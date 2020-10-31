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Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян направив лист російському президенту Володимиру Путіну з докладною інформацією про конфлікт у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє МЗС Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Прем’єр звернувся до президента РФ за негайне проведення консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку РФ може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією та Росією і статтею 2 "Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу" від 29 серпня 1997 року", – йдеться у повідомленні.

Офіційну відповідь на крок противника Баку поки не опублікував. Проте увечері 30 жовтня в країні заявили, що армія Азербайджану знищила зенітний ракетний комплекс "Оса", яку використовує Вірменія, на Агдамському напрямку фронту.

Напередодні глави МЗС Азербайджану та Вірменії домовилися про подальші кроки для врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі. Після шестигодинних перемовин сторони домовилися не стріляти по цивільному населенню регіону.

Також дивіться: "Байрактари" знищили три вірменські 300-мм РСЗВ БМ-30 "Смерч" відразу після запуску ракет. ВIДЕО

До цього країни неодноразово домовлялися про припинення вогню, проте одразу порушували режим, звинувачуючи один одного в обстрілах.
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Топ коментарі
+51
Чувак, офіційно Азербайджан з Вірменією не воює. Він воює з невизнаним (і вами теж!) самопроголошеним Карабахом.

П.С. І не забувай: Расія тєбя всєгда бросіт, синок...
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31.10.2020 10:53
+38
Витя ростовский помнится тоже писал письмо султану.
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31.10.2020 10:55
+26
***** кинул Пашиняна ещё 18 октября заявив что ********* не будет помогать Карабаху так как он не является частью Армении
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31.10.2020 10:56
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Пам'ятаю таке опитуваня. Відповів "ЗА" НАТО. Пішов, і за 2 кроки чую позаду "Убрать! Не типично."
Ще питаня є?
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31.10.2020 20:33 Відповісти
Якщо вірмени хочуть бути великодержавною нацією, то за це треба платити свою ціну. Десь читав, що у світі проживає 7 млн. вірмен. При чому вони не бідні. Тому, якщо їм так важливий Карабах, то можуть покинути свої справи, взяти гроші, купити ******* озброєння та вирішувати цю проблему. А то виглядає так, що вони хочуть гендлювати, а дурний Іван (якого вони і обдирають) має за них воювати. При цьому визнавати Карабах Вірменією теж не хочуть. Якось це вже дуже по хирож***пому.
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31.10.2020 11:16 Відповісти
Дешевле и реальней было бы оплатить переезд армян из Карабаха в Ереван.
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31.10.2020 11:22 Відповісти
Щоб два рази не платити, організувати переїзд прямо вже в Мааскву.
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31.10.2020 11:41 Відповісти
дешевше було б перевезти їх на маскву.... але "раSSія ж НЕ являється стороною конфлікту" і руSSкій мір систематично підливає масло в вогонь....
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31.10.2020 11:45 Відповісти
алієв пообіцяв ,що ніяких переслідувань вірмен в Карабаху не буде...

і це дійсно йому нафік не потрібно....

1)частина вірмен вже покинула Карабах..
2) частині зроблять всі умови добровільного переїзду..
3)в карабах повернеться азербайджанське автохтонне населення,яке вірменський окупант звідти витурив
4)"втрату лиця" через переслідування вірмен не допустить Туреччина
5).....

