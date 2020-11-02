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Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь

Адвокаты пятого Президента Украины Петра Порошенко подают в суд на исполняющего директора ГБР с требованием опровергнуть очередную ложь.

Об этом сообщил адвокат Игорь Головань в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной всплеск активности ГБР, направленной против пятого Президента Украины, очевидно, связан с недавним совещанием Зеленского с силовиками, где тот в ультимативной форме требовал подозрений Порошенко. А также - результатам местных выборов, на которых "Слуги народа" получили втрое меньше, чем в прошлом году, в то время, как "Европейская Солидарность" вдвое нарастила поддержку по стране, обеспечив победу во всех областях.

На примере "100% своего" ГБР легко спрогнозировать, каким может быть и полностью свой Конституционный Суд, приручения которого является целью вопиющего антиконституционного законопроекта Зеленского", - пишет Головань.

Он отмечает, что ГБР направляет очередной пустой запрос о "международной правовой помощи" в очередном юридически ничтожном производстве. "Таком же ничтожном как и все остальные, которые "расследуются" ГБР с исключительной целью политического преследования Пятого Президента", - отмечает адвокат.

"Упомянутая в "новости" ГБР компания создавалась исключительно в технических целях передачи активов в доверительную собственность Rothschild. Что и было сделано. После чего немедленно было подано заявление о ее ликвидации. Эта компания даже не открывала банковских счетов, и никакие средства не из Украины, ни из любой другой места не перечислялись. Петр Порошенко, согласно условиям доверительной собственности, все эти годы не вмешивается в управление "Рошен", а налоги с дивидендов уплачиваются в Украине. Петр Порошенко как физическое лицо является одним из крупнейших налогоплательщиков и меценатов. То же самое касается и "Рошен" как юридического лица", - разъясняет Головань.

Он отмечает, что ГБР по требованию Зеленского транжирит десятки миллионов гривен на расследование заказных и юридически бесперспективных дел против Порошенко. "На запросах в Панаму, Кипр или Виргинские острова могли бы тоже сэкономить, потому что всю необходимую информацию в считанные секунды может выдать Google. Ничего нового ГБР найти уже не может", - убежден Игорь Головань.

Адвокат обращает внимание на то, что в соответствии с нормами УПК о подследственности, уклонение от уплаты налогов должно расследовать следователи налоговой, а ГБР никаких оснований, кроме указания президентского офиса, на осуществление следствия не имеет. "Поэтому неудивительно, что руководители ГБР не могут объяснить, кто, когда уклонился от налогов. Как суммы и юрисдикции", - констатирует Головань.

"ГБР уже отказывалось от своих слов. Объясняло, что никаких дел "относительно Петра Порошенко" не расследует. Поэтому мы в суде будем требовать опровержения очередной наглой лжи нового и.о. директора", - сообщил адвокат пятого Президента Украины.

"Вместо этого ГБР могло бы накопать много интересного, если бы занялось расследованием бизнес-деятельности Зеленского и 95-квартала. Как безумная сценическая популярность превращалась в скромные бизнес-показатели в отчетности? Что там с оффшорами? Сколько бенефициары "Квартала" за эти годы уплатили в бюджет? А сколько вложили в недвижимость по всему миру? Соответствовал ли образ жизни официальным доходам? Как поживает кинобизнес в России во время ее войны против Украины? Нормально ли, когда Президент Зеленский переписал бизнес на своего первого помощника? И не потому ли, что там "все так сложно, все так запутано", партнеры Владимира Александровича из группы "За будущее" и попросили КС отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях?" - резюмирует Игорь Головань.

Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь 01
Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь 02

