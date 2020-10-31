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Борисполь (764) Госпогранслужба (5409) контрабанда (2379) Сингапур (37) Укрпочта (288) техника (1544)

Пограничники накрыли нелегальный канал контрабанды электроники через Укрпочту

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Пограничники накрыли нелегальный канал контрабанды электроники через Укрпочту

30 октября 2020 года, в аэропорту Борисполь, сотрудники Государственной таможенной службы задержали 700 нелегальных посылок с мобильными телефонами, планшетами и другой техникой известных брендов, которые завозились в Украину на фиктивных получателей из Сингапура через компанию Укрпочта.

Арест контрабандного груза произошел в ходе проверок в аэропорту "Борисполь" и на одной из международных станций почтового обмена в Киеве. Об этом сообщили "Украинские национальные новости" со ссылкой на официальный сайт Государственной пограничной службы Украины.

ГПСУ не сообщила, какая почтовая компания ввезла в Украину нерастаможенный груз, однако, на опубликованном пограничниками фото с места инцидента, один из контейнеров маркирован фирменным логотипом Укрпочты.

"Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину под видом почтовых отправлений, избегая уплаты в бюджет. В проверенном в аэропорту грузе, общим весом 2,5 тонны, правоохранители изъяли около 700 нелегальных отправлений. Нелегальные дельцы хотели уклониться от уплаты налогов на сумму почти в 1 млн грн", — говорится в сообщении ГПСУ.

На данный момент ведется следствие. Правоохранительным органам придется выяснить был ли причастен крупнейший национальный почтовый оператор к организации контрабандного канала.

Как известно, в 2018 году Укрпочта получила лицензию таможенно-брокерской деятельности и начала предоставлять услуги оформления товаров, подлежащих таможенному декларированию для экспортеров и импортеров. В пресс-службе компании тогда проинформировали СМИ, что новая услуга брокерской деятельности позволит заказать в Укрпочте необходимые разрешительные документы для ввоза и вывоза товаров из отдельных стран.

"Укрпочта, как член Всемирного почтового союза и партнер 192 стран по всему миру имеет специальные таможенные правила оформления и пересылки, которые упрощают работу для большинства категорий товаров", - говорилось в сообщении пресс-службы компании.

Инцидент 30 октября в Борисполе можно назвать беспрецедентным. До настоящего момента почтовые операторы не попадались на попытках ввоза столь крупных партий контрабандной техники. До настоящего момента пограничники ловили предприимчивых туристов, которые, пользуясь услугой "зеленого коридора" пытались без растаможки ввезти в Украину по несколько новых айфонов последних моделей и планшетов.
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Топ комментарии
+18
700 покупців aliexpress не отримають свої відправлення.
Як просто заради галочки кинули Китайців, яким тепер платити за товар покупцям.
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31.10.2020 15:41
+15
"Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей" (с)

Организаторы не задержаны, значит просто стырили технику из почтовых отправлений.
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31.10.2020 15:41
+6
Все эти разоблачения воспринимаются как борьба против конкурентов! Никто аплодировать не будет! Никто не одобрит млрды украденные из ковид фонда для ментов...
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31.10.2020 15:47
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"Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей" (с)

