С 1 ноября 250 отделений "Укрпочты" будут работать без выходных, - Мининфраструктуры

Начиная с 1 ноября, 250 самых загруженных отделений "Укрпочты" будут работать без выходных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"По решению руководства с 1 ноября компания начинает работать без выходных в 250 самых загруженных отделениях. Все для безопасности и комфорта клиентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и существенно уменьшить очереди в отделениях, что особенно актуально в связи с пандемией COVID-19.

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