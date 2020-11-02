Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню
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Адвокати п’ятого Президента України Петра Порошенка подають до суду на виконувача Директора ДБР з вимогою спростувати чергову брехню.
Про це повідомив адвокат Ігор Головань у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий сплеск активності ДБР, направленої проти п’ятого Президента України, очевидно, пов’язаний із нещодавньою нарадою Зеленського із силовиками, де той в ультимативній формі вимагав підозр Порошенку. А також - з результатами місцевих виборів, на яких "Слуги народу" отримали втричі менше, ніж минулого року, в той час, як "Європейська Солідарність" удвічі наростила підтримку по країні, забезпечивши перемогу в усіх областях. На прикладі "100% свого" ДБР легко спрогнозувати, яким може бути і на сто відсотків свій Конституційний Суд, приручення якого є метою кричуще антиконституційного законопроєкту Зеленського", - пише Головань.
Він наголошує, що ДБР направляє черговий пустопорожній запит про "міжнародну правову допомогу" у черговому юридично нікчемному провадженні.
"Такому ж нікчемному як і всі інші, що "розслідуються" ДБР з виключною метою політичного переслідування П’ятого Президента", - зазначає адвокат.
"Згадана у "новині" ДБР компанія створювалася виключно з технічною метою передачі активів в довірчу власність Rothschild. Що і було зроблено. Після чого негайно було подано заяву про її ліквідацію. Ця компанія навіть не відкривала банківських рахунків, і жодні кошти ні з України, ні з будь-якого іншого місця не перераховувалися. Петро Порошенко, згідно з умовами довірчої власності, всі ці роки не втручається в управління "Рошеном", а податки з дивідендів сплачуються в Україні. Петро Порошенко як фізична особа є одним із найбільших платників податків і меценатів. Те ж саме стосується і "Рошен" як юридичної особи", - роз’яснює Головань.
Він зауважує, що ДБР на вимогу Зеленського розтринькує десятки мільйонів гривень на розслідування замовних і юридично безперспективних справ проти Порошенка.
"На запитах до Панами, Кіпру чи Віргінських островів могли би теж заощадити, бо всю необхідну інформацію за лічені секунди може видати Google. Нічого нового ДБР знайти вже не може", - переконаний Ігор Головань.
Адвокат звертає увагу на те, що відповідно до норм КПК про підслідність, ухилення від сплати податків мало б розслідувати слідчі податкової, а ДБР жодних підстав, крім вказівки президентського офісу, на здійснення слідства не має. "Тому не дивно, що керівники ДБР не можуть пояснити, хто, коли ухилився від податків. Які суми і юрисдикції", - констатує Головань.
"ДБР вже відмовлялося від своїх слів. Пояснювало, що жодних справ "відносно Петра Порошенка" не розслідує. Тому ми в суді вимагатимемо спростування чергової нахабної брехні нового в.о. директора", - повідомив адвокат п’ятого Президента України.
"Зате ДБР могло би накопати багато цікавого, якби зайнялося розслідуванням бізнесової діяльності Зеленського та 95-кварталу. Як шалена сценічна популярність оберталася скромними бізнес-показниками у звітності? Що там з офшорами? Скільки бенефіціари "Кварталу" за ці роки сплатили до бюджету? А скільки вклали у нерухомість по всьому світу? Чи відповідав образ життя офіційним доходам? Як поживає кінобізнес в Росії під час її війни проти України? Чи нормально, коли Президент Зеленський переписав бізнес на свого першого помічника? І чи не тому, що там "все так сложно, все так запутано", партнери Володимира Олександровича із групи "За майбутнє" і попросили КС скасувати кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях?", - резюмує Ігор Головань.
Будь ласка, зачекайте...
и байден лично тот лярд давал ? за Порохом давно бы все ФБР с их минфином бегало бы если бы деньги дяди Сема прикарманил - не верите спросите у бородатой бабушки и фирташа.
Так. Сам бай/ден підтвердив......
"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И этот сукин сын был уволен.."
Це виглядає приблизно так: зацікавленний маючий "доступ" "до грошей" бере з держказни гроші з іноземних кредитів, вкладує гроші у свій бізнес, отримує прибуток, повертає гроші у держказну. Після усіх налогових виплат отримує собі у кишеню гешефт, а проценти по кредіту виплачується з держказни.
"бере з держказни гроші з іноземних кредитів" - это о чем вообще ?
- Ви у банку взяли кредит на рік під, наприклад,10% річних. Сусід Вася попросив у вас суму вашого кредіту у борг без відсотків на той же рік. Ви дали Васі суму вашого кредіту. Через рік Вася повертає вам суму вашого кредіту. Ви віддаєте суму кредіту у банк, та сплачуєтє відсоткі за користування кредітом з своїх грошей...
ладно, расскажите пожалуйста как взять из "держказни" деньги мимо Бюджета, кстати "держказна" по Вашему это что ? поточные счета казначейства, рефинансирование нацбанка, а может золотовалютный запас ? Раскрывайте тему раз уж начали (напомню что амеры помощь дают в основном в виде ТМЦ и услуг (например хамви, джевлины, связь, строительство базы в Очакове, пролеты глобалхока, обучение персонала и т.д.)) - даже не представляю как такое взять себе в кредит.
Простєнько, і со вкусом.
Це креатив панікандомерки Верещук, на одному з пооітшоу.
Доречі, як і Дональд Тпамп.
Аркада, оченивается в 150 млн долларов. Люди перекрывали Майдан. Коломойский же, со слов Порошенко и Гонтаревой, украл аж 5 млрд из Привата и никто не заметил и не вышел!
Зато, когда спасали Приват, курс упал и обесценил гривню раза в 3. Где то убыло, а кому то прибыло.
Вкладчикам Аркады светил яркий кукиш - от того и вышли.
Чего вдруг выходить вкладчикам привата если государство прогарантировало его обязательства?
Напомнить сколько овощ в казне оставил когда в ростов валил? А разрыв кассы чем покрывать? Вы хоть семь классов окончили ?
🤣
Дуже не напружуйся, а то ще перетвориш патріотичні шаровари на сцяне ганчір'я, або діру пропердиш.
Краще розсмокчи смоктальну «Рошенку», чи й порохоботам льодяники за платню?
Якщо на сусідніх з Порохатим Баригою нарах сидітиме ЗЕленошмарклевий БлаЗЕнь - це на краще. Зовсім добре - якщо всі попередні гаранти разом з теперішнім сидітимуть в одній буцегарні.