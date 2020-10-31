Найбільші асоціації ВДЕ України виступили проти дискримінації окремих гравців ринку Податковим комітетом Ради
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Три найбільші асоціації відновлюваних джерел енергії виступили проти намірів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики щодо встановлення пріоритетності оплати за вироблену зелену електроенергію для окремих гравців ринку.
Про це свідчить заява Європейсько-Українського енергетичного агентства (ЄУЄА), Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), а також Української асоціації відновлюваної енергетики (АВЕУ), передає Цензор.НЕТ.
"Європейсько-українське енергетичне агентство стурбоване нещодавньою новиною про поправку, запропоновану до Закону України "Про ринок електричної енергії", яка встановлює пріоритетність платежів від ДП "Гарантованого покупця" різним типам електростанцій, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел.
Як ми розуміємо, така поправка буде розглянута Податковим комітетом Верховної Ради в рамках законопроєкту №4101 "Про внесення змін до Податкового кодексу України", - говориться в заяві.
"Ми заперечуємо проти дискримінації електростанцій, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії на основі їх потужності або технології. Кожен інвестор в секторі відновлюваної енергетики України робив свої інвестиції, повністю покладаючись на державні зобов'язання щодо забезпечення повних поточних розрахунків за "зеленим" тарифом", - зазначають представники інвесторів.
Вони звернулися до народних депутатів з вимогами: відхилити запропоновану поправку як дискримінаційну; підтримати імплементацію Меморандуму про Взаєморозуміння та Закону України №810 шляхом забезпечення достатнього співфінансування ДП "Гарантованого покупця" з державного бюджету та погашення старого боргу перед ВДЕ шляхом випуску державних облігацій або інших відповідних інструментів.
"Це дозволить запобігти подальшому погіршенню інвестиційного клімату в Україні та зменшити перелік причин, з яких міжнародні інвестори можуть звертатися до міжнародних арбітражів та порушувати справи проти України за порушення обіцянок, даних інвесторам", підкреслили в ЄУЄА.
Раніше різко проти встановлення окремих дискримінаційних умов висловилися УАВЕ та УВЕА. Голова УАВЕ Олександр Козакевич наголосив: депутати мають ухвалювати законопроєкти, спрямовані на виконання зобов’язань держави перед інвесторами у "зелену" енергетику, зокрема щодо погашення заборгованості перед ними.
"Народні депутати мають докласти всіх зусиль для прийняття норм та законів, що дозволять погасити заборгованість перед виробниками електроенергії з #ВДЕ згідно з Меморандумом, а не вирішувати хто отримає батон, а хто крихти від нього. Ми не можемо допустити дії з боку окремих народних обранців, які спрямовані на розбрат всередині галузі ВДЕ", — зазначив Козакевич.
Нагадаємо, у вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.
28 жовтня вони зробили повторне звернення до Шмигаля, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання.
Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію. Заборгованість держави за виплатами за електроенергію з відновлюваних джерел за перші 7 місяців року становила 22,4 млрд грн. З вересня виконання оплат продовжило порушуватися. За вересень рівень оплат склав – 60,5%, за 20 днів жовтня – 7,6%.
За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проєкти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав. За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди "Гарантований покупець" вже почав програвати.
Будь ласка, зачекайте...
(115/0,04)= 2875 кВт*час
2875 кВт*час* 1,68= 4830 грн
Інвесторам, що вкладають в альтернативну енергетику, можна починати панікувати.
Нібито не відбулося нічого несподіваного.
Всі ті, хто вкладають гроші в побудову вітряків, міні-ГЕС та інші види "альтернативки", знали, що з 2013 року умови отримання "зеленого тарифу" можуть погіршитися. І для того, щоб отримати бажаний "зелений тариф", доведеться витримувати жорстку норму - що велика частина комплектуючих та робіт мають бути вітчизняного походження. 30% для проектів, введених в експлуатацію після 1 січня 2013 року. 50% - після 1 січня 2014 року.
Ці вимоги до "місцевої складової" були внесені до закону "Про електроенергетику" у жовтні 2008 року. Тобто, ще на початку реалізації проектів в галузі відновлюваної енергетики девелопери та інвестори знали про наявність подібних вимог.
https://www.epravda.com.ua/publications/2012/11/21/345561/
Каким боком там Петя в 2008 году?
Петро Порошенко 18 травня підписав Закон № 2712 - VIII "Про внесення змін до деяких законів України відносно забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії"(проект №8449-д), який прийнятий ВР 25 квітня.
З 1 січня 2020 суб'єкти господарювання у сфері відновлювальної енергетики зможуть отримувати підтримку виключно через аукціони з розподілу квоти.
Також у 2020 році знизять рівень "зеленого" тарифу для сонячних електростанцій на 25% з наступним зменшенням ще на 2,5% щорічно впродовж 3 років і для вітрових електростанцій - на 10% з наступним зменшенням ще на 1,5% щорічно впродовж 3 років.
Передбачається, що існуюча система підтримки "зеленими" тарифами діятиме до 2030 року і поширюватиметься, зокрема, на виробників, яким вже раніше встановлений "зелений" тариф, і суб'єктів господарювання, які до 1 січня 2020 побудують і введуть в експлуатацію об'єкти електроенергетики.
https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/186347_petro-poroshenko-pdpisav-zakon-pro-zelenu-energetiku
А атомные станции пусть вообще загибаются, главное, чтобы баба Беня была сыта и довольна и "донецкий патриот" был не в обиде.
в первую очередь для собственного потребления
и только излишки в сеть
а у нас наоборот
дорогую в сеть дешовую из сети
через десять лет когда окупится вложения раза три
выйдет срок эксплуатации -- тогда берите и утилизируйте
Поэтому, все должно быть дешево, лучше бесплатно, тем более электричество и газ.