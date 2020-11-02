Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Адвокаты пятого Президента Украины Петра Порошенко подают в суд на исполняющего директора ГБР с требованием опровергнуть очередную ложь.
Об этом сообщил адвокат Игорь Головань в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной всплеск активности ГБР, направленной против пятого Президента Украины, очевидно, связан с недавним совещанием Зеленского с силовиками, где тот в ультимативной форме требовал подозрений Порошенко. А также - результатам местных выборов, на которых "Слуги народа" получили втрое меньше, чем в прошлом году, в то время, как "Европейская Солидарность" вдвое нарастила поддержку по стране, обеспечив победу во всех областях.
На примере "100% своего" ГБР легко спрогнозировать, каким может быть и полностью свой Конституционный Суд, приручения которого является целью вопиющего антиконституционного законопроекта Зеленского", - пишет Головань.
Он отмечает, что ГБР направляет очередной пустой запрос о "международной правовой помощи" в очередном юридически ничтожном производстве. "Таком же ничтожном как и все остальные, которые "расследуются" ГБР с исключительной целью политического преследования Пятого Президента", - отмечает адвокат.
"Упомянутая в "новости" ГБР компания создавалась исключительно в технических целях передачи активов в доверительную собственность Rothschild. Что и было сделано. После чего немедленно было подано заявление о ее ликвидации. Эта компания даже не открывала банковских счетов, и никакие средства не из Украины, ни из любой другой места не перечислялись. Петр Порошенко, согласно условиям доверительной собственности, все эти годы не вмешивается в управление "Рошен", а налоги с дивидендов уплачиваются в Украине. Петр Порошенко как физическое лицо является одним из крупнейших налогоплательщиков и меценатов. То же самое касается и "Рошен" как юридического лица", - разъясняет Головань.
Он отмечает, что ГБР по требованию Зеленского транжирит десятки миллионов гривен на расследование заказных и юридически бесперспективных дел против Порошенко. "На запросах в Панаму, Кипр или Виргинские острова могли бы тоже сэкономить, потому что всю необходимую информацию в считанные секунды может выдать Google. Ничего нового ГБР найти уже не может", - убежден Игорь Головань.
Адвокат обращает внимание на то, что в соответствии с нормами УПК о подследственности, уклонение от уплаты налогов должно расследовать следователи налоговой, а ГБР никаких оснований, кроме указания президентского офиса, на осуществление следствия не имеет. "Поэтому неудивительно, что руководители ГБР не могут объяснить, кто, когда уклонился от налогов. Как суммы и юрисдикции", - констатирует Головань.
"ГБР уже отказывалось от своих слов. Объясняло, что никаких дел "относительно Петра Порошенко" не расследует. Поэтому мы в суде будем требовать опровержения очередной наглой лжи нового и.о. директора", - сообщил адвокат пятого Президента Украины.
"Вместо этого ГБР могло бы накопать много интересного, если бы занялось расследованием бизнес-деятельности Зеленского и 95-квартала. Как безумная сценическая популярность превращалась в скромные бизнес-показатели в отчетности? Что там с оффшорами? Сколько бенефициары "Квартала" за эти годы уплатили в бюджет? А сколько вложили в недвижимость по всему миру? Соответствовал ли образ жизни официальным доходам? Как поживает кинобизнес в России во время ее войны против Украины? Нормально ли, когда Президент Зеленский переписал бизнес на своего первого помощника? И не потому ли, что там "все так сложно, все так запутано", партнеры Владимира Александровича из группы "За будущее" и попросили КС отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях?" - резюмирует Игорь Головань.
Пожалуйста, подождите...
и байден лично тот лярд давал ? за Порохом давно бы все ФБР с их минфином бегало бы если бы деньги дяди Сема прикарманил - не верите спросите у бородатой бабушки и фирташа.
Так. Сам бай/ден підтвердив......
"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И этот сукин сын был уволен.."
Це виглядає приблизно так: зацікавленний маючий "доступ" "до грошей" бере з держказни гроші з іноземних кредитів, вкладує гроші у свій бізнес, отримує прибуток, повертає гроші у держказну. Після усіх налогових виплат отримує собі у кишеню гешефт, а проценти по кредіту виплачується з держказни.
"бере з держказни гроші з іноземних кредитів" - это о чем вообще ?
- Ви у банку взяли кредит на рік під, наприклад,10% річних. Сусід Вася попросив у вас суму вашого кредіту у борг без відсотків на той же рік. Ви дали Васі суму вашого кредіту. Через рік Вася повертає вам суму вашого кредіту. Ви віддаєте суму кредіту у банк, та сплачуєтє відсоткі за користування кредітом з своїх грошей...
ладно, расскажите пожалуйста как взять из "держказни" деньги мимо Бюджета, кстати "держказна" по Вашему это что ? поточные счета казначейства, рефинансирование нацбанка, а может золотовалютный запас ? Раскрывайте тему раз уж начали (напомню что амеры помощь дают в основном в виде ТМЦ и услуг (например хамви, джевлины, связь, строительство базы в Очакове, пролеты глобалхока, обучение персонала и т.д.)) - даже не представляю как такое взять себе в кредит.
Простєнько, і со вкусом.
Це креатив панікандомерки Верещук, на одному з пооітшоу.
Доречі, як і Дональд Тпамп.
Аркада, оченивается в 150 млн долларов. Люди перекрывали Майдан. Коломойский же, со слов Порошенко и Гонтаревой, украл аж 5 млрд из Привата и никто не заметил и не вышел!
Зато, когда спасали Приват, курс упал и обесценил гривню раза в 3. Где то убыло, а кому то прибыло.
Вкладчикам Аркады светил яркий кукиш - от того и вышли.
Чего вдруг выходить вкладчикам привата если государство прогарантировало его обязательства?
Напомнить сколько овощ в казне оставил когда в ростов валил? А разрыв кассы чем покрывать? Вы хоть семь классов окончили ?
🤣
Дуже не напружуйся, а то ще перетвориш патріотичні шаровари на сцяне ганчір'я, або діру пропердиш.
Краще розсмокчи смоктальну «Рошенку», чи й порохоботам льодяники за платню?
Якщо на сусідніх з Порохатим Баригою нарах сидітиме ЗЕленошмарклевий БлаЗЕнь - це на краще. Зовсім добре - якщо всі попередні гаранти разом з теперішнім сидітимуть в одній буцегарні.