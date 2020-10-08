РУС
Новости
1 586 2

"Укрпочта" начала принимать электронные документы из "Дії", - Минцифры

С сегодняшнего посылки в отделениях "Укрпочты" можно получить по цифровым документам из обновленного приложения "Дія 2.0.".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Телеграме.

Отмечается, что в отделениях "Укрпочты" принимают ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія 2.0.". С этими документами можно получить внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы); международные страховые отправления без таможенных начислений и после оплаты.

При предоставлении услуги оператор в почтовом отделении отсканирует штрих-код с обратной стороны паспорта, а далее данные передаются в систему "Укрпочты".

Читайте также: В приложении "Дія" появилась возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет, - Минцифры

Укрпочта (317) электронные документы (124) Дія (436)
брехня, час назад был на укрпочте требовали бумажный ))
08.10.2020 16:49 Ответить
Мне по Днепру бандероль шла неделю, электронные документы добьют укрпочту окончательно.
08.10.2020 16:52 Ответить
 
 