Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь

Адвокаты пятого Президента Украины Петра Порошенко подают в суд на исполняющего директора ГБР с требованием опровергнуть очередную ложь.

Об этом сообщил адвокат Игорь Головань в Facebook, передает Цензор.НЕТ.



"Очередной всплеск активности ГБР, направленной против пятого Президента Украины, очевидно, связан с недавним совещанием Зеленского с силовиками, где тот в ультимативной форме требовал подозрений Порошенко. А также - результатам местных выборов, на которых "Слуги народа" получили втрое меньше, чем в прошлом году, в то время, как "Европейская Солидарность" вдвое нарастила поддержку по стране, обеспечив победу во всех областях.

На примере "100% своего" ГБР легко спрогнозировать, каким может быть и полностью свой Конституционный Суд, приручения которого является целью вопиющего антиконституционного законопроекта Зеленского", - пишет Головань.

Он отмечает, что ГБР направляет очередной пустой запрос о "международной правовой помощи" в очередном юридически ничтожном производстве. "Таком же ничтожном как и все остальные, которые "расследуются" ГБР с исключительной целью политического преследования Пятого Президента", - отмечает адвокат.

"Упомянутая в "новости" ГБР компания создавалась исключительно в технических целях передачи активов в доверительную собственность Rothschild. Что и было сделано. После чего немедленно было подано заявление о ее ликвидации. Эта компания даже не открывала банковских счетов, и никакие средства не из Украины, ни из любой другой места не перечислялись. Петр Порошенко, согласно условиям доверительной собственности, все эти годы не вмешивается в управление "Рошен", а налоги с дивидендов уплачиваются в Украине. Петр Порошенко как физическое лицо является одним из крупнейших налогоплательщиков и меценатов. То же самое касается и "Рошен" как юридического лица", - разъясняет Головань.

Он отмечает, что ГБР по требованию Зеленского транжирит десятки миллионов гривен на расследование заказных и юридически бесперспективных дел против Порошенко. "На запросах в Панаму, Кипр или Виргинские острова могли бы тоже сэкономить, потому что всю необходимую информацию в считанные секунды может выдать Google. Ничего нового ГБР найти уже не может", - убежден Игорь Головань.

Адвокат обращает внимание на то, что в соответствии с нормами УПК о подследственности, уклонение от уплаты налогов должно расследовать следователи налоговой, а ГБР никаких оснований, кроме указания президентского офиса, на осуществление следствия не имеет. "Поэтому неудивительно, что руководители ГБР не могут объяснить, кто, когда уклонился от налогов. Как суммы и юрисдикции", - констатирует Головань.

"ГБР уже отказывалось от своих слов. Объясняло, что никаких дел "относительно Петра Порошенко" не расследует. Поэтому мы в суде будем требовать опровержения очередной наглой лжи нового и.о. директора", - сообщил адвокат пятого Президента Украины.

"Вместо этого ГБР могло бы накопать много интересного, если бы занялось расследованием бизнес-деятельности Зеленского и 95-квартала. Как безумная сценическая популярность превращалась в скромные бизнес-показатели в отчетности? Что там с оффшорами? Сколько бенефициары "Квартала" за эти годы уплатили в бюджет? А сколько вложили в недвижимость по всему миру? Соответствовал ли образ жизни официальным доходам? Как поживает кинобизнес в России во время ее войны против Украины? Нормально ли, когда Президент Зеленский переписал бизнес на своего первого помощника? И не потому ли, что там "все так сложно, все так запутано", партнеры Владимира Александровича из группы "За будущее" и попросили КС отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях?" - резюмирует Игорь Головань.







