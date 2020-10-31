Судді КС почали виносити рішення, керуючись особистими мотивами, - Малюська. ВIДЕО

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що те, що зараз відбувається в Україні, безумовно, є конституційною кризою. Є три етапи виходу з цієї кризи, один з них вже реалізовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Малюська заявив: "Це безумовно криза, криза важлива, конституційна і з неї потрібно виходити. Вихід з цієї кризи має три етапи. Перший етап вже був реалізований, як сказав мій колега — уряд прийняв розпорядження, яким нівелював найважчі удари, які були завдані по антикорупційним механізмам , відновлено відкритість реєстру декларацій, відновлено проведення спецперевірок та відновлено доступ НАЗК до усіх ключових реєстрів", — сказав Малюська.

За його словами, другий етап — це подальше відновлення функціоналу НАЗК.

"Другий етап — це те, що певний функціонал НАЗК все ще потребує подальшого відновлення, зокрема це контроль за деклараціями, контроль за майновим станом і це те, що мало здійснювати НАЗК в тому числі щодо суддів. Це потребуватиме однозначно прийняття закону. Різні версії зараз подані в парламент, але практично будь-яка з них цю проблему вирішує", — зазначив міністр.

Малюська наголосив, що третьою важливою проблемою є втрата довіри до суддів КСУ.

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"Третього, найважливішого рівня проблемою є втрати довіри до суддів Конституційного суду України... Як це стало зрозуміло з сьогоднішніх (30 жовтня) пресконференцій ніхто особливо не хоче та не приховує те, що рішення суду виносилися, керуючись особистими мотивами, зокрема конфлікти у відносинах з НАЗК...Тобто судді почали виносити рішення, виходячи з особистих мотивів, судді почали зловживати владою..." — зауважив Малюська.

Він розповів, що ніхто з розробників Конституції не передбачав, що в якийсь момент Конституційний суд може почати поводитися непристойно.

"Механізмів дисциплінарного контролю та санкцій щодо суддів КСУ ніхто не передбачив", — додав він.