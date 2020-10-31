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Война в Нагорном Карабахе: Пашинян попросил помощи у Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Война в Нагорном Карабахе: Пашинян попросил помощи у Путина

Премьер Армении Никол Пашинян направил письмо российскому президенту Владимиру Путину с информацией о конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает МИД Армении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Премьер обратился к президенту РФ для немедленного проведения консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую РФ может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статьей 2 "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года", – говорится в сообщении.

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Официальный ответ на этот шаг Еревана Баку пока не опубликовал. Однако накануне главы МИД Азербайджана и Армении договорились о дальнейших шагах для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. После шестичасовых переговоров стороны решили не стрелять по гражданскому населению региона. До этого неоднократно договаривались о прекращении огня, однако сразу нарушали режим, обвиняя друг друга в обстрелах.
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Топ комментарии
+51
Чувак, офіційно Азербайджан з Вірменією не воює. Він воює з невизнаним (і вами теж!) самопроголошеним Карабахом.

П.С. І не забувай: Расія тєбя всєгда бросіт, синок...
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31.10.2020 10:53
+38
Витя ростовский помнится тоже писал письмо султану.
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31.10.2020 10:55
+26
***** кинул Пашиняна ещё 18 октября заявив что ********* не будет помогать Карабаху так как он не является частью Армении
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31.10.2020 10:56
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Відповіді залежать від опитувачів. Незалежних немає.
Пам'ятаю таке опитуваня. Відповів "ЗА" НАТО. Пішов, і за 2 кроки чую позаду "Убрать! Не типично."
Ще питаня є?
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31.10.2020 20:33 Ответить
Якщо вірмени хочуть бути великодержавною нацією, то за це треба платити свою ціну. Десь читав, що у світі проживає 7 млн. вірмен. При чому вони не бідні. Тому, якщо їм так важливий Карабах, то можуть покинути свої справи, взяти гроші, купити ******* озброєння та вирішувати цю проблему. А то виглядає так, що вони хочуть гендлювати, а дурний Іван (якого вони і обдирають) має за них воювати. При цьому визнавати Карабах Вірменією теж не хочуть. Якось це вже дуже по хирож***пому.
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31.10.2020 11:16 Ответить
Дешевле и реальней было бы оплатить переезд армян из Карабаха в Ереван.
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31.10.2020 11:22 Ответить
Щоб два рази не платити, організувати переїзд прямо вже в Мааскву.
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31.10.2020 11:41 Ответить
дешевше було б перевезти їх на маскву.... але "раSSія ж НЕ являється стороною конфлікту" і руSSкій мір систематично підливає масло в вогонь....
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31.10.2020 11:45 Ответить
алієв пообіцяв ,що ніяких переслідувань вірмен в Карабаху не буде...

і це дійсно йому нафік не потрібно....

1)частина вірмен вже покинула Карабах..
2) частині зроблять всі умови добровільного переїзду..
3)в карабах повернеться азербайджанське автохтонне населення,яке вірменський окупант звідти витурив
4)"втрату лиця" через переслідування вірмен не допустить Туреччина
5).....

