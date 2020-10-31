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асоціація (325) ВР (11733) енергетика (1653) альтернативна енергетика (151)

Найбільші асоціації ВДЕ України виступили проти дискримінації окремих гравців ринку Податковим комітетом Ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Найбільші асоціації ВДЕ України виступили проти дискримінації окремих гравців ринку Податковим комітетом Ради

Три найбільші асоціації відновлюваних джерел енергії виступили проти намірів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики щодо встановлення пріоритетності оплати за вироблену зелену електроенергію для окремих гравців ринку.

Про це свідчить заява Європейсько-Українського енергетичного агентства (ЄУЄА), Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), а також Української асоціації відновлюваної енергетики (АВЕУ), передає Цензор.НЕТ.

"Європейсько-українське енергетичне агентство стурбоване нещодавньою новиною про поправку, запропоновану до Закону України "Про ринок електричної енергії", яка встановлює пріоритетність платежів від ДП "Гарантованого покупця" різним типам електростанцій, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел.

Як ми розуміємо, така поправка буде розглянута Податковим комітетом Верховної Ради в рамках законопроєкту №4101 "Про внесення змін до Податкового кодексу України", - говориться в заяві.

"Ми заперечуємо проти дискримінації електростанцій, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії на основі їх потужності або технології. Кожен інвестор в секторі відновлюваної енергетики України робив свої інвестиції, повністю покладаючись на державні зобов'язання щодо забезпечення повних поточних розрахунків за "зеленим" тарифом", - зазначають представники інвесторів.

Вони звернулися до народних депутатів з вимогами: відхилити запропоновану поправку як дискримінаційну; підтримати імплементацію Меморандуму про Взаєморозуміння та Закону України №810 шляхом забезпечення достатнього співфінансування ДП "Гарантованого покупця" з державного бюджету та погашення старого боргу перед ВДЕ шляхом випуску державних облігацій або інших відповідних інструментів.

"Це дозволить запобігти подальшому погіршенню інвестиційного клімату в Україні та зменшити перелік причин, з яких міжнародні інвестори можуть звертатися до міжнародних арбітражів та порушувати справи проти України за порушення обіцянок, даних інвесторам", підкреслили в ЄУЄА.

Раніше різко проти встановлення окремих дискримінаційних умов висловилися УАВЕ та УВЕА. Голова УАВЕ Олександр Козакевич наголосив: депутати мають ухвалювати законопроєкти, спрямовані на виконання зобов’язань держави перед інвесторами у "зелену" енергетику, зокрема щодо погашення заборгованості перед ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці

"Народні депутати мають докласти всіх зусиль для прийняття норм та законів, що дозволять погасити заборгованість перед виробниками електроенергії з #ВДЕ згідно з Меморандумом, а не вирішувати хто отримає батон, а хто крихти від нього. Ми не можемо допустити дії з боку окремих народних обранців, які спрямовані на розбрат всередині галузі ВДЕ", — зазначив Козакевич.

Нагадаємо, у вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

28 жовтня вони зробили повторне звернення до Шмигаля, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання.

Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію. Заборгованість держави за виплатами за електроенергію з відновлюваних джерел за перші 7 місяців року становила 22,4 млрд грн. З вересня виконання оплат продовжило порушуватися. За вересень рівень оплат склав – 60,5%, за 20 днів жовтня – 7,6%.

Також читайте: Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проєкти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав. За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди "Гарантований покупець" вже почав програвати.
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Топ коментарі
+6
Ахметов, иди нах!!! Ставь свои ветряки на Рашке и качай из ихнего бюджета бабло а не в нищей Украине.
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31.10.2020 14:14
+5
в 90-е он бы их всех убил. ща он их уничтожит законодательно.
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31.10.2020 14:16
+4
Я верно понял: Любителю футбола и красивых замков в Европе деньги "впереди дыма паровоза", все остальные могут "обаждать"?
А атомные станции пусть вообще загибаются, главное, чтобы баба Беня была сыта и довольна и "донецкий патриот" был не в обиде.
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31.10.2020 14:39
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Ахметов, иди нах!!! Ставь свои ветряки на Рашке и качай из ихнего бюджета бабло а не в нищей Украине.
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31.10.2020 14:14 Відповісти
в 90-е он бы их всех убил. ща он их уничтожит законодательно.
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31.10.2020 14:16 Відповісти
Они против дискриминации, они за преференции. И обещания считают обязательствами. Просто им необходимо показать, кто в доме хозяин.
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31.10.2020 14:22 Відповісти
Идите на хрен паразиты, нам судей КСУ хватает
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31.10.2020 14:26 Відповісти
Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Зная какая в тарифе стоимость зелёной энергетики-50 копеек, 1 гривна- можно определить каким будет тариф после отказа от зеленой энергетики.
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31.10.2020 14:32 Відповісти
А что там считать. Пока не появился Ахметов со своими *зелеными тарифами* електроенергия стоила 37 копеек. С учетом инфляции и с учетом того что Украина сократила потребление енергии более чем в 3 раза, сегодня реальная стоимость електроенергии в Украине максимум 70 копеек/ кВт
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31.10.2020 14:40 Відповісти
А что там считать. Пока не появился Ахметов со своими *зелеными тарифами* електроенергия стоила 37 копеек/ В СССР был тариф 4 копейки за 1 кВт⋅час.
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31.10.2020 14:45 Відповісти
При тогдашнем курсе доллара 60коп/1 доллар посчитай
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31.10.2020 14:57 Відповісти
При тогдашнем курсе доллара 60коп/1 доллар посчитай/ Философу на заметку. Курс доллара до 61г. 40 коп. После 61 г. 90 коп.
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31.10.2020 15:05 Відповісти
при зарплате в 115 ре
(115/0,04)= 2875 кВт*час
2875 кВт*час* 1,68= 4830 грн
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31.10.2020 15:03 Відповісти
сегодня реальная стоимость електроенергии в Украине максимум 70 копеек/ кВт/ Это вряд ли. Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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31.10.2020 14:57 Відповісти
А якщо з "Градів "шандарахнути" по джерелах відновлюваної енергії, то їм потім потрібно буде платити за невироблену елеатроенергію чи ні? (Це натяк уряду як потрібно перестати платити різним Гудком і т.д.)
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31.10.2020 14:35 Відповісти
Скористаюсь зеленою енергетикою,а дорожезну хай собі ЗЕ запхає у срак_У.
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31.10.2020 14:36 Відповісти
Я тебя может расстрою, но как раз ето не ЗЕ, а Петя с Ахметовым пропихнули в сраку Украине *зеленую енергетику*.
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31.10.2020 14:42 Відповісти
З 2013 року перевагами "зеленого тарифу" в Україні користуватимуться переважно два великих інвестори. Всіх інших 20 листопада "відсторонили" рішенням Верховної Ради.
Інвесторам, що вкладають в альтернативну енергетику, можна починати панікувати.
Нібито не відбулося нічого несподіваного.
Всі ті, хто вкладають гроші в побудову вітряків, міні-ГЕС та інші види "альтернативки", знали, що з 2013 року умови отримання "зеленого тарифу" можуть погіршитися. І для того, щоб отримати бажаний "зелений тариф", доведеться витримувати жорстку норму - що велика частина комплектуючих та робіт мають бути вітчизняного походження. 30% для проектів, введених в експлуатацію після 1 січня 2013 року. 50% - після 1 січня 2014 року.
Ці вимоги до "місцевої складової" були внесені до закону "Про електроенергетику" у жовтні 2008 року. Тобто, ще на початку реалізації проектів в галузі відновлюваної енергетики девелопери та інвестори знали про наявність подібних вимог.

