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Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

Матч

Футбольный матч "Шахтер" - "Боруссия М", запланированный на 3 ноября, пройдет без зрителей.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Шахтера", информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство здравоохранения с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября касательно возможности проведения матча в присутствии болельщиков", - говорится в сообщении.

Продажа билетов на матч прекращена.

Поединок состоится 3 ноября на НСК "Олимпийский" в 19:55.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Матч перенести на "Донбас-арену" і вщерть заповнити вболівальниками.
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01.11.2020 16:58
+1
Мільйонери мусять поповнювати свої мільйончики.
А піпл хай сидить ні хлібі і воді.
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01.11.2020 20:07
+1
Vedana Піпл сам згоден.
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01.11.2020 20:12
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Матч перенести на "Донбас-арену" і вщерть заповнити вболівальниками.
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01.11.2020 16:58 Ответить
"Боруссия М"????мёнхен -гладбах??(странная приставка,,М") Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение - Цензор.НЕТ 1877 Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение - Цензор.НЕТ 2410
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01.11.2020 17:13 Ответить
XDDDD

Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение - Цензор.НЕТ 2233
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01.11.2020 17:15 Ответить
Как-то Пох.
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01.11.2020 17:15 Ответить
Ніт, команда "Кактопох" вилетіла ще на попередньому етапі Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение - Цензор.НЕТ 6477
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01.11.2020 17:19 Ответить
😂
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01.11.2020 18:08 Ответить
а другий тур виборів - дозволять?
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01.11.2020 17:28 Ответить
В этой стране кто нибудь будет выполнять законы и конституцию . Ну ладно гарант лезет в спор с кс . Но вот уже минздрав обьявляет черезвычайное положение и закрывает стадионы. Как дальше жить думаете товарищи из стада. В стойле и в неволе.
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01.11.2020 17:51 Ответить
...а без мяча можно? -- на нём зараза переносится, при ударе об голову...
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01.11.2020 18:06 Ответить
И без футболистов .Они тоже могут быть переносчиками
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01.11.2020 19:41 Ответить
Та, нехай в масках побегают, соблюдая дистанцию...
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01.11.2020 19:43 Ответить
Футбол-это спектакль для зрителей ! Без зрителей-это мастурбация.....играть Гамлета в пустом зале?!?!
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01.11.2020 18:55 Ответить
Ну и хорошо. Не хватает сварщиков, токарей, трактористов - так что пусть переучиваются на новые специальности.
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01.11.2020 21:54 Ответить
Коли міністр кацап, навіть не дивовижно. Матч "Шахтар" - "Боруссія М" відбудеться без глядачів, МОЗ скасувало дозвіл - Цензор.НЕТ 6146
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01.11.2020 19:07 Ответить
Мільйонери мусять поповнювати свої мільйончики.
А піпл хай сидить ні хлібі і воді.
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01.11.2020 20:07 Ответить
Vedana Піпл сам згоден.
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01.11.2020 20:12 Ответить
 
 