тому Карабах як утворення в результаті ВІЙСЬКОВОЇ ПОРАЗКИ припинить взагалі своє ісування (залишаться райони Азербайджану з певними елементами "культурної автономії"...)
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31.10.2020 12:16 Ответить
Резни может и не будет, но и комфортным существование местных армян тоже вряд ли будет.
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31.10.2020 12:25 Ответить
Ара, досить дурачка корчити. Яка тобі допомога? Ти воюєш у чужій країні.
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31.10.2020 11:17 Ответить
Просто уйдите с захваченных территорий!!
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31.10.2020 11:18 Ответить
Война в Нагорном Карабахе: Пашинян попросил помощи у Путина - Цензор.НЕТ 3539 Война в Нагорном Карабахе: Пашинян попросил помощи у Путина - Цензор.НЕТ 239
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31.10.2020 11:21 Ответить
Как интересно! Уже согласен отдать 5 из 7. Согласиться отдать все 7,лишбы не соединили коридором с Нахичеванью,аналогично Сулвакскому с Кенигсбергом.
Тогда ху&лу будет совсем грустно.
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31.10.2020 11:26 Ответить
Війну за Карабах Вірменія програла ще два тижні тому, коли збройні сили Азербайджану прорвали вірменську лінію оборони біля кордону з Іраном. Зараз в тилу у вірмен потужне військове угрупування Азербайджану з численою перевагаю над вірменами у повітрі, в артилерії в живій силі. Знищено сотні вірменських танків , артилерійських установок, знищена система ППО Вірменії, знищені склади ракетно-артилерійського озброєння. Тільки втрати в живій силі вірменських сепаратистів оцінюються в 6-7 тисяч убитими. Вірменія втратила зв'язок і управління залишками свого військового угрупування в Карабасі, всередині самої Вірменії панує паніка, безлад і пошук винного в цій поразці. Азербайджан береже своїх людей, наскільки це можливо під час війни - можливо штурму Лачина, Шуші й Ханкенді й не буде - на мою думку досить буде Азербайджану наглухо перерізати трасу М12 десь між Лачіном та Шушею, щоб поставити на коліна вірменських загарбників.
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31.10.2020 11:27 Ответить
Війну за Карабах Вірменія програла ще тоді,коли відмовилась від перемовин про майбутню долю Карабаху ДО КОНФЛІКТУ 27 вересня ,вирішивши їх затягнути ще на 30 років...
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31.10.2020 11:47 Ответить
Армяне не дадут себя убить туркам, как в 1915-2020 годы. А Рашка еще не определилась, что ей важнее - турецкий рынок или ее положение на Кавказе. Может армяне уговорят Путина помочь им. Посмотрим.
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31.10.2020 19:57 Ответить
Армянам лучше быть слугами у Путина, чем рабами и мертвецами у Эрдогана.
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31.10.2020 19:59 Ответить
До кого ти звертаєшся? )) Путін наклав велику купу на Будапештську писульку в якій мова була про ядерну зброю!
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31.10.2020 11:29 Ответить
Плачет,как целка
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31.10.2020 11:32 Ответить
телефон Пашиняна "розжарений до білого"... від істеричних прохань допомоги )))
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31.10.2020 11:40 Ответить
Пашинян ще взнає..., що "Договір" з раSSією НЕ вартий навіть того паперу, на якому він написаний....

і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.10.2020 11:40 Ответить
Пашинян думав,що раша знову повоює ЗАМІСТЬ вірмен...