https://www.epravda.com.ua/publications/2012/11/21/345561/

Каким боком там Петя в 2008 году?
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31.10.2020 15:32 Відповісти
Каким боком Петя? Петя таким боком, что в 2018-19гг освободил ввоз оборудования для про-ва *зеленых тарифов* от уплаты ПДВ и таможенного сбора, а так же подписал договора о наращивании в несколько раз еще не введенных в експлуатацию *зеленых насосов для выкачки денег* , тоесть мощностей до 2030года. Так же Петя пообещал Ахметову и КО в 2019 году после выборов поднять тарифы на електроенергию для населения до 2,5-3грн/кВт и закрыть несколько енергоблоков АЕС, которые являются конкурентами *зеленой енергетике* и ТЕС Ахметова. Заметь, за время правления Пети ниодна ТЕС Ахметова закрыта не была. Зато несколько енергоблоков АЕС было остановлено.
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31.10.2020 16:31 Відповісти
Почти поверили

Петро Порошенко 18 травня підписав Закон № 2712 - VIII "Про внесення змін до деяких законів України відносно забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії"(проект №8449-д), який прийнятий ВР 25 квітня.
З 1 січня 2020 суб'єкти господарювання у сфері відновлювальної енергетики зможуть отримувати підтримку виключно через аукціони з розподілу квоти.
Також у 2020 році знизять рівень "зеленого" тарифу для сонячних електростанцій на 25% з наступним зменшенням ще на 2,5% щорічно впродовж 3 років і для вітрових електростанцій - на 10% з наступним зменшенням ще на 1,5% щорічно впродовж 3 років.
Передбачається, що існуюча система підтримки "зеленими" тарифами діятиме до 2030 року і поширюватиметься, зокрема, на виробників, яким вже раніше встановлений "зелений" тариф, і суб'єктів господарювання, які до 1 січня 2020 побудують і введуть в експлуатацію об'єкти електроенергетики.
https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/186347_petro-poroshenko-pdpisav-zakon-pro-zelenu-energetiku
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31.10.2020 16:43 Відповісти
Комитет по налоговой политике возглавляет Гетманцев - та еще мразь, кто больше заплатит того и лоббирует интересы в Раде.
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31.10.2020 14:37 Відповісти
Да, уж... А где у нас во власти не мрази?
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31.10.2020 14:40 Відповісти
Я верно понял: Любителю футбола и красивых замков в Европе деньги "впереди дыма паровоза", все остальные могут "обаждать"?
А атомные станции пусть вообще загибаются, главное, чтобы баба Беня была сыта и довольна и "донецкий патриот" был не в обиде.
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31.10.2020 14:39 Відповісти
зелёная электроэнергия
в первую очередь для собственного потребления
и только излишки в сеть
а у нас наоборот
дорогую в сеть дешовую из сети
через десять лет когда окупится вложения раза три
выйдет срок эксплуатации -- тогда берите и утилизируйте
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31.10.2020 14:43 Відповісти
Абсолютно верно. Зелёная энергетика для себя, как основной или резервный источник. А не барыговать на ней за счёт бюджета
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31.10.2020 14:53 Відповісти
Да вас паразитов вообще нужно послать на хрен, "инвесторы" долбанные. Выбирая между вами паразитами и сохранением остатков промышленности я выберу последнее, а вы можете продавать свою электроэнергию самостоятельно всем кто захочет ее покупать по вашим тарифам.
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31.10.2020 15:08 Відповісти
Вообще-то, Украина страна бедная, такой себе европейский Габон.
Поэтому, все должно быть дешево, лучше бесплатно, тем более электричество и газ.
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31.10.2020 15:59 Відповісти
 
 