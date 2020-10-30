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С 1 ноября 250 отделений "Укрпочты" будут работать без выходных, - Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 1 ноября 250 отделений

Начиная с 1 ноября, 250 самых загруженных отделений "Укрпочты" будут работать без выходных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"По решению руководства с 1 ноября компания начинает работать без выходных в 250 самых загруженных отделениях. Все для безопасности и комфорта клиентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и существенно уменьшить очереди в отделениях, что особенно актуально в связи с пандемией COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" начала принимать электронные документы из "Дії", - Минцифры

Автор: Богдан Гуньковський
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Нову Пошту намагаються наздогнати 🙂
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30.10.2020 11:04 Ответить
Давно пора, зажрались они.
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30.10.2020 11:19 Ответить
Укрпочта - ходячий труп. Скорее какой-нибудь Гюнсел потеснит НП, чем этот заповедник совка.
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30.10.2020 14:53 Ответить
 
 