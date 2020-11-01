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Матч "Шахтар" - "Боруссія М" відбудеться без глядачів, МОЗ скасувало дозвіл

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Матч

Футбольний матч "Шахтар" - "Боруссія М", запланований на 3 листопада, відбудеться без глядачів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Шахтаря", інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров'я з урахуванням погіршення епідемічної ситуації, пов'язаної із поширенням на території України COVID-19, яке спостерігається останніми днямм, відкликає свій лист від 26 жовтня щодо можливості проведення матчу в присутності уболівальників", - йдеться в повідомленні.

Продаж квитків на матч припинено.

Поєдинок відбудеться 3 листопада на НСК "Олімпійський" о 19:55.

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Топ коментарі
+2
Матч перенести на "Донбас-арену" і вщерть заповнити вболівальниками.
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01.11.2020 16:58
+1
Мільйонери мусять поповнювати свої мільйончики.
А піпл хай сидить ні хлібі і воді.
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01.11.2020 20:07
+1
Vedana Піпл сам згоден.
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01.11.2020 20:12
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Матч перенести на "Донбас-арену" і вщерть заповнити вболівальниками.
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01.11.2020 16:58 Відповісти
"Боруссия М"????мёнхен -гладбах??(странная приставка,,М") Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение - Цензор.НЕТ 1877 Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение - Цензор.НЕТ 2410
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01.11.2020 17:13 Відповісти
XDDDD

Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение - Цензор.НЕТ 2233
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01.11.2020 17:15 Відповісти
Как-то Пох.
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01.11.2020 17:15 Відповісти
Ніт, команда "Кактопох" вилетіла ще на попередньому етапі Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение - Цензор.НЕТ 6477
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01.11.2020 17:19 Відповісти
😂
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01.11.2020 18:08 Відповісти
а другий тур виборів - дозволять?
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01.11.2020 17:28 Відповісти
В этой стране кто нибудь будет выполнять законы и конституцию . Ну ладно гарант лезет в спор с кс . Но вот уже минздрав обьявляет черезвычайное положение и закрывает стадионы. Как дальше жить думаете товарищи из стада. В стойле и в неволе.
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01.11.2020 17:51 Відповісти
...а без мяча можно? -- на нём зараза переносится, при ударе об голову...
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01.11.2020 18:06 Відповісти
И без футболистов .Они тоже могут быть переносчиками
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01.11.2020 19:41 Відповісти
Та, нехай в масках побегают, соблюдая дистанцию...
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01.11.2020 19:43 Відповісти
Футбол-это спектакль для зрителей ! Без зрителей-это мастурбация.....играть Гамлета в пустом зале?!?!
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01.11.2020 18:55 Відповісти
Ну и хорошо. Не хватает сварщиков, токарей, трактористов - так что пусть переучиваются на новые специальности.
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01.11.2020 21:54 Відповісти
Коли міністр кацап, навіть не дивовижно. Матч "Шахтар" - "Боруссія М" відбудеться без глядачів, МОЗ скасувало дозвіл - Цензор.НЕТ 6146
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01.11.2020 19:07 Відповісти
Мільйонери мусять поповнювати свої мільйончики.
А піпл хай сидить ні хлібі і воді.
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01.11.2020 20:07 Відповісти
Vedana Піпл сам згоден.
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01.11.2020 20:12 Відповісти
 
 