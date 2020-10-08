"Укрпочта" начала принимать электронные документы из "Дії", - Минцифры
С сегодняшнего посылки в отделениях "Укрпочты" можно получить по цифровым документам из обновленного приложения "Дія 2.0.".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Телеграме.
Отмечается, что в отделениях "Укрпочты" принимают ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія 2.0.". С этими документами можно получить внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы); международные страховые отправления без таможенных начислений и после оплаты.
При предоставлении услуги оператор в почтовом отделении отсканирует штрих-код с обратной стороны паспорта, а далее данные передаются в систему "Укрпочты".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Fantomas
показать весь комментарий08.10.2020 16:49 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий08.10.2020 16:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль