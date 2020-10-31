Прикордонники накрили нелегальний канал контрабанди електроніки через Укрпошту

30 жовтня 2020 року, в аеропорту Бориспіль, співробітники Державної митної служби затримали 700 нелегальних посилок з мобільними телефонами, планшетами та іншою технікою відомих брендів, які завозилися в Україну на фіктивних одержувачів з Сінгапуру через компанії Укрпошта.

Арешт контрабандного вантажу стався під час перевірок в аеропорту "Бориспіль" і на одній з міжнародних станцій поштового обміну в Києві. Про це повідомили "Українські національні новини" з посиланням на офіційний сайт Державної прикордонної служби України.

ДПСУ не повідомила, яка поштова компанія ввезла в Україну нерозмитнений вантаж, однак, на опублікованому прикордонниками фото з місця інциденту, один з контейнерів маркований фірмовим логотипом Укрпошти.

Як встановили правоохоронці, організатори злочинного каналу використовували базу фіктивних отримувачів, щоб доставляти техніку з Сінгапуру в Україну під виглядом поштових відправлень, уникаючи сплати до бюджету. У перевіреному в аеропорту вантажі, загальною вагою 2,5 тонни, правоохоронці вилучили близько 700 нелегальних відправлень. Нелегальні ділки хотіли ухилитися від сплати податків на суму майже в 1 млн грн", - додається у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронним органам доведеться з'ясувати, чи був причетний найбільший національний поштовий оператор до організації контрабандного каналу.

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Як відомо, в 2018 році Укрпошта отримала ліцензію митно-брокерської діяльності і почала надавати послуги оформлення товарів, що підлягають митному декларуванню для експортерів та імпортерів. У пресслужбі компанії тоді поінформували ЗМІ, що нова послуга брокерської діяльності дозволить замовити в Укрпошті необхідні дозвільні документи для ввезення та вивезення товарів з окремих країн.

"Укрпошта як член Всесвітнього поштового союзу і партнер 192 країн у всьому світі має спеціальні митні правила оформлення і пересилання, які спрощують роботу для більшості категорій товарів", - говорилося в повідомленні пресслужби компанії.

Інцидент 30 жовтня в Борисполі можна назвати безпрецедентним. До теперішнього моменту поштові оператори не траплялися на спробах ввезення таких великих партій контрабандної техніки. До теперішнього моменту прикордонники ловили підприємливих туристів, які, користуючись послугою "зеленого коридору" намагалися без розмитнення ввезти в Україну по кілька нових айфонів останніх моделей і планшетів.