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Топ комментарии
+45
Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь - Цензор.НЕТ 8249
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02.11.2020 17:14
+38
Місцеві зеботи мабуть не бачили заклику... Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь - Цензор.НЕТ 6371
Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь - Цензор.НЕТ 461
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02.11.2020 17:19
+33
Поки Порошенко бореться за Україну, Янелох бореться з Порошенком.
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02.11.2020 17:18
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Страница 2 из 2
а что было в госзаказе ? поставлено, не поставлено ?
и байден лично тот лярд давал ? за Порохом давно бы все ФБР с их минфином бегало бы если бы деньги дяди Сема прикарманил - не верите спросите у бородатой бабушки и фирташа.
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02.11.2020 18:08 Ответить
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держпосадовцю, згідно з Констітуцією, заборонено займатися підприєміцькою діяльністю.
Так. Сам бай/ден підтвердив......
"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И этот сукин сын был уволен.."
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02.11.2020 18:21 Ответить
и что ? США выделили Украине лярд - да - пришлось в госинтересах пойти на поводу у Байдена. Где инфа, что тот лярд украли ? Тем более, что амеры помощь дают в основном не баблом, а материальными ценностями и сервисом.
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02.11.2020 18:26 Ответить
а хто казав що "вкрали"? Лярд "освоїли".
Це виглядає приблизно так: зацікавленний маючий "доступ" "до грошей" бере з держказни гроші з іноземних кредитів, вкладує гроші у свій бізнес, отримує прибуток, повертає гроші у держказну. Після усіх налогових виплат отримує собі у кишеню гешефт, а проценти по кредіту виплачується з держказни.
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02.11.2020 18:38 Ответить
это звучит как сферический конь в вакууме

"бере з держказни гроші з іноземних кредитів" - это о чем вообще ?
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02.11.2020 18:45 Ответить
...спробую.
- Ви у банку взяли кредит на рік під, наприклад,10% річних. Сусід Вася попросив у вас суму вашого кредіту у борг без відсотків на той же рік. Ви дали Васі суму вашого кредіту. Через рік Вася повертає вам суму вашого кредіту. Ви віддаєте суму кредіту у банк, та сплачуєтє відсоткі за користування кредітом з своїх грошей...
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02.11.2020 19:03 Ответить
настаиваете на сферическом коне...
ладно, расскажите пожалуйста как взять из "держказни" деньги мимо Бюджета, кстати "держказна" по Вашему это что ? поточные счета казначейства, рефинансирование нацбанка, а может золотовалютный запас ? Раскрывайте тему раз уж начали (напомню что амеры помощь дают в основном в виде ТМЦ и услуг (например хамви, джевлины, связь, строительство базы в Очакове, пролеты глобалхока, обучение персонала и т.д.)) - даже не представляю как такое взять себе в кредит.
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02.11.2020 19:24 Ответить
вибачте, мені вже не цікава ця тема. Якщо хочете взнати "судьбу" лярда - вбийте запит у поисковик
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02.11.2020 19:30 Ответить
может лучше сразу у бигуса спросить? и на будущее - не ввязывайтесь в темы которые Вам "не цікаві", а то выглядит очень дешево
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02.11.2020 20:16 Ответить
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 5413 не треба "у бігуса" - поклацайте кнопками...
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02.11.2020 21:37 Ответить
На тобі взагалі феєричнум відмазку: «Я знаю, що Порошенко краде, але довести це не можу.»
Простєнько, і со вкусом.
Це креатив панікандомерки Верещук, на одному з пооітшоу.
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03.11.2020 00:39 Ответить
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 5683 Навіщо мені ваші "фєєрічні відмазки"! Згідно з "Основним Законом" держпосадова особа не може займатися бізнесом! Крапка. Ваш барін усі роки будучи на різноманітних держпосадах займався приватним бізнесом! Що тут доводити?
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03.11.2020 08:22 Ответить
На час свого президенства Порошенко передав частку свого бізнеса «Рошен», в Родштльд траст.
Доречі, як і Дональд Тпамп.
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03.11.2020 15:59 Ответить
Шо?! Байден пригрозив, що не дасть не лярд а 18 міл (якщо не помиляюсь але точно не лярд!) якщо не звільнять Шокіна за справу проти Бурізми. Хто у вас там керував Бурісмою і де він зараз ховається? При чому, про Порошенко не згадують навіть самі затяті про-Трамп все і коментатори такі як Савидж! Як на мене, Бурізма-це кацапська контора. Ось із цього треба думати хто і чому платив Байдену джуніору такі гроші і не одна Бурісма, а і китайці а росіяни на пряму. Зараз дем преса це тупо ігнорує -всі чекають результати виборів. Я про це все писав ще два роки тому-вся ця історія з «Трамп наш» від кацапів -чистої води спецоперація, а дуже вони тоді знали кому дають кешак! Ога.
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02.11.2020 18:26 Ответить
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Спочатку треба розібратись, хто вкрав гроші Німеччини для остарбайтерів.
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02.11.2020 17:57 Ответить
и еще Полуботка
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02.11.2020 18:04 Ответить
Легко. Спасал Приват о чего Порошенко с Гонтаревой? Чем спасал то и украл.
Аркада, оченивается в 150 млн долларов. Люди перекрывали Майдан. Коломойский же, со слов Порошенко и Гонтаревой, украл аж 5 млрд из Привата и никто не заметил и не вышел!
Зато, когда спасали Приват, курс упал и обесценил гривню раза в 3. Где то убыло, а кому то прибыло.
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02.11.2020 18:54 Ответить
Так чем спасал ? Не ужели "о чего" ?
Вкладчикам Аркады светил яркий кукиш - от того и вышли.
Чего вдруг выходить вкладчикам привата если государство прогарантировало его обязательства?

