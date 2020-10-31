Пограничники накрыли нелегальный канал контрабанды электроники через Укрпочту
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30 октября 2020 года, в аэропорту Борисполь, сотрудники Государственной таможенной службы задержали 700 нелегальных посылок с мобильными телефонами, планшетами и другой техникой известных брендов, которые завозились в Украину на фиктивных получателей из Сингапура через компанию Укрпочта.
Арест контрабандного груза произошел в ходе проверок в аэропорту "Борисполь" и на одной из международных станций почтового обмена в Киеве. Об этом сообщили "Украинские национальные новости" со ссылкой на официальный сайт Государственной пограничной службы Украины.
ГПСУ не сообщила, какая почтовая компания ввезла в Украину нерастаможенный груз, однако, на опубликованном пограничниками фото с места инцидента, один из контейнеров маркирован фирменным логотипом Укрпочты.
"Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину под видом почтовых отправлений, избегая уплаты в бюджет. В проверенном в аэропорту грузе, общим весом 2,5 тонны, правоохранители изъяли около 700 нелегальных отправлений. Нелегальные дельцы хотели уклониться от уплаты налогов на сумму почти в 1 млн грн", — говорится в сообщении ГПСУ.
На данный момент ведется следствие. Правоохранительным органам придется выяснить был ли причастен крупнейший национальный почтовый оператор к организации контрабандного канала.
Как известно, в 2018 году Укрпочта получила лицензию таможенно-брокерской деятельности и начала предоставлять услуги оформления товаров, подлежащих таможенному декларированию для экспортеров и импортеров. В пресс-службе компании тогда проинформировали СМИ, что новая услуга брокерской деятельности позволит заказать в Укрпочте необходимые разрешительные документы для ввоза и вывоза товаров из отдельных стран.
"Укрпочта, как член Всемирного почтового союза и партнер 192 стран по всему миру имеет специальные таможенные правила оформления и пересылки, которые упрощают работу для большинства категорий товаров", - говорилось в сообщении пресс-службы компании.
Инцидент 30 октября в Борисполе можно назвать беспрецедентным. До настоящего момента почтовые операторы не попадались на попытках ввоза столь крупных партий контрабандной техники. До настоящего момента пограничники ловили предприимчивых туристов, которые, пользуясь услугой "зеленого коридора" пытались без растаможки ввезти в Украину по несколько новых айфонов последних моделей и планшетов.
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Организаторы не задержаны, значит просто стырили технику из почтовых отправлений.
Что за база? Чего они решили, что там фиктивные получатели? Эти же посылки должны были быть доставлены кому-то, чтобы потом товар был передан организатору? А эти получатели соучастники схемы, получается. Их задерживать не надо? Организаторов тоже не надо?
По факту -700 посылок, никаких правовых последствий.
Набирается группа каких-то маргинальных товарищей которая пишет доверенность на получение своих посылок некой фирме "посылки инкорпорейтед". Фирма заводит аккаунты на каких нибудь алиэкспрессах и организовывают поставку. Никакие получатели на почту не ходят кроме товарища у которого 150 доверенностей.
Кстати если ты не знал - ни получателей, ни организаторов никто задерживать не будет - контрабанда в Украине декриминализирована. Только штрафы.
быстрее выше сильнее.
так что тут наверняка не "схема", а тупо воровство. 40 баксов налога с посылки, еще и по "оценкам" таможни, "цена" товара значит около 250-300 баксов, и не факт что там прям брендовая хрень была, а считали как за бренд. а смысл считать как за бренд, если товар левый - гарантия тогда не распространяется, а это ведь наверняка +50 процентов цены как минимум.
посылок походу лишился цитрус или кто то ему подобный
Да в теории оптом дешевле, Но там есть НДС на ввозе, пошлины и прочее
А в розницу ( которая на самом деле опт ) их нет
физикиэкономики - всегда все пойдет по более выгодному пути. а это коррупция на таможне\в "правоохранительных" органах, депутаты все это крышуют, бабла в бюджете нет, куча бесполезных бумажек, лес пилят и т.п. в результате "маємо те що маємо".
Но требует это сокращения соц расходов и пенсий
еда, вода, одеяла,а от налогов с продаваемых у нас же товаров? и если импорт вдруг закроют - все социалка должна тихо помереть? с другой стороны брать ндс чтобы пенсионеры смогли себе купить закордонные товары тоже тупо, так как производитель очевидно повысит цены на товар на сумму этого ндс как минимум - он же не дебилблаготворительностью занимается говна. остальное - тупо для хат таможенников.
Як просто заради галочки кинули Китайців, яким тепер платити за товар покупцям.
Правда я боюсь, за такие шутки они тебя пристрелят
Если товар задержан таможней то сопор на али 100% проигрывается вообще то
Или это вообще за одну посылку?
Таможенным кодексом Украины предусмотрено лимит стоимости до 100 EUR для международных почтовых отправлений (МПО).
При превышении ценности вашего отправления более 100 EUR, но не более 150 EUR, будет начислен НДС в размере 20% от суммы свыше 100 EUR.
К примеру: стоимость вложений МПО = 140 EUR. НДС = (140 - 100) * 20% = 8 EUR
При превышении ценности вашего отправления более 150 EUR, будет начислено пошлина в размере 10% от превышения 150 EUR и НДС в размере 20% от стоимости посылки более 100 EUR.
К примеру: стоимость вложений МПО = 170 EUR. Пошлина = (170 - 150) * 10% = 2,00 EUR, НДС = (170 - 100 + 2) * 20% = 14,40 EUR
Таможенные платежи в данном случае составят: Пошлина 2 EUR + НДС 14,40 EUR = 16,40 EUR.источник Маймист эекспресс, который и возит посылки
(який нелегальний товар, з конкретною адресою? Там же не було "на деревню дедушке макарию". Обов'язково поштовий індекс, адже довідники міжнародних відділень є, без індексу жодне відправлення нікуди не піде! Навіть з самої задрипаної африканської країни...)
А я сиджу та й гадаю чому с Алі 40 ватний паяльник не прийшов
а у кабінеті у замовленнях написано що я його отримав
Це мабуть ментам ві потрібен для отримання "чистухи" від підозрюваного через сраку? .