Конституційний суд може почати поводитися непристойно.

"Механізмів дисциплінарного контролю та санкцій щодо суддів КСУ ніхто не передбачив", — додав він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Им до судей , адвокатов и прокуроров , как до Китая ! И речь сейчас о мафии в мантиях
показати весь коментар
31.10.2020 02:30
+9
Ну давай про антикоррупционных активистов на джипах по подробнее. А то ты похож на галимого говноеда помоек мертведчука
показати весь коментар
31.10.2020 06:25
+7
"судьи руководствовались личными мотивами, в частности, конфликтом в личностных отношениях с НАПК. Судьи пытались себя защитить ."

И как-же такое решение "суда" может вступить в силу , если "судьи" смотрели не на законы , а на основе своих личных интересов ?
показати весь коментар
31.10.2020 00:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Малюська вже для тих "суддів" приготував платну камеру? Судівську?
показати весь коментар
31.10.2020 00:48 Відповісти
"судьи руководствовались личными мотивами, в частности, конфликтом в личностных отношениях с НАПК. Судьи пытались себя защитить ."

И как-же такое решение "суда" может вступить в силу , если "судьи" смотрели не на законы , а на основе своих личных интересов ?
показати весь коментар
31.10.2020 00:54 Відповісти
Тема декларирования имущества у антикоррупционных активистов, которые гоняют на джипах и иностранцев из наблюдательных советов гос. органов, получающих миллионы - не раскрыта!
показати весь коментар
31.10.2020 00:58 Відповісти
Им до судей , адвокатов и прокуроров , как до Китая ! И речь сейчас о мафии в мантиях
показати весь коментар
31.10.2020 02:30 Відповісти
везде мафия
показати весь коментар
31.10.2020 09:32 Відповісти
Ну давай про антикоррупционных активистов на джипах по подробнее. А то ты похож на галимого говноеда помоек мертведчука
показати весь коментар
31.10.2020 06:25 Відповісти
посмотри тему частной компании "Алтаюр", которая занимается декларированием и суть не удалила данные. НАПК закупает услуги у компании, которая является звеном в выводе бюджетных денег
Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные

Вот они какие новые лица Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 5166
показати весь коментар
31.10.2020 09:43 Відповісти
А що дивуватися, якщо за статтею 129 Конституції України, в редакції, яку втюхав Мальдівський Барига, законність вже не є засадами судочинства.
показати весь коментар
31.10.2020 01:00 Відповісти
Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. А що тут не так?
показати весь коментар
31.10.2020 01:33 Відповісти
суд вынес решение что статья 366 слишком жесткая по наказанию, а это может решать только парламент. завтра он скажут что за убийство 15 лет это много, будем условно давать?
показати весь коментар
31.10.2020 07:15 Відповісти
Есть еще прецедентное право. Может лучше так? Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 6689
показати весь коментар
31.10.2020 09:17 Відповісти
ну если ты дипломированный юрист то тебе видней. а вот мне, простаку, видется что прямое превышение полномочий суда. суд должен судить опираясь на закон а не обсуждать закон, секешь?))
показати весь коментар
31.10.2020 11:17 Відповісти
Речь о прецедентном праве. Какое "Превышение полномочий" ?
показати весь коментар
31.10.2020 14:12 Відповісти
ты идиот? я уже написал выше. перестань умничать)))
показати весь коментар
31.10.2020 16:55 Відповісти
Ты сразу всех граждан Соединенного Королевства идиотами назвал, уважаю масштаб. На место у Наполеона метишь? Судді КС почали виносити рішення, керуючись особистими мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 4537
показати весь коментар
31.10.2020 19:48 Відповісти
ты бы себя со стороны видело, чудо. в соседнюю с тобой палату я не мечу
показати весь коментар
31.10.2020 20:10 Відповісти
Да уж куда нам, юродивым.
показати весь коментар
31.10.2020 21:20 Відповісти
Суді це роблять на замовлення.
показати весь коментар
31.10.2020 01:31 Відповісти
Не тільки. В особистих інтересах теж.
показати весь коментар
31.10.2020 08:10 Відповісти
Молюска, який з тебе міністр юстиції, якщо ти дозволяєш антиконституційні дії президента по розгону КС? Прийде час, і тебе посадять за це, не зеленського. Все заради монобільшості і в КС?
показати весь коментар
31.10.2020 02:14 Відповісти
Почему в нормальных странах нет совдеповских КС и фСБУ ??? Сколько можно сопли жевать
показати весь коментар
31.10.2020 02:33 Відповісти
В СССР не было Конституционного суда
показати весь коментар
31.10.2020 09:45 Відповісти
В древнем Риме была пытка говном:-
по улицам ездила повозка с с бочкой говна с механизмом махания мечом над бочкой. В бочке сидел преступник постоянно ныряющий в говно.
Если б у нас такую бочку сделать! Не не одну, а шоб на всех констуционников фатило .
показати весь коментар
31.10.2020 05:18 Відповісти
Зебіли привели в Україну цей пи..ець на чолі з зе - малюськи , шефіри , мілаванови , єрмаки ... . І маємо результат . А хтось чекав іншого ?
показати весь коментар
31.10.2020 05:59 Відповісти
ну так судебную реформу не они проводили. Они пожинают плоды
показати весь коментар
31.10.2020 09:46 Відповісти
Президент - гарант Конституции, КС - защитник Конституции от гаранта Конституции! А кто еще может посягать на Конституцию? А, ВР 300 голосами! Так этот защитник только свечки держал и ритмично двигался в такт движениям Пети, имеющего Конституцию Украины! А при Вове, во времена начала борьбы с ковидом-19, КС хоть заикнулся о незаконном круглосуточном домашнем аресте миллионов пенсионеров? Гнать , на хрен, а замешанных в уголовных делах - садить!
показати весь коментар
31.10.2020 06:08 Відповісти
А КС , с его зарплатами, как и многие другие, работает по принципу: "не тронь меня и я тебя не трону"! Хорошо устроились!
показати весь коментар
31.10.2020 06:11 Відповісти
Бачте, що вийшло, коли з вимоги Заходу з*явилось антикорупційне законодавство, такі-сякі спеціальні антикорупційні органи і суд, антикорупційний прокурор - поци в бордових сутанах злякались, що і до них стали добиратись. Як же це так - вони ж небожителі, які стоять над ВСІМ, що є в Україні.
показати весь коментар
31.10.2020 08:16 Відповісти
Давай медведчуковский говноед расскажи нам, как пэтя имел конституцию не имея даже большинства в раде.
показати весь коментар
31.10.2020 06:28 Відповісти
А як розшифровується абревіатура БПП ти, пецодроченець, вже забув?
показати весь коментар
31.10.2020 08:18 Відповісти
А шо, муфлон, наличие аббревиатуры определяет большинство в Раде? А вопли твоих зажопных друзей об отсутствии коалиции на протяжении 2-х лет ты забыл. Да и само наличие коалиции говорит, что "монобольшинства" у Пороха не было. В коалицию входил еще как минимум, Народный фронт. Ты с головой совсем не дружишь - влез, Сева, нагадил какой-то ерунды и скрылся в межящичном пространстве.
показати весь коментар
31.10.2020 08:52 Відповісти
А что меняет наличие или отсутствие коалиции? Договорняки существовали всегда.
показати весь коментар
31.10.2020 13:01 Відповісти
Ты, кацап, видать совсем тупой. Какой Петя, у которого 4 назначенных судьи из 6 его квоты, а остальные почти все остались от Януковича? При чем ту пенсионеры, если для рассмотрения вопроса, его сначала нужно ПОДАТЬ в КС, и пенсионеры сделать этого не смогут, а те кто может - этого не делали... Выпей еще бояры и не утомляй своим идиотизмом.
показати весь коментар
31.10.2020 08:25 Відповісти
Цитую "Петя, у которого 4 назначенных судьи из 6 его квоты, а остальные почти все остались от Януковича"... 5 років судових реформ.
показати весь коментар
31.10.2020 09:01 Відповісти
Гундявый клоун нарушил конституцию и начал свою деятельность с незаконного роспуска рады и привел ситуацию к существующему положению вещей. Гундявый не способен выполнять функции президента и должен уйти и петя в этом не виноват
показати весь коментар
31.10.2020 08:39 Відповісти
золоті ваші слова. Дуже сумно дивитися на те що коїться в Україні. вже напродовж 1,5 років.
Але ж ви зробили це разом.
показати весь коментар
31.10.2020 15:23 Відповісти
Особисто я гундявого не голосував,але в даній ситуації відповідальність є колективною
показати весь коментар
31.10.2020 19:41 Відповісти
Криза скоріш у парламенті, парламент може звільнити суддів, змінити конституцію, призначити нових суддів за домовленністю з президентом. Нашо цей цирк роздули не зрозуміло.
показати весь коментар
31.10.2020 06:31 Відповісти
ой что это делается , где мы так согрешили ? ...... где где ,на выборах
показати весь коментар
31.10.2020 06:35 Відповісти
Данилов заявил о причастности РФ к решению КСУ
показати весь коментар
31.10.2020 06:32 Відповісти
Запросто. Для полной узурпации власти Вазелин не имеет только "100% своего" Конституционного суда. И крои Конституцию и страну под себя как хочешь, по примеру Януковича.
показати весь коментар
31.10.2020 08:28 Відповісти
намекает он... Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 5103
показати весь коментар
31.10.2020 10:04 Відповісти
Це вже злочин,за який судді повинні бути жорстко покарані.
показати весь коментар
31.10.2020 06:38 Відповісти
перестали печатать цену на газ на 104.ua , наверно цена захмарная
показати весь коментар
31.10.2020 07:01 Відповісти
еще наверное не согласована.
показати весь коментар
31.10.2020 10:03 Відповісти
Не камеры платные надо облаштовывать, а карманы в судейских мантиях зашивать.
показати весь коментар
31.10.2020 07:13 Відповісти
І загребущі руки обрубувати.
показати весь коментар
31.10.2020 08:19 Відповісти
Владі, можливо, слід звернутися за допомогою до Портнова, щоб той "закидав" ДБР заявами про злочинні дії суддів КС. Такий досвід в нього є відносно Порошенка.
показати весь коментар
31.10.2020 08:36 Відповісти
Ты не сомневайся-как раз портнов и был инициатором всего треша с КС Украины.По указанию кацапни.
показати весь коментар
31.10.2020 10:02 Відповісти
Ініціатором - це можливо і занадто, а вот одним з виконавців - без сумніву, як і те, що буде "колотити це лайно" і надалі.
показати весь коментар
31.10.2020 10:14 Відповісти
Все-таки ситуация сложная. Мне тоже хочется разогнвть КС. Но, во-первых, это не законно, во-вторых, что делать с теми 4-мя судьями, которые проявили принципиальность? Оставить? тогда разгон КС будет выглядеть как персональное наказание неугодных, что еще хуже. Разогнать КС как институцию? Но виноваты-то не все, да и заменять КС чем-то надо, хотя бы сначала создать палату ВС по этому направлению. Дальше - кого и как туда набирать? В КС уже набрали самых-самых и выяснили, что нормальные только 4, да и то я не уверен, что все 4 были против роспуска ВР в 2019. И кто набирать будет? Вазелин с гопкомпанией? Зная его параноидальное желание иметь "все в кармане", полное пренебрежение законом и здравым смыслом, получим не противовес власти, а еще один кусок самодержавности. И все это отягощено недееспособностью парламента с его "монобольшинством", которое сейчас будет разваливаться. Щас бы хорошо заморозить любые изменения законов, дать Вазелину и слугам урода коленом под зад, провести выборы в ВР и затем президентские досрочные, иначе можем докатиться так, что пересидеть с попкорном получится далеко не у всех
показати весь коментар
31.10.2020 08:43 Відповісти
КС - переформотировать ! . .
НО !!! ....!!!!!!!!!!!!!!!
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !.. А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ... . ..!!! .

.
показати весь коментар
31.10.2020 09:01 Відповісти
лучше вообще ликвидировать это явление. Пусть решения выносит парламент. Опять же: экономия государственных денег.
показати весь коментар
31.10.2020 09:50 Відповісти
Малюська!!! А как же 47 депутатообразных предателей и грабителей от ОПЗЖ и депутатской группы "За будущее" по слезному обращению которых от 4 августа 2020 года КС и принял это идиотское решение о декларациях???
Боитесь их тронуть или боитесь показать истинное лицо тех проходимцев что у власти??? https://nv.ua/ukraine/politics/47-deputatov-verhovnoy-rady-ukrainy-kotorye-podali-v-ksu-delo-o-deklarirovanii-spisok-50120798.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
показати весь коментар
31.10.2020 09:17 Відповісти
ты смотри, Манюня (так зовут корову моей знакомой) разродился... ну да, он же министр...
показати весь коментар
31.10.2020 09:17 Відповісти
А что, было иначе? Да все судьи всегда смотрели только на личную выгоду
показати весь коментар
31.10.2020 09:40 Відповісти
Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 6746
показати весь коментар
31.10.2020 09:48 Відповісти
конечно, хотели скрыть нажитое непосильным трудом. И это тоже. Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 6648
показати весь коментар
31.10.2020 09:49 Відповісти
Поменяете судей-думаете шо-то изменится?Найдутся чистые,как кристаллы?Может пора уже писать законы юридически грамотно?Но шо-то мне полсказывает,шо все именно грамотно и было написано для заинтересованных лиц.Правильно кто-то из этих же судей сказал,шо надо поменять 2,ЛОЛ,слова в законе и он меняет смысл.Казнить нельзя помиловать.Кто знает,где ставить запятую.И,понятное дело,кацапы решили с этой стороны подойти к расшатыванию ситуации в Украине с помощью мертвечуков,портновых и иже с ними.Може вже прийшов час i в Конституцiю заглянути?
показати весь коментар
31.10.2020 09:49 Відповісти
Це карикатура на временное правительство 1917р.
Як ******* виглядає! І головне дуже підходить під КС.Судді КС почали виносити рішення, керуючись особистими мотивами, - Малюська - Цензор.НЕТ 655
показати весь коментар
31.10.2020 10:31 Відповісти
В КС всегда, при любой власти назначали отбросы судейской системы, которые всегда были готовы выполнить любую забаганку власть имущих. И в данном случае эти, так называемые судьи, действовали как обычно, просто сейчас заказ был не от преЗедента, а от реальных властителей. А преЗедент - это просто кукла, которую поставили играть отведенную ему роль.
показати весь коментар
31.10.2020 10:33 Відповісти
ніхто з розробників Конституції не передбачав, що в якийсь момент Конституційний суд може почати поводитися непристойно.

