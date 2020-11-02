РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12892 посетителя онлайн
Новости Происшествия Пожары в Украине
7 021 9
Одесса (7384) пожар (5566) ГСЧС (4487)

В 25-этажном жилом доме в Одессе произошел пожар: жильцов эвакуировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессе вечером 1 ноября произошел пожар на последнем этаже 25-этажного дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"1 ноября в 20:53 в г. Одесса по ул. Люстдорфская дорога, 55/2 в квартире на 25 этаже 25-ти этажного жилого дома возник пожар. Прибывшие на место происшествия демонтировали закрытые металлические двери на 25 этаж с помощью бензореза, после чего приступили к тушению пожара. Одновременно проводилась эвакуация жильцов дома. Подразделениями ГСЧС спасены 6 человек", - сказано в сообщении.

В 21:49 пожар был локализован на площади 100 кв. м. В 22:14 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 25 человек личного состава и 6 единиц техники ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вонзил нож в грудь: мужчина убил сотрудницу кафе в центре Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как рассказала хозяйка сгоревшей квартиры Анастасия изданию "Думская", она буквально на минуту вышла из кухни, а когда вернулась, черный дым уже распространился почти по всей кухне. По ее словам, загорелось подсолнечное масло на сковороде. Люди сразу выбежали из квартиры, нажали на пожарную кнопку и сработала сигнализация. Они также стали обходить соседей и говорить им, чтобы они покидали свои жилища.

В 25-этажном жилом доме в Одессе произошел пожар: жильцов эвакуировали 01
В 25-этажном жилом доме в Одессе произошел пожар: жильцов эвакуировали 02
Фото: сайт ГСЧС

В 25-этажном жилом доме в Одессе произошел пожар: жильцов эвакуировали 03
В 25-этажном жилом доме в Одессе произошел пожар: жильцов эвакуировали 04

Фото: "Думская"
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наверное грелись самопальным обогревателем... В 25-этажном жилом доме в Одессе произошел пожар: жильцов эвакуировали - Цензор.НЕТ 8766
показать весь комментарий
02.11.2020 08:11 Ответить
У нас в Одессе тепло! Єто такая "газда"! У 25-поверховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа: мешканців евакуювали - Цензор.НЕТ 9143
показать весь комментарий
02.11.2020 08:45 Ответить
Эм, увидела, что горит масло на сковороде, и в панике побежала по соседям, а тем временем сгорела вся квартира?
показать весь комментарий
02.11.2020 08:52 Ответить
Может она сначала водичкой пыталась потушить масло на сковороде. После такого обычно только и остается, что в панике бежать по соседям.
показать весь комментарий
02.11.2020 09:05 Ответить
У 25-поверховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа: мешканців евакуювали - Цензор.НЕТ 7964
показать весь комментарий
02.11.2020 10:06 Ответить
Странно. Масло на сковородке может загореться от открытого огня. А в таких высотках электроплиты.
показать весь комментарий
02.11.2020 09:27 Ответить
Если 25 этаж 25 этажного дома, то на фото горит 24!нихрена не понял!
показать весь комментарий
02.11.2020 10:10 Ответить
То не этаж, а лифтовая, надстройка. Хотя, в принципе, можно считать это 26-ым недоэтажом.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:22 Ответить
Любители красивого вида на моге .
Покупайте спасательные наборы - и проходить курсы начального альпинизма.

У 25-поверховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа: мешканців евакуювали - Цензор.НЕТ 7594
показать весь комментарий
02.11.2020 11:37 Ответить
 
 