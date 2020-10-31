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ассоциация (972) ВР (28731) энергетика (2036) альтернативная энергетика (121)

Крупнейшие ассоциации ВИЭ Украины выступили против дискриминации отдельных игроков рынка Налоговым комитетом Рады

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Крупнейшие ассоциации ВИЭ Украины выступили против дискриминации отдельных игроков рынка Налоговым комитетом Рады

Три крупнейшие ассоциации возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выступили против намерений Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по установлению приоритетности оплаты за произведенную зеленую электроэнергию для отдельных игроков рынка.

Об этом свидетельствуют заявления Европейско-Украинского энергетического агентства (ЕУЭА), Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), а также Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ), передает Цензор.НЕТ.

"Европейско-украинское энергетическое агентство обеспокоено недавней новостью о поправке, предложенной в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которая устанавливает приоритетность платежей от ГП "Гарантированный покупатель" различным типам электростанций, вырабатывающим электрическую энергию из возобновляемых источников. Как мы понимаем, такая поправка будет рассмотрена Налоговым комитетом Верховной Рады в рамках законопроекта №4101 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", - говорится в заявлении.

"Мы возражаем против дискриминации электростанций, вырабатывающих электрическую энергию из возобновляемых источников энергии на основе их мощности или технологии.

Каждый инвестор в секторе возобновляемой энергетики Украины делал свои инвестиции полностью полагаясь на государственные обязательства по обеспечению полных текущих расчетов по "зеленому" тарифу", - отмечают представители инвесторов.

Они обратились к народным депутатам с требованиями: отклонить предложенную поправку как дискриминационную; поддержать имплементацию Меморандума о взаимопонимании и Закона Украины №810 путем обеспечения достаточного софинансирования ГП "Гарантированный покупатель" из государственного бюджета и погашения старого долга перед ВИЭ путем выпуска государственных облигаций или других соответствующих инструментов.

"Это позволит предотвратить дальнейшее ухудшение инвестиционного климата в Украине и уменьшить перечень причин, по которым международные инвесторы могут обращаться в международные арбитражи и возбуждать дела против Украины за нарушение обещаний, данных инвесторам", - подчеркнули в ЕУЭА.

Ранее резко против установления отдельных дискриминационных условий высказались УАВЭ и УВЭА.

Председатель УАВЭ Александр Козакевич подчеркнул: депутаты должны принимать законопроекты, направленные на выполнение обязательств государства перед инвесторами в "зеленую" энергетику, в частности по погашению задолженности перед ними.

"Народные депутаты должны приложить все усилия для принятия норм и законов, которые позволят погасить задолженность перед производителями электроэнергии из #ВИЭ согласно Меморандуму, а не решать кто получит батон, а кто крошки от него. Мы не можем допустить действия со стороны отдельных народных избранников, направленные на раздор внутри области ВИЭ", - отметил Козакевич.

Напомним, в сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 г. ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

28 октября они сделали повторное обращение к Шмыгалю, которым заявили, что украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими "зеленую" электроэнергию.

Задолженность государства по выплатам за электроэнергию из возобновляемых источников за первые 7 месяцев года составила 22,4 млрд грн. С сентября выполнения оплат продолжило нарушаться. За сентябрь уровень оплат составил - 60,5%, за 20 дней октября - 7,6%.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды "Гарантированный покупатель" уже начал проигрывать.
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Топ комментарии
+6
Ахметов, иди нах!!! Ставь свои ветряки на Рашке и качай из ихнего бюджета бабло а не в нищей Украине.
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31.10.2020 14:14
+5
в 90-е он бы их всех убил. ща он их уничтожит законодательно.
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31.10.2020 14:16
+4
Я верно понял: Любителю футбола и красивых замков в Европе деньги "впереди дыма паровоза", все остальные могут "обаждать"?
А атомные станции пусть вообще загибаются, главное, чтобы баба Беня была сыта и довольна и "донецкий патриот" был не в обиде.
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31.10.2020 14:39
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Ахметов, иди нах!!! Ставь свои ветряки на Рашке и качай из ихнего бюджета бабло а не в нищей Украине.
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31.10.2020 14:14 Ответить
в 90-е он бы их всех убил. ща он их уничтожит законодательно.
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31.10.2020 14:16 Ответить
Они против дискриминации, они за преференции. И обещания считают обязательствами. Просто им необходимо показать, кто в доме хозяин.
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31.10.2020 14:22 Ответить
Идите на хрен паразиты, нам судей КСУ хватает
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31.10.2020 14:26 Ответить
Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Зная какая в тарифе стоимость зелёной энергетики-50 копеек, 1 гривна- можно определить каким будет тариф после отказа от зеленой энергетики.
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31.10.2020 14:32 Ответить
А что там считать. Пока не появился Ахметов со своими *зелеными тарифами* електроенергия стоила 37 копеек. С учетом инфляции и с учетом того что Украина сократила потребление енергии более чем в 3 раза, сегодня реальная стоимость електроенергии в Украине максимум 70 копеек/ кВт
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31.10.2020 14:40 Ответить
А что там считать. Пока не появился Ахметов со своими *зелеными тарифами* електроенергия стоила 37 копеек/ В СССР был тариф 4 копейки за 1 кВт⋅час.
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31.10.2020 14:45 Ответить
При тогдашнем курсе доллара 60коп/1 доллар посчитай
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31.10.2020 14:57 Ответить
При тогдашнем курсе доллара 60коп/1 доллар посчитай/ Философу на заметку. Курс доллара до 61г. 40 коп. После 61 г. 90 коп.
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31.10.2020 15:05 Ответить
при зарплате в 115 ре
(115/0,04)= 2875 кВт*час
2875 кВт*час* 1,68= 4830 грн
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31.10.2020 15:03 Ответить
сегодня реальная стоимость електроенергии в Украине максимум 70 копеек/ кВт/ Это вряд ли. Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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31.10.2020 14:57 Ответить
А якщо з "Градів "шандарахнути" по джерелах відновлюваної енергії, то їм потім потрібно буде платити за невироблену елеатроенергію чи ні? (Це натяк уряду як потрібно перестати платити різним Гудком і т.д.)
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31.10.2020 14:35 Ответить
Скористаюсь зеленою енергетикою,а дорожезну хай собі ЗЕ запхає у срак_У.
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31.10.2020 14:36 Ответить
Я тебя может расстрою, но как раз ето не ЗЕ, а Петя с Ахметовым пропихнули в сраку Украине *зеленую енергетику*.
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31.10.2020 14:42 Ответить
З 2013 року перевагами "зеленого тарифу" в Україні користуватимуться переважно два великих інвестори. Всіх інших 20 листопада "відсторонили" рішенням Верховної Ради.
Інвесторам, що вкладають в альтернативну енергетику, можна починати панікувати.
Нібито не відбулося нічого несподіваного.
Всі ті, хто вкладають гроші в побудову вітряків, міні-ГЕС та інші види "альтернативки", знали, що з 2013 року умови отримання "зеленого тарифу" можуть погіршитися. І для того, щоб отримати бажаний "зелений тариф", доведеться витримувати жорстку норму - що велика частина комплектуючих та робіт мають бути вітчизняного походження. 30% для проектів, введених в експлуатацію після 1 січня 2013 року. 50% - після 1 січня 2014 року.
Ці вимоги до "місцевої складової" були внесені до закону "Про електроенергетику" у жовтні 2008 року. Тобто, ще на початку реалізації проектів в галузі відновлюваної енергетики девелопери та інвестори знали про наявність подібних вимог.