Организаторы не задержаны, значит просто стырили технику из почтовых отправлений.
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31.10.2020 15:41 Ответить
что за бред?
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31.10.2020 16:49 Ответить
я тоже не пойму, что за бред. "использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину"
Что за база? Чего они решили, что там фиктивные получатели? Эти же посылки должны были быть доставлены кому-то, чтобы потом товар был передан организатору? А эти получатели соучастники схемы, получается. Их задерживать не надо? Организаторов тоже не надо?
По факту -700 посылок, никаких правовых последствий.
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31.10.2020 16:56 Ответить
Ты у меня спрашиваешь? Вот тебе пример одной из схем.
Набирается группа каких-то маргинальных товарищей которая пишет доверенность на получение своих посылок некой фирме "посылки инкорпорейтед". Фирма заводит аккаунты на каких нибудь алиэкспрессах и организовывают поставку. Никакие получатели на почту не ходят кроме товарища у которого 150 доверенностей.
Кстати если ты не знал - ни получателей, ни организаторов никто задерживать не будет - контрабанда в Украине декриминализирована. Только штрафы.
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31.10.2020 17:52 Ответить
и смысл таких "махинаций" с позиций логики? что "фирма" будет делать со 150 купленными за кровные деньги посылками? - их же продать нужно, а в Украине такого не производят, "захист вітчизняного виробника" тут вообще ни о чем, а если поставить наценку за рекламу, работу, офис и покушать - покупатель закажет быстрее в Китае, или лично привезет с заграницы. да и новые технологии каждый год "у них", быстрее выше сильнее.
так что тут наверняка не "схема", а тупо воровство. 40 баксов налога с посылки, еще и по "оценкам" таможни, "цена" товара значит около 250-300 баксов, и не факт что там прям брендовая хрень была, а считали как за бренд. а смысл считать как за бренд, если товар левый - гарантия тогда не распространяется, а это ведь наверняка +50 процентов цены как минимум.
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31.10.2020 19:32 Ответить
кто у кого воровал?
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31.10.2020 19:34 Ответить
ну если за товар уплочено, а он не доставлен, то украли у того кто заплатил деньги, очевидно же.
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31.10.2020 19:37 Ответить
Ты хочешь сказать, что работники почты украли 700 посылок в одно время в одном месте?
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31.10.2020 19:43 Ответить
ну у кого украли - понятно, а кто - это уже другой вопрос. судя по всему - это "правоохранители". ведь логически прикинуть, если товар не соответствует - его нужно отправить назад, а не "изъять". если пришлют радиоактивыне отходы, корабль говна и подобное - это тоже "изымут"? или тут избирательно, что нужно берем, а что нет - выкидываем? и как это по-другому назвать?
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31.10.2020 19:59 Ответить
она их будет продавать в розницу
посылок походу лишился цитрус или кто то ему подобный
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31.10.2020 20:05 Ответить
я хз как это устроено, но если официальный магазин, платит налоги, у него ведь должны быть накладные, сертификаты, откуда товар, количество и т.п.? и если он будет гнать условный самогон и продавать - последствия должны быть наверное не самыми радужными? дебет-кредит и т.п. тоже наверное не сойдутся. вообще, основная фича "монополистов" в том, что оптом - всегда дешевле. и если в розницу получается почему-то дешевле, проще, и даже выгоднее - значит что-то явно не так, или с государством, или с законами, или с мозгами. тоже самое с тем же централизованным отоплением.
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31.10.2020 20:16 Ответить
легко устроено, там все продают ФОПы

Да в теории оптом дешевле, Но там есть НДС на ввозе, пошлины и прочее
А в розницу ( которая на самом деле опт ) их нет
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01.11.2020 12:11 Ответить
ну значит нужно отменить ндс при ввозе \малогабаритных товаров\ или еще что-то придумать, но не нарушать базовые законы физики экономики - всегда все пойдет по более выгодному пути. а это коррупция на таможне\в "правоохранительных" органах, депутаты все это крышуют, бабла в бюджете нет, куча бесполезных бумажек, лес пилят и т.п. в результате "маємо те що маємо".
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01.11.2020 18:20 Ответить
было бы хорошо отменить НДС и пошлину на воз товаров ( тех что не выпускаются в стране ) вообще...
Но требует это сокращения соц расходов и пенсий
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01.11.2020 19:22 Ответить
это тоже полная херня (как и все у нас). то есть все пенсионеры зависят не от того, что производит государство, а от импорта, и не просто импорта, как товара, еда, вода, одеяла, а от налогов с продаваемых у нас же товаров? и если импорт вдруг закроют - все социалка должна тихо помереть? с другой стороны брать ндс чтобы пенсионеры смогли себе купить закордонные товары тоже тупо, так как производитель очевидно повысит цены на товар на сумму этого ндс как минимум - он же не дебил благотворительностью занимается
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02.11.2020 02:25 Ответить
ну в теории пенсии должні идти с ЕСВ но его не хватает и потому...
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02.11.2020 20:16 Ответить
чем раньше у нас наконец помрет социалка, и сократят пенсии до экономически основанного уровня тем раньше начнется взлет экономики.
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05.11.2020 17:44 Ответить
имхо налог должен браться только с целью поддержки отечественного производителя и для утилизации ввезенного говна. остальное - тупо для хат таможенников.
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31.10.2020 19:36 Ответить
Жопа Блеать ! Я должен быть получить 4 отправления. Уже и трек прибалтийский отслеживался. Теперь в сраку. Ну быдлоскот зеленый, вы сделали меня вместе, псы не мытые
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31.10.2020 17:30 Ответить
700 покупців aliexpress не отримають свої відправлення.
Як просто заради галочки кинули Китайців, яким тепер платити за товар покупцям.
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31.10.2020 15:41 Ответить
Все эти разоблачения воспринимаются как борьба против конкурентов! Никто аплодировать не будет! Никто не одобрит млрды украденные из ковид фонда для ментов...
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31.10.2020 15:47 Ответить
Это я так понимаю многие кто заказал на али свистелки и перделки просто не получат свой товар!
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31.10.2020 15:56 Ответить
это они мою Atmega328 c Али накрыли что она не дошла , но Я спор выиграл , деньги вернули
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31.10.2020 16:00 Ответить
пардон за ВПН , флаг сменил
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31.10.2020 16:01 Ответить
Закажи мешок SMDхи, рассыпухой и в перемешку, нехай таможенники ******** Прикордонники накрили нелегальний канал контрабанди електроніки через Укрпошту - Цензор.НЕТ 9129.
Правда я боюсь, за такие шутки они тебя пристрелят Прикордонники накрили нелегальний канал контрабанди електроніки через Укрпошту - Цензор.НЕТ 9960
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31.10.2020 17:47 Ответить
а тут фантазии
Если товар задержан таможней то сопор на али 100% проигрывается вообще то
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31.10.2020 20:06 Ответить
Надеюсь что получатели посылок голосовали за Зеленского! Пограничники накрыли нелегальный канал контрабанды электроники через Укрпочту - Цензор.НЕТ 670
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31.10.2020 16:00 Ответить
Вот я, например за него и за них не голосовал. Так, что теперь, усраться и не жить? Зачем злорадствовать?
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31.10.2020 18:34 Ответить
вобще Укр Почта это отстой , посылки с Али доставляет 2 месяца , Новая Почта за 20 дней
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31.10.2020 16:03 Ответить
ага и стоит доставка как два телефона
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31.10.2020 16:50 Ответить
Главное, чтоб через Фоксторт канал сохранялся!
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31.10.2020 16:09 Ответить
мито булоб 5 - 10 і небуло б проблем , собаки встановили мито як пів телефона
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31.10.2020 16:21 Ответить
а сколько сейчас? 40-50?
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31.10.2020 16:51 Ответить
50 доларів
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31.10.2020 19:13 Ответить
То есть если я покупаю телефон стоимостью 100 уе я должен заплптить 50 уе?
Или это вообще за одну посылку?
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31.10.2020 19:19 Ответить
за 100 баксовый телефон в посылке мито 0
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31.10.2020 20:07 Ответить
Товарищ же пишет 50. Кому верить?
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31.10.2020 20:08 Ответить
Так...

Таможенным кодексом Украины предусмотрено лимит стоимости до 100 EUR для международных почтовых отправлений (МПО).
При превышении ценности вашего отправления более 100 EUR, но не более 150 EUR, будет начислен НДС в размере 20% от суммы свыше 100 EUR.
К примеру: стоимость вложений МПО = 140 EUR. НДС = (140 - 100) * 20% = 8 EUR
При превышении ценности вашего отправления более 150 EUR, будет начислено пошлина в размере 10% от превышения 150 EUR и НДС в размере 20% от стоимости посылки более 100 EUR.
К примеру: стоимость вложений МПО = 170 EUR. Пошлина = (170 - 150) * 10% = 2,00 EUR, НДС = (170 - 100 + 2) * 20% = 14,40 EUR
Таможенные платежи в данном случае составят: Пошлина 2 EUR + НДС 14,40 EUR = 16,40 EUR.источник Маймист эекспресс, который и возит посылки
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01.11.2020 12:15 Ответить
у законі сказано від ватрості, але нескказано чітко звідки вартість , щомаємо реально , а реально якщо немає чорної проплати то ціна буде відповідно непросто максимальна позолоченого а ще плюс транспортні видатки ! навідьдо того що ти з доми замовив до аеропорта таксі і відповідно вся подорож по Америці на таксі. Це як у мене у інвойсі ціна авто 5 тисяч євро , але розмитнення проводять від ціни 70 000 тисяч євро , а ящо якийсь митник має підозру то відділ контробанди , запит і вперед
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01.11.2020 13:19 Ответить
це те саме чому авто бляхи , а по вантажівках там повна пропасть мито від 30 тисяч доларв
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31.10.2020 19:15 Ответить
Что значит фиктивный получатиль ?
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31.10.2020 16:54 Ответить
опять мусорня херней страдает, вместо того, чтобы преступников ловить
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31.10.2020 17:20 Ответить
Щось воно, ото на таке схоже. Ну, зовсім, скоро все буде як у москалів!
(який нелегальний товар, з конкретною адресою? Там же не було "на деревню дедушке макарию". Обов'язково поштовий індекс, адже довідники міжнародних відділень є, без індексу жодне відправлення нікуди не піде! Навіть з самої задрипаної африканської країни...)Прикордонники накрили нелегальний канал контрабанди електроніки через Укрпошту - Цензор.НЕТ 3306
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31.10.2020 18:05 Ответить
по 100є ніхто неімпортує , їх на вагу везуть
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31.10.2020 19:29 Ответить
Во падлюки!
А я сиджу та й гадаю чому с Алі 40 ватний паяльник не прийшов
а у кабінеті у замовленнях написано що я його отримав
Це мабуть ментам ві потрібен для отримання "чистухи" від підозрюваного через сраку? .
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31.10.2020 19:50 Ответить
алло цитрус и другие- -- в суд подадут???
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01.11.2020 10:31 Ответить
ну всё теперь электронника подорожает!
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01.11.2020 10:56 Ответить
 
 