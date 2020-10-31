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Бориспіль (448) Держприкордонслужба (4342) контрабанда (1551) Сингапур (25) Укрпошта (270) техніка (1325)

Прикордонники накрили нелегальний канал контрабанди електроніки через Укрпошту

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Прикордонники накрили нелегальний канал контрабанди електроніки через Укрпошту

30 жовтня 2020 року, в аеропорту Бориспіль, співробітники Державної митної служби затримали 700 нелегальних посилок з мобільними телефонами, планшетами та іншою технікою відомих брендів, які завозилися в Україну на фіктивних одержувачів з Сінгапуру через компанії Укрпошта.

Арешт контрабандного вантажу стався під час перевірок в аеропорту "Бориспіль" і на одній з міжнародних станцій поштового обміну в Києві. Про це повідомили "Українські національні новини" з посиланням на офіційний сайт Державної прикордонної служби України.

ДПСУ не повідомила, яка поштова компанія ввезла в Україну нерозмитнений вантаж, однак, на опублікованому прикордонниками фото з місця інциденту, один з контейнерів маркований фірмовим логотипом Укрпошти.

Як встановили правоохоронці, організатори злочинного каналу використовували базу фіктивних отримувачів, щоб доставляти техніку з Сінгапуру в Україну під виглядом поштових відправлень, уникаючи сплати до бюджету. У перевіреному в аеропорту вантажі, загальною вагою 2,5 тонни, правоохоронці вилучили близько 700 нелегальних відправлень. Нелегальні ділки хотіли ухилитися від сплати податків на суму майже в 1 млн грн", - додається у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронним органам доведеться з'ясувати, чи був причетний найбільший національний поштовий оператор до організації контрабандного каналу.

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Як відомо, в 2018 році Укрпошта отримала ліцензію митно-брокерської діяльності і почала надавати послуги оформлення товарів, що підлягають митному декларуванню для експортерів та імпортерів. У пресслужбі компанії тоді поінформували ЗМІ, що нова послуга брокерської діяльності дозволить замовити в Укрпошті необхідні дозвільні документи для ввезення та вивезення товарів з окремих країн.

"Укрпошта як член Всесвітнього поштового союзу і партнер 192 країн у всьому світі має спеціальні митні правила оформлення і пересилання, які спрощують роботу для більшості категорій товарів", - говорилося в повідомленні пресслужби компанії.

Інцидент 30 жовтня в Борисполі можна назвати безпрецедентним. До теперішнього моменту поштові оператори не траплялися на спробах ввезення таких великих партій контрабандної техніки. До теперішнього моменту прикордонники ловили підприємливих туристів, які, користуючись послугою "зеленого коридору" намагалися без розмитнення ввезти в Україну по кілька нових айфонів останніх моделей і планшетів.
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Топ коментарі
+18
700 покупців aliexpress не отримають свої відправлення.
Як просто заради галочки кинули Китайців, яким тепер платити за товар покупцям.
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31.10.2020 15:41
+15
"Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей" (с)

Организаторы не задержаны, значит просто стырили технику из почтовых отправлений.
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31.10.2020 15:41
+6
Все эти разоблачения воспринимаются как борьба против конкурентов! Никто аплодировать не будет! Никто не одобрит млрды украденные из ковид фонда для ментов...
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31.10.2020 15:47
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"Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей" (с)

