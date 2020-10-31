Судді КС почали виносити рішення, керуючись особистими мотивами, - Малюська. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що те, що зараз відбувається в Україні, безумовно, є конституційною кризою. Є три етапи виходу з цієї кризи, один з них вже реалізовано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Малюська заявив: "Це безумовно криза, криза важлива, конституційна і з неї потрібно виходити. Вихід з цієї кризи має три етапи. Перший етап вже був реалізований, як сказав мій колега — уряд прийняв розпорядження, яким нівелював найважчі удари, які були завдані по антикорупційним механізмам , відновлено відкритість реєстру декларацій, відновлено проведення спецперевірок та відновлено доступ НАЗК до усіх ключових реєстрів", — сказав Малюська.
За його словами, другий етап — це подальше відновлення функціоналу НАЗК.
"Другий етап — це те, що певний функціонал НАЗК все ще потребує подальшого відновлення, зокрема це контроль за деклараціями, контроль за майновим станом і це те, що мало здійснювати НАЗК в тому числі щодо суддів. Це потребуватиме однозначно прийняття закону. Різні версії зараз подані в парламент, але практично будь-яка з них цю проблему вирішує", — зазначив міністр.
Малюська наголосив, що третьою важливою проблемою є втрата довіри до суддів КСУ.
"Третього, найважливішого рівня проблемою є втрати довіри до суддів Конституційного суду України... Як це стало зрозуміло з сьогоднішніх (30 жовтня) пресконференцій ніхто особливо не хоче та не приховує те, що рішення суду виносилися, керуючись особистими мотивами, зокрема конфлікти у відносинах з НАЗК...Тобто судді почали виносити рішення, виходячи з особистих мотивів, судді почали зловживати владою..." — зауважив Малюська.
Він розповів, що ніхто з розробників Конституції не передбачав, що в якийсь момент Конституційний суд може почати поводитися непристойно.
"Механізмів дисциплінарного контролю та санкцій щодо суддів КСУ ніхто не передбачив", — додав він.
Будь ласка, зачекайте...
И как-же такое решение "суда" может вступить в силу , если "судьи" смотрели не на законы , а на основе своих личных интересов ?
Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные
Вот они какие новые лица
по улицам ездила повозка с с бочкой говна с механизмом махания мечом над бочкой. В бочке сидел преступник постоянно ныряющий в говно.
Если б у нас такую бочку сделать! Не не одну, а шоб на всех констуционников фатило .
Але ж ви зробили це разом.
НО !!! ....!!!!!!!!!!!!!!!
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !.. А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ... . ..!!! .
.
Боитесь их тронуть или боитесь показать истинное лицо тех проходимцев что у власти??? https://nv.ua/ukraine/politics/47-deputatov-verhovnoy-rady-ukrainy-kotorye-podali-v-ksu-delo-o-deklarirovanii-spisok-50120798.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Як ******* виглядає! І головне дуже підходить під КС.
точніше НЕЕТИЧНО .
передбчав це лише Порошенко,плануючи у другій каденції НАГНУТИ з допомогою "рішал" типу Грановського Судову Гілку Влади з КС включно..
И те знают, что не будет ни расстрела, ни посадок, ни даже роспуска. Погудят, отвлекут чем то более весомым и все, пиши пропало.
А когда было иначе у судей-кучмистов и нынешних рыго-порошенок?!