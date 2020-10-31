Война в Нагорном Карабахе: Пашинян попросил помощи у Путина
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Премьер Армении Никол Пашинян направил письмо российскому президенту Владимиру Путину с информацией о конфликте в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает МИД Армении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Премьер обратился к президенту РФ для немедленного проведения консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую РФ может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статьей 2 "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года", – говорится в сообщении.
Официальный ответ на этот шаг Еревана Баку пока не опубликовал. Однако накануне главы МИД Азербайджана и Армении договорились о дальнейших шагах для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. После шестичасовых переговоров стороны решили не стрелять по гражданскому населению региона. До этого неоднократно договаривались о прекращении огня, однако сразу нарушали режим, обвиняя друг друга в обстрелах.
Пожалуйста, подождите...
Пам'ятаю таке опитуваня. Відповів "ЗА" НАТО. Пішов, і за 2 кроки чую позаду "Убрать! Не типично."
Ще питаня є?
і це дійсно йому нафік не потрібно....
1)частина вірмен вже покинула Карабах..
2) частині зроблять всі умови добровільного переїзду..
3)в карабах повернеться азербайджанське автохтонне населення,яке вірменський окупант звідти витурив
4)"втрату лиця" через переслідування вірмен не допустить Туреччина
5).....
тому Карабах як утворення в результаті ВІЙСЬКОВОЇ ПОРАЗКИ припинить взагалі своє ісування (залишаться райони Азербайджану з певними елементами "культурної автономії"...)
Тогда ху&лу будет совсем грустно.
і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
прорахувався...
ВІйну спровокував (АЗербайджан не був проти,відчувши силу і підтримку Турції і відчувши "слабину " раші),а можливості ЗС Вірменії не розрахував навіть на середню перспективу...