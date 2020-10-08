УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10474 відвідувача онлайн
Новини
1 586 2

"Укрпошта" почала приймати електронні документи з "Дії", - Мінцифри

"Укрпошта" почала приймати електронні документи з "Дії", - Мінцифри

Від сьогодні посилки у відділеннях "Укрпошти" можна отримати за цифровими документами з оновленого додатка "Дія 2.0.".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України в Телеграмі.

Зазначається, що у відділеннях "Укрпошти" приймають ID-картку і закордонний біометричний паспорт у додатку "Дія 2.0.". З цими документами можна отримати внутрішні і міжнародні рекомендовані відправлення (листи, бандеролі, поштові картки, секограми,); внутрішні страхові відправлення без післяплати або з післяплатою на суму до 5000 грн (Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox); міжнародні страхові відправлення без митних нарахувань і післясплати.

При наданні послуги оператор у поштовому відділенні сканує штрих-код на зворотному боці паспорта, а далі дані передаються в систему "Укрпошти".

Читайте також: Банківський рахунок тепер можна відкрити з паспортом із програми "Дія", - НБУ

Укрпошта почала приймати електронні документи з Дії, - Мінцифри 01

Автор: 

Укрпошта (1110) електронні документи (459) Дія (1191)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
брехня, час назад был на укрпочте требовали бумажный ))
показати весь коментар
08.10.2020 16:49 Відповісти
Мне по Днепру бандероль шла неделю, электронные документы добьют укрпочту окончательно.
показати весь коментар
08.10.2020 16:52 Відповісти
 
 