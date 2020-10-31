Прикордонники накрили нелегальний канал контрабанди електроніки через Укрпошту
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
30 жовтня 2020 року, в аеропорту Бориспіль, співробітники Державної митної служби затримали 700 нелегальних посилок з мобільними телефонами, планшетами та іншою технікою відомих брендів, які завозилися в Україну на фіктивних одержувачів з Сінгапуру через компанії Укрпошта.
Арешт контрабандного вантажу стався під час перевірок в аеропорту "Бориспіль" і на одній з міжнародних станцій поштового обміну в Києві. Про це повідомили "Українські національні новини" з посиланням на офіційний сайт Державної прикордонної служби України.
ДПСУ не повідомила, яка поштова компанія ввезла в Україну нерозмитнений вантаж, однак, на опублікованому прикордонниками фото з місця інциденту, один з контейнерів маркований фірмовим логотипом Укрпошти.
Як встановили правоохоронці, організатори злочинного каналу використовували базу фіктивних отримувачів, щоб доставляти техніку з Сінгапуру в Україну під виглядом поштових відправлень, уникаючи сплати до бюджету. У перевіреному в аеропорту вантажі, загальною вагою 2,5 тонни, правоохоронці вилучили близько 700 нелегальних відправлень. Нелегальні ділки хотіли ухилитися від сплати податків на суму майже в 1 млн грн", - додається у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронним органам доведеться з'ясувати, чи був причетний найбільший національний поштовий оператор до організації контрабандного каналу.
Як відомо, в 2018 році Укрпошта отримала ліцензію митно-брокерської діяльності і почала надавати послуги оформлення товарів, що підлягають митному декларуванню для експортерів та імпортерів. У пресслужбі компанії тоді поінформували ЗМІ, що нова послуга брокерської діяльності дозволить замовити в Укрпошті необхідні дозвільні документи для ввезення та вивезення товарів з окремих країн.
"Укрпошта як член Всесвітнього поштового союзу і партнер 192 країн у всьому світі має спеціальні митні правила оформлення і пересилання, які спрощують роботу для більшості категорій товарів", - говорилося в повідомленні пресслужби компанії.
Інцидент 30 жовтня в Борисполі можна назвати безпрецедентним. До теперішнього моменту поштові оператори не траплялися на спробах ввезення таких великих партій контрабандної техніки. До теперішнього моменту прикордонники ловили підприємливих туристів, які, користуючись послугою "зеленого коридору" намагалися без розмитнення ввезти в Україну по кілька нових айфонів останніх моделей і планшетів.
Будь ласка, зачекайте...
Организаторы не задержаны, значит просто стырили технику из почтовых отправлений.
Что за база? Чего они решили, что там фиктивные получатели? Эти же посылки должны были быть доставлены кому-то, чтобы потом товар был передан организатору? А эти получатели соучастники схемы, получается. Их задерживать не надо? Организаторов тоже не надо?
По факту -700 посылок, никаких правовых последствий.
Набирается группа каких-то маргинальных товарищей которая пишет доверенность на получение своих посылок некой фирме "посылки инкорпорейтед". Фирма заводит аккаунты на каких нибудь алиэкспрессах и организовывают поставку. Никакие получатели на почту не ходят кроме товарища у которого 150 доверенностей.
Кстати если ты не знал - ни получателей, ни организаторов никто задерживать не будет - контрабанда в Украине декриминализирована. Только штрафы.
быстрее выше сильнее.
так что тут наверняка не "схема", а тупо воровство. 40 баксов налога с посылки, еще и по "оценкам" таможни, "цена" товара значит около 250-300 баксов, и не факт что там прям брендовая хрень была, а считали как за бренд. а смысл считать как за бренд, если товар левый - гарантия тогда не распространяется, а это ведь наверняка +50 процентов цены как минимум.
посылок походу лишился цитрус или кто то ему подобный
Да в теории оптом дешевле, Но там есть НДС на ввозе, пошлины и прочее
А в розницу ( которая на самом деле опт ) их нет
физикиэкономики - всегда все пойдет по более выгодному пути. а это коррупция на таможне\в "правоохранительных" органах, депутаты все это крышуют, бабла в бюджете нет, куча бесполезных бумажек, лес пилят и т.п. в результате "маємо те що маємо".
Но требует это сокращения соц расходов и пенсий
еда, вода, одеяла,а от налогов с продаваемых у нас же товаров? и если импорт вдруг закроют - все социалка должна тихо помереть? с другой стороны брать ндс чтобы пенсионеры смогли себе купить закордонные товары тоже тупо, так как производитель очевидно повысит цены на товар на сумму этого ндс как минимум - он же не дебилблаготворительностью занимается говна. остальное - тупо для хат таможенников.
Як просто заради галочки кинули Китайців, яким тепер платити за товар покупцям.
Правда я боюсь, за такие шутки они тебя пристрелят
Если товар задержан таможней то сопор на али 100% проигрывается вообще то
Или это вообще за одну посылку?
Таможенным кодексом Украины предусмотрено лимит стоимости до 100 EUR для международных почтовых отправлений (МПО).
При превышении ценности вашего отправления более 100 EUR, но не более 150 EUR, будет начислен НДС в размере 20% от суммы свыше 100 EUR.
К примеру: стоимость вложений МПО = 140 EUR. НДС = (140 - 100) * 20% = 8 EUR
При превышении ценности вашего отправления более 150 EUR, будет начислено пошлина в размере 10% от превышения 150 EUR и НДС в размере 20% от стоимости посылки более 100 EUR.
К примеру: стоимость вложений МПО = 170 EUR. Пошлина = (170 - 150) * 10% = 2,00 EUR, НДС = (170 - 100 + 2) * 20% = 14,40 EUR
Таможенные платежи в данном случае составят: Пошлина 2 EUR + НДС 14,40 EUR = 16,40 EUR.источник Маймист эекспресс, который и возит посылки
(який нелегальний товар, з конкретною адресою? Там же не було "на деревню дедушке макарию". Обов'язково поштовий індекс, адже довідники міжнародних відділень є, без індексу жодне відправлення нікуди не піде! Навіть з самої задрипаної африканської країни...)
А я сиджу та й гадаю чому с Алі 40 ватний паяльник не прийшов
а у кабінеті у замовленнях написано що я його отримав
Це мабуть ментам ві потрібен для отримання "чистухи" від підозрюваного через сраку? .