точніше НЕЕТИЧНО .

передбчав це лише Порошенко,плануючи у другій каденції НАГНУТИ з допомогою "рішал" типу Грановського Судову Гілку Влади з КС включно..
показати весь коментар
31.10.2020 11:05 Відповісти
Суддя в Україні з мільйонами доларів в кишені - це нормально?
показати весь коментар
31.10.2020 11:41 Відповісти
Тупицький - і як він з таким прізвищем став гКС, не дивно, посадить його ***** на пожиттєве, так там у всіх хлєбала замурзані
показати весь коментар
31.10.2020 11:50 Відповісти
Тупицький, Коломойський, Зеленський, може досить, бий жидів щоб аж дранття летіло
показати весь коментар
31.10.2020 11:52 Відповісти
В Конституції України зазначено, що джерелом влади в Україні є народ України - ст.5: "єдиним джерелом влади в Україні є народ". Починайте всенародне обговорення варіантів виходу з ситуації захоплення влади К.Судом. Оголошуйте референдум з вибором варіантів. Таке ж саме по всім питанням вибудування судової гілки влади в Україні та прокуратури (б те, що виросло з рашистської каральної системи, це - мафіозний клан, що повністю безкарно працює лише на свої кишені та знищує державу України).
показати весь коментар
31.10.2020 13:12 Відповісти
Вы что, еще не поняли, что всем этим судьям, за такую шляпу платит только па-раша!
И те знают, что не будет ни расстрела, ни посадок, ни даже роспуска. Погудят, отвлекут чем то более весомым и все, пиши пропало.
показати весь коментар
31.10.2020 13:51 Відповісти
"Начали..." ... смешно.
А когда было иначе у судей-кучмистов и нынешних рыго-порошенок?!
показати весь коментар
31.10.2020 13:57 Відповісти
 
 