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Із 1 листопада 250 відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Із 1 листопада 250 відділень

Починаючи з 1 листопада, 250 найбільш завантажених відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"За рішенням керівництва з 1 листопада компанія починає працювати без вихідних у 250 найбільш завантажених відділеннях. Усе для безпеки і комфорту клієнтів", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів і суттєво зменшити черги у відділеннях, що особливо актуально в зв'язку з пандемією COVID-19.

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30.10.2020 11:04 Відповісти
Давно пора, зажрались они.
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30.10.2020 11:19 Відповісти
Укрпочта - ходячий труп. Скорее какой-нибудь Гюнсел потеснит НП, чем этот заповедник совка.
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30.10.2020 14:53 Відповісти
 
 