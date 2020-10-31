Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян направив лист російському президенту Володимиру Путіну з докладною інформацією про конфлікт у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє МЗС Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Прем’єр звернувся до президента РФ за негайне проведення консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку РФ може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією та Росією і статтею 2 "Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу" від 29 серпня 1997 року", – йдеться у повідомленні.

Офіційну відповідь на крок противника Баку поки не опублікував. Проте увечері 30 жовтня в країні заявили, що армія Азербайджану знищила зенітний ракетний комплекс "Оса", яку використовує Вірменія, на Агдамському напрямку фронту.

Напередодні глави МЗС Азербайджану та Вірменії домовилися про подальші кроки для врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі. Після шестигодинних перемовин сторони домовилися не стріляти по цивільному населенню регіону.

Також дивіться: "Байрактари" знищили три вірменські 300-мм РСЗВ БМ-30 "Смерч" відразу після запуску ракет. ВIДЕО

До цього країни неодноразово домовлялися про припинення вогню, проте одразу порушували режим, звинувачуючи один одного в обстрілах.