Напомнить сколько овощ в казне оставил когда в ростов валил? А разрыв кассы чем покрывать? Вы хоть семь классов окончили ?
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02.11.2020 20:34 Ответить
Саме по мотивам грубих порушень законів України після втрати посади Зеленський таки сяде в тюрьму,якщо не здрисне раніше в Ізраїль або в Рашку!Влада йому дісталась випадково зовсім не по розуму,тому й засліпила!А телепні ті,які за цього кадра проголосували по приколу!
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02.11.2020 17:41 Ответить
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Якщо пес не гавкає, то він ні на що не здатний.
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02.11.2020 17:55 Ответить
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Гут подмечено.
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02.11.2020 17:58 Ответить
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Иди же в суд без пафоса. На публику играешь своим постом не как юрист.
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02.11.2020 17:57 Ответить
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та садіть вже швидше те порося
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02.11.2020 18:01 Ответить
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Прося як зеркало україньскої влади...
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02.11.2020 18:13 Ответить
Йой! Та оприділіться вже хто вам винний що ви такі дурні!
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02.11.2020 18:19 Ответить
Мироську,пиши "ВИЗНАЧІТЬСЯ",БО ЩЕ ПОДУМАЮТЬ,що ти є кацапом.
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02.11.2020 22:26 Ответить
Ты можешь ускорить посадку

Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 9809
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02.11.2020 18:14 Ответить
пренепременно, вот только сначала надо найти за что
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02.11.2020 20:28 Ответить
Звичайно. По іншому ніяк.
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02.11.2020 20:30 Ответить
Сколько это говнище из одной темы в другую таскать будешь
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02.11.2020 19:13 Ответить
Пора вже боротися з Мертвечуками і шаріями, а ви все з Порохом боретесь. Сцикотно проти Мертвечука чм Каломойського?
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02.11.2020 19:18 Ответить
У обожателей вовы оманского и бени израильского одновременно возникает энурез, диурея и запор как только им говорят, что пора уже этих ********* убирать от власти и давать сроки за измену Родине и за коррупцию в больших масштабха......вонь идет на всю Украину...дышать нечем..
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02.11.2020 20:47 Ответить
І нари обов`язково мають бути з червоного дерева
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02.11.2020 19:28 Ответить
хід у відповідь на визов тупицькага в ГБР , шакали завили
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02.11.2020 18:41 Ответить
ААлЄксЄйчЮку,а може таки "Дбр"?
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02.11.2020 22:27 Ответить
тут маскавіти нездогоняють Вільну Україну
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02.11.2020 22:29 Ответить
Не рвіть собі серця через русккаю мерзоту.
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02.11.2020 22:35 Ответить
чому собі ? я собакам пащеки надриваю і по будкам заганяю - мають знати свої місця
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02.11.2020 22:40 Ответить
Моя повага і подяка.Але-всеж--"по будкаХ".Особливо сподобалися кацапські "пащеки".
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02.11.2020 22:54 Ответить
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Засуетились московские адвокаты сывочолого гетьмана! Петр Алексеевич же честный человек! Ротшильдам отдал все в управление! Петренкам не отдал или Иваненкам! Жадный, лицемерный олигарх! Хорошо деньги тырятся под пение гимнов и одевание вышиванок! Классика жанра!
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02.11.2020 18:52 Ответить
Кацап, таке не проходить, грошей не отримаєш, попроси нову методичку.
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02.11.2020 19:09 Ответить
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 2185
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02.11.2020 19:17 Ответить
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Сам ти кацап! Звідки така відданість олігарху? Складається враження, що вас, порохоботів, у секті полідовників Петра зомбують. І звідки така впевненість, що всі хто критикує вашого мародера, є кацапом? Або ти дибіл, або тварюка, яка сидить на зарплаті у мародера!
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02.11.2020 19:27 Ответить
Ми, порохоботи, отримуємо плату рошенками, а не ********** так як ви, зескот. Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 6909
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02.11.2020 19:42 Ответить
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 9539
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02.11.2020 20:51 Ответить
Яка тирада від зебіла що передивився 95-го кварталу та Голобородьки.
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02.11.2020 21:09 Ответить
Ну ненавидять Порошенка кацапи.Зрозуміло.А от ти чому?Теж кацап?Чи ватка?
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02.11.2020 22:28 Ответить
Поки ти завиваєш "Порох-барига" Каломойський з ВАЗеленським шарить по твоїх кишенях. Знову буде в дурнях. Хоча це така доля дурнів
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02.11.2020 19:22 Ответить
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Треба посадити Порошенка в одну камеру із Коломойським! І хай там з'ясовують, хто кому Рабінович!
🤣
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02.11.2020 19:32 Ответить
Каломойський це папа карла нашого Буратіни, чесного і непідкупного. Для чого йому самому красти якщо є такі партнери
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02.11.2020 20:01 Ответить
Перед законом повинні всі бути рівними. Якщо суд вирішить, що твій улюблений олігарх винен, то мародера посадять. Юлю ж посадили. І порошилу посадять. Сидів також і кум Югік.
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02.11.2020 19:49 Ответить
А він що, ангел із небес спустився на грішну землю? Посадять! І не такі сиділи. І не кажи, що немає за що! І собі і людям збрешеш!
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02.11.2020 20:15 Ответить
Сразу видно знающего человека, валяйте правду-матку - за что садить? A то все только мычат и никакой конкретики, но, пожалуйста, с указанием эпизодов, проступков и, конечно, статей УК, бо одни болтуны кругом - спасу уже нет.
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02.11.2020 20:24 Ответить
А чого тебе так ковбасить? Наприклад, я не сподіваюсь, а тільки бажаю, щоб Пороха посадили. А бажання інколи збуваються, інколи - ні. Головне - це електоральний рейтинг. На цей час рейтинг Пороха закляк на його «ядерному» електораті, не росте і не падає. Цього достатньо, щоб перебувати у політиці, але при цьому нічого не вирішувати. Як буде далі - побачимо. За себе я впевнений - ні за ПЕС Порохатого, ні за ЗЕ-шапіто БлаЗЕня я не голосуватиму за жодних обставин.
Дуже не напружуйся, а то ще перетвориш патріотичні шаровари на сцяне ганчір'я, або діру пропердиш.
Краще розсмокчи смоктальну «Рошенку», чи й порохоботам льодяники за платню?
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02.11.2020 20:38 Ответить
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 3949
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02.11.2020 20:56 Ответить
А я бажаю, щоб Порохатого Баригу запроторили до буцегарні і мені насрати на ЗЕ-фігляра, Кремлівського Недомірка, сепаратистів і всіх кацапів оптом.
Якщо на сусідніх з Порохатим Баригою нарах сидітиме ЗЕленошмарклевий БлаЗЕнь - це на краще. Зовсім добре - якщо всі попередні гаранти разом з теперішнім сидітимуть в одній буцегарні.
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03.11.2020 09:39 Ответить
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 8250 То у тебе фобія
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03.03.2021 15:15 Ответить
Іди в сраку смоктати льодяники «Рошен».
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03.11.2020 09:45 Ответить
І Юлю ,і ЮГєка посадив кримінальник бандюк Яник Кривавий.Ностальгуєш,вато?
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02.11.2020 22:30 Ответить
Щас клоуна вместе с зебилами опять будут мордой в дерьмо опускать . хотя для зебилов это их удел
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02.11.2020 19:06 Ответить
Знов за рибу гроші. Навіть я вже знаю про цю фіктивну офшорну компанію, створену, аби передати справи Ротшильдам. В Панамі, між іншим, вже давно відповіли. Яка тварюка цей зеленський. Гірший за януковича.
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02.11.2020 20:50 Ответить
а что же делать если дал обещания лохторату ?
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02.11.2020 20:53 Ответить
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 1631
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02.11.2020 20:57 Ответить
завтрашний день успокоит наших зашкваренных зеленых дебилов. походу, навсегда
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02.11.2020 22:08 Ответить
Дай Бог!
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03.11.2020 00:03 Ответить
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