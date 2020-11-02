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Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню

Адвокати п’ятого Президента України Петра Порошенка подають до суду на виконувача Директора ДБР з вимогою спростувати чергову брехню.

Про це повідомив адвокат Ігор Головань у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий сплеск активності ДБР, направленої проти п’ятого Президента України, очевидно, пов’язаний із нещодавньою нарадою Зеленського із силовиками, де той в ультимативній формі вимагав підозр Порошенку. А також - з результатами місцевих виборів, на яких "Слуги народу" отримали втричі менше, ніж минулого року, в той час, як "Європейська Солідарність" удвічі наростила підтримку по країні, забезпечивши перемогу в усіх областях. На прикладі "100% свого" ДБР легко спрогнозувати, яким може бути і на сто відсотків свій Конституційний Суд, приручення якого є метою кричуще антиконституційного законопроєкту Зеленського", - пише Головань.

Він наголошує, що ДБР направляє черговий пустопорожній запит про "міжнародну правову допомогу" у черговому юридично нікчемному провадженні.

"Такому ж нікчемному як і всі інші, що "розслідуються" ДБР з виключною метою політичного переслідування П’ятого Президента", - зазначає адвокат.

"Згадана у "новині" ДБР компанія створювалася виключно з технічною метою передачі активів в довірчу власність Rothschild. Що і було зроблено. Після чого негайно було подано заяву про її ліквідацію. Ця компанія навіть не відкривала банківських рахунків, і жодні кошти ні з України, ні з будь-якого іншого місця не перераховувалися. Петро Порошенко, згідно з умовами довірчої власності, всі ці роки не втручається в управління "Рошеном", а податки з дивідендів сплачуються в Україні. Петро Порошенко як фізична особа є одним із найбільших платників податків і меценатів. Те ж саме стосується і "Рошен" як юридичної особи", - роз’яснює Головань.

Він зауважує, що ДБР на вимогу Зеленського розтринькує десятки мільйонів гривень на розслідування замовних і юридично безперспективних справ проти Порошенка.

"На запитах до Панами, Кіпру чи Віргінських островів могли би теж заощадити, бо всю необхідну інформацію за лічені секунди може видати Google. Нічого нового ДБР знайти вже не може", - переконаний Ігор Головань.

Адвокат звертає увагу на те, що відповідно до норм КПК про підслідність, ухилення від сплати податків мало б розслідувати слідчі податкової, а ДБР жодних підстав, крім вказівки президентського офісу, на здійснення слідства не має. "Тому не дивно, що керівники ДБР не можуть пояснити, хто, коли ухилився від податків. Які суми і юрисдикції", - констатує Головань.

"ДБР вже відмовлялося від своїх слів. Пояснювало, що жодних справ "відносно Петра Порошенка" не розслідує. Тому ми в суді вимагатимемо спростування чергової нахабної брехні нового в.о. директора", - повідомив адвокат п’ятого Президента України.

"Зате ДБР могло би накопати багато цікавого, якби зайнялося розслідуванням бізнесової діяльності Зеленського та 95-кварталу. Як шалена сценічна популярність оберталася скромними бізнес-показниками у звітності? Що там з офшорами? Скільки бенефіціари "Кварталу" за ці роки сплатили до бюджету? А скільки вклали у нерухомість по всьому світу? Чи відповідав образ життя офіційним доходам? Як поживає кінобізнес в Росії під час її війни проти України? Чи нормально, коли Президент Зеленський переписав бізнес на свого першого помічника? І чи не тому, що там "все так сложно, все так запутано", партнери Володимира Олександровича із групи "За майбутнє" і попросили КС скасувати кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях?", - резюмує Ігор Головань.

Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню 01
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню 02