Организаторы не задержаны, значит просто стырили технику из почтовых отправлений.
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31.10.2020 15:41 Відповісти
что за бред?
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31.10.2020 16:49 Відповісти
я тоже не пойму, что за бред. "использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину"
Что за база? Чего они решили, что там фиктивные получатели? Эти же посылки должны были быть доставлены кому-то, чтобы потом товар был передан организатору? А эти получатели соучастники схемы, получается. Их задерживать не надо? Организаторов тоже не надо?
По факту -700 посылок, никаких правовых последствий.
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31.10.2020 16:56 Відповісти
Ты у меня спрашиваешь? Вот тебе пример одной из схем.
Набирается группа каких-то маргинальных товарищей которая пишет доверенность на получение своих посылок некой фирме "посылки инкорпорейтед". Фирма заводит аккаунты на каких нибудь алиэкспрессах и организовывают поставку. Никакие получатели на почту не ходят кроме товарища у которого 150 доверенностей.
Кстати если ты не знал - ни получателей, ни организаторов никто задерживать не будет - контрабанда в Украине декриминализирована. Только штрафы.
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31.10.2020 17:52 Відповісти
и смысл таких "махинаций" с позиций логики? что "фирма" будет делать со 150 купленными за кровные деньги посылками? - их же продать нужно, а в Украине такого не производят, "захист вітчизняного виробника" тут вообще ни о чем, а если поставить наценку за рекламу, работу, офис и покушать - покупатель закажет быстрее в Китае, или лично привезет с заграницы. да и новые технологии каждый год "у них", быстрее выше сильнее.
так что тут наверняка не "схема", а тупо воровство. 40 баксов налога с посылки, еще и по "оценкам" таможни, "цена" товара значит около 250-300 баксов, и не факт что там прям брендовая хрень была, а считали как за бренд. а смысл считать как за бренд, если товар левый - гарантия тогда не распространяется, а это ведь наверняка +50 процентов цены как минимум.
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31.10.2020 19:32 Відповісти
кто у кого воровал?
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31.10.2020 19:34 Відповісти
ну если за товар уплочено, а он не доставлен, то украли у того кто заплатил деньги, очевидно же.
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31.10.2020 19:37 Відповісти
Ты хочешь сказать, что работники почты украли 700 посылок в одно время в одном месте?
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31.10.2020 19:43 Відповісти
ну у кого украли - понятно, а кто - это уже другой вопрос. судя по всему - это "правоохранители". ведь логически прикинуть, если товар не соответствует - его нужно отправить назад, а не "изъять". если пришлют радиоактивыне отходы, корабль говна и подобное - это тоже "изымут"? или тут избирательно, что нужно берем, а что нет - выкидываем? и как это по-другому назвать?
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31.10.2020 19:59 Відповісти
она их будет продавать в розницу
посылок походу лишился цитрус или кто то ему подобный
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31.10.2020 20:05 Відповісти
я хз как это устроено, но если официальный магазин, платит налоги, у него ведь должны быть накладные, сертификаты, откуда товар, количество и т.п.? и если он будет гнать условный самогон и продавать - последствия должны быть наверное не самыми радужными? дебет-кредит и т.п. тоже наверное не сойдутся. вообще, основная фича "монополистов" в том, что оптом - всегда дешевле. и если в розницу получается почему-то дешевле, проще, и даже выгоднее - значит что-то явно не так, или с государством, или с законами, или с мозгами. тоже самое с тем же централизованным отоплением.
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31.10.2020 20:16 Відповісти
легко устроено, там все продают ФОПы

Да в теории оптом дешевле, Но там есть НДС на ввозе, пошлины и прочее
А в розницу ( которая на самом деле опт ) их нет
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01.11.2020 12:11 Відповісти
ну значит нужно отменить ндс при ввозе \малогабаритных товаров\ или еще что-то придумать, но не нарушать базовые законы физики экономики - всегда все пойдет по более выгодному пути. а это коррупция на таможне\в "правоохранительных" органах, депутаты все это крышуют, бабла в бюджете нет, куча бесполезных бумажек, лес пилят и т.п. в результате "маємо те що маємо".
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01.11.2020 18:20 Відповісти
было бы хорошо отменить НДС и пошлину на воз товаров ( тех что не выпускаются в стране ) вообще...
Но требует это сокращения соц расходов и пенсий
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01.11.2020 19:22 Відповісти
это тоже полная херня (как и все у нас). то есть все пенсионеры зависят не от того, что производит государство, а от импорта, и не просто импорта, как товара, еда, вода, одеяла, а от налогов с продаваемых у нас же товаров? и если импорт вдруг закроют - все социалка должна тихо помереть? с другой стороны брать ндс чтобы пенсионеры смогли себе купить закордонные товары тоже тупо, так как производитель очевидно повысит цены на товар на сумму этого ндс как минимум - он же не дебил благотворительностью занимается
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02.11.2020 02:25 Відповісти
ну в теории пенсии должні идти с ЕСВ но его не хватает и потому...
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02.11.2020 20:16 Відповісти
чем раньше у нас наконец помрет социалка, и сократят пенсии до экономически основанного уровня тем раньше начнется взлет экономики.
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05.11.2020 17:44 Відповісти
имхо налог должен браться только с целью поддержки отечественного производителя и для утилизации ввезенного говна. остальное - тупо для хат таможенников.
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31.10.2020 19:36 Відповісти
Жопа Блеать ! Я должен быть получить 4 отправления. Уже и трек прибалтийский отслеживался. Теперь в сраку. Ну быдлоскот зеленый, вы сделали меня вместе, псы не мытые
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31.10.2020 17:30 Відповісти
700 покупців aliexpress не отримають свої відправлення.
Як просто заради галочки кинули Китайців, яким тепер платити за товар покупцям.
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31.10.2020 15:41 Відповісти
Все эти разоблачения воспринимаются как борьба против конкурентов! Никто аплодировать не будет! Никто не одобрит млрды украденные из ковид фонда для ментов...
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31.10.2020 15:47 Відповісти
Это я так понимаю многие кто заказал на али свистелки и перделки просто не получат свой товар!
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31.10.2020 15:56 Відповісти
это они мою Atmega328 c Али накрыли что она не дошла , но Я спор выиграл , деньги вернули
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31.10.2020 16:00 Відповісти
пардон за ВПН , флаг сменил
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31.10.2020 16:01 Відповісти
Закажи мешок SMDхи, рассыпухой и в перемешку, нехай таможенники ******** Прикордонники накрили нелегальний канал контрабанди електроніки через Укрпошту - Цензор.НЕТ 9129.
Правда я боюсь, за такие шутки они тебя пристрелят Прикордонники накрили нелегальний канал контрабанди електроніки через Укрпошту - Цензор.НЕТ 9960
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31.10.2020 17:47 Відповісти
а тут фантазии
Если товар задержан таможней то сопор на али 100% проигрывается вообще то
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31.10.2020 20:06 Відповісти
Надеюсь что получатели посылок голосовали за Зеленского! Пограничники накрыли нелегальный канал контрабанды электроники через Укрпочту - Цензор.НЕТ 670
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31.10.2020 16:00 Відповісти
Вот я, например за него и за них не голосовал. Так, что теперь, усраться и не жить? Зачем злорадствовать?
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31.10.2020 18:34 Відповісти
вобще Укр Почта это отстой , посылки с Али доставляет 2 месяца , Новая Почта за 20 дней
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31.10.2020 16:03 Відповісти
ага и стоит доставка как два телефона
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31.10.2020 16:50 Відповісти
Главное, чтоб через Фоксторт канал сохранялся!
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31.10.2020 16:09 Відповісти
мито булоб 5 - 10 і небуло б проблем , собаки встановили мито як пів телефона
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31.10.2020 16:21 Відповісти
а сколько сейчас? 40-50?
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31.10.2020 16:51 Відповісти
50 доларів
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31.10.2020 19:13 Відповісти
То есть если я покупаю телефон стоимостью 100 уе я должен заплптить 50 уе?
Или это вообще за одну посылку?
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31.10.2020 19:19 Відповісти
за 100 баксовый телефон в посылке мито 0
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31.10.2020 20:07 Відповісти
Товарищ же пишет 50. Кому верить?
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31.10.2020 20:08 Відповісти
Так...

