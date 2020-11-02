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Одеса (2100) пожежа (2085) ДСНС (2235)

У 25-поверховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа: мешканців евакуювали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

В Одесі увечері 1 листопада сталася пожежа на останньому поверсі 25-поверхового будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"1 листопада о 20:53 у м. Одеса на вул. Люстдорфська дорога, 55/2 у квартирі на 25 поверсі 25-поверхового житлового будинку виникла пожежа. Рятувальники, що прибули на місце події, демонтували зачинені металеві двері на 25 поверх за допомогою бензоріза, після чого приступили до гасіння пожежі. Одночасно проводилась евакуація мешканців будинку. Підрозділами ДСНС врятовано 6 осіб", - йдеться в повідомленні.

О 21:49 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м. о 22:14 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучалися 25 рятувальників особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.

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Як розповіла власниця згорілої квартири Анастасія виданню "Думська", вона буквально на хвилину вийшла з кухні, а коли повернулася, чорний дим уже поширився майже по всій кухні. За її словами, загорілася соняшникова олія на пательні. Люди відразу вибігли з квартири, натиснули на пожежну кнопку і спрацювала сигналізація. Вони також почали обходити сусідів і казати їм, щоб вони залишали свої оселі.

У 25-поверховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа: мешканців евакуювали 01
У 25-поверховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа: мешканців евакуювали 02
Фото: сайт ДСНС

У 25-поверховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа: мешканців евакуювали 03
У 25-поверховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа: мешканців евакуювали 04

Фото: "Думская"

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Наверное грелись самопальным обогревателем... В 25-этажном жилом доме в Одессе произошел пожар: жильцов эвакуировали - Цензор.НЕТ 8766
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02.11.2020 08:11 Відповісти
У нас в Одессе тепло! Єто такая "газда"! У 25-поверховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа: мешканців евакуювали - Цензор.НЕТ 9143
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02.11.2020 08:45 Відповісти
Эм, увидела, что горит масло на сковороде, и в панике побежала по соседям, а тем временем сгорела вся квартира?
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02.11.2020 08:52 Відповісти
Может она сначала водичкой пыталась потушить масло на сковороде. После такого обычно только и остается, что в панике бежать по соседям.
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02.11.2020 09:05 Відповісти
У 25-поверховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа: мешканців евакуювали - Цензор.НЕТ 7964
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02.11.2020 10:06 Відповісти
Странно. Масло на сковородке может загореться от открытого огня. А в таких высотках электроплиты.
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02.11.2020 09:27 Відповісти
Если 25 этаж 25 этажного дома, то на фото горит 24!нихрена не понял!
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02.11.2020 10:10 Відповісти
То не этаж, а лифтовая, надстройка. Хотя, в принципе, можно считать это 26-ым недоэтажом.
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02.11.2020 11:22 Відповісти
Любители красивого вида на моге .
Покупайте спасательные наборы - и проходить курсы начального альпинизма.

У 25-поверховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа: мешканців евакуювали - Цензор.НЕТ 7594
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02.11.2020 11:37 Відповісти
 
 