"Укрпошта" почала приймати електронні документи з "Дії", - Мінцифри

Від сьогодні посилки у відділеннях "Укрпошти" можна отримати за цифровими документами з оновленого додатка "Дія 2.0.".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України в Телеграмі.

Зазначається, що у відділеннях "Укрпошти" приймають ID-картку і закордонний біометричний паспорт у додатку "Дія 2.0.". З цими документами можна отримати внутрішні і міжнародні рекомендовані відправлення (листи, бандеролі, поштові картки, секограми,); внутрішні страхові відправлення без післяплати або з післяплатою на суму до 5000 грн (Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox); міжнародні страхові відправлення без митних нарахувань і післясплати.

При наданні послуги оператор у поштовому відділенні сканує штрих-код на зворотному боці паспорта, а далі дані передаються в систему "Укрпошти".

Читайте також: Банківський рахунок тепер можна відкрити з паспортом із програми "Дія", - НБУ