Таможенным кодексом Украины предусмотрено лимит стоимости до 100 EUR для международных почтовых отправлений (МПО).
При превышении ценности вашего отправления более 100 EUR, но не более 150 EUR, будет начислен НДС в размере 20% от суммы свыше 100 EUR.
К примеру: стоимость вложений МПО = 140 EUR. НДС = (140 - 100) * 20% = 8 EUR
При превышении ценности вашего отправления более 150 EUR, будет начислено пошлина в размере 10% от превышения 150 EUR и НДС в размере 20% от стоимости посылки более 100 EUR.
К примеру: стоимость вложений МПО = 170 EUR. Пошлина = (170 - 150) * 10% = 2,00 EUR, НДС = (170 - 100 + 2) * 20% = 14,40 EUR
Таможенные платежи в данном случае составят: Пошлина 2 EUR + НДС 14,40 EUR = 16,40 EUR.источник Маймист эекспресс, который и возит посылки
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01.11.2020 12:15 Відповісти
у законі сказано від ватрості, але нескказано чітко звідки вартість , щомаємо реально , а реально якщо немає чорної проплати то ціна буде відповідно непросто максимальна позолоченого а ще плюс транспортні видатки ! навідьдо того що ти з доми замовив до аеропорта таксі і відповідно вся подорож по Америці на таксі. Це як у мене у інвойсі ціна авто 5 тисяч євро , але розмитнення проводять від ціни 70 000 тисяч євро , а ящо якийсь митник має підозру то відділ контробанди , запит і вперед
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01.11.2020 13:19 Відповісти
це те саме чому авто бляхи , а по вантажівках там повна пропасть мито від 30 тисяч доларв
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31.10.2020 19:15 Відповісти
Что значит фиктивный получатиль ?
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31.10.2020 16:54 Відповісти
опять мусорня херней страдает, вместо того, чтобы преступников ловить
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31.10.2020 17:20 Відповісти
Щось воно, ото на таке схоже. Ну, зовсім, скоро все буде як у москалів!
(який нелегальний товар, з конкретною адресою? Там же не було "на деревню дедушке макарию". Обов'язково поштовий індекс, адже довідники міжнародних відділень є, без індексу жодне відправлення нікуди не піде! Навіть з самої задрипаної африканської країни...)Прикордонники накрили нелегальний канал контрабанди електроніки через Укрпошту - Цензор.НЕТ 3306
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31.10.2020 18:05 Відповісти
по 100є ніхто неімпортує , їх на вагу везуть
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31.10.2020 19:29 Відповісти
Во падлюки!
А я сиджу та й гадаю чому с Алі 40 ватний паяльник не прийшов
а у кабінеті у замовленнях написано що я його отримав
Це мабуть ментам ві потрібен для отримання "чистухи" від підозрюваного через сраку? .
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31.10.2020 19:50 Відповісти
алло цитрус и другие- -- в суд подадут???
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01.11.2020 10:31 Відповісти
ну всё теперь электронника подорожает!
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01.11.2020 10:56 Відповісти
 
 