https://www.epravda.com.ua/publications/2012/11/21/345561/

Каким боком там Петя в 2008 году?
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31.10.2020 15:32 Ответить
Каким боком Петя? Петя таким боком, что в 2018-19гг освободил ввоз оборудования для про-ва *зеленых тарифов* от уплаты ПДВ и таможенного сбора, а так же подписал договора о наращивании в несколько раз еще не введенных в експлуатацию *зеленых насосов для выкачки денег* , тоесть мощностей до 2030года. Так же Петя пообещал Ахметову и КО в 2019 году после выборов поднять тарифы на електроенергию для населения до 2,5-3грн/кВт и закрыть несколько енергоблоков АЕС, которые являются конкурентами *зеленой енергетике* и ТЕС Ахметова. Заметь, за время правления Пети ниодна ТЕС Ахметова закрыта не была. Зато несколько енергоблоков АЕС было остановлено.
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31.10.2020 16:31 Ответить
Почти поверили

Петро Порошенко 18 травня підписав Закон № 2712 - VIII "Про внесення змін до деяких законів України відносно забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії"(проект №8449-д), який прийнятий ВР 25 квітня.
З 1 січня 2020 суб'єкти господарювання у сфері відновлювальної енергетики зможуть отримувати підтримку виключно через аукціони з розподілу квоти.
Також у 2020 році знизять рівень "зеленого" тарифу для сонячних електростанцій на 25% з наступним зменшенням ще на 2,5% щорічно впродовж 3 років і для вітрових електростанцій - на 10% з наступним зменшенням ще на 1,5% щорічно впродовж 3 років.
Передбачається, що існуюча система підтримки "зеленими" тарифами діятиме до 2030 року і поширюватиметься, зокрема, на виробників, яким вже раніше встановлений "зелений" тариф, і суб'єктів господарювання, які до 1 січня 2020 побудують і введуть в експлуатацію об'єкти електроенергетики.
https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/186347_petro-poroshenko-pdpisav-zakon-pro-zelenu-energetiku
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31.10.2020 16:43 Ответить
Комитет по налоговой политике возглавляет Гетманцев - та еще мразь, кто больше заплатит того и лоббирует интересы в Раде.
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31.10.2020 14:37 Ответить
Да, уж... А где у нас во власти не мрази?
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31.10.2020 14:40 Ответить
Я верно понял: Любителю футбола и красивых замков в Европе деньги "впереди дыма паровоза", все остальные могут "обаждать"?
А атомные станции пусть вообще загибаются, главное, чтобы баба Беня была сыта и довольна и "донецкий патриот" был не в обиде.
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31.10.2020 14:39 Ответить
зелёная электроэнергия
в первую очередь для собственного потребления
и только излишки в сеть
а у нас наоборот
дорогую в сеть дешовую из сети
через десять лет когда окупится вложения раза три
выйдет срок эксплуатации -- тогда берите и утилизируйте
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31.10.2020 14:43 Ответить
Абсолютно верно. Зелёная энергетика для себя, как основной или резервный источник. А не барыговать на ней за счёт бюджета
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31.10.2020 14:53 Ответить
Да вас паразитов вообще нужно послать на хрен, "инвесторы" долбанные. Выбирая между вами паразитами и сохранением остатков промышленности я выберу последнее, а вы можете продавать свою электроэнергию самостоятельно всем кто захочет ее покупать по вашим тарифам.
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31.10.2020 15:08 Ответить
Вообще-то, Украина страна бедная, такой себе европейский Габон.
Поэтому, все должно быть дешево, лучше бесплатно, тем более электричество и газ.
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31.10.2020 15:59 Ответить
 
 