У 25-поверховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа: мешканців евакуювали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі увечері 1 листопада сталася пожежа на останньому поверсі 25-поверхового будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"1 листопада о 20:53 у м. Одеса на вул. Люстдорфська дорога, 55/2 у квартирі на 25 поверсі 25-поверхового житлового будинку виникла пожежа. Рятувальники, що прибули на місце події, демонтували зачинені металеві двері на 25 поверх за допомогою бензоріза, після чого приступили до гасіння пожежі. Одночасно проводилась евакуація мешканців будинку. Підрозділами ДСНС врятовано 6 осіб", - йдеться в повідомленні.

О 21:49 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м. о 22:14 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучалися 25 рятувальників особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.

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Як розповіла власниця згорілої квартири Анастасія виданню "Думська", вона буквально на хвилину вийшла з кухні, а коли повернулася, чорний дим уже поширився майже по всій кухні. За її словами, загорілася соняшникова олія на пательні. Люди відразу вибігли з квартири, натиснули на пожежну кнопку і спрацювала сигналізація. Вони також почали обходити сусідів і казати їм, щоб вони залишали свої оселі.





Фото: сайт ДСНС





Фото: "Думская"