тому Карабах як утворення в результаті ВІЙСЬКОВОЇ ПОРАЗКИ припинить взагалі своє ісування (залишаться райони Азербайджану з певними елементами "культурної автономії"...)
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31.10.2020 12:16 Відповісти
Резни может и не будет, но и комфортным существование местных армян тоже вряд ли будет.
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31.10.2020 12:25 Відповісти
Ара, досить дурачка корчити. Яка тобі допомога? Ти воюєш у чужій країні.
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31.10.2020 11:17 Відповісти
Просто уйдите с захваченных территорий!!
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31.10.2020 11:18 Відповісти
Война в Нагорном Карабахе: Пашинян попросил помощи у Путина - Цензор.НЕТ 3539 Война в Нагорном Карабахе: Пашинян попросил помощи у Путина - Цензор.НЕТ 239
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31.10.2020 11:21 Відповісти
Как интересно! Уже согласен отдать 5 из 7. Согласиться отдать все 7,лишбы не соединили коридором с Нахичеванью,аналогично Сулвакскому с Кенигсбергом.
Тогда ху&лу будет совсем грустно.
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31.10.2020 11:26 Відповісти
Війну за Карабах Вірменія програла ще два тижні тому, коли збройні сили Азербайджану прорвали вірменську лінію оборони біля кордону з Іраном. Зараз в тилу у вірмен потужне військове угрупування Азербайджану з численою перевагаю над вірменами у повітрі, в артилерії в живій силі. Знищено сотні вірменських танків , артилерійських установок, знищена система ППО Вірменії, знищені склади ракетно-артилерійського озброєння. Тільки втрати в живій силі вірменських сепаратистів оцінюються в 6-7 тисяч убитими. Вірменія втратила зв'язок і управління залишками свого військового угрупування в Карабасі, всередині самої Вірменії панує паніка, безлад і пошук винного в цій поразці. Азербайджан береже своїх людей, наскільки це можливо під час війни - можливо штурму Лачина, Шуші й Ханкенді й не буде - на мою думку досить буде Азербайджану наглухо перерізати трасу М12 десь між Лачіном та Шушею, щоб поставити на коліна вірменських загарбників.
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31.10.2020 11:27 Відповісти
Війну за Карабах Вірменія програла ще тоді,коли відмовилась від перемовин про майбутню долю Карабаху ДО КОНФЛІКТУ 27 вересня ,вирішивши їх затягнути ще на 30 років...
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31.10.2020 11:47 Відповісти
Армяне не дадут себя убить туркам, как в 1915-2020 годы. А Рашка еще не определилась, что ей важнее - турецкий рынок или ее положение на Кавказе. Может армяне уговорят Путина помочь им. Посмотрим.
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31.10.2020 19:57 Відповісти
Армянам лучше быть слугами у Путина, чем рабами и мертвецами у Эрдогана.
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31.10.2020 19:59 Відповісти
До кого ти звертаєшся? )) Путін наклав велику купу на Будапештську писульку в якій мова була про ядерну зброю!
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31.10.2020 11:29 Відповісти
Плачет,как целка
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31.10.2020 11:32 Відповісти
телефон Пашиняна "розжарений до білого"... від істеричних прохань допомоги )))
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31.10.2020 11:40 Відповісти
Пашинян ще взнає..., що "Договір" з раSSією НЕ вартий навіть того паперу, на якому він написаний....

і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.10.2020 11:40 Відповісти
Пашинян думав,що раша знову повоює ЗАМІСТЬ вірмен...

прорахувався...
ВІйну спровокував (АЗербайджан не був проти,відчувши силу і підтримку Турції і відчувши "слабину " раші),а можливості ЗС Вірменії не розрахував навіть на середню перспективу...
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31.10.2020 11:50 Відповісти
Ростов не резиновий!
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31.10.2020 11:41 Відповісти
Схоже на прямий заклик "Путін ввєді" іхтамнєтов. А Путін не лох і сил нема і розуміє, що Карабах не Донбас і може стати як Афганістан для СРСР.
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31.10.2020 11:41 Відповісти
а ще ХУ%лу "світить" перекритття Дарданнелл Турцією (бо тоді конфлікт буде виведений на новий рівень-Ердоган "слів на вітер не кидає")
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31.10.2020 11:52 Відповісти
Мабуть Босфору, а не Дарданел))
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31.10.2020 11:55 Відповісти
мабуть )
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31.10.2020 12:17 Відповісти
ви прям знайшли один одного Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна - Цензор.НЕТ 9976
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31.10.2020 14:26 Відповісти
Придумали ж таке - "забезпечення безпеки" (масло масляне). Гарантування безпеки, а не забезпечення безпеки. Але з таким до пині краще не звертатися - він вже не може нічого ні загарантувати ні забезпечити.
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31.10.2020 11:44 Відповісти
Что ж ты, *****, сдал назад?)))
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31.10.2020 11:52 Відповісти
Російський ведмідь не дурень. В Карабаху йому шкіру добряче попсують, буде втікати обшмалений. Тому він не прийде.
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31.10.2020 11:53 Відповісти
***..ська кацапія понаутворювала кучу анклавів (карабах,придністров"я,абхазія,лугандонія), нафарширувала їх зброєю (на 145тис.населення карабаху - 370 танків(було)) і все для того ,щоб люди ефективніше знищували себе.
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31.10.2020 12:11 Відповісти
Шо то я не понимаю. "Самый древний народ" немножко самый тупой? О какой помощи идет речь? Может быть Пашиняну следует сначала признать шо идет армяноазербайжанская война? Но тогда нужно признать НК армянским. А это в свою очередь автоматически ставит Армению агрессором и оккупантом. И как быть? Как стать Армении немножко беременной?
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31.10.2020 12:18 Відповісти
Судя по молчанию Грузии,она таки разрешит кацапке пролет через своё небо.
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31.10.2020 12:20 Відповісти
Може грузини стараються щось собі виторгувати у кацапів за рахунок Азербайджану?
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31.10.2020 12:46 Відповісти
Все залежить від того, хто завтра на виборах в них виграє...
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31.10.2020 13:48 Відповісти
Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна - Цензор.НЕТ 1446
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31.10.2020 12:28 Відповісти
А также без зарплат и пенсий Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна - Цензор.НЕТ 7563
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31.10.2020 13:32 Відповісти
Путин завуалированно пошлет армян в пешее. Да, помощь в рамках ОДКБ будет, но строго техникой и разведкой, чтобы просто держать Кавказ под контролем, это война армян и азеров, русским это как то побоку. Да и помнят те, "благодарность" армян, еще с Союза.
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31.10.2020 12:42 Відповісти
Армянє - виводьте свої війська з Нвгорного Карабаху, ви вже всіх забембили Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна - Цензор.НЕТ 7065
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31.10.2020 13:30 Відповісти
Лавров уже ответил Пашиняну: - ПНХ Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна - Цензор.НЕТ 4047
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31.10.2020 13:34 Відповісти
страх и деморализация
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31.10.2020 13:48 Відповісти
Вот это да...
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31.10.2020 13:57 Відповісти
отсосав і раком встав...
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31.10.2020 13:52 Відповісти
Вам бы поменше думать о Босфоре,а побольше о Керченском проливе.И все бы у вас наладилось.
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31.10.2020 14:15 Відповісти
Вам бы дольше думать за Палестинскую автономию и меньше давать советы украинцам Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна - Цензор.НЕТ 417
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31.10.2020 14:37 Відповісти
А, да маладэц! Согласно поговорке - не сунь своего носа до чужого проса.
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31.10.2020 15:23 Відповісти
Беларусь,Вірменія.Дивись обнулений,щоб не тріснув,бо не донесеш.
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31.10.2020 14:44 Відповісти
кацапи стали шовкові,вже бояться пхати носа навіть коли союзник явно не справляється, а кажуть санкції не діють, ще й як діють!
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31.10.2020 15:53 Відповісти
все у них по плану: зоны конфликтов - золотое дно для перераспределения бюджета в пользу спецслужб и иже с ними. Остальное от лукавого
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01.11.2020 00:03 Відповісти
Если Пашинян в своем письме ссылается на договор о Дружбе и взаимной помощи с Россией, то речь там вообще не идет о россиянских войсках. Это письмо - дайте оружие. Ну или дайте денег. Кроме того, в результате боев повреждено много военной техники российского производства. Значит армянам нужны запчасти. А вот оружие, деньги или запчасти с боеприпасами русские армянам дать вполне могут. Но, поставят свои условия. Какие? В этом весь вопрос. Могут потребовать признать российским Крым. Могут еще какие-то условия поставить...
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31.10.2020 16:32 Відповісти
Вірменам- жопа як у Кім..
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31.10.2020 19:32 Відповісти
надо больше ватного мяса)))) дедывайавале ))) Пхахахах
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31.10.2020 21:21 Відповісти
путенвведи
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01.11.2020 00:04 Відповісти
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