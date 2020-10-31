Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян направив лист російському президенту Володимиру Путіну з докладною інформацією про конфлікт у Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє МЗС Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Прем’єр звернувся до президента РФ за негайне проведення консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку РФ може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією та Росією і статтею 2 "Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу" від 29 серпня 1997 року", – йдеться у повідомленні.
Офіційну відповідь на крок противника Баку поки не опублікував. Проте увечері 30 жовтня в країні заявили, що армія Азербайджану знищила зенітний ракетний комплекс "Оса", яку використовує Вірменія, на Агдамському напрямку фронту.
Напередодні глави МЗС Азербайджану та Вірменії домовилися про подальші кроки для врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі. Після шестигодинних перемовин сторони домовилися не стріляти по цивільному населенню регіону.
До цього країни неодноразово домовлялися про припинення вогню, проте одразу порушували режим, звинувачуючи один одного в обстрілах.
Будь ласка, зачекайте...
Пам'ятаю таке опитуваня. Відповів "ЗА" НАТО. Пішов, і за 2 кроки чую позаду "Убрать! Не типично."
Ще питаня є?
і це дійсно йому нафік не потрібно....
1)частина вірмен вже покинула Карабах..
2) частині зроблять всі умови добровільного переїзду..
3)в карабах повернеться азербайджанське автохтонне населення,яке вірменський окупант звідти витурив
4)"втрату лиця" через переслідування вірмен не допустить Туреччина
5).....
тому Карабах як утворення в результаті ВІЙСЬКОВОЇ ПОРАЗКИ припинить взагалі своє ісування (залишаться райони Азербайджану з певними елементами "культурної автономії"...)
Тогда ху&лу будет совсем грустно.
і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
прорахувався...
ВІйну спровокував (АЗербайджан не був проти,відчувши силу і підтримку Турції і відчувши "слабину " раші),а можливості ЗС Вірменії не розрахував навіть на середню перспективу...