Із 1 листопада 250 відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних, - Мінінфраструктури
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Починаючи з 1 листопада, 250 найбільш завантажених відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
"За рішенням керівництва з 1 листопада компанія починає працювати без вихідних у 250 найбільш завантажених відділеннях. Усе для безпеки і комфорту клієнтів", - сказано в повідомленні.
Зазначають, що це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів і суттєво зменшити черги у відділеннях, що особливо актуально в зв'язку з пандемією COVID-19.
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Пан Перець
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Иннокентий beer
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pacerhard melina
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