прорахувався...
ВІйну спровокував (АЗербайджан не був проти,відчувши силу і підтримку Турції і відчувши "слабину " раші),а можливості ЗС Вірменії не розрахував навіть на середню перспективу...
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31.10.2020 11:50 Ответить
Ростов не резиновий!
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31.10.2020 11:41 Ответить
Схоже на прямий заклик "Путін ввєді" іхтамнєтов. А Путін не лох і сил нема і розуміє, що Карабах не Донбас і може стати як Афганістан для СРСР.
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31.10.2020 11:41 Ответить
а ще ХУ%лу "світить" перекритття Дарданнелл Турцією (бо тоді конфлікт буде виведений на новий рівень-Ердоган "слів на вітер не кидає")
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31.10.2020 11:52 Ответить
Мабуть Босфору, а не Дарданел))
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31.10.2020 11:55 Ответить
мабуть )
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31.10.2020 12:17 Ответить
ви прям знайшли один одного Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна - Цензор.НЕТ 9976
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31.10.2020 14:26 Ответить
Придумали ж таке - "забезпечення безпеки" (масло масляне). Гарантування безпеки, а не забезпечення безпеки. Але з таким до пині краще не звертатися - він вже не може нічого ні загарантувати ні забезпечити.
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31.10.2020 11:44 Ответить
Что ж ты, *****, сдал назад?)))
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31.10.2020 11:52 Ответить
Російський ведмідь не дурень. В Карабаху йому шкіру добряче попсують, буде втікати обшмалений. Тому він не прийде.
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31.10.2020 11:53 Ответить
***..ська кацапія понаутворювала кучу анклавів (карабах,придністров"я,абхазія,лугандонія), нафарширувала їх зброєю (на 145тис.населення карабаху - 370 танків(було)) і все для того ,щоб люди ефективніше знищували себе.
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31.10.2020 12:11 Ответить
Шо то я не понимаю. "Самый древний народ" немножко самый тупой? О какой помощи идет речь? Может быть Пашиняну следует сначала признать шо идет армяноазербайжанская война? Но тогда нужно признать НК армянским. А это в свою очередь автоматически ставит Армению агрессором и оккупантом. И как быть? Как стать Армении немножко беременной?
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31.10.2020 12:18 Ответить
Судя по молчанию Грузии,она таки разрешит кацапке пролет через своё небо.
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31.10.2020 12:20 Ответить
Може грузини стараються щось собі виторгувати у кацапів за рахунок Азербайджану?
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31.10.2020 12:46 Ответить
Все залежить від того, хто завтра на виборах в них виграє...
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31.10.2020 13:48 Ответить
Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна - Цензор.НЕТ 1446
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31.10.2020 12:28 Ответить
А также без зарплат и пенсий Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна - Цензор.НЕТ 7563
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31.10.2020 13:32 Ответить
Путин завуалированно пошлет армян в пешее. Да, помощь в рамках ОДКБ будет, но строго техникой и разведкой, чтобы просто держать Кавказ под контролем, это война армян и азеров, русским это как то побоку. Да и помнят те, "благодарность" армян, еще с Союза.
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31.10.2020 12:42 Ответить
Армянє - виводьте свої війська з Нвгорного Карабаху, ви вже всіх забембили Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна - Цензор.НЕТ 7065
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31.10.2020 13:30 Ответить
Лавров уже ответил Пашиняну: - ПНХ Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна - Цензор.НЕТ 4047
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31.10.2020 13:34 Ответить
страх и деморализация
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31.10.2020 13:48 Ответить
Вот это да...
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31.10.2020 13:57 Ответить
отсосав і раком встав...
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31.10.2020 13:52 Ответить
Вам бы поменше думать о Босфоре,а побольше о Керченском проливе.И все бы у вас наладилось.
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31.10.2020 14:15 Ответить
Вам бы дольше думать за Палестинскую автономию и меньше давать советы украинцам Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна - Цензор.НЕТ 417
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31.10.2020 14:37 Ответить
А, да маладэц! Согласно поговорке - не сунь своего носа до чужого проса.
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31.10.2020 15:23 Ответить
Беларусь,Вірменія.Дивись обнулений,щоб не тріснув,бо не донесеш.
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31.10.2020 14:44 Ответить
кацапи стали шовкові,вже бояться пхати носа навіть коли союзник явно не справляється, а кажуть санкції не діють, ще й як діють!
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31.10.2020 15:53 Ответить
все у них по плану: зоны конфликтов - золотое дно для перераспределения бюджета в пользу спецслужб и иже с ними. Остальное от лукавого
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01.11.2020 00:03 Ответить
Если Пашинян в своем письме ссылается на договор о Дружбе и взаимной помощи с Россией, то речь там вообще не идет о россиянских войсках. Это письмо - дайте оружие. Ну или дайте денег. Кроме того, в результате боев повреждено много военной техники российского производства. Значит армянам нужны запчасти. А вот оружие, деньги или запчасти с боеприпасами русские армянам дать вполне могут. Но, поставят свои условия. Какие? В этом весь вопрос. Могут потребовать признать российским Крым. Могут еще какие-то условия поставить...
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31.10.2020 16:32 Ответить
Вірменам- жопа як у Кім..
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31.10.2020 19:32 Ответить
надо больше ватного мяса)))) дедывайавале ))) Пхахахах
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31.10.2020 21:21 Ответить
путенвведи
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01.11.2020 00:04 Ответить
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