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Топ коментарі
+45
Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь - Цензор.НЕТ 8249
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02.11.2020 17:14
+38
Місцеві зеботи мабуть не бачили заклику... Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь - Цензор.НЕТ 6371
Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь - Цензор.НЕТ 461
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02.11.2020 17:19
+33
Поки Порошенко бореться за Україну, Янелох бореться з Порошенком.
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02.11.2020 17:18
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а что было в госзаказе ? поставлено, не поставлено ?
и байден лично тот лярд давал ? за Порохом давно бы все ФБР с их минфином бегало бы если бы деньги дяди Сема прикарманил - не верите спросите у бородатой бабушки и фирташа.
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02.11.2020 18:08 Відповісти
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держпосадовцю, згідно з Констітуцією, заборонено займатися підприєміцькою діяльністю.
Так. Сам бай/ден підтвердив......
"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И этот сукин сын был уволен.."
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02.11.2020 18:21 Відповісти
и что ? США выделили Украине лярд - да - пришлось в госинтересах пойти на поводу у Байдена. Где инфа, что тот лярд украли ? Тем более, что амеры помощь дают в основном не баблом, а материальными ценностями и сервисом.
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02.11.2020 18:26 Відповісти
а хто казав що "вкрали"? Лярд "освоїли".
Це виглядає приблизно так: зацікавленний маючий "доступ" "до грошей" бере з держказни гроші з іноземних кредитів, вкладує гроші у свій бізнес, отримує прибуток, повертає гроші у держказну. Після усіх налогових виплат отримує собі у кишеню гешефт, а проценти по кредіту виплачується з держказни.
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02.11.2020 18:38 Відповісти
это звучит как сферический конь в вакууме

"бере з держказни гроші з іноземних кредитів" - это о чем вообще ?
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02.11.2020 18:45 Відповісти
...спробую.
- Ви у банку взяли кредит на рік під, наприклад,10% річних. Сусід Вася попросив у вас суму вашого кредіту у борг без відсотків на той же рік. Ви дали Васі суму вашого кредіту. Через рік Вася повертає вам суму вашого кредіту. Ви віддаєте суму кредіту у банк, та сплачуєтє відсоткі за користування кредітом з своїх грошей...
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02.11.2020 19:03 Відповісти
настаиваете на сферическом коне...
ладно, расскажите пожалуйста как взять из "держказни" деньги мимо Бюджета, кстати "держказна" по Вашему это что ? поточные счета казначейства, рефинансирование нацбанка, а может золотовалютный запас ? Раскрывайте тему раз уж начали (напомню что амеры помощь дают в основном в виде ТМЦ и услуг (например хамви, джевлины, связь, строительство базы в Очакове, пролеты глобалхока, обучение персонала и т.д.)) - даже не представляю как такое взять себе в кредит.
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02.11.2020 19:24 Відповісти
вибачте, мені вже не цікава ця тема. Якщо хочете взнати "судьбу" лярда - вбийте запит у поисковик
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02.11.2020 19:30 Відповісти
может лучше сразу у бигуса спросить? и на будущее - не ввязывайтесь в темы которые Вам "не цікаві", а то выглядит очень дешево
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02.11.2020 20:16 Відповісти
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 5413 не треба "у бігуса" - поклацайте кнопками...
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02.11.2020 21:37 Відповісти
На тобі взагалі феєричнум відмазку: «Я знаю, що Порошенко краде, але довести це не можу.»
Простєнько, і со вкусом.
Це креатив панікандомерки Верещук, на одному з пооітшоу.
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03.11.2020 00:39 Відповісти
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 5683 Навіщо мені ваші "фєєрічні відмазки"! Згідно з "Основним Законом" держпосадова особа не може займатися бізнесом! Крапка. Ваш барін усі роки будучи на різноманітних держпосадах займався приватним бізнесом! Що тут доводити?
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03.11.2020 08:22 Відповісти
На час свого президенства Порошенко передав частку свого бізнеса «Рошен», в Родштльд траст.
Доречі, як і Дональд Тпамп.
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03.11.2020 15:59 Відповісти
Шо?! Байден пригрозив, що не дасть не лярд а 18 міл (якщо не помиляюсь але точно не лярд!) якщо не звільнять Шокіна за справу проти Бурізми. Хто у вас там керував Бурісмою і де він зараз ховається? При чому, про Порошенко не згадують навіть самі затяті про-Трамп все і коментатори такі як Савидж! Як на мене, Бурізма-це кацапська контора. Ось із цього треба думати хто і чому платив Байдену джуніору такі гроші і не одна Бурісма, а і китайці а росіяни на пряму. Зараз дем преса це тупо ігнорує -всі чекають результати виборів. Я про це все писав ще два роки тому-вся ця історія з «Трамп наш» від кацапів -чистої води спецоперація, а дуже вони тоді знали кому дають кешак! Ога.
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02.11.2020 18:26 Відповісти
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Спочатку треба розібратись, хто вкрав гроші Німеччини для остарбайтерів.
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02.11.2020 17:57 Відповісти
и еще Полуботка
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02.11.2020 18:04 Відповісти
Легко. Спасал Приват о чего Порошенко с Гонтаревой? Чем спасал то и украл.
Аркада, оченивается в 150 млн долларов. Люди перекрывали Майдан. Коломойский же, со слов Порошенко и Гонтаревой, украл аж 5 млрд из Привата и никто не заметил и не вышел!
Зато, когда спасали Приват, курс упал и обесценил гривню раза в 3. Где то убыло, а кому то прибыло.
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02.11.2020 18:54 Відповісти
Так чем спасал ? Не ужели "о чего" ?
Вкладчикам Аркады светил яркий кукиш - от того и вышли.
Чего вдруг выходить вкладчикам привата если государство прогарантировало его обязательства?

Напомнить сколько овощ в казне оставил когда в ростов валил? А разрыв кассы чем покрывать? Вы хоть семь классов окончили ?
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02.11.2020 20:34 Відповісти
Саме по мотивам грубих порушень законів України після втрати посади Зеленський таки сяде в тюрьму,якщо не здрисне раніше в Ізраїль або в Рашку!Влада йому дісталась випадково зовсім не по розуму,тому й засліпила!А телепні ті,які за цього кадра проголосували по приколу!
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02.11.2020 17:41 Відповісти
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Якщо пес не гавкає, то він ні на що не здатний.
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02.11.2020 17:55 Відповісти
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Гут подмечено.
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02.11.2020 17:58 Відповісти
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Иди же в суд без пафоса. На публику играешь своим постом не как юрист.
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02.11.2020 17:57 Відповісти
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та садіть вже швидше те порося
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02.11.2020 18:01 Відповісти
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Прося як зеркало україньскої влади...
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02.11.2020 18:13 Відповісти
Йой! Та оприділіться вже хто вам винний що ви такі дурні!
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02.11.2020 18:19 Відповісти
Мироську,пиши "ВИЗНАЧІТЬСЯ",БО ЩЕ ПОДУМАЮТЬ,що ти є кацапом.
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02.11.2020 22:26 Відповісти
Ты можешь ускорить посадку

Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 9809
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02.11.2020 18:14 Відповісти
пренепременно, вот только сначала надо найти за что
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02.11.2020 20:28 Відповісти
Звичайно. По іншому ніяк.
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02.11.2020 20:30 Відповісти
Сколько это говнище из одной темы в другую таскать будешь
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02.11.2020 19:13 Відповісти
Пора вже боротися з Мертвечуками і шаріями, а ви все з Порохом боретесь. Сцикотно проти Мертвечука чм Каломойського?
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02.11.2020 19:18 Відповісти
У обожателей вовы оманского и бени израильского одновременно возникает энурез, диурея и запор как только им говорят, что пора уже этих ********* убирать от власти и давать сроки за измену Родине и за коррупцию в больших масштабха......вонь идет на всю Украину...дышать нечем..
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02.11.2020 20:47 Відповісти
І нари обов`язково мають бути з червоного дерева
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02.11.2020 19:28 Відповісти
хід у відповідь на визов тупицькага в ГБР , шакали завили
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02.11.2020 18:41 Відповісти
ААлЄксЄйчЮку,а може таки "Дбр"?
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02.11.2020 22:27 Відповісти
тут маскавіти нездогоняють Вільну Україну
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02.11.2020 22:29 Відповісти
Не рвіть собі серця через русккаю мерзоту.
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02.11.2020 22:35 Відповісти
чому собі ? я собакам пащеки надриваю і по будкам заганяю - мають знати свої місця
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02.11.2020 22:40 Відповісти
Моя повага і подяка.Але-всеж--"по будкаХ".Особливо сподобалися кацапські "пащеки".
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02.11.2020 22:54 Відповісти
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Засуетились московские адвокаты сывочолого гетьмана! Петр Алексеевич же честный человек! Ротшильдам отдал все в управление! Петренкам не отдал или Иваненкам! Жадный, лицемерный олигарх! Хорошо деньги тырятся под пение гимнов и одевание вышиванок! Классика жанра!
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02.11.2020 18:52 Відповісти
Кацап, таке не проходить, грошей не отримаєш, попроси нову методичку.
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02.11.2020 19:09 Відповісти
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 2185
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02.11.2020 19:17 Відповісти
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Сам ти кацап! Звідки така відданість олігарху? Складається враження, що вас, порохоботів, у секті полідовників Петра зомбують. І звідки така впевненість, що всі хто критикує вашого мародера, є кацапом? Або ти дибіл, або тварюка, яка сидить на зарплаті у мародера!
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02.11.2020 19:27 Відповісти
Ми, порохоботи, отримуємо плату рошенками, а не ********** так як ви, зескот. Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 6909
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02.11.2020 19:42 Відповісти
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 9539
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02.11.2020 20:51 Відповісти
Яка тирада від зебіла що передивився 95-го кварталу та Голобородьки.
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02.11.2020 21:09 Відповісти
Ну ненавидять Порошенка кацапи.Зрозуміло.А от ти чому?Теж кацап?Чи ватка?
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02.11.2020 22:28 Відповісти
Поки ти завиваєш "Порох-барига" Каломойський з ВАЗеленським шарить по твоїх кишенях. Знову буде в дурнях. Хоча це така доля дурнів
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02.11.2020 19:22 Відповісти
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Треба посадити Порошенка в одну камеру із Коломойським! І хай там з'ясовують, хто кому Рабінович!
🤣
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02.11.2020 19:32 Відповісти
Каломойський це папа карла нашого Буратіни, чесного і непідкупного. Для чого йому самому красти якщо є такі партнери
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02.11.2020 20:01 Відповісти
Перед законом повинні всі бути рівними. Якщо суд вирішить, що твій улюблений олігарх винен, то мародера посадять. Юлю ж посадили. І порошилу посадять. Сидів також і кум Югік.
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02.11.2020 19:49 Відповісти
А він що, ангел із небес спустився на грішну землю? Посадять! І не такі сиділи. І не кажи, що немає за що! І собі і людям збрешеш!
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02.11.2020 20:15 Відповісти
Сразу видно знающего человека, валяйте правду-матку - за что садить? A то все только мычат и никакой конкретики, но, пожалуйста, с указанием эпизодов, проступков и, конечно, статей УК, бо одни болтуны кругом - спасу уже нет.
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02.11.2020 20:24 Відповісти
А чого тебе так ковбасить? Наприклад, я не сподіваюсь, а тільки бажаю, щоб Пороха посадили. А бажання інколи збуваються, інколи - ні. Головне - це електоральний рейтинг. На цей час рейтинг Пороха закляк на його «ядерному» електораті, не росте і не падає. Цього достатньо, щоб перебувати у політиці, але при цьому нічого не вирішувати. Як буде далі - побачимо. За себе я впевнений - ні за ПЕС Порохатого, ні за ЗЕ-шапіто БлаЗЕня я не голосуватиму за жодних обставин.
Дуже не напружуйся, а то ще перетвориш патріотичні шаровари на сцяне ганчір'я, або діру пропердиш.
Краще розсмокчи смоктальну «Рошенку», чи й порохоботам льодяники за платню?
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02.11.2020 20:38 Відповісти
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 3949
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02.11.2020 20:56 Відповісти
А я бажаю, щоб Порохатого Баригу запроторили до буцегарні і мені насрати на ЗЕ-фігляра, Кремлівського Недомірка, сепаратистів і всіх кацапів оптом.
Якщо на сусідніх з Порохатим Баригою нарах сидітиме ЗЕленошмарклевий БлаЗЕнь - це на краще. Зовсім добре - якщо всі попередні гаранти разом з теперішнім сидітимуть в одній буцегарні.
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03.11.2020 09:39 Відповісти
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 8250 То у тебе фобія
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03.03.2021 15:15 Відповісти
Іди в сраку смоктати льодяники «Рошен».
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03.11.2020 09:45 Відповісти
І Юлю ,і ЮГєка посадив кримінальник бандюк Яник Кривавий.Ностальгуєш,вато?
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02.11.2020 22:30 Відповісти
Щас клоуна вместе с зебилами опять будут мордой в дерьмо опускать . хотя для зебилов это их удел
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02.11.2020 19:06 Відповісти
Знов за рибу гроші. Навіть я вже знаю про цю фіктивну офшорну компанію, створену, аби передати справи Ротшильдам. В Панамі, між іншим, вже давно відповіли. Яка тварюка цей зеленський. Гірший за януковича.
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02.11.2020 20:50 Відповісти
а что же делать если дал обещания лохторату ?
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02.11.2020 20:53 Відповісти
Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню - Цензор.НЕТ 1631
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02.11.2020 20:57 Відповісти
завтрашний день успокоит наших зашкваренных зеленых дебилов. походу, навсегда
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02.11.2020 22:08 Відповісти
Дай Бог!
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03.11.2020 00:03 Відповісти
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