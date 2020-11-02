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Новости Происшествия
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СБУ проверила состояние авиационной безопасности в отечественных аэропортах для предотвращения террористических угроз

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ проверила состояние авиационной безопасности в отечественных аэропортах для предотвращения террористических угроз

Служба безопасности Украины провела комплексную проверку для предотвращения террористических угроз на объектах критической инфраструктуры аэропортов. По итогам проверок, восемь должностных лиц привлечены к ответственности с уплатой авиапредприятием штрафных санкций в госбюджет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ совместно с Государственной авиационной службой провела масштабные ситуационные эксперименты в Международном аэропорту "Борисполь" и в аэропортах Харькова и Запорожья. Мероприятия проводились в условиях, максимально приближенных к реальным.

В частности, для определения наиболее уязвимых участков авиабезопасности условные "злоумышленники" применяли имитационные "средства поражения".

Выявленные в ходе проверки недостатки были отработаны на месте, персоналу аэропорта даны исчерпывающие рекомендации. По итогам проверок, руководитель подразделения одного из аэропортов уволен с занимаемой должности, еще семь - привлечены к административной ответственности.

Также организаторы мероприятий предоставили их участникам рекомендации по совершенствованию алгоритма действий по предотвращению террористических и диверсионных угроз на объектах критической инфраструктуры сферы авиасообщения.

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Сідає пасажирський літак в якому 300 голів спецназу рєфє, які будуть дії СБУ? Візьмуть під козирьок?..
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02.11.2020 12:03 Ответить
А они уже в Киеве. Просачивались маленькими группками по 10-12 человек. Ждут команды.
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02.11.2020 13:29 Ответить
Это звиздец
Состояние авиационной безопасности не сфера СБУ. У него нет для этого ни специалистов. ни оборудования.
Например, в сфере гражданской авиации это ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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02.11.2020 12:13